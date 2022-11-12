Тур: 16. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Джиллетт Джаред
0'
0:1
8' ГолМэддисон Джеймс
41' Желтая карточкаДоусон Крэйг
0:1
42' Не забитый пенальтиТилеманс Юри
60' Желтая карточкаПакета Лукас
62' Желтая карточкаНдиди Уилфред
0:2
78' ГолБарнс Харви
85' Желтая карточкаСкамакка Джанлука
90'+5
Ход матча
8'
0:1
15'
41'
42'
0:1
60'
62'
78'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
10 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
20
Дака
Патсон
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агуэрд НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПатсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Лестер
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
2.11
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
1.79
1.58
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
Среднее время на гол
50
57
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|2
|0.13
|Бенрахма Саид
|2 (1)
|0.13
|Скамакка Джанлука
|2
|0.13
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.13
|Соучек Томаш
|1
|0.07
|Райс Деклан
|1
|0.07
|Зума Курт
|1
|0.07
|Форнальс Пабло
|1
|0.07
|Пакета Лукас
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|7
|0.47
|Барнс Харви
|6
|0.4
|Дака Патсон
|3
|0.2
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.2
|Варди Джейми
|1
|0.07
|Кастань Тимоти
|1
|0.07
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.07
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.07
|Перес Айосе
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|4
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|5
|0
|Сумаре Бубакари
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Лестер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
8
Вест Хэм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лестер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
2
7
Вест Хэм
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Лестер
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
5
15
Голы по времени матча
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
0
0%
6
38%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
2
11%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
22%
7
37%
61-75
2
22%
3
16%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
100%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
0
0%
6
25%
1-15
3
23%
3
13%
16-30
2
15%
6
25%
31-45
2
15%
2
8%
46-60
4
31%
4
17%
61-75
2
15%
3
13%
76-90
Пропущено
16
26
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
13%
2
8%
1-15
3
19%
4
15%
16-30
4
25%
1
4%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
2
13%
9
35%
61-75
4
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2
Лестер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лестер - Ньюпорт 3:0 Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4
Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4
Результаты матчей
Вест Хэм
Лестер
Точный счет
0:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
312
96
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 11
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|4.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 11
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 17
|22
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 16
|22
|8.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|12.
|Лестер
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 25
|17
|13.
|Борнмут
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|14.
|Лидс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|16.
|Эвертон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 17
|14
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|5.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|16 - 5
|16
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Челси
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Борнмут
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Челси
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|6.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|10 (2)
|Лидс
|Морено Родриго
|9 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:2 Лестер
Исход игры
Вест Хэм
39.3% (48)
Ничья
41% (50)
Лестер
19.7% (24)
Тотал 2.5
Больше
52.1% (62)
Меньше
47.9% (57)
Обе команды забьют
Да
86.55% (103)
Нет
13.45% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (41)
2:1 Вест Хэм
30.3% (37)
1:2 Лестер
11.5% (14)
1:0 Вест Хэм
7.4% (9)
2:2 Ничья
5.7% (7)
2:0 Вест Хэм
1.6% (2)
0:1 Лестер
1.6% (2)
1:3 Лестер
1.6% (2)
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