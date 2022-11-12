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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Тоттенхэм
1:1
Первый тайм: 39'
Лидс

Ход матча

10'
0:1
Саммервилл Крисенсио
(Ааронсон Бренден)
25'
Кейн Гарри
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 128
Тоттенхэм 94.5% (121)
X 3.9% (5)
Лидс 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Лидс
5.35
4.45
5.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Льорис
Уго
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
33
Дэвис
Бен
12
Эмерсон
Жуниор
30
Бентанкур
Родриго
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
14
Перишич
Иван
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
9
Ришарлисон
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
12
Адамс
Тайлер
8
Рока
Марк
29
Ньонто
Вильфред
7
Ааронсон
Бренден
10
Саммервилл
Крисенсио
19
Морено
Родриго
Тоттенхэм
3-4-3
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Лидс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
2:1
К
1:3
К
2:2

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Тотал матчей

3.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

48
52

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 12 (2) 0.8
Сон Хын-Мин 3 0.2
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0.2
Бентанкур Родриго 2 0.13
Дайер Эрик 2 0.13
Сессеньон Райан 2 0.13
Кулушевски Деян 1 0.07
Дэвис Бен 1 0.07
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 7 (1) 0.5
Саммервилл Крисенсио 4 0.29
Синистерра Луис 2 0.14
Харрисон Джек 1 0.07
Ааронсон Бренден 1 0.07
Стрёйк Паскаль 1 0.07
Гринвуд Сэм 1 0.07
Купер Лиам 1 0.07
Рока Марк 1 0.07
Эйлинг Люк 0 0
Бэмфорд Патрик 0 0
Гелхардт Джо 0 0
Ньонто Вильфред 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 4 0
Бентанкур Родриго 4 0
Антонио Конте 2 1
Биссума Ив 3 0
Сессеньон Райан 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Скипп Оливер 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Расмус 4 0
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Джисс Марш 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Рока Марк 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Купер Лиам 1 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Лидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

2
6
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Лидс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

8
9
Тоттенхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Лидс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

9
12
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Забито

25
19
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
8%
3
16%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
3
12%
3
16%
31-45
4
16%
4
21%
46-60
7
28%
2
11%
61-75
6
24%
4
21%
76-90

Пропущено

20
22
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
2
10%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
Лидс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3
Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4

