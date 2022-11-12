Тур: 16. Стадион: Летцигрунд.
1:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаНденге Тсии-Виллиам
6' Желтая карточкаПельмар Анди
1:0
34' ГолДадашов Ренат
39' Желтая карточкаГерц Кристиан
39' Желтая карточкаКалафьори Рикардо
51' Желтая карточкаDominik Schmid2
81' Желтая карточкаКомас Арнау
90' Желтая карточкаШеттине Гильерме
90'+7
Ход матча
6'
34'
39'
51'
61'
81'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 21
-
2 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
40
Кавабэ
Хаяо
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
27
Ндой
Дан
14
Брэдли
Финк
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Кавабэ ХаяоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Нападающий
-
10 Пушич ПетарНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сене КалиПолузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрай Александр
История личных встреч
Грасcхоппер
Базель
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
61.1%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
37 матчей
24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 28 побед
Первый тайм
21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 25 побед
Второй тайм
35.1%
64.9%
0 побед 13 ничьих 23 победы
55 матчей
20%
29.1%
50.9%
11 побед 16 ничьих 28 побед
Первый тайм
20%
34.5%
45.5%
11 побед 19 ничьих 25 побед
Второй тайм
21.8%
36.4%
41.8%
12 побед 20 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.36
1.03
Среднее время на гол
66
87
Всего голов
58
46
Голов в среднем за матч
1.93
1.84
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
92
77
Голов в среднем за матч
1.67
1.4
Тотал матчей
2.5
51
Больше 93%
Меньше 7%
4
44
Больше 80%
Меньше 20%
11
31
Больше 56%
Меньше 44%
24
25
Больше 45%
Меньше 55%
30
10
Больше 18%
Меньше 82%
45
5
Больше 9%
Меньше 91%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
53
64
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.38
|Дадашов Ренат
|4
|0.25
|Герц Кристиан
|3
|0.19
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.19
|Шеттине Гильерме
|3
|0.19
|Болла Бендегуз
|2
|0.13
|Рибейро Томас
|2
|0.13
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.06
|Francis Momoh
|1
|0.06
|Пушич Петар
|1
|0.06
|Dion Kacuri
|1
|0.06
|Секо Аюму
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэдли Финк
|4
|0.25
|Зачири Анди
|3
|0.19
|Бургер Ваутер
|3
|0.19
|Малес Дариан
|2 (1)
|0.13
|Ндой Дан
|2
|0.13
|Комас Арнау
|2
|0.13
|Амдуни Зеки
|2
|0.13
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.13
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Джака Таулант
|0
|0
|Фрай Фабиан
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоосли Ноа
|2
|2
|Дадашов Ренат
|5
|0
|Секо Аюму
|2
|1
|Герц Кристиан
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Абраши Амир
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Шеттине Гильерме
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Рибейро Томас
|2
|0
|Dominik Schmid2
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|5
|0
|Комас Арнау
|5
|0
|Ланг Михаэль
|3
|1
|Джака Таулант
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Адамс Касим
|3
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Калафьори Рикардо
|3
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Базель
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
3
Грасcхоппер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
8
11
Грасcхоппер
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Базель
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
4
Волевые поражения
16
14
Голы по времени матча
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
5
56%
46-60
5
31%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
4
29%
2
22%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
33%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
4
36%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Пропущено
17
8
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
6%
1
13%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
3
18%
4
50%
76-90
Забито
26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
3
12%
5
25%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
7
27%
7
35%
46-60
6
23%
3
15%
61-75
1
4%
2
10%
76-90
Пропущено
31
17
14 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
5
16%
3
18%
1-15
5
16%
3
18%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
7
23%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 1:3 Цюрих - Грасcхоппер 1:4 Грасcхоппер - Серветт 2:3
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1
Базель
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Люцерн - Базель 0:2 Базель - Сьон 0:0 Пюник - Базель 1:2 Янг Бойз - Базель 3:1
Базель - Жальгирис 2:2 Базель - Винтертур 3:1 Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5
Результаты матчей
Грасcхоппер
Базель
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
35
34
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
26
25
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
78
510
411
411
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|15
|9
|5
|1
|32 - 9
|32
|2.
|Серветт
|15
|6
|7
|2
|18 - 14
|25
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|3
|6
|33 - 24
|24
|4.
|Базель
|16
|5
|6
|5
|21 - 17
|21
|5.
|Люцерн
|15
|5
|5
|5
|24 - 21
|20
|6.
|Грасcхоппер
|16
|5
|5
|6
|28 - 30
|20
|7.
|Лугано
|15
|6
|2
|7
|23 - 25
|20
|8.
|Сьон
|16
|5
|5
|6
|22 - 28
|20
|9.
|Винтертур
|15
|4
|4
|7
|12 - 28
|16
|10.
|Цюрих
|15
|1
|6
|8
|9 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|5
|2
|0
|17 - 4
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|3.
|Серветт
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|4.
|Грасcхоппер
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|5.
|Базель
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|6.
|Винтертур
|8
|3
|2
|3
|7 - 17
|11
|7.
|Люцерн
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|8.
|Лугано
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|9.
|Сьон
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|10.
|Цюрих
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|2.
|Сьон
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|3.
|Люцерн
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|4.
|Лугано
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|5.
|Серветт
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|Базель
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|8
|2
|1
|5
|18 - 17
|7
|8.
|Грасcхоппер
|8
|1
|3
|4
|11 - 16
|6
|9.
|Цюрих
|8
|1
|3
|4
|5 - 13
|6
|10.
|Винтертур
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|8 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (4)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|6 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|6 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 6
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 6
|Сьон
|Бальтазар
|1 6
|Санкт-Галлен
|Шмидт Исаак
|2 4
|Серветт
|Дулин Давид
|7