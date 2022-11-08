Тур: 16. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Питер Банкс
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Брентфорд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|1.38
|Фоден Фил
|6
|0.46
|Де Брёйне Кевин
|3
|0.23
|Альварес Хулиан
|3
|0.23
|Силва Бернарду
|2
|0.15
|Гюндоган Илкай
|2
|0.15
|Канселу Жоау
|2
|0.15
|Марез Рияд
|1
|0.08
|Грилиш Джек
|1
|0.08
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|8 (3)
|0.57
|Висса Йоан
|3
|0.21
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.21
|Ми Бен
|2
|0.14
|Дасилва Джошуа
|2
|0.14
|Йенсен Матиас
|1
|0.07
|Янельт Витали
|1
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.07
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|2
|1
|Марез Рияд
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|5
|0
|Хикки Аарон
|4
|0
|Дамсгор Миккель
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Брентфорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
0
10
Манчестер Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Брентфорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
10
13
Манчестер Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Брентфорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
10
23
Голы по времени матча
Забито
29
10
16 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
8
28%
2
20%
31-45
3
10%
1
10%
46-60
7
24%
3
30%
61-75
3
10%
4
40%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
2
29%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
29%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
13%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
4
31%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
39
23
20 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
5
13%
1
4%
1-15
6
15%
4
17%
16-30
9
23%
4
17%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
10
26%
4
17%
61-75
3
8%
7
30%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
3
25%
7
32%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
3
25%
6
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1
Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0
Брентфорд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0
Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Брентфорд
Точный счет
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
6:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
6
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
6:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
52
25
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
34
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
104
103
68
85
212
58
212
211
113
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 11
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|39 - 12
|32
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 11
|27
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 18
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|6.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 16
|19
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|14.
|Лестер
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|23 - 25
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 15
|14
|17.
|Борнмут
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 32
|13
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 7
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 8
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 19
|6
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 17
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Брентфорд
Исход игры
Манчестер Сити
98.2% (56)
Ничья
0% (0)
Брентфорд
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.27% (37)
Меньше
32.73% (18)
Обе команды забьют
Да
36.36% (20)
Нет
63.64% (35)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
29.8% (17)
3:0 Манчестер Сити
22.8% (13)
3:1 Манчестер Сити
22.8% (13)
2:1 Манчестер Сити
7% (4)
4:0 Манчестер Сити
3.5% (2)
4:1 Манчестер Сити
3.5% (2)
5:0 Манчестер Сити
3.5% (2)
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