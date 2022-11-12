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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ньюкасл
0:0
Второй тайм: 63'
Челси
0'
30' Желтая карточка
Жоржиньо
56' Желтая карточка
Триппьер Киран

Ход матча

7'
 
Силва Тьяго
Лофтус-Чик Рубен
30'
 
Жоржиньо
46'
 
Пулишич Кристиан
Аспиликуэта Сесар
56'
Триппьер Киран
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 143
Ньюкасл 35.7% (51)
X 27.3% (39)
Челси 37.1% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Челси
3.60
3.54
3.75
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
20
Вуд
Крис
7
Жоэлинтон
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
14
Чалоба
Трево
26
Кулибали
Калиду
12
Лофтус-Чик
Рубен
67
Холл
Льюис
5
Жоржиньо
II
8
Ковачич
Матео
23
Галлахер
Конор
19
Маунт
Мэйсон
18
Броя
Армандо
Ньюкасл
4-3-3
Челси
3-4-2-1

История личных встреч

Ньюкасл
Челси

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

28 матчей

25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.15
0.8

Среднее время на гол

78
112

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.54

Среднее время на гол

43
58

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.64
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 8 0.53
Уилсон Каллум 6 (1) 0.4
Гимараэс Бруно 3 0.2
Исак Александр 2 (1) 0.13
Триппьер Киран 1 0.07
Сен-Максимен Аллан 1 0.07
Лонгстафф Шон 1 0.07
Уиллок Джо 1 0.07
Мёрфи Джейкоб 1 0.07
Жоэлинтон 1 0.07
Вуд Крис 1 0.07
Шёр Фабиан 1 0.07
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.21
Хаверц Кай 3 0.21
Маунт Мэйсон 2 0.14
Жоржиньо II 2 (2) 0.14
Чилуэлл Бен 1 0.07
Пулишич Кристиан 1 0.07
Галлахер Конор 1 0.07
Джеймс Рис II 1 0.07
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.07
Кулибали Калиду 1 0.07
Броя Армандо 1 0.07
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 5 0
Шёр Фабиан 4 0
Триппьер Киран 2 0
Бёрн Дэн 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Поуп Ник 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 2 1
Галлахер Конор 2 1
Жоржиньо II 3 0
Стерлинг Рахим 3 0
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Томас Тухель 1 1
Аспиликуэта Сесар 2 0
Ковачич Матео 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Чалоба Трево 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
4
Ньюкасл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

11
10
Ньюкасл
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Челси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
3
33%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
50%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
5
50%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
67%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Забито

27
19
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
1
4%
2
11%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
9
33%
4
21%
31-45
7
26%
3
16%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
4
15%
6
32%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
5
36%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1
Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Челси

