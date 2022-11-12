Показалось, что была отмашка, сразу же побежал Кейн к рефери. На газоне Кулушевски, досталось ему от Купера.

Небольшая пауза у нас. Кулушевски на газоне. Врачи? Побежали...

Побежали в атаку гости, передача на Кристенсена, тот в центр сыграл, но мяч потерян.

Ришарлисон получил по ногам от Коха, а на носу чемпионат мира! Подкат достаточно жёсткий был, но игра продолжается. Все поднялись.

Кейн красиво ушёл от соперника, но на газоне оказался. Штрафной удар для "Тоттенхэма". Подача? Нет, короткий розыгрыш, после этого подача, вышел из ворот Мелье и мяч забрал.

Штрафной удар заработали игроки "Лидса". До ворот 19 метров. Морено готовится пробить с левой ноги. А есть ещё вариант с правой. Удар в стенку пришёлся.

В обороне держит мяч "Тоттенхэм", передача на Хёйбьерг, тот на Бетанкура, но перехват последовал.

Штанга! Вскрыли оборону "шпор" гости, снова поймав их на контратаке, Льорис был близок к тому, чтобы отразить удар, но мяч угодил в боковую стойку.

А вот крупным планом Кейн, который до этого момента был не заметен. Заработал угловой удар.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Кейн!!! Подача на ближнюю штангу, борьба голкипера Мелье и Ленгле, вратарь оказался на пятой точке в воротах, мяч отскочил к Кейну, тот подобрал игровой снаряд и пробил в пустые ворота!

Чуть за середину первого тайма перешла игра. Прострел с левого фланга в штрафную площадь "шпор", вышел из ворот Льорис, мяч забрал.

Мелье забросил мяч подальше, на правый край игровой снаряд пошёл, а дальше мяч потерян.

Четверть часа до конца первого тайма, на газоне Ньонто, в борьбе с Дэвисом досталось.

Хёйбьерг с мячом, сыграл на Кейна, тот на Эмерсона, чуть назад пошла передача.

Конте стоит достаточно загадочным. В обороне держит мяч "Тоттенхэм", передача на левый край пошла, чуть назад.

Мелье в игре! "Шпоры" снова перехватили инициативу, удар в касание от Эмерсона, но перед этим здорово по флангу прошёл Кулушевски.

А пока что крутят гол Саммервилла, который забивал в каждом из матчей в последних четырёх матчей. А "шпоры" снова в атаке.

Подача с правого фланга, Мелье следил за мячом, но пробить некому. Чуть высоко пошло.

Крупным планом Сон Хын-Мин, который травмирован. Ждём на мундиале? Сегодня лидеру корейской сборной только и остаётся, что следить за игрой с трибуны.

Эмерсон! Такой момент упустил, здорово в касание на левом фланге разобрались с соперником хозяева, прострел ... Эмерсон наносил удар в касание с 10 метров, но выше ворот отправил мяч!

Саммервилл упустил момент оформить дубль, вышел из ворот Льорис, сократил расстояние и ногами отразил этот удар!

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:1!!! Саммервилл!!!! Четвёртый мяч в этом сезоне забивает форвард!!! Начал атаку голкипер "Лидса" Мелье передачей на правый край, скидка в центр последовала от Кристенсена, дальше передача на ход Саммервилла, который поразил ворота Льориса!

10' От ворот пробил Мелье, борьба на правом фланге, перевод в центр, скидка в атаку...

9' Пока что без ворот играют команды, без опасных моментов у нас. Но это же АПЛ, а значит, что вся игра развернётся минут через 80. А пока что снова прострел с правого фланга, никто не замкнул.

8' По правому краю провели атаку игроки "Тоттенхэма", но ничего не получается, прострела не последовало.

6' Практически до удара довели свою атаку игроки "Лидса", но Льорис на месте. Мелье уже с мячом, визави из "Лидса", начал свою атаку.

5' Ленгле сыграл назад на Льориса, тот направо сыграл, перехватили мяч игроки "Лидса". Саммервилл набирает обороты, уходит от соперника, но подачу не сумел выполнить.

4' В случае победы "шпоры" могут приблизиться к "Манчестер Сити", который получасом ранее завершил свою встречу. Поражение 1:2 от "Брентфорда".

3' На своей половине поля с мячом игроки "Тоттенхэма", серия передач в обороне. Крупным планом Конте, его подопечные с мячом, пока что он сосредоточен.

2' С центра поля разыграли "шпоры", сразу же заброс от Бентанкура, но игровой снаряд достался "Лидсу".