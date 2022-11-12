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Приветствую вас на матче "Манчестер Сити" - "Брентфорд". Команда Гвардиолы продолжает вести преследование за "Арсеналом", права на ошибку у "Сити" нет, так что "пчелам", которые расположились на одиннадцатой строчке турнирной таблицы сегодня придется трудно. К тому же Холанн в стартовом составе, а значит все мы ждем гола от этого норвежского гения. Работать для вас будет Константин Лицин.