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2
3
4
2.5
1
5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
6
7
5
9
2.5
1
12
4
10
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3. Тоттенхэм Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
4. Ньюкасл 0:0 Заявка 15 7 7 1 28 - 11 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Ливерпуль Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7. Челси 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 16 22
8. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Брентфорд Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11. Кристал Пэлас Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12. Лестер Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
13. Борнмут Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
14. Лидс Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
16. Эвертон Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17. Вест Хэм Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18. Ноттингем Форест Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19. Саутгемптон Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
5. Ньюкасл 0:0 Заявка 8 4 4 0 16 - 5 16
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Борнмут Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15. Ноттингем Форест Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16. Вест Хэм Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Челси 0:0 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
6. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
8. Лестер Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10. Брентфорд Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11. Эвертон Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13. Саутгемптон Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
17. Лидс Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Навесил с правого фланга в центр штрафной Уиллок, но здесь выиграл верх Чалоба и головой вынес сферу подальше от ворот.
  • 62'
    Теперь уже Галлахер получил по ногам в борьбе против Гимараэса, но судья не стал показывать желтую карточку.
  • 61'
    Убегал по флангу в контратаку Холл и попытался прострелить в штрафную, но здесь Брою оттеснил от мяча корпусом Ботман.
  • 59'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кулибали. Потребуется ему помощь медиков.
  • 58'
    С левого фланга навестил в центр штрафной Маунт под удар Брое, но тому добраться до мяча не дали защитники.
  • Желтая карточка
    57'
    В центре поля Триппьер откровенно сбивал руками соперника, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой. 
  • 56'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Вуд и сбросил под удар Жоэлинтону, но тому добраться до мяча не дал Жоржиньо.
  • 55'
    Проникающим пасом Гимараэс искал в штрафной соперника Вуда, но тому пробить не удалось в борьбе против Силвы.
  • 54'
    Холл с правого фланга низом прострел в центр штрафной, но здесь Броя не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.
  • 53'
    Догнал мяч на правой бровке Лонгстафф и прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 52'
    После тонкого паса с фланга от Альмирона пробил в касание Лонгстафф, но мяч полетел выше перекладины.
  • 51'
    С правого фланга Триппьер навесил на дальнюю штангу, где пробил в касание Жоэлинтон, но мяч в подкате заблокировал Силва.
  • 50'
    Забросил тонко Триппьер в штрафную на ход Альмирону, но в последний момент мяч перехватил в подкате Чалоба.
  • 49'
    Накрутил соперника на фланге Альмирон и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге мяч вынес подальше Силва.
  • 48'
    Прорывался в атаку по флангу Галлахер и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
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    • Замена
      47'
      Замена в перерыве произошла в составе "Челси". Вместо Сесара Аспиликуэты на второй тайм вышел Кристиан Пулишич.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Счет в матче пока так и не открыт!
    • 45'
      С углового навесил Гимараэс на дальнюю штангу, где головой пробил Жоэлинтон, но мяч полетел выше перекладины.
    • Угловой
      45'
      С левого фланга навесил Бёрн в штрафную соперника на ход Вуду, но того опередил Чалоба и вынес сферу на угловой.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты компенсировал судья к основному времени нашего поединка.
    • 44'
      Мягко забросил в штрафную соперника Галлахер на ход Маунту, но тому не удалось оторваться от защитника.
    • 43'
      По флангу отдавал пас Аспиликуэта на ход Галлахеру, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
    • 42'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Гимараэс, но вышел из ворот Менди и спокойно забрал мяч в свои руки.
    • 41'
      Подхватил Бёрн на линии чужой штрафной мяч и пробил вторым касанием, но на пути мяча оказались защитники.
    • 40'
      Лонгстафф в центре поля грубо встретил на бедро Жоржиньо. Судья на этот раз не стал показывать карточку.
    • 39'
      Низом с угла поля Триппьер прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь удар Шёра накрыли защитники.
    • 38'
      С правого фланга смог Гимараэс на дальнюю штангу навесить, но здесь пробить головой Жоэлинтону не дал Чалоба.
    • 37'
      С углового навесил Маунт на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Шёр и головой вынес мяч в центр поля.
    • Угловой
      35'
      Навесил в штрафную соперника Жоржиньо на од Брое, но того опередил Ботман и головой вынес сферу на угловой.
    • 34'
      Чалоба диагональным пасом искал на фланге Брою, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ботману.
    • 33'
      Ушел от соперника по флангу Галлахер и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 32'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Лонгстафф, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 31'
      С левого фланга Маунт прострелил в штрафную, где в касание пробил Броя, но точно в руки голкиперу отправился снаряд.
    • 30'
      Сместился с фланга к линии чужой штрафной Броя и пробил в ближний угол, но мяч оказался в руках Поупа.
    • 29'
      Долго катают мяч на чужой половине поля "сороки", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
    • 28'
      Забросил в штрафную соперника Гимараэс на ход Вуду, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.
    • 27'
      По флангу отдавал пас Силва на ход Галлахеру, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 26'
      Накрутил соперника на фланге Уиллок и пробил в дальний угол, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 25'
      Врывался Галлахер в штрафную на скорости, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья не стал назначать пенальти.
    • 24'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Броя и головой скинул поперек на Холла, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 23'
      В верховой борьбе Броя получил по затылку в борьбе против Ботмана. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 22'
      Гимараэс сместился на скорости с фланга к центру и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 21'
      Диагональ исполнял Ковачич на фланг, куда забегал Аспиликуэта, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 20'
      Проникающий пас Альмирон вырезал в штрафную на Вуда, но тому пробить с разворота помешал Силва в силовой борьбе.
    • 19'
      После сольного прохода Галлахер пробил по воротам с дальней дистанции, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 18'
      На фланге Жоэлинтон руками уложил на газон Аспиликуэту. Штрафной удар в пользу лондонцев назначил судя.
    • 17'
      Выиграл подбор на линии чужой штрафной Альмирон и с лету пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.
    • 16'
      Ушел финтом от соперника по флангу Жоэлинтон и прострелил вдоль ворот, но здесь удар Вуда заблокировали защитники.
    • 15'
      В центре поля Триппьер налетел грубо на Маунта. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".
    • 14'
      Догнал мяч на фланге Холл и в касание прострелил вдоль ворот на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.
    • 13'
      Ушел от соперника по флангу Холл и прострелил вдоль ворот, но перехватил сферу в подкате Ботман.
    • 12'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Лонгстафф, но добраться до мяча никто из партнеров здесь так и не смог.
    • Офсайд
      11'
      Отдавал пас Триппьер в штрафную на ход Альмирону, но тот не смог выдержать линию и оказался в офсайде.
    • 10'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Маунт на ход Брое, но тому добраться до мяча не позволил защитник.
    • 9'
      Убегал в атаку по флангу Альмирон и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • Замена
      8'
      Вынужденная замена в составе "Челси" произошла. Вместо травмированного Лофтуса-Чика на поле появился Силва.
    • 7'
      Убегал по левой бровке Бёрн и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел точно в руки вышедшему из ворот Менди.
    • 6'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Лофтус-Чик. Потребуется ему помощь медиков.
    • 5'
      На чужой половине поля Лофтус-Чик получил по голове в борьбе против Уиллока, штрафной удар исполнять будут лондонцы.
    • 4'
      Диагональ исполнял в штрафную Гимараэс на голову Лонгстаффу, но тому пробить в борьбе Чалоба не удалось ему.
    • 3'
      Со штрафного навесил на дальнюю штангу Галлахер, но здесь Поуп на выходе снял мяч с головы Лофтуса-Чика.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Челси"!
    • Второй тайм
    • 63'
      Шёр Фабиан успешно блокирует удар.
    • 63'
      Ковачич Матео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Челси пытается что-то создать.
    • 62'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Матч возобновлен
    • 62'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Травма, повреждение
      61'
      Кулибали Калиду возвращается на поле.
    • 61'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      60'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Калиду получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 60'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 57%, Челси: 43%.
    • Травма, повреждение
      59'
      Кулибали Калиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 59'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      59'
      Альмирон Мигель из команды Ньюкасл в офсайде
    • 58'
      Конор Галлахер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      58'
      Альмирон Мигель из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
    • 58'
      Lewis Hall из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Ньюкасл
    • 57'
      Челси пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      56'
      Триппьер Киран - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      56'
      Судья сигнализирует, что Триппьер Киран из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Пулишич Кристиан
    • 56'
      Конор Галлахер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Челси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 55'
      Игра в одни ворота сейчас. Ньюкасл доминирует и владеет мячом
    • 55'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 58%, Челси: 42%.
    • Фол, нарушение
      54'
      Уиллок Джо из команды Ньюкасл заходит слишком далеко, он валит Жоржиньо II.
    • 54'
      Шёр Фабиан выиграл воздушное противоборство у Армандо Броя.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 53'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Lewis Hall ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Силва Тьяго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 52'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 52'
      Лонгстафф Шон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 52'
      Альмирон Мигель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Ковачич Матео успешно блокирует удар.
    • 51'
      Гимараэс Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Хорошую попытку сделал Вуд Крис. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 51'
      Жоэлинтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Триппьер Киран из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 57%, Челси: 43%.
    • 50'
      Lewis Hall выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 49'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Армандо Броя из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Челси поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
    • 48'
      Триппьер Киран выиграл воздушное противоборство у Lewis Hall.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Ньюкасл
    • 47'
      Челси пытается что-то создать.
    • 47'
      Армандо Броя выиграл воздушное противоборство у Ботман Свен.
    • 47'
      Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 46'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 46'
      Тактическая замена. Аспиликуэта Сесар уходит с поля и его заменяет Пулишич Кристиан
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 57%, Челси: 43%.
    • 48'
      Жоэлинтон из команды Ньюкасл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • Угловой
      48'
      Триппьер Киран из команды Ньюкасл подал угловой слева.
    • 47'
      Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 47'
      Чалоба Трево ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Шёр Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Челси начинает контратаку
    • 46'
      Lewis Hall ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 45'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 54%, Челси: 46%.
    • 44'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 43'
      Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      42'
      Гимараэс Бруно наказан за толчок Конор Галлахер
    • 42'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 42'
      Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Менди Эдуар из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      41'
      Триппьер Киран из команды Ньюкасл разыграл угловой с левого угла.
    • 41'
      Конор Галлахер успешно блокирует удар.
    • 40'
      Бёрн Дэн нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      40'
