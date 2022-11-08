Тур: 16. Стадион: Молинью. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Позже
История личных встреч
Вулверхэмптон
Арсенал
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.86
Среднее время на гол
105
105
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.29
2
Среднее время на гол
70
45
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.07
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
84
63
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Невеш Рубен
|4 (2)
|0.29
|Поденсе Даниэл
|2
|0.14
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.07
|Траоре Адама
|1
|0.07
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|5
|0.38
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.38
|Сака Букайо
|4 (1)
|0.31
|Эдегор Мартин
|4
|0.31
|Джака Гранит
|3
|0.23
|Нелсон Райс
|2
|0.15
|Салиба Вильям
|2
|0.15
|Парти Томас
|2
|0.15
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.15
|Виейра Фабиу
|1
|0.08
|Уайт Бен
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|6
|0
|Семеду Нелсон
|3
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Хонни Кастро
|3
|0
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Joe Hodge
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Уайт Бен
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Арсенал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Вулверхэмптон
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Арсенал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
1
20
Вулверхэмптон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Арсенал
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
4
22
Голы по времени матча
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
1
20%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
60%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
60%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
4
20
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
25%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
1
25%
6
30%
46-60
1
25%
3
15%
61-75
0
0%
4
20%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
9
31
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 0
2
22%
5
16%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
4
44%
3
10%
31-45
2
22%
9
29%
29%
46-60
1
11%
4
13%
61-75
0
0%
4
13%
76-90
Пропущено
21
11
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
4
19%
5
45%
61-75
4
19%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3
Арсенал
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0
ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Арсенал
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
94
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 11
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|39 - 12
|32
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 11
|27
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 18
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|6.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 16
|19
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|14.
|Лестер
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|23 - 25
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 15
|14
|17.
|Борнмут
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 32
|13
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 7
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 8
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 19
|6
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 17
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Арсенал
Исход игры
Вулверхэмптон
2.3% (1)
Ничья
9.1% (4)
Арсенал
88.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (27)
Меньше
37.21% (16)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
45.5% (20)
0:2 Арсенал
22.7% (10)
1:3 Арсенал
6.8% (3)
1:1 Ничья
6.8% (3)
0:1 Арсенал
4.5% (2)
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