Результаты матчей

Тоттенхэм
Лидс

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
7
6
3
11
2.5
2
11
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Ливерпуль 2:1 Заявка 14 6 4 4 27 - 17 22
7. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
8. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 17 20
10. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
11. Брентфорд Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
12. Лестер 1:0 Заявка 15 5 2 8 24 - 25 17
13. Лидс 1:1 Заявка 14 4 4 6 20 - 23 16
14. Борнмут 2:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 32 16
15. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
16. Эвертон 0:2 Заявка 15 3 5 7 11 - 16 14
17. Вест Хэм 0:1 Заявка 15 4 2 9 12 - 16 14
18. Саутгемптон 1:2 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12
19. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 15 2 5 8 10 - 30 11
20. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 8 5 1 2 18 - 9 16
5. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс 1:1 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Борнмут 2:0 Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
15. Вест Хэм 0:1 Заявка 8 3 1 4 9 - 9 10
16. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
17. Лестер 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18. Эвертон 0:2 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
20. Саутгемптон 1:2 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм 1:1 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Лестер 1:0 Заявка 8 3 0 5 15 - 19 9
9. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10. Брентфорд Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Эвертон 0:2 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
13. Саутгемптон 1:2 Заявка 8 2 0 6 5 - 14 6
14. Лидс 1:1 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
15. Ливерпуль 2:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
16. Борнмут 2:0 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
17. Вест Хэм 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест 0:0 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Фулхэм Митрович Александар 9
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Штрафной удар заработали игроки "Лидса". До ворот 19 метров.  Морено готовится пробить с левой ноги. А есть ещё вариант с правой. Удар в стенку пришёлся.
  • 40'
    Кейн красиво ушёл от соперника, но на газоне оказался. Штрафной удар для "Тоттенхэма". Подача? Нет, короткий розыгрыш, после этого подача, вышел из ворот Мелье и мяч забрал.
  • 38'
     Ришарлисон получил по ногам от Коха, а на носу чемпионат мира! Подкат достаточно жёсткий был, но игра продолжается. Все поднялись.
  • 37'
    Побежали в атаку гости, передача на  Кристенсена, тот в центр сыграл, но мяч потерян.
  • 36'
    Поднялся  Кулушевски, игра продолжилась, от ворот пробил  Мелье. Борьба в центре поля пошла.
  • Травма, повреждение
    34'
    Небольшая пауза у нас.  Кулушевски на газоне. Врачи? Побежали...
  • 33'
    Показалось, что была отмашка, сразу же побежал Кейн к рефери. На газоне  Кулушевски, досталось ему от Купера.
  • 32'
     Хёйбьерг с мячом, сыграл на Кейна, тот на Эмерсона, чуть назад пошла передача. 
  • 30'
    Четверть часа до конца первого тайма, на газоне  Ньонто, в борьбе с Дэвисом досталось. 
  • 29'
     Мелье забросил мяч подальше, на правый край игровой снаряд пошёл, а дальше мяч потерян.
  • 28'
    Чуть за середину первого тайма перешла игра. Прострел с левого фланга в штрафную площадь "шпор", вышел из ворот Льорис, мяч забрал.
  • Описание гола
    26'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:1!!! Кейн!!! Подача на ближнюю штангу, борьба голкипера Мелье и Ленгле, вратарь оказался на пятой точке в воротах, мяч отскочил к Кейну, тот подобрал игровой снаряд и пробил в пустые ворота!
  • 25'
    А вот крупным планом Кейн, который до этого момента был не заметен. Заработал угловой удар.
  • Штанга
    24'
    Штанга! Вскрыли оборону "шпор" гости, снова поймав их на контратаке, Льорис был близок к тому, чтобы отразить удар, но мяч угодил в боковую стойку. 
  • 23'
    В обороне держит мяч "Тоттенхэм", передача на  Хёйбьерг, тот на Бетанкура, но перехват последовал.
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    • Угловой
      22'
      Угловой удар заработали игроки "шпор". Подача... Нет удара. 
    • Опасный момент
      21'
       Саммервилл упустил момент оформить дубль, вышел из ворот Льорис, сократил расстояние и ногами отразил этот удар!
    • Опасный момент
      20'
      Эмерсон! Такой момент упустил, здорово в касание на левом фланге разобрались с соперником хозяева, прострел ... Эмерсон наносил удар в касание с 10 метров, но выше ворот отправил мяч!
    • 19'
      Перехватили мяч в центре поля игроки "Лидса", передача назад пошла. 
    • 18'
      Крупным планом Сон Хын-Мин, который травмирован. Ждём на мундиале? Сегодня лидеру корейской сборной только и остаётся, что следить за игрой с трибуны.
    • 17'
      Кристенсен на газоне. Досталось защитнику "Лидса". Небольшая пауза.
    • 15'
      Подача с правого фланга, Мелье следил за мячом, но пробить некому. Чуть высоко пошло. 
    • 14'
      А пока что крутят гол Саммервилла, который забивал в каждом из матчей в последних четырёх матчей. А "шпоры" снова в атаке.
    • 13'
       Мелье в игре! "Шпоры" снова перехватили инициативу, удар в касание от Эмерсона, но перед этим здорово по флангу прошёл  Кулушевски. 
    • 12'
      Конте стоит достаточно загадочным. В обороне держит мяч "Тоттенхэм", передача на левый край пошла, чуть назад. 
    • Описание гола
      11'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 0:1!!! Саммервилл!!!! Четвёртый мяч в этом сезоне забивает форвард!!! Начал атаку голкипер "Лидса"  Мелье передачей на правый край, скидка в центр последовала от  Кристенсена, дальше передача на ход Саммервилла, который поразил ворота Льориса!
    • 10'
      От ворот пробил  Мелье, борьба на правом фланге, перевод в центр, скидка в атаку...
    • 9'
      Пока что без ворот играют команды, без опасных моментов у нас. Но это же АПЛ, а значит, что вся игра развернётся минут через 80. А пока что снова прострел с правого фланга, никто не замкнул. 
    • 8'
      По правому краю провели атаку игроки "Тоттенхэма", но ничего не получается, прострела не последовало. 
    • 6'
      Практически до удара довели свою атаку игроки "Лидса", но Льорис на месте.  Мелье уже с мячом, визави из "Лидса", начал свою атаку. 
    • 5'
      Ленгле сыграл назад на  Льориса, тот направо сыграл, перехватили мяч игроки "Лидса".  Саммервилл набирает обороты, уходит от соперника, но подачу не сумел выполнить. 
    • 4'
      В случае победы "шпоры" могут приблизиться к "Манчестер Сити", который получасом ранее завершил свою встречу. Поражение 1:2 от "Брентфорда". 
    • 3'
      На своей половине поля с мячом игроки "Тоттенхэма", серия передач в обороне. Крупным планом Конте, его подопечные с мячом, пока что он сосредоточен.
    • 2'
      С центра поля разыграли "шпоры", сразу же заброс от  Бентанкура, но игровой снаряд достался "Лидсу".
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм 1:1 Лидс

    Исход игры
    Тоттенхэм
    94.5% (121)
    Ничья
    3.9% (5)
    Лидс
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (75)
    Меньше
    37.5% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (75)
    Нет
    37.5% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    43% (55)
    2:0 Тоттенхэм
    23.4% (30)
    3:1 Тоттенхэм
    10.2% (13)
    1:0 Тоттенхэм
    9.4% (12)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    3:0 Тоттенхэм
    2.3% (3)
    3:2 Тоттенхэм
    1.6% (2)
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