Тур: 17. Стадион: Заглебье Любин. Главный судья: Рачковски Павел
1:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолСореску Деян
0:2
28' ГолСварнас Стратос
80' Желтая карточкаLukasz Lakomy
82' Желтая карточкаВдовяк Матеуш
82' Желтая карточкаБурич Ясмин
1:2
88' ПенальтиХодына Кацпер
90' Желтая карточкаГиорбелидзе Гурам
90'+6
Ход матча
18'
0:1
28'
0:2
80'
82'
82'
88'
1:2
39
Бохар
Дамьян
22
Сореску
Деян
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
33 Koki Hinokio
-
35 Filip Kocaba
-
Главный тренер: Pawel Karmelita
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Заглембе Любин
Ракув
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бохар Дамьян
|2
|0.12
|Долежал Мартин
|2
|0.12
|Rafal Adamski
|2
|0.12
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.12
|Стажиньски Филип
|1
|0.06
|Маковский Томаш
|1
|0.06
|Lukasz Lakomy
|1
|0.06
|Гаприндашвили Торнике
|1
|0.06
|Копац Бартош
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|6
|0.35
|Иви Лопес
|5 (3)
|0.29
|Пясецки Фабиан
|5
|0.29
|Гутковский Владислав
|5 (1)
|0.29
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.18
|Кочергин Владислав
|3
|0.18
|Сварнас Стратос
|2
|0.12
|Кун Патрик
|2
|0.12
|Сореску Деян
|2
|0.12
|Тудор Фран
|1
|0.06
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|4
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Маковский Томаш
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Ях Ярослав
|2
|0
|Lukasz Lakomy
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Стажиньски Филип
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
|Szymon Kobusinski
|1
|0
|Tomasz Pienko
|1
|0
|Bartlomiej Kludka
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсенич Зоран
|7
|0
|Тудор Фран
|5
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Петрашек Томаш
|2
|1
|Вдовяк Матеуш
|3
|0
|Сварнас Стратос
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Новак Бартош
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Берггрен Густав
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ракув
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
0
Заглембе Любин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ракув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
6
22
Заглембе Любин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Ракув
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
10
22
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90
Забито
6
22
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
14 Не забивали 8
1
17%
5
23%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
33%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
3
50%
2
9%
61-75
0
0%
6
27%
76-90
Пропущено
16
6
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
5
31%
1
17%
61-75
2
13%
2
33%
76-90
Забито
12
34
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 14
9 Не забивали 3
1
8%
7
21%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
3
25%
3
9%
31-45
2
17%
8
24%
46-60
4
33%
3
9%
61-75
1
8%
9
26%
76-90
Пропущено
28
13
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
7
25%
1
8%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
8
29%
2
15%
61-75
7
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0
Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Погонь Щецин - Ракув 0:1 Ракув - Висла Плоцк 7:1 Лех - Ракув 1:2 Ракув - Корона Кельце 1:0
Заглембе Сосновец - Ракув 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Ракув - Медзь 1:0 Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0
Результаты матчей
Заглембе Любин
Ракув
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
18
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
143
314
98
116
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|13
|2
|2
|35 - 12
|41
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Видзев Лодзь
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|4.
|Висла Плоцк
|17
|8
|4
|5
|29 - 24
|28
|5.
|Лех
|16
|8
|4
|4
|20 - 15
|28
|6.
|Сталь Мелец
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|7.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|8.
|Варта Познань
|17
|7
|4
|6
|18 - 16
|25