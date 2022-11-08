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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Ньюкасл
 
Позже
Челси

История личных встреч

Ньюкасл
Челси

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
88.9%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

28 матчей

25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
4 победы 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.9%
28.6%
53.5%
5 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.15
0.8

Среднее время на гол

78
112

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.54

Среднее время на гол

43
58

Всего голов

46
32

Голов в среднем за матч

1.64
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

54
78

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 8 0.57
Уилсон Каллум 6 (1) 0.43
Гимараэс Бруно 3 0.21
Исак Александр 2 (1) 0.14
Триппьер Киран 1 0.07
Сен-Максимен Аллан 1 0.07
Лонгстафф Шон 1 0.07
Уиллок Джо 1 0.07
Мёрфи Джейкоб 1 0.07
Жоэлинтон 1 0.07
Вуд Крис 1 0.07
Шёр Фабиан 1 0.07
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 3 0.23
Хаверц Кай 3 0.23
Маунт Мэйсон 2 0.15
Жоржиньо II 2 (2) 0.15
Чилуэлл Бен 1 0.08
Пулишич Кристиан 1 0.08
Галлахер Конор 1 0.08
Джеймс Рис II 1 0.08
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.08
Кулибали Калиду 1 0.08
Броя Армандо 1 0.08
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Ковачич Матео 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 5 0
Шёр Фабиан 4 0
Триппьер Киран 2 0
Бёрн Дэн 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Поуп Ник 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 2 1
Галлахер Конор 2 1
Стерлинг Рахим 3 0
Хаверц Кай 3 0
Джеймс Рис II 3 0
Томас Тухель 1 1
Аспиликуэта Сесар 2 0
Жоржиньо II 2 0
Ковачич Матео 2 0
Кукурелья Марк 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Чалоба Трево 1 0
Чилуэлл Бен 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
4
Ньюкасл
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Челси
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

11
10
Ньюкасл
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Челси
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

15
14

Голы по времени матча

Забито

15
9
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
3
20%
3
33%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
1
11%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
50%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
5
50%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
4
67%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Забито

27
19
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
1
4%
2
11%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
9
33%
4
21%
31-45
7
26%
3
16%
46-60
3
11%
2
11%
61-75
4
15%
6
32%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
5
36%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Челси 2:0 Челси - Арсенал 0:1 Челси - Динамо Загреб 2:1 Брайтон - Челси 4:1
Ред Булл Зальцбург - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Брентфорд - Челси 0:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Милан - Челси 0:2 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Челси - Милан 3:0 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Челси - Ред Булл Зальцбург 1:1 Динамо Загреб - Челси 1:0 Челси - Вест Хэм 2:1 Саутгемптон - Челси 2:1 Челси - Лестер 2:1 Лидс - Челси 3:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Эвертон - Челси 0:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Челси

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2
3
4
2.5
1
5
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
6
7
5
9
2.5
1
12
4
10
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм Заявка 14 8 2 4 27 - 18 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 4 4 25 - 16 19
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Кристал Пэлас Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
11. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
14. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
15. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
16. Вест Хэм Заявка 14 4 2 8 12 - 15 14
17. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 17 - 8 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
15. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
16. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
17. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
18. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
19. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
12. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
13. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
15. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
16. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
17. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
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Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2022, осталось 2 дня 12 часов 21 минуту.

    Главный судья: Джонс Роберт

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    • Прогнозы 45
    Ньюкасл 20% (9)
    X 20% (9)
    Челси 60% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Челси
    3.05
    3.62
    3.24
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюкасл - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Челси

    Исход игры
    Ньюкасл
    20% (9)
    Ничья
    20% (9)
    Челси
    60% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    40% (18)
    0:2 Челси
    11.1% (5)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    2:1 Ньюкасл
    8.9% (4)
    2:2 Ничья
    8.9% (4)
    1:0 Ньюкасл
    8.9% (4)
    0:1 Челси
    4.4% (2)
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    Челси
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