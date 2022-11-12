Первый тайм

40' Получает возможность "Саутгемптон" провести некоторое время с мячом, однако до штрафной Алиссона шансов добраться пока нет.

38' Штрафной на чужой половине поля зарабатывает "Саутгемптон", но в этот раз гости решили не грузить мяч в штрафную, разыграв его накоротке.

36' Эллиотт с правого фланга исполняет подачу в штрафную, но мяч с ноги сваливается и перелетает через ворота Базуну.

35' Справляется оборона "Саутгемптона" с навесом Эллиотта с фланга, а с подбора в касание пробивает Трент - мяч пролетает в отдалении от створа.

34' Пока ничего в контригре не удается создать "Саутгемптону", мяч находится под контролем "Ливерпуля" практически постоянно.

32' Хороший отрезок удается "Ливерпулю", но как бы хозяева поля не поплатились за расточительность у чужих ворот.