VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Лестер

30' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорошую попытку сделал Пакета Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Оооо... вот это был удар! Бенрахма Саид должен был забить с этой позиции.

27' Хорошую попытку сделал Бенрахма Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Керер Тило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Мэддисон Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Мэддисон Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Амарти Даниэль пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

20' Райс Деклан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Лестер

18' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Зума Курт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Скамакка Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Лестер

11' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Кирнан Дьюсбери-Холл сделал ключевой пас для гола!

9' Кирнан Дьюсбери-Холл сделал ключевой пас для гола!

8' Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс забивает с левой ноги!

8' Кирнан Дьюсбери-Холл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Соучек Томаш нанес удар головой, но Дэнни Уорд спокойно отбил мяч.

6' Игрок из команды Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Соучек Томаш выиграл воздушное противоборство у Люк Томас.

5' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Тилеманс Юри пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

3' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лестер начинает с центра поля