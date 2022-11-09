Тур: 16. Стадион: Энфилд. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
История личных встреч
Ливерпуль
Саутгемптон
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
23 матча
60.9%
13%
26.1%
14 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.82
1.92
Среднее время на гол
49
46
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1
0.36
Среднее время на гол
90
247
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.39
1.17
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
64
76
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|6
|0.46
|Фирмино Роберто
|6
|0.46
|Диас Луис
|3
|0.23
|Нуньес Дарвин
|3
|0.23
|Карвалью Фабиу
|2
|0.15
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.08
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.08
|Эллиотт Харви
|1
|0.08
|Цимикас Костас
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.21
|Перро Ромен
|2
|0.14
|Арибо Джо
|2
|0.14
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.07
|Армстронг Адам
|1
|0.07
|Армстронг Стюарт
|1
|0.07
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.07
|Лавия Ромео
|1
|0.07
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Белла-Котчап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Юрген Клопп
|0
|1
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|3
|0
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Лавия Ромео
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Саутгемптон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
2
Ливерпуль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Саутгемптон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
4
6
Ливерпуль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Саутгемптон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
16
5
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
3
19%
2
40%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
19%
2
40%
61-75
4
25%
1
20%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
5
45%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
6
50%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
23
13
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
17%
2
15%
1-15
2
9%
2
15%
16-30
5
22%
1
8%
31-45
2
9%
1
8%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
6
26%
3
23%
76-90
Пропущено
18
23
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
17%
1
4%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
3
17%
8
35%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2
Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 2:2
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0
Результаты матчей
Ливерпуль
Саутгемптон
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
9:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
9
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
9
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
95
67
311
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 11
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|39 - 12
|32
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 11
|27
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 18
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|6.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 16
|19
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|14.
|Лестер
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|23 - 25
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 15
|14
|17.
|Борнмут
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 32
|13
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 7
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 8
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 19
|6
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 17
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Ливерпуль - Саутгемптон
Исход игры
Ливерпуль
97.9% (47)
Ничья
2.1% (1)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (21)
Меньше
53.33% (24)
Обе команды забьют
Да
37.78% (17)
Нет
62.22% (28)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
47.9% (23)
3:1 Ливерпуль
18.8% (9)
2:1 Ливерпуль
12.5% (6)
3:0 Ливерпуль
6.3% (3)
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