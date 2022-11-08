Тур: 16. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Джонс Роберт
История личных встреч
Ньюкасл
Челси
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
28 матчей
25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.15
0.8
Среднее время на гол
78
112
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
2.07
1.54
Среднее время на гол
43
58
Всего голов
46
32
Голов в среднем за матч
1.64
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
54
78
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|8
|0.57
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.43
|Гимараэс Бруно
|3
|0.21
|Исак Александр
|2 (1)
|0.14
|Триппьер Киран
|1
|0.07
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.07
|Лонгстафф Шон
|1
|0.07
|Уиллок Джо
|1
|0.07
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.07
|Жоэлинтон
|1
|0.07
|Вуд Крис
|1
|0.07
|Шёр Фабиан
|1
|0.07
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|3
|0.23
|Хаверц Кай
|3
|0.23
|Маунт Мэйсон
|2
|0.15
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.15
|Чилуэлл Бен
|1
|0.08
|Пулишич Кристиан
|1
|0.08
|Галлахер Конор
|1
|0.08
|Джеймс Рис II
|1
|0.08
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.08
|Кулибали Калиду
|1
|0.08
|Броя Армандо
|1
|0.08
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Ковачич Матео
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|5
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Триппьер Киран
|2
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|2
|1
|Галлахер Конор
|2
|1
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Джеймс Рис II
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0
|Жоржиньо II
|2
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Чилуэлл Бен
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
4
Ньюкасл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
11
10
Ньюкасл
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Челси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
15
14
Голы по времени матча
Забито
15
9
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
3
33%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
50%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
5
50%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
67%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Забито
27
19
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
1
4%
2
11%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
9
33%
4
21%
31-45
7
26%
3
16%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
4
15%
6
32%
76-90
Пропущено
12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
5
36%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1
Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1
Результаты матчей
Ньюкасл
Челси
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
42
34
15
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
77
67
59
112
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 11
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|39 - 12
|32
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 11
|27
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 18
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|6.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 16
|19
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|14.
|Лестер
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|23 - 25
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 15
|14
|17.
|Борнмут
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 32
|13
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 7
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 8
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 19
|6
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 17
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Ньюкасл - Челси
Исход игры
Ньюкасл
20% (9)
Ничья
20% (9)
Челси
60% (27)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (28)
Меньше
36.36% (16)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
1:2 Челси
40% (18)
0:2 Челси
11.1% (5)
1:1 Ничья
11.1% (5)
2:1 Ньюкасл
8.9% (4)
2:2 Ничья
8.9% (4)
1:0 Ньюкасл
8.9% (4)
0:1 Челси
4.4% (2)
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