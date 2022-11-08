Тур: 16. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Солсбери Майкл
История личных встреч
Тоттенхэм
Лидс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.71
Тотал матчей
3.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
48
52
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|11 (2)
|0.79
|Сон Хын Мин
|3
|0.21
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0.21
|Бентанкур Родриго
|2
|0.14
|Дайер Эрик
|2
|0.14
|Сессеньон Райан
|2
|0.14
|Кулушевски Деян
|1
|0.07
|Дэвис Бен
|1
|0.07
|Перишич Иван
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Ленгле Клеман
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|7 (1)
|0.54
|Саммервилл Крисенсио
|3
|0.23
|Синистерра Луис
|2
|0.15
|Харрисон Джек
|1
|0.08
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.08
|Гринвуд Сэм
|1
|0.08
|Ааронсон Бренден
|1
|0.08
|Купер Лиам
|1
|0.08
|Рока Марк
|1
|0.08
|Эйлинг Люк
|0
|0
|Бэмфорд Патрик
|0
|0
|Гелхардт Джо
|0
|0
|Ньонто Вильфред
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейн Гарри
|4
|0
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Антонио Конте
|2
|1
|Биссума Ив
|3
|0
|Сессеньон Райан
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Синистерра Луис
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Джисс Марш
|1
|1
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Рока Марк
|2
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Купер Лиам
|1
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Морено Родриго
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Лидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
2
6
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Лидс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
8
9
Тоттенхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Лидс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
19%
2
25%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
9
12
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
44%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
1
10%
76-90
Забито
25
19
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
8%
3
16%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
3
12%
3
16%
31-45
4
16%
4
21%
46-60
7
28%
2
11%
61-75
6
24%
4
21%
76-90
Пропущено
20
22
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
15%
3
14%
1-15
3
15%
5
23%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
2
10%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2
Лидс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3
Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4
Результаты матчей
Тоттенхэм
Лидс
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
94
77
76
311
211
212
112
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|31 - 11
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|39 - 12
|32
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 11
|27
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 18
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 19
|23
|6.
|Брайтон
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 16
|19
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 22
|15
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|14.
|Лестер
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|23 - 25
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 14
|14
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 15
|14
|17.
|Борнмут
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 32
|13
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 22
|10
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|29 - 7
|21
|2.
|Арсенал
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 8
|15
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 7
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Брайтон
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|17.
|Борнмут
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Брайтон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 15
|10
|7.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 19
|6
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Борнмут
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 17
|4
|17.
|Лидс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 15
|2
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Брентфорд
|Тони Айвен
|8 (2)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|8
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Рид Бобби
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лидс
Исход игры
Тоттенхэм
95.6% (43)
Ничья
2.2% (1)
Лидс
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
51.16% (22)
Нет
48.84% (21)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
35.6% (16)
2:0 Тоттенхэм
33.3% (15)
1:0 Тоттенхэм
8.9% (4)
3:1 Тоттенхэм
8.9% (4)
3:0 Тоттенхэм
4.4% (2)
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