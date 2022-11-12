Тур: 16. Стадион: Сити Граунд. Зрители: 29045 Главный судья: Брукс Джон
1:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаМитчелл Тайрик
0:0
41' Не забитый пенальтиЗаха Уилфрид
1:0
54' ГолГиббс-Уайт Морган
61' Желтая карточкаЙейтс Райан
64' Желтая карточкаУорд Джоэл
73' Желтая карточкаГехи Марк
88' Желтая карточкаШлупп Джеффри
90'+7
Ход матча
30'
41'
0:0
54'
61'
64'
73'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
24
Орье
Серж
30
Боли
Вийи
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
21
Куяте
Шейху
28
Дукуре
Шейк
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
-
32 Лоди РенанЗащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
23 Фройлер РемоПолузащитник
-
21 Куяте ШейхуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Кук СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сарридж СэмНападающий
-
36 Тэйлор ДейлНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
21 Джонстон СэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
0.83
Среднее время на гол
150
108
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
66
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|3
|0.2
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0.13
|Джонсон Бреннан
|2 (1)
|0.13
|Деннис Эммануэль
|1
|0.07
|Куяте Шейху
|1
|0.07
|О'Брайен Льюис
|1
|0.07
|Йейтс Райан
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|6
|0.43
|Эдуар Одсонн
|3
|0.21
|Эзе Эберечи
|2
|0.14
|Олисе Майкл
|1
|0.07
|Андерсен Йоаким
|1
|0.07
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.07
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Уорролл Джо
|4
|0
|Йейтс Райан
|3
|0
|Уильямс Неко
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Фройлер Ремо
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Орье Серж
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гехи Марк
|5
|0
|Дукуре Шейк
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Шлупп Джеффри
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
2
Ноттингем Форест
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
1
9
Ноттингем Форест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Кристал Пэлас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
7
11
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90
Пропущено
19
7
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
11%
2
29%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
29%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
31
18
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
10%
4
22%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
10
32%
2
11%
46-60
4
13%
4
22%
61-75
7
23%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0
Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
35
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
95
312
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 11
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|4.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 17
|22
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|12.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 25
|17
|13.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|16.
|Эвертон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 17
|14
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|5.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|16 - 5
|16
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Челси
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Борнмут
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|6.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|10 (2)
|Лидс
|Морено Родриго
|9 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Ноттингем Форест
23.6% (29)
Ничья
39.8% (49)
Кристал Пэлас
36.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
40.34% (48)
Меньше
59.66% (71)
Обе команды забьют
Да
73.95% (88)
Нет
26.05% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (40)
1:2 Кристал Пэлас
20.3% (25)
2:1 Ноттингем Форест
13% (16)
1:0 Ноттингем Форест
10.6% (13)
0:1 Кристал Пэлас
9.8% (12)
0:0 Ничья
3.3% (4)
2:3 Кристал Пэлас
2.4% (3)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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