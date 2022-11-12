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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Ноттингем Форест
0:0
Первый тайм: 39'
Кристал Пэлас
0'
30' Желтая карточка
Митчелл Тайрик

Ход матча

30'
 
Митчелл Тайрик

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 123
Ноттингем Форест 23.6% (29)
X 39.8% (49)
Кристал Пэлас 36.6% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Кристал Пэлас
3.40
3.20
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
24
Орье
Серж
4
Уорролл
Джо
30
Боли
Вийи
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
21
Куяте
Шейху
11
Лингард
Джесси
20
Джонсон
Бреннан
10
Гиббс-Уайт
Морган
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
Ноттингем Форест
4-3-1-2
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Кристал Пэлас

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
0:3
Ч
0:1
Ч
0:3
Ч
3:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
0.83

Среднее время на гол

150
108

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
66

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.2
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.13
Гиббс-Уайт Морган 1 0.07
Деннис Эммануэль 1 0.07
Куяте Шейху 1 0.07
О'Брайен Льюис 1 0.07
Йейтс Райан 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.43
Эдуар Одсонн 3 0.21
Эзе Эберечи 2 0.14
Олисе Майкл 1 0.07
Андерсен Йоаким 1 0.07
Матета Жан-Филипп 1 0.07
Митчелл Тайрик 0 0
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Уорролл Джо 4 0
Уильямс Неко 3 0
Куяте Шейху 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Йейтс Райан 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Шейк 5 0
Гехи Марк 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Виейра Патрик 2 0
Шлупп Джеффри 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Олисе Майкл 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
2
Ноттингем Форест
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

1
9
Ноттингем Форест
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
11%
2
29%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 3
2
22%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
3
20%
31-45
1
11%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
3
20%
76-90

Пропущено

31
17
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
10%
4
24%
1-15
4
13%
2
12%
16-30
3
10%
2
12%
31-45
10
32%
1
6%
46-60
4
13%
4
24%
61-75
7
23%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0
Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Кристал Пэлас

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Ливерпуль 2:1 Заявка 14 6 4 4 27 - 17 22
7. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
8. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 17 20
10. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
11. Брентфорд Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Лестер 1:0 Заявка 15 5 2 8 24 - 25 17
13. Лидс 1:1 Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
14. Борнмут 2:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 32 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
16. Эвертон 0:2 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
17. Вест Хэм 0:1 Заявка 15 4 2 9 12 - 16 14
18. Саутгемптон 1:2 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12
19. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 15 2 5 8 10 - 30 11
20. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
5. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс 1:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Борнмут 2:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
15. Вест Хэм 0:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
16. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17. Лестер 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Эвертон 0:2 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
20. Саутгемптон 1:2 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Лестер 1:0 Заявка 8 3 0 5 15 - 19 9
9. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10. Брентфорд Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Эвертон 0:2 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
13. Саутгемптон 1:2 Заявка 8 2 0 6 5 - 14 6
14. Лидс 1:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
15. Ливерпуль 2:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Борнмут 2:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
17. Вест Хэм 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Гуаита Висенте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Ноттингем Форест: 35%, Кристал Пэлас: 65%.
    • 35'
      Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
    • Травма, повреждение
      34'
      Тайрик Митчелл возвращается на поле.
    • 34'
      Лоди Ренан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 34'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      33'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тайрик Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      31'
      Тайрик Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      30'
      Тайрик Митчелл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Ноттингем Форест 23.6% (29)
    X 39.8% (49)
    Кристал Пэлас 36.6% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Кристал Пэлас
    3.40
    3.20
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    23.6% (29)
    Ничья
    39.8% (49)
    Кристал Пэлас
    36.6% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.34% (48)
    Меньше
    59.66% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    73.95% (88)
    Нет
    26.05% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (40)
    1:2 Кристал Пэлас
    20.3% (25)
    2:1 Ноттингем Форест
    13% (16)
    1:0 Ноттингем Форест
    10.6% (13)
    0:1 Кристал Пэлас
    9.8% (12)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:3 Кристал Пэлас
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
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