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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 40'
Саутгемптон
0'
5' Желтая карточка
Чалета-Цар Дуе
1:0
6' Гол
Фирмино Роберто
1:1
9' Гол
Адамс Че
2:1
21' Гол
Нуньес Дарвин

Ход матча

5'
 
Чалета-Цар Дуе
6'
Фирмино Роберто
(Робертсон Эндрю)
1:0
9'
1:1
Адамс Че
(Уорд-Праус Джеймс)
21'
Нуньес Дарвин
(Эллиотт Харви)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 130
Ливерпуль 97.7% (127)
X 2.3% (3)
Саутгемптон 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Саутгемптон
10.50
6.62
12.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
2
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
19
Эллиотт
Харви
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
9
Фирмино
Роберто
11
Салах
Мохамед
27
Нуньес
Дарвин
31
Базуну
Гэвин
37
Белла-Кочап
Армель
6
Чалета-Цар
Дуе
22
Салису
Мохаммед
24
Эльюнусси
Мохамед
15
Перро
Ромен
8
Уорд-Праус
Джеймс
45
Лавия
Ромео
17
Армстронг
Стюарт
9
Армстронг
Адам
10
Адамс
Че
Ливерпуль
4-3-1-2
Саутгемптон
3-4-1-2

История личных встреч

Ливерпуль
Саутгемптон

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

23 матча

60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
КЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.82
1.92

Среднее время на гол

49
46

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1
0.36

Среднее время на гол

90
247

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.39
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фирмино Роберто 7 0.5
Салах Мохамед 6 0.43
Нуньес Дарвин 4 0.29
Диас Луис 3 0.21
Карвалью Фабиу 2 0.14
Эллиотт Харви 1 0.07
Ван Дейк Виргил 1 0.07
Александер-Арнольд Трент 1 0.07
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 4 0.27
Перро Ромен 2 0.13
Арибо Джо 2 0.13
Уорд-Праус Джеймс 1 0.07
Армстронг Адам 1 0.07
Армстронг Стюарт 1 0.07
Уокер-Питерс Кайл 1 0.07
Лавия Ромео 1 0.07
Эльюнусси Мохамед 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Мара Секу 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Юрген Клопп 0 1
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 3 0
Армстронг Стюарт 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
Лянко Войнович 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Лавия Ромео 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Перро Ромен 1 0
Арибо Джо 1 0
Белла-Кочап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Саутгемптон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
2
Ливерпуль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Саутгемптон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

4
6
Ливерпуль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Саутгемптон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
3
19%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
40%
61-75
4
25%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
5
45%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
6
50%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

23
13
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
17%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
6
26%
3
23%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
17%
1
4%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
3
17%
8
35%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2
Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Саутгемптон

