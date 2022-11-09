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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ливерпуль
 
Позже
Саутгемптон

История личных встреч

Ливерпуль
Саутгемптон

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

23 матча

60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
КЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.82
1.92

Среднее время на гол

49
46

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1
0.36

Среднее время на гол

90
247

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.39
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 6 0.46
Фирмино Роберто 6 0.46
Диас Луис 3 0.23
Нуньес Дарвин 3 0.23
Карвалью Фабиу 2 0.15
Ван Дейк Виргил 1 0.08
Александер-Арнольд Трент 1 0.08
Эллиотт Харви 1 0.08
Цимикас Костас 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Жота Диогу 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.21
Перро Ромен 2 0.14
Арибо Джо 2 0.14
Уорд-Праус Джеймс 1 0.07
Армстронг Адам 1 0.07
Армстронг Стюарт 1 0.07
Уокер-Питерс Кайл 1 0.07
Лавия Ромео 1 0.07
Эльюнусси Мохамед 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Диас Луис 2 0
Нуньес Дарвин 0 1
Юрген Клопп 0 1
Алькантара Тьяго 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 3 0
Армстронг Стюарт 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
Лянко Войнович 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Лавия Ромео 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Перро Ромен 1 0
Арибо Джо 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Саутгемптон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
2
Ливерпуль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Саутгемптон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

4
6
Ливерпуль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Саутгемптон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
3
19%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
40%
61-75
4
25%
1
20%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
5
45%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
6
50%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

23
13
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
17%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
6
26%
3
23%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
17%
1
4%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
3
17%
8
35%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2
Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0

Результаты матчей

Ливерпуль
Саутгемптон

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
9
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
5
6
7
1.5
3
11
2
11
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм Заявка 14 8 2 4 27 - 18 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 4 4 25 - 16 19
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Кристал Пэлас Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
11. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
14. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
15. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
16. Вест Хэм Заявка 14 4 2 8 12 - 15 14
17. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 17 - 8 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
15. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
16. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
17. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
18. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
19. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
12. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
13. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
15. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
16. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
17. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 51 минуту.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Ливерпуль 97.9% (47)
    X 2.1% (1)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Саутгемптон
    11.00
    6.85
    11.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон

    Исход игры
    Ливерпуль
    97.9% (47)
    Ничья
    2.1% (1)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (21)
    Меньше
    53.33% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    37.78% (17)
    Нет
    62.22% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    47.9% (23)
    3:1 Ливерпуль
    18.8% (9)
    2:1 Ливерпуль
    12.5% (6)
    3:0 Ливерпуль
    6.3% (3)
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    Ливерпуль
    Саутгемптон
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