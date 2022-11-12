  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 29045 Главный судья: Брукс Джон
Ноттингем Форест
1:0
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
30' Желтая карточка
Митчелл Тайрик
0:0
41' Не забитый пенальти
Заха Уилфрид
1:0
54' Гол
Гиббс-Уайт Морган
61' Желтая карточка
Йейтс Райан
64' Желтая карточка
Уорд Джоэл
73' Желтая карточка
Гехи Марк
88' Желтая карточка
Шлупп Джеффри
90'+7

Ход матча

30'
 
Митчелл Тайрик
41'
0:0
Заха Уилфрид
54'
Гиббс-Уайт Морган
1:0
59'
 
Матета Жан-Филипп
Айю Джордан
60'
 
Уорд Джоэл
Митчелл Тайрик
61'
Йейтс Райан
 
64'
 
Уорд Джоэл
71'
Колбэк Джек
Куяте Шейху
 
73'
 
Гехи Марк
78'
 
Эбиовей Малколм
Эзе Эберечи
78'
 
Хьюз Уилл
Клайн Натаниэль
81'
Сарридж Сэм
Лингард Джесси
 
85'
 
Эдуар Одсонн
Дукуре Шейк
86'
О'Брайен Льюис
Гиббс-Уайт Морган
 
86'
Уильямс Неко
Лоди Ренан
 
88'
 
Шлупп Джеффри

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Ноттингем Форест 23.6% (29)
X 39.8% (49)
Кристал Пэлас 36.6% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
24
Орье
Серж
4
Уорролл
Джо
30
Боли
Вийи
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
23
Фройлер
Ремо
21
Куяте
Шейху
11
Лингард
Джесси
20
Джонсон
Бреннан
10
Гиббс-Уайт
Морган
13
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
28
Дукуре
Шейк
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
7
Олисе
Майкл
10
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
Ноттингем Форест
4-3-1-2
Кристал Пэлас
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Кристал Пэлас

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:0
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
0:3
Ч
0:1
Ч
0:3
Ч
3:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
0:2

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
0.83

Среднее время на гол

150
108

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
66

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 3 0.2
Гиббс-Уайт Морган 2 0.13
Джонсон Бреннан 2 (1) 0.13
Деннис Эммануэль 1 0.07
Куяте Шейху 1 0.07
О'Брайен Льюис 1 0.07
Йейтс Райан 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.43
Эдуар Одсонн 3 0.21
Эзе Эберечи 2 0.14
Олисе Майкл 1 0.07
Андерсен Йоаким 1 0.07
Матета Жан-Филипп 1 0.07
Митчелл Тайрик 0 0
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Уорролл Джо 4 0
Йейтс Райан 3 0
Уильямс Неко 3 0
Куяте Шейху 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Орье Серж 1 0
Боли Вийи 1 0
Лингард Джесси 1 0
Лоди Ренан 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гехи Марк 5 0
Дукуре Шейк 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Заха Уилфрид 3 0
Шлупп Джеффри 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Виейра Патрик 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Олисе Майкл 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
2
Ноттингем Форест
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

1
9
Ноттингем Форест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Кристал Пэлас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
2
18%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
14 Не забивали 7
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90

Пропущено

19
7
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
11%
2
29%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
6
32%
0
0%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
3
30%
3
20%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

31
18
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
10%
4
22%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
10
32%
2
11%
46-60
4
13%
4
22%
61-75
7
23%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0
Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Гримсби - Ноттингем Форест 0:3 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 2:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Герта 3:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Кристал Пэлас - Монпелье 4:2 КПР - Кристал Пэлас 0:3 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Джиллингем - Кристал Пэлас 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:1

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Кристал Пэлас

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
5
3
12
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3. Тоттенхэм Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
4. Ньюкасл 0:0 Заявка 15 7 7 1 28 - 11 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Ливерпуль Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7. Челси 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Брентфорд Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11. Кристал Пэлас Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12. Лестер Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
13. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
14. Лидс Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
16. Эвертон Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17. Вест Хэм Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18. Ноттингем Форест Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19. Саутгемптон Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
5. Ньюкасл 0:0 Заявка 8 4 4 0 16 - 5 16
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Борнмут Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15. Ноттингем Форест Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16. Вест Хэм Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Челси 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
6. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
8. Лестер Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10. Брентфорд Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11. Эвертон Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Саутгемптон Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Лидс Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      93'
      Йейтс Райан возвращается на поле.
    • 92'
      Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Йейтс Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      92'
      Йейтс Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Уорролл Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      91'
      Олисе Майкл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Колбэк Джек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на City Ground, Nottingham. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Ноттингем Форест 23.6% (29)
    X 39.8% (49)
    Кристал Пэлас 36.6% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    23.6% (29)
    Ничья
    39.8% (49)
    Кристал Пэлас
    36.6% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.34% (48)
    Меньше
    59.66% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    73.95% (88)
    Нет
    26.05% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (40)
    1:2 Кристал Пэлас
    20.3% (25)
    2:1 Ноттингем Форест
    13% (16)
    1:0 Ноттингем Форест
    10.6% (13)
    0:1 Кристал Пэлас
    9.8% (12)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:3 Кристал Пэлас
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     