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
9
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
5
6
7
1.5
3
11
2
11
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Ливерпуль 2:1 Заявка 14 6 4 4 27 - 17 22
7. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
8. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 17 20
10. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
11. Брентфорд Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Лестер 1:0 Заявка 15 5 2 8 24 - 25 17
13. Лидс 1:1 Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
14. Борнмут 2:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 32 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
16. Эвертон 0:2 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
17. Вест Хэм 0:1 Заявка 15 4 2 9 12 - 16 14
18. Саутгемптон 1:2 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12
19. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 15 2 5 8 10 - 30 11
20. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
5. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс 1:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Борнмут 2:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
15. Вест Хэм 0:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
16. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17. Лестер 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Эвертон 0:2 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
20. Саутгемптон 1:2 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Лестер 1:0 Заявка 8 3 0 5 15 - 19 9
9. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10. Брентфорд Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Эвертон 0:2 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
13. Саутгемптон 1:2 Заявка 8 2 0 6 5 - 14 6
14. Лидс 1:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
15. Ливерпуль 2:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Борнмут 2:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
17. Вест Хэм 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Получает возможность "Саутгемптон" провести некоторое время с мячом, однако до штрафной Алиссона шансов добраться пока нет.
  • Фол, нарушение
    38'
    Штрафной на чужой половине поля зарабатывает "Саутгемптон", но в этот раз гости решили не грузить мяч в штрафную, разыграв его накоротке.
  • 36'
    Эллиотт с правого фланга исполняет подачу в штрафную, но мяч с ноги сваливается и перелетает через ворота Базуну.
  • 35'
    Справляется оборона "Саутгемптона" с навесом Эллиотта с фланга, а с подбора в касание пробивает Трент - мяч пролетает в отдалении от створа.
  • 34'
    Пока ничего в контригре не удается создать "Саутгемптону", мяч находится под контролем "Ливерпуля" практически постоянно.
  • 32'
    Хороший отрезок удается "Ливерпулю", но как бы хозяева поля не поплатились за расточительность у чужих ворот.
  • Опасный момент
    31'
    Еще один момент упускает "Ливерпуль", сначала Базуну парирует удар Фирмино в упор, затем Салах после прострела Робертсона пробивает низом с 12 метров, но после рикошета мяч достался голкиперу!
  • Опасный момент
    29'
    Нуньес получает мяч в штрафной на правом краю и пяткой катит на Фирмино, удар которого с линии вратарской парирует Базуну!
  • 28'
    "Ливерпуль" владеет мячом порядка 65 процентов игрового времени, но продвижения вперед у "красных" пока не получается.
  • 26'
    Застрял мяч в центре поля в последние минуты, ничего интересного командам продемонстрировать не удается.
  • 25'
    Продолжает "Ливерпуль" комбинировать на чужой половине поля, но короткие комбинации футболисты "Саутгемптона".
  • 23'
    Хорошую контратаку проводит "Ливерпуль", однако Салах исполняет пас в недодачу, лишая партнера возможности для удара.
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ДАРВИН НУНЬЕС!
    Эллиотт подобрал мяч перед штрафной и исполнил заброс на Нуньеса, который избежал офсайда и изящно в касание отправил снаряд в сетку!
  • 20'
    20 минут в нашем матче позади, владеет инициативой "Ливерпуль" в эти минуты, как быстро им снова удастся выйти вперед?
  • 18'
    Снова врываются хозяева в штрафную площадь после атаки через правый фланг, но в итоге Базуну на мяче оказался первым.
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    • Опасный момент
      16'
      Нуньес остро простреливает с левого фланга, Салах расстреливает ворота с нескольких метров, но Базуну в ближнем бою тащит "Саутгемптон"!
    • Фол, нарушение
      14'
      Белла-Кочап на фланге опережает рвавшегося к мячу Нуньеса, уругваец при этом нарушает правила.
    • 12'
      Армстронг после навеса с правого фланга попытался приложиться в касание, однако попал в ногу защитнику.
    • 10'
      Стремительно развиваются события на "Энфилде", уже обменялись команды забитыми мячами. То ли еще будет?!
    • Описание гола
      9'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ЧЕ АДАМС!
      Уорд-Праус со штрафного подает в центр штрафной площади, Адамс опережает запоздавшего с выходом Алиссона и посылает мяч в сетку!
    • Фол, нарушение
      8'
      Фирмино фолит на фланге против соперника, получает "Саутгемптон" шанс исполнить "стандарт".
    • 7'
      Удается хозяевам оформить быстрый мяч в этой встрече, вынуждены гости атаковать больше и раскрываться.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! РОБЕРТО ФИРМИНО!
      Робертсон со штрафного с правого фланга подает на вход в штрафную, а Фирмино с 14 метров головой наносит классный удар в дальний угол!
    • Желтая карточка
      5'
      Чалета-Цар получает желтую карточку за фол против Салаха на фланге.
    • 4'
      В прошлом сезоне "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Саутгемптоном" со счётом 4:0, однако сегодня легкой прогулки у команды Клоппа не ожидается.
    • 3'
      Нуньес входит в штрафную с левого края и шведой направляет мяч в центр, однако Салису грудью скинул снаряд в руки голкиперу.
    • 2'
      Адамс после навеса с правого фланга попытался пробить головой, однако в дальний угол не попал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ливерпуль 2:1 Саутгемптон

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.7% (127)
    Ничья
    2.3% (3)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (51)
    Меньше
    57.14% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    32.77% (39)
    Нет
    67.23% (80)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    46.2% (60)
    2:1 Ливерпуль
    14.6% (19)
    3:1 Ливерпуль
    13.8% (18)
    3:0 Ливерпуль
    6.9% (9)
    1:0 Ливерпуль
    6.2% (8)
    4:0 Ливерпуль
    1.5% (2)
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    Саутгемптон
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