      Лонгстафф Шон задерживает мяч рукой
    • 40'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 53%, Челси: 47%.
    • 39'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 39'
      Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 39'
      Lewis Hall успешно блокирует удар.
    • 39'
      Уиллок Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      О, нет. Из многообещающей позиции Шёр Фабиан из команды Ньюкасл наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • Угловой
      39'
      Триппьер Киран из команды Ньюкасл подал угловой справа.
    • 38'
      Силва Тьяго из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 38'
      Аспиликуэта Сесар из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Конор Галлахер из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Челси контролирует мяч.
    • 37'
      Бёрн Дэн из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Lewis Hall навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Ботман Свен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Челси пытается что-то создать.
    • 35'
      Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Силва Тьяго успешно блокирует удар.
    • 35'
      Гимараэс Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 50%, Челси: 50%.
    • 34'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 34'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 33'
      Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 32'
      Менди Эдуар из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 32'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      31'
      Шёр Фабиан из команды Ньюкасл в офсайде
    • 31'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      30'
      Жоржиньо II получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 47%, Челси: 53%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Жоржиньо II из команды Челси поставил подножку. Пострадал Гимараэс Бруно
    • Фол, нарушение
      29'
      Аспиликуэта Сесар наказан за толчок Уиллок Джо
    • 29'
      Альмирон Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Челси пытается что-то создать.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Армандо Броя. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Lewis Hall создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Челси пытается что-то создать.
    • 28'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 27'
      Кулибали Калиду из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 26'
      Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Чалоба Трево выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Челси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 46%, Челси: 54%.
    • Фол, нарушение
      24'
      Шёр Фабиан из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Маунт Мэйсон пострадал.
    • 24'
      Lewis Hall выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
    • Фол, нарушение
      23'
      Гимараэс Бруно наказан за толчок Жоржиньо II
    • 23'
      Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Чалоба Трево выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 22'
      Триппьер Киран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      21'
      Кулибали Калиду наказан за толчок Альмирон Мигель
    • 20'
      Челси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 46%, Челси: 54%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 19'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Ньюкасл
    • 18'
      Челси пытается что-то создать.
    • 18'
      Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Челси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья свистит. Жоэлинтон атаковал сзади соперника. Это Жоржиньо II заработал своей команде штрафной
    • 16'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 16'
      Альмирон Мигель из команды Ньюкасл не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 16'
      Кулибали Калиду ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      15'
      Триппьер Киран наказан за толчок Lewis Hall
    • 15'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 50%, Челси: 50%.
    • 14'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 14'
      Шёр Фабиан из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Челси пытается что-то создать.
    • 14'
      Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Челси пытается что-то создать.
    • 13'
      Ковачич Матео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 12'
      Жоэлинтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 12'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      11'
      Триппьер Киран из команды Ньюкасл в офсайде
    • 10'
      Силва Тьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 40%, Челси: 60%.
    • 10'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 9'
      Ньюкасл контролирует мяч.
    • 9'
      Ковачич Матео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • 9'
      Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Челси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Челси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Жоржиньо II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Челси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      7'
      Шёр Фабиан возвращается на поле.
    • 7'
      Лофтус-Чик Рубен получил травму и заменен. Силва Тьяго выходит на поле.
    • 7'
      Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лофтус-Чик Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      5'
      Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      5'
      Лофтус-Чик Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 5'
      Контроль мяча: Ньюкасл: 32%, Челси: 68%.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Челси пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      4'
      Лонгстафф Шон из команды Ньюкасл заходит слишком далеко, он валит Lewis Hall.
    • 3'
      Ботман Свен выиграл воздушное противоборство у Конор Галлахер.
    • 3'
      Кулибали Калиду из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Ньюкасл пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Лофтус-Чик Рубен наказан за толчок Лонгстафф Шон
    • 2'
      Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Конор Галлахер из команды Челси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      1'
      Шёр Фабиан наказан за толчок Армандо Броя
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Челси начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Челси

    Исход игры
    Ньюкасл
    35.7% (51)
    Ничья
    27.3% (39)
    Челси
    37.1% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (68)
    Меньше
    43.33% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (96)
    Нет
    20% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    19.6% (28)
    1:1 Ничья
    19.6% (28)
    1:2 Челси
    19.6% (28)
    1:0 Ньюкасл
    9.1% (13)
    0:2 Челси
    4.9% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    3:2 Ньюкасл
    2.1% (3)
    0:1 Челси
    1.4% (2)
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