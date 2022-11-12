VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Тайрик Митчелл возвращается на поле.

34' Лоди Ренан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Тайрик Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Тайрик Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.