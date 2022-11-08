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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Вулверхэмптон
 
Позже
Арсенал

История личных встреч

Вулверхэмптон
Арсенал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.86

Среднее время на гол

105
105

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.29
2

Среднее время на гол

70
45

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.07
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

84
63

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 4 (2) 0.29
Поденсе Даниэл 2 0.14
Гуэдеш Гонсалу 1 0.07
Траоре Адама 1 0.07
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 5 0.38
Мартинелли Габриэл 5 0.38
Сака Букайо 4 (1) 0.31
Эдегор Мартин 4 0.31
Джака Гранит 3 0.23
Нелсон Райс 2 0.15
Салиба Вильям 2 0.15
Парти Томас 2 0.15
Габриэль дос Сантос 2 0.15
Виейра Фабиу 1 0.08
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 6 0
Семеду Нелсон 3 1
Коллинз Натан 2 1
Хонни Кастро 3 0
Поденсе Даниэл 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Гиббс-Уайт Морган 2 0
Коста Диего 0 1
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Луис Матеус II 1 0
Joe Hodge 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 4 0
Салиба Вильям 4 0
Уайт Бен 3 0
Сака Букайо 3 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Арсенал
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Вулверхэмптон
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Арсенал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

1
20
Вулверхэмптон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Арсенал
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

4
22

Голы по времени матча

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
1
20%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
60%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
60%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

4
20
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
25%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
1
25%
6
30%
46-60
1
25%
3
15%
61-75
0
0%
4
20%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
4
40%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

9
31
6 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 0
2
22%
5
16%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
4
44%
3
10%
31-45
2
22%
9
29%
29%
46-60
1
11%
4
13%
61-75
0
0%
4
13%
76-90

Пропущено

21
11
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
3
27%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
4
19%
5
45%
61-75
4
19%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3
Арсенал
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0
ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Арсенал

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
1
13
1.5
9
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм Заявка 14 8 2 4 27 - 18 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 4 4 25 - 16 19
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Кристал Пэлас Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
11. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
14. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
15. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
16. Вест Хэм Заявка 14 4 2 8 12 - 15 14
17. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 17 - 8 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
15. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
16. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
17. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
18. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
19. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
12. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
13. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
15. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
16. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
17. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2022, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Вулверхэмптон 2.3% (1)
    X 9.1% (4)
    Арсенал 88.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Арсенал
    6.20
    4.44
    6.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Арсенал

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    2.3% (1)
    Ничья
    9.1% (4)
    Арсенал
    88.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    45.5% (20)
    0:2 Арсенал
    22.7% (10)
    1:3 Арсенал
    6.8% (3)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    0:1 Арсенал
    4.5% (2)
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