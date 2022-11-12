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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Корона Кельце
0:1
Первый тайм: 37'
Видзев Лодзь
0'
17' Желтая карточка
Ernest Terpilowski
0:1
37' Гол
Санчез Джорди

Ход матча

17'
 
Ernest Terpilowski
37'
0:1
Санчез Джорди
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Видзев Лодзь
3.12
3.50
2.50
Все Коэффициенты
73
Запытовски
Марцель
14
Венцковски
Давид
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
6
Jacek
Podgorski
22
Дея
Адам
8
Такач
Далибор
13
Дякону
Роналдо
7
Jakub
Lukowski
18
Bartosz
Spiaczka
26
Равас
Генрих
5
Шота
Серафин
4
Жиро
Матеуш
33
Кройцриглер
Мартин
95
Стемпиньски
Мариуш
25
Ганоушек
Марек
22
Dominik
Kun
7
Милош
Мато
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
Корона Кельце
4-4-2
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Видзев Лодзь

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:2
ВД
2:2
ВД
1:1
OE
1:1
КЛ
2:0
OE
0:2

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.88

Среднее время на гол

81
102

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.17
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

77
85

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 7 (1) 0.41
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.24
Dawid Blanik 2 0.12
Петров Кирилл 1 0.06
Milos Trojak 1 0.06
Jacek Podgorski 1 (1) 0.06
Кильб Яцек 0 0
Зарандия Лука 0 0
Шикавка Евгений 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санчез Джорди 5 0.29
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.29
Dominik Kun 2 0.12
Липски Патрик 2 0.12
Ганоушек Марек 2 (1) 0.12
Данеляк Кароль 1 0.06
Ernest Terpilowski 1 0.06
Хансен Кристоффер 1 0.06
Сыпек Якуб 1 0.06
Кройцриглер Мартин 1 (1) 0.06
Стемпиньски Мариуш 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Шота Серафин 0 0
Летневски Юлиуш 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балич Саша 5 1
Milos Trojak 5 0
Jacek Podgorski 4 0
Adrian Danek 4 0
Петров Кирилл 3 0
Шпаковски Марчин 3 0
Форенц Конрад 2 0
Bartosz Spiaczka 2 0
Дея Адам 2 0
Шикавка Евгений 2 0
Такач Далибор 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Dawid Blanik 1 0
Дякону Роналдо 1 0
Корраль Роберто 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 3 0
Ernest Terpilowski 3 0
Павловски Бартоломей 2 0
Dominik Kun 2 0
Жиро Матеуш 2 0
Шота Серафин 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Ганоушек Марек 1 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Милош Мато 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Сыпек Якуб 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Видзев Лодзь
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
1
Корона Кельце
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Видзев Лодзь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

5
8
Корона Кельце
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Видзев Лодзь
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
5
56%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
40%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
4
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
50%
1
8%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
0
0%
4
19%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
7
41%
6
29%
76-90

Пропущено

25
17
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
2
8%
2
12%
1-15
3
12%
4
24%
16-30
7
28%
4
24%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
5
20%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лех - Корона Кельце 3:2 Корона Кельце - Пяст 1:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Гурник Ленчна - Корона Кельце 1:0
Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Корона Кельце - СКРА Ченстохова 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Сталь Жешув - Корона Кельце 3:3 Радомьяк Радом - Корона Кельце 0:2 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Краковия - Корона Кельце 2:0 Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0
Пяст - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Лех - Видзев Лодзь 2:0 ККС 1925 Калиш - Видзев Лодзь 5:5 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Легия 1:2 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Сталь Жешув 6:2 Видзев Лодзь - Пуща Неполомице 1:0 Видзев Лодзь - Сандецья 1:3

Результаты матчей

Корона Кельце
Видзев Лодзь

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
7
9
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 12 2 2 33 - 11 38
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Видзев Лодзь 1:0 17 9 2 6 22 - 17 29
4. Висла Плоцк 17 8 4 5 29 - 24 28
5. Сталь Мелец 17 8 3 6 25 - 22 27
6. Погонь Щецин 16 7 5 4 27 - 24 26
7. Лех 15 7 4 4 18 - 14 25
8. Варта Познань 17 7 4 6 18 - 16 25
9. Краковия 17 7 4 6 18 - 12 25
10. Радомьяк Радом 16 7 2 7 20 - 21 23
11. Шлёнск 16 5 5 6 17 - 22 20
12. Гурник Забже 15 5 5 5 25 - 23 20
13. Ягеллония 16 4 6 6 24 - 24 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 0:1 17 3 4 10 17 - 26 13
18. Медзь 15 2 3 10 15 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
8. Лех 9 4 1 4 9 - 10 13
9. Видзев Лодзь 1:0 8 4 1 3 12 - 9 13
10. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Гурник Забже 8 2 2 4 12 - 14 8
13. Медзь 8 2 2 4 9 - 13 8
14. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
15. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Варта Познань 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Корона Кельце 0:1 8 1 2 5 7 - 11 5
18. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Видзев Лодзь 1:0 9 5 1 3 10 - 8 16
3. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
6. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
7. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
9. Краковия 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 0:1 9 2 2 5 10 - 15 8
15. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 9 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Ракув Арсенич Зоран 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Санчез Джорди бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Ernest Terpilowski получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Видзев Лодзь
3.12
3.50
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь онлайн

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