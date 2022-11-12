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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Манчестер Сити
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 132
Манчестер Сити 97.7% (129)
X 0.8% (1)
Брентфорд 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Брентфорд
21.00
9.60
24.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
5
Стоунс
Джон
25
Аканджи
Мануэль
14
Лапорт
Эмерик
7
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
9
Холанн
Эрлинг
47
Фоден
Фил
1
Райя
Давид
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
16
Ми
Бен
5
Пиннок
Итан
30
Расмуссен
Мадс
3
Генри
Рико
15
Ониика
Фрэнк
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Манчестер Сити
4-3-3
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Манчестер Сити
Брентфорд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 18 (3) 1.38
Фоден Фил 6 0.46
Де Брёйне Кевин 3 0.23
Альварес Хулиан 3 0.23
Силва Бернарду 2 0.15
Гюндоган Илкай 2 0.15
Канселу Жоау 2 0.15
Марез Рияд 1 0.08
Грилиш Джек 1 0.08
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Гомес Серхио 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 8 (3) 0.57
Висса Йоан 3 0.21
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.21
Ми Бен 2 0.14
Дасилва Джошуа 2 0.14
Йенсен Матиас 1 0.07
Янельт Витали 1 0.07
Норгор Кристиан 1 0.07
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 2 1
Марез Рияд 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Стоунс Джон 1 0
Силва Бернарду 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 5 0
Хикки Аарон 4 0
Дамсгор Миккель 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Ми Бен 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Брентфорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
10
Манчестер Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Брентфорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

10
13
Манчестер Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Брентфорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

10
23

Голы по времени матча

Забито

29
10
16 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
8
28%
2
20%
31-45
3
10%
1
10%
46-60
7
24%
3
30%
61-75
3
10%
4
40%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
2
29%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
13%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

39
23
20 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
5
13%
1
4%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
9
23%
4
17%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
10
26%
4
17%
61-75
3
8%
7
30%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
3
25%
7
32%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1
Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0
Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Брентфорд

Точный счет

4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
6:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
6
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
2.5
Больше Меньше
2
5
5
2
3.5
2
5
2
5
4.5
1
6
2
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
3
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
4
10
3
1.5
6
8
8
5
2.5
2
12
5
8
3.5
2
12
2
11
4.5
1
13
2
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм Заявка 14 8 2 4 27 - 18 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 4 4 25 - 16 19
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Кристал Пэлас Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
11. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
14. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
15. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
16. Вест Хэм Заявка 14 4 2 8 12 - 15 14
17. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 17 - 8 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
15. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
16. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
17. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
18. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
19. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
12. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
13. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
15. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
16. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
17. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
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  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Манчестер Сити" - "Брентфорд". Команда Гвардиолы продолжает вести преследование за "Арсеналом", права на ошибку у "Сити" нет, так что "пчелам", которые расположились на одиннадцатой строчке турнирной таблицы сегодня придется трудно. К тому же Холанн в стартовом составе, а значит все мы ждем гола от этого норвежского гения. Работать для вас будет Константин Лицин. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2022, осталось 19 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 132
Манчестер Сити 97.7% (129)
X 0.8% (1)
Брентфорд 1.5% (2)
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Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Брентфорд
21.00
9.60
24.00
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Где смотреть матч Манчестер Сити - Брентфорд онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брентфорд

Исход игры
Манчестер Сити
97.7% (128)
Ничья
0.8% (1)
Брентфорд
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.55% (78)
Меньше
34.45% (41)
Обе команды забьют
Да
31.09% (37)
Нет
68.91% (82)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
29% (38)
3:0 Манчестер Сити
27.5% (36)
3:1 Манчестер Сити
19.8% (26)
2:1 Манчестер Сити
3.8% (5)
4:1 Манчестер Сити
3.1% (4)
1:0 Манчестер Сити
2.3% (3)
5:0 Манчестер Сити
2.3% (3)
4:0 Манчестер Сити
1.5% (2)
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