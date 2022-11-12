Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Шлупп Джеффри получил желтую карточку от судьи

88' Колбэк Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Тактическая замена. Лоди Ренан уходит с поля и его заменяет Неко Уильямс

86' Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Андерсен Йоаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Гехи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Оооо... вот это был удар! Лингард Джесси должен был забить с этой позиции.

75' Лингард Джесси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Джонсон Бреннан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Уорролл Джо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Гехи Марк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

72' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Эзе Эберечи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Ох, нехорошо это выглядит. Йейтс Райан получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Йейтс Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Ох, нехорошо это выглядит. Куяте Шейху получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Куяте Шейху на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Дукуре Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

62' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

62' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

61' Йейтс Райан получил желтую карточку от судьи

60' Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Тактическая замена. Тайрик Митчелл уходит с поля и его заменяет Уорд Джоэл

54' Г О О О О Л - Гиббс-Уайт Морган первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

54' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Ноттингем Форест

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Хорошую попытку сделал Джонсон Бреннан . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Уорролл Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Лоди Ренан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Ноттингем Форест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля