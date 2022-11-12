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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Грасcхоппер
1:0
Конец матча
Базель
0'
2' Желтая карточка
Нденге Тсии-Виллиам
6' Желтая карточка
Пельмар Анди
1:0
34' Гол
Дадашов Ренат
39' Желтая карточка
Герц Кристиан
39' Желтая карточка
Калафьори Рикардо
51' Желтая карточка
Dominik Schmid2
81' Желтая карточка
Комас Арнау
90' Желтая карточка
Шеттине Гильерме
90'+7
71
Justin
Hammel
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
31
Dominik
Schmid2
28
Герц
Кристиан
27
Дадашов
Ренат
40
Кавабэ
Хаяо
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
21
Пельмар
Анди
33
Калафьори
Рикардо
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
8
Диуф
Энди
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
14
Брэдли
Финк
Грасcхоппер
3-4-3
Базель
4-1-4-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Базель

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

37 матчей

24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 25 побед

Второй тайм

35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 23 победы

55 матчей

20%
29.1%
50.9%
11 побед 16 ничьих 28 побед

Первый тайм

20%
34.5%
45.5%
11 побед 19 ничьих 25 побед

Второй тайм

21.8%
36.4%
41.8%
12 побед 20 ничьих 23 победы

История матчей

С
5:1
С
1:1
С
2:4
С
2:2
С
0:2
ТМК
1:0
ТМК
1:2
С
0:0
С
0:4
С
1:3
С
4:2
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
3:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
0:1
С
0:4
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
КШ
1:1
С
0:0
С
4:0
С
2:2
С
6:3
С
4:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
2:1
С
2:2
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
4:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
К
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.36
1.03

Среднее время на гол

66
87

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

1.93
1.84

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

92
77

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Тотал матчей

2.5
51
Больше 93%
Меньше 7%
4
44
Больше 80%
Меньше 20%
11
31
Больше 56%
Меньше 44%
24
25
Больше 45%
Меньше 55%
30
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
5
Больше 9%
Меньше 91%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

53
64

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.38
Дадашов Ренат 4 0.25
Герц Кристиан 3 0.19
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.19
Шеттине Гильерме 3 0.19
Болла Бендегуз 2 0.13
Рибейро Томас 2 0.13
Giotto Morandi 1 (1) 0.06
Francis Momoh 1 0.06
Пушич Петар 1 0.06
Dion Kacuri 1 0.06
Секо Аюму 0 0
Dominik Schmid2 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэдли Финк 4 0.25
Зачири Анди 3 0.19
Бургер Ваутер 3 0.19
Малес Дариан 2 (1) 0.13
Ндой Дан 2 0.13
Комас Арнау 2 0.13
Амдуни Зеки 2 0.13
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.13
Ланг Михаэль 0 0
Джака Таулант 0 0
Фрай Фабиан 0 0
Сене Кали 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 2 2
Дадашов Ренат 5 0
Секо Аюму 2 1
Герц Кристиан 3 0
Пушич Петар 3 0
Болла Бендегуз 3 0
Абраши Амир 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Шеттине Гильерме 2 0
Francis Momoh 2 0
Рибейро Томас 2 0
Dominik Schmid2 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Морейра Андре 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Giotto Morandi 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 5 0
Комас Арнау 5 0
Ланг Михаэль 3 1
Джака Таулант 4 0
Ндой Дан 4 0
Адамс Касим 3 0
Миллар Лиам 3 0
Малес Дариан 3 0
Калафьори Рикардо 3 0
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Зачири Анди 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Пельмар Анди 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Базель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
3
Грасcхоппер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

8
11
Грасcхоппер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
4

Волевые поражения

16
14

Голы по времени матча

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
5
56%
46-60
5
31%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
29%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
4
36%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90

Пропущено

17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
6%
1
13%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
4
50%
76-90

Забито

26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
3
12%
5
25%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
7
27%
7
35%
46-60
6
23%
3
15%
61-75
1
4%
2
10%
76-90

Пропущено

31
17
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
5
16%
3
18%
1-15
5
16%
3
18%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
7
23%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Грасcхоппер - Серветт 2:3
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1
Базель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Люцерн - Базель 0:2 Базель - Сьон 0:0 Пюник - Базель 1:2 Янг Бойз - Базель 3:1
Базель - Жальгирис 2:2 Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5

Результаты матчей

Грасcхоппер
Базель

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
5
3
4
2.5
3
5
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
5
10
4
11
2.5
4
11
2
13
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 15 9 5 1 32 - 9 32
2. Серветт 15 6 7 2 18 - 14 25
3. Санкт-Галлен 16 7 3 6 33 - 24 24
4. Базель 16 5 6 5 21 - 17 21
5. Люцерн 15 5 5 5 24 - 21 20
6. Грасcхоппер 16 5 5 6 28 - 30 20
7. Лугано 15 6 2 7 23 - 25 20
8. Сьон 16 5 5 6 22 - 28 20
9. Винтертур 15 4 4 7 12 - 28 16
10. Цюрих 15 1 6 8 9 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 5 2 0 17 - 4 17
2. Санкт-Галлен 8 5 2 1 15 - 7 17
3. Серветт 8 4 4 0 11 - 6 16
4. Грасcхоппер 8 4 2 2 17 - 14 14
5. Базель 8 3 4 1 12 - 7 13
6. Винтертур 8 3 2 3 7 - 17 11
7. Люцерн 8 2 3 3 11 - 12 9
8. Лугано 7 3 0 4 10 - 12 9
9. Сьон 8 2 2 4 9 - 17 8
10. Цюрих 7 0 3 4 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 4 3 1 15 - 5 15
2. Сьон 8 3 3 2 13 - 11 12
3. Люцерн 7 3 2 2 13 - 9 11
4. Лугано 8 3 2 3 13 - 13 11
5. Серветт 7 2 3 2 7 - 8 9
6. Базель 8 2 2 4 9 - 10 8
7. Санкт-Галлен 8 2 1 5 18 - 17 7
8. Грасcхоппер 8 1 3 4 11 - 16 6
9. Цюрих 8 1 3 4 5 - 13 6
10. Винтертур 7 1 2 4 5 - 11 5
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 8 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (4)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 6 (2)
Лугано Целар Жан 6 (2)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 6
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 6
Сьон Бальтазар 1 6
Санкт-Галлен Шмидт Исаак 2 4
Серветт Дулин Давид 7
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