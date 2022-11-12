Зацепился за мяч перед чужой штрафной Вуд и сбросил под удар Жоэлинтону, но тому добраться до мяча не дал Жоржиньо.

В центре поля Триппьер откровенно сбивал руками соперника, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

С левого фланга навестил в центр штрафной Маунт под удар Брое, но тому добраться до мяча не дали защитники.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Кулибали. Потребуется ему помощь медиков.

Убегал по флангу в контратаку Холл и попытался прострелить в штрафную, но здесь Брою оттеснил от мяча корпусом Ботман.

Теперь уже Галлахер получил по ногам в борьбе против Гимараэса, но судья не стал показывать желтую карточку.

Навесил с правого фланга в центр штрафной Уиллок, но здесь выиграл верх Чалоба и головой вынес сферу подальше от ворот.

Прорывался в атаку по флангу Галлахер и прострелил вдоль ворот, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Накрутил соперника на фланге Альмирон и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге мяч вынес подальше Силва.

Забросил тонко Триппьер в штрафную на ход Альмирону, но в последний момент мяч перехватил в подкате Чалоба.

С правого фланга Триппьер навесил на дальнюю штангу, где пробил в касание Жоэлинтон, но мяч в подкате заблокировал Силва.

После тонкого паса с фланга от Альмирона пробил в касание Лонгстафф, но мяч полетел выше перекладины.

Догнал мяч на правой бровке Лонгстафф и прострелил вдоль ворот, но до удара по воротам дело так и не дошло.

Холл с правого фланга низом прострел в центр штрафной, но здесь Броя не смог пробить по воротам в борьбе с защитником.

Проникающим пасом Гимараэс искал в штрафной соперника Вуда, но тому пробить не удалось в борьбе против Силвы.

Замена в перерыве произошла в составе "Челси". Вместо Сесара Аспиликуэты на второй тайм вышел Кристиан Пулишич.

Подхватил Бёрн на линии чужой штрафной мяч и пробил вторым касанием, но на пути мяча оказались защитники.

С левого фланга навесил в центр штрафной Гимараэс, но вышел из ворот Менди и спокойно забрал мяч в свои руки.

По флангу отдавал пас Аспиликуэта на ход Галлахеру, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

Мягко забросил в штрафную соперника Галлахер на ход Маунту, но тому не удалось оторваться от защитника.

Две минуты компенсировал судья к основному времени нашего поединка.

С левого фланга навесил Бёрн в штрафную соперника на ход Вуду, но того опередил Чалоба и вынес сферу на угловой.

С углового навесил Гимараэс на дальнюю штангу, где головой пробил Жоэлинтон, но мяч полетел выше перекладины.

Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Счет в матче пока так и не открыт!

40' Лонгстафф в центре поля грубо встретил на бедро Жоржиньо. Судья на этот раз не стал показывать карточку.

39' Низом с угла поля Триппьер прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь удар Шёра накрыли защитники.

38' С правого фланга смог Гимараэс на дальнюю штангу навесить, но здесь пробить головой Жоэлинтону не дал Чалоба.

37' С углового навесил Маунт на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Шёр и головой вынес мяч в центр поля.

35' Навесил в штрафную соперника Жоржиньо на од Брое, но того опередил Ботман и головой вынес сферу на угловой.

34' Чалоба диагональным пасом искал на фланге Брою, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Ботману.

33' Ушел от соперника по флангу Галлахер и прострелил низом в штрафную, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

32' С правого фланга навесил в центр штрафной Лонгстафф, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

31' С левого фланга Маунт прострелил в штрафную, где в касание пробил Броя, но точно в руки голкиперу отправился снаряд.

30' Сместился с фланга к линии чужой штрафной Броя и пробил в ближний угол, но мяч оказался в руках Поупа.

29' Долго катают мяч на чужой половине поля "сороки", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

28' Забросил в штрафную соперника Гимараэс на ход Вуду, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с защитником.

27' По флангу отдавал пас Силва на ход Галлахеру, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

26' Накрутил соперника на фланге Уиллок и пробил в дальний угол, но мяч полетел намного выше перекладины.

25' Врывался Галлахер в штрафную на скорости, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья не стал назначать пенальти.

24' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Броя и головой скинул поперек на Холла, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

23' В верховой борьбе Броя получил по затылку в борьбе против Ботмана. Штрафной удар исполнять будут гости.

22' Гимараэс сместился на скорости с фланга к центру и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

21' Диагональ исполнял Ковачич на фланг, куда забегал Аспиликуэта, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

20' Проникающий пас Альмирон вырезал в штрафную на Вуда, но тому пробить с разворота помешал Силва в силовой борьбе.

19' После сольного прохода Галлахер пробил по воротам с дальней дистанции, но мяч застрял в гуще защитников.

18' На фланге Жоэлинтон руками уложил на газон Аспиликуэту. Штрафной удар в пользу лондонцев назначил судя.

17' Выиграл подбор на линии чужой штрафной Альмирон и с лету пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.

16' Ушел финтом от соперника по флангу Жоэлинтон и прострелил вдоль ворот, но здесь удар Вуда заблокировали защитники.

15' В центре поля Триппьер налетел грубо на Маунта. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".

14' Догнал мяч на фланге Холл и в касание прострелил вдоль ворот на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.

13' Ушел от соперника по флангу Холл и прострелил вдоль ворот, но перехватил сферу в подкате Ботман.

12' С правого фланга навесил в центр штрафной Лонгстафф, но добраться до мяча никто из партнеров здесь так и не смог.

11' Отдавал пас Триппьер в штрафную на ход Альмирону, но тот не смог выдержать линию и оказался в офсайде.

10' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Маунт на ход Брое, но тому добраться до мяча не позволил защитник.

9' Убегал в атаку по флангу Альмирон и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

8' Вынужденная замена в составе "Челси" произошла. Вместо травмированного Лофтуса-Чика на поле появился Силва.

7' Убегал по левой бровке Бёрн и прострелил вдоль ворот, но мяч полетел точно в руки вышедшему из ворот Менди.

6' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Лофтус-Чик. Потребуется ему помощь медиков.

5' На чужой половине поля Лофтус-Чик получил по голове в борьбе против Уиллока, штрафной удар исполнять будут лондонцы.

4' Диагональ исполнял в штрафную Гимараэс на голову Лонгстаффу, но тому пробить в борьбе Чалоба не удалось ему.

3' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Галлахер, но здесь Поуп на выходе снял мяч с головы Лофтуса-Чика.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.