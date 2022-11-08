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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Тоттенхэм
 
Позже
Лидс

История личных встреч

Тоттенхэм
Лидс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
К
2:1
К
1:3
К
2:2

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Тотал матчей

3.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

48
52

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 11 (2) 0.79
Сон Хын Мин 3 0.21
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0.21
Бентанкур Родриго 2 0.14
Дайер Эрик 2 0.14
Сессеньон Райан 2 0.14
Кулушевски Деян 1 0.07
Дэвис Бен 1 0.07
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 7 (1) 0.54
Саммервилл Крисенсио 3 0.23
Синистерра Луис 2 0.15
Харрисон Джек 1 0.08
Стрёйк Паскаль 1 0.08
Гринвуд Сэм 1 0.08
Ааронсон Бренден 1 0.08
Купер Лиам 1 0.08
Рока Марк 1 0.08
Эйлинг Люк 0 0
Бэмфорд Патрик 0 0
Гелхардт Джо 0 0
Ньонто Вильфред 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 4 0
Бентанкур Родриго 4 0
Антонио Конте 2 1
Биссума Ив 3 0
Сессеньон Райан 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Скипп Оливер 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Расмус 4 0
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Джисс Марш 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Рока Марк 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Купер Лиам 1 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0
Гелхардт Джо 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Лидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

2
6
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Лидс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

8
9
Тоттенхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Лидс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

9
12
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
1
10%
76-90

Забито

25
19
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
8%
3
16%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
3
12%
3
16%
31-45
4
16%
4
21%
46-60
7
28%
2
11%
61-75
6
24%
4
21%
76-90

Пропущено

20
22
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
2
10%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
Лидс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3
Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4

Результаты матчей

Тоттенхэм
Лидс

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
7
6
3
11
2.5
2
11
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 13 11 1 1 31 - 11 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 39 - 12 32
3. Ньюкасл Заявка 14 7 6 1 28 - 11 27
4. Тоттенхэм Заявка 14 8 2 4 27 - 18 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 7 2 4 18 - 19 23
6. Брайтон Заявка 13 6 3 4 22 - 17 21
7. Челси Заявка 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 4 4 25 - 16 19
9. Фулхэм Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
10. Кристал Пэлас Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
11. Брентфорд Заявка 14 3 7 4 21 - 24 16
12. Лидс Заявка 13 4 3 6 19 - 22 15
13. Астон Вилла Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
14. Лестер Заявка 14 4 2 8 23 - 25 14
15. Эвертон Заявка 14 3 5 6 11 - 14 14
16. Вест Хэм Заявка 14 4 2 8 12 - 15 14
17. Борнмут Заявка 14 3 4 7 15 - 32 13
18. Саутгемптон Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
19. Вулверхэмптон Заявка 14 2 4 8 8 - 22 10
20. Ноттингем Форест Заявка 14 2 4 8 10 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 7 0 0 29 - 7 21
2. Арсенал Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3. Ньюкасл Заявка 7 4 3 0 16 - 5 15
4. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 17 - 8 15
5. Ливерпуль Заявка 7 4 2 1 18 - 7 14
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Кристал Пэлас Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Астон Вилла Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9. Фулхэм Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
10. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11. Брайтон Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
12. Лидс Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13. Челси Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14. Вест Хэм Заявка 7 3 1 3 9 - 8 10
15. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
16. Эвертон Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
17. Борнмут Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
18. Вулверхэмптон Заявка 7 2 2 3 5 - 11 8
19. Ноттингем Форест Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
20. Саутгемптон Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
2. Ньюкасл Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Тоттенхэм Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Брайтон Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 9 - 15 10
7. Челси Заявка 7 3 1 3 7 - 10 10
8. Фулхэм Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
9. Эвертон Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
10. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
11. Саутгемптон Заявка 7 2 0 5 4 - 12 6
12. Лестер Заявка 7 2 0 5 14 - 19 6
13. Ливерпуль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Борнмут Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
15. Вест Хэм Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
16. Брентфорд Заявка 7 0 4 3 8 - 17 4
17. Лидс Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
18. Вулверхэмптон Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
19. Астон Вилла Заявка 7 0 2 5 3 - 15 2
20. Ноттингем Форест Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Брентфорд Тони Айвен 8 (2)
Ньюкасл Альмирон Мигель 8
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Рид Бобби 5
Фулхэм Тете Кенни 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 51 минуту.

    Главный судья: Солсбери Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Тоттенхэм 95.6% (43)
    X 2.2% (1)
    Лидс 2.2% (1)
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    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Лидс
    5.20
    4.48
    5.25
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лидс

    Исход игры
    Тоттенхэм
    95.6% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Лидс
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    51.16% (22)
    Нет
    48.84% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    35.6% (16)
    2:0 Тоттенхэм
    33.3% (15)
    1:0 Тоттенхэм
    8.9% (4)
    3:1 Тоттенхэм
    8.9% (4)
    3:0 Тоттенхэм
    4.4% (2)
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