Тур: 17. Стадион: Suzuki Arena.
0:1
Первый тайм: 37'
Ход матча
37'
0:1
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
33 Балич СашаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Зебич МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Adrian Danek
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сыпек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Корона Кельце
Видзев Лодзь
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
18 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
0.88
Среднее время на гол
81
102
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.17
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
77
85
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|7 (1)
|0.41
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.24
|Dawid Blanik
|2
|0.12
|Петров Кирилл
|1
|0.06
|Milos Trojak
|1
|0.06
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.06
|Кильб Яцек
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Шикавка Евгений
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санчез Джорди
|5
|0.29
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.29
|Dominik Kun
|2
|0.12
|Липски Патрик
|2
|0.12
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.12
|Данеляк Кароль
|1
|0.06
|Ernest Terpilowski
|1
|0.06
|Хансен Кристоффер
|1
|0.06
|Сыпек Якуб
|1
|0.06
|Кройцриглер Мартин
|1 (1)
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балич Саша
|5
|1
|Milos Trojak
|5
|0
|Jacek Podgorski
|4
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Петров Кирилл
|3
|0
|Шпаковски Марчин
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Шикавка Евгений
|2
|0
|Такач Далибор
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Дякону Роналдо
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Жиро Матеуш
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Милош Мато
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Видзев Лодзь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
1
Корона Кельце
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Видзев Лодзь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
5
8
Корона Кельце
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Видзев Лодзь
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
5
56%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
3
38%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
4
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
50%
1
8%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
33%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
0
0%
4
19%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
7
41%
6
29%
76-90
Пропущено
25
17
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
2
8%
2
12%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
7
28%
4
24%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
5
20%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лех - Корона Кельце 3:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Гурник Ленчна - Корона Кельце 1:0
Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0
Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3
Результаты матчей
Корона Кельце
Видзев Лодзь
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
16
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
53
36
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
412
79
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|12
|2
|2
|33 - 11
|38
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Видзев Лодзь
|1:0
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|4.
|Висла Плоцк
|17
|8
|4
|5
|29 - 24
|28
|5.
|Сталь Мелец
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|6.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|7.
|Лех
|15
|7
|4
|4
|18 - 14
|25
|8.
|Варта Познань
|17
|7
|4
|6
|18 - 16
|25
|9.
|Краковия
|17
|7
|4
|6
|18 - 12
|25
|10.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|2
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Шлёнск
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|12.
|Гурник Забже
|15
|5
|5
|5
|25 - 23
|20
|13.
|Ягеллония
|16
|4
|6
|6
|24 - 24
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|0:1
|17
|3
|4
|10
|17 - 26
|13
|18.
|Медзь
|15
|2
|3
|10
|15 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|8.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Видзев Лодзь
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Гурник Забже
|8
|2
|2
|4
|12 - 14
|8
|13.
|Медзь
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|14.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|15.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Корона Кельце
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Видзев Лодзь
|1:0
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|6.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|0:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|Шлёнск
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|9 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7