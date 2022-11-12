  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Вест Хэм
0:1
Первый тайм: 39'
Лестер

Ход матча

8'
0:1
Мэддисон Джеймс
(Дака Патсон)
15'
Агуэрд Наиф
Зума Курт
 
25'
 
Прат Деннис
Мэддисон Джеймс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 122
Вест Хэм 39.3% (48)
X 41% (50)
Лестер 19.7% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Лестер
3.50
3.64
3.84
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
7
Скамакка
Джанлука
1
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
42
Сумаре
Бубакари
10
Мэддисон
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
7
Барнс
Харви
20
Дака
Патсон
Вест Хэм
4-2-3-1
Лестер
4-1-4-1

История личных встреч

Вест Хэм
Лестер

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
КЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Ч
1:2
Ч
3:2

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

2.11
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

1.79
1.58

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14

Среднее время на гол

50
57

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.13
Бенрахма Саид 2 (1) 0.13
Скамакка Джанлука 2 0.13
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.13
Соучек Томаш 1 0.07
Райс Деклан 1 0.07
Зума Курт 1 0.07
Форнальс Пабло 1 0.07
Пакета Лукас 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 7 0.47
Барнс Харви 5 0.33
Дака Патсон 3 0.2
Тилеманс Юри 3 (1) 0.2
Варди Джейми 1 0.07
Кастань Тимоти 1 0.07
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.07
Ихеаначо Келечи 1 0.07

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 4 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Скамакка Джанлука 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0
Пакета Лукас 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 3 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Фас Ваут 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Лестер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
8
Вест Хэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лестер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

2
7
Вест Хэм
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Лестер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

5
15

Голы по времени матча

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
5
36%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
29%
7
37%
61-75
1
14%
3
16%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
100%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
0
0%
5
23%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
2
15%
6
27%
31-45
2
15%
2
9%
46-60
4
31%
4
18%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Пропущено

14
26
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
7%
2
8%
1-15
3
21%
4
15%
16-30
4
29%
1
4%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
2
14%
9
35%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2
Лестер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4
Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4

Результаты матчей

Вест Хэм
Лестер

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
8
6
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Ливерпуль 2:1 Заявка 14 6 4 4 27 - 17 22
7. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
8. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 17 20
10. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
11. Брентфорд Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Лестер 1:0 Заявка 15 5 2 8 24 - 25 17
13. Лидс 1:1 Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
14. Борнмут 2:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 32 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
16. Эвертон 0:2 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
17. Вест Хэм 0:1 Заявка 15 4 2 9 12 - 16 14
18. Саутгемптон 1:2 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12
19. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 15 2 5 8 10 - 30 11
20. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
5. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс 1:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Борнмут 2:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
15. Вест Хэм 0:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
16. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17. Лестер 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Эвертон 0:2 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
20. Саутгемптон 1:2 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Лестер 1:0 Заявка 8 3 0 5 15 - 19 9
9. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10. Брентфорд Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Эвертон 0:2 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
13. Саутгемптон 1:2 Заявка 8 2 0 6 5 - 14 6
14. Лидс 1:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
15. Ливерпуль 2:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Борнмут 2:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
17. Вест Хэм 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    42'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Тилеманс Юри из команды Лестер пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
  • Желтая карточка
    41'
    Доусон Крэйг получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    ПЕНАЛЬТИ! - Доусон Крэйг атаковал сзади соперника. Это Дака Патсон заработал своей команде одиннадцатиметровый!
  • 40'
    После проверки VAR судья изменил решение - Лестер пробьет пенальти!
  • 39'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 38'
    Доусон Крэйг ошибается в защите.
  • 38'
    Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Угловой
      34'
      Крессуэлл Аарон из команды Вест Хэм разыграл угловой с левого угла.
    • 33'
      Люк Томас успешно блокирует удар.
    • 33'
      Боуэн Джаррод нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Люк Томас из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 33'
      Шанс! Пакета Лукас из команды Вест Хэм пробил головой, но мимо
    • 32'
      Пакета Лукас выиграл воздушное противоборство у Люк Томас.
    • 32'
      Крессуэлл Аарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 31'
      Пакета Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 30'
      Кастань Тимоти из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Амарти Даниэль из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Вест Хэм: 33%, Лестер: 67%.
    • 30'
      Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Пакета Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • 28'
      Кастань Тимоти из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Прат Деннис из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Райс Деклан
    • 28'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Уорд Дэнни II делает важнейший сейв!
    • 27'
      Оооо... вот это был удар! Бенрахма Саид должен был забить с этой позиции.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Бенрахма Саид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 27'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Керер Тило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 26'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • 26'
      Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Вест Хэм: 32%, Лестер: 68%.
    • 25'
      Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Мэддисон Джеймс получил травму и заменен. Прат Деннис выходит на поле.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      24'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мэддисон Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      23'
      Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Лестер контролирует мяч.
    • 22'
      Пакета Лукас из команды Вест Хэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      22'
      Мэддисон Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Травма, повреждение
      21'
      Райс Деклан возвращается на поле.
    • 21'
      Амарти Даниэль пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем
    • Травма, повреждение
      20'
      Райс Деклан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Контроль мяча: Вест Хэм: 32%, Лестер: 68%.
    • 19'
      Райс Деклан выиграл воздушное противоборство у Тилеманс Юри.
    • 19'
      Лестер контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 18'
      Райс Деклан из команды Вест Хэм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 18'
      Сумаре Бубакари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      18'
      Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Лестер контролирует мяч.
    • 17'
      Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      16'
      Пакета Лукас из команды Вест Хэм в офсайде
    • 16'
      Скамакка Джанлука выиграл воздушное противоборство у Фас Ваут.
    • 15'
      Контроль мяча: Вест Хэм: 29%, Лестер: 71%.
    • 15'
      Зума Курт получил травму и заменен. Агуэрд Наиф выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      14'
      Зума Курт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Скамакка Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Люк Томас из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Боуэн Джаррод
    • 13'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 13'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      Удар от ворот произведет Лестер
    • 11'
      Амарти Даниэль из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Соучек Томаш выиграл воздушное противоборство у Сумаре Бубакари.
    • 11'
      Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Зума Курт из команды Вест Хэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Вест Хэм: 28%, Лестер: 72%.
    • 10'
      Кирнан Дьюсбери-Холл сделал ключевой пас для гола!
    • 9'
      Кирнан Дьюсбери-Холл сделал ключевой пас для гола!
    • 8'
      Дака Патсон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс забивает с левой ноги!
    • 8'
      Дака Патсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 8'
      Кирнан Дьюсбери-Холл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Лестер контролирует мяч.
    • 7'
      Лестер контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Скамакка Джанлука из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Люк Томас
    • 6'
      Соучек Томаш нанес удар головой, но Дэнни Уорд спокойно отбил мяч.
    • 6'
      Игрок из команды Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 6'
      Амарти Даниэль из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Соучек Томаш выиграл воздушное противоборство у Люк Томас.
    • 6'
      Контроль мяча: Вест Хэм: 35%, Лестер: 65%.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Вест Хэм
    • 5'
      Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Лестер контролирует мяч.
    • 4'
      Кастань Тимоти выиграл воздушное противоборство у Крессуэлл Аарон.
    • 3'
      Тилеманс Юри пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем
    • 3'
      Вест Хэм контролирует мяч.
    • 3'
      Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Лестер контролирует мяч.
    • 2'
      Уорд Дэнни II взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Лестер контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лестер начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Вест Хэм 39.3% (48)
    X 41% (50)
    Лестер 19.7% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Лестер
    3.50
    3.64
    3.84
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вест Хэм 0:1 Лестер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Вест Хэм 0:1 Лестер

    Исход игры
    Вест Хэм
    39.3% (48)
    Ничья
    41% (50)
    Лестер
    19.7% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.1% (62)
    Меньше
    47.9% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    86.55% (103)
    Нет
    13.45% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (41)
    2:1 Вест Хэм
    30.3% (37)
    1:2 Лестер
    11.5% (14)
    1:0 Вест Хэм
    7.4% (9)
    2:2 Ничья
    5.7% (7)
    2:0 Вест Хэм
    1.6% (2)
    0:1 Лестер
    1.6% (2)
    1:3 Лестер
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вест Хэм
    Лестер
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     