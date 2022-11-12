Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Люк Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Люк Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Люк Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Керер Тило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Тилеманс Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Скамакка Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Тилеманс Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Оооо... вот это был удар! Тилеманс Юри должен был забить с этой позиции.

42' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Тилеманс Юри из команды Лестер пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.

41' Доусон Крэйг получил желтую карточку от судьи

40' После проверки VAR судья изменил решение - Лестер пробьет пенальти!

39' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Пакета Лукас нанес удар головой, но Дэнни Уорд спокойно отбил мяч.

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Люк Томас успешно блокирует удар.

33' Люк Томас из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Лестер

32' Пакета Лукас выиграл воздушное противоборство у Люк Томас.

32' Крессуэлл Аарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Лестер

30' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Райс Деклан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хорошую попытку сделал Пакета Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Оооо... вот это был удар! Бенрахма Саид должен был забить с этой позиции.

27' Хорошую попытку сделал Бенрахма Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Керер Тило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Мэддисон Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Мэддисон Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Мэддисон Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Амарти Даниэль пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

20' Райс Деклан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Лестер

18' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Пакета Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Зума Курт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Скамакка Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Лестер

11' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Кирнан Дьюсбери-Холл сделал ключевой пас для гола!

9' Кирнан Дьюсбери-Холл сделал ключевой пас для гола!

8' Г О О О О Л - Мэддисон Джеймс забивает с левой ноги!

8' Кирнан Дьюсбери-Холл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Соучек Томаш нанес удар головой, но Дэнни Уорд спокойно отбил мяч.

6' Игрок из команды Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Соучек Томаш выиграл воздушное противоборство у Люк Томас.

5' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Тилеманс Юри пробует нанести удар издали, но Лукаш Фабианьский держит все под контролем

3' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Соучек Томаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лестер начинает с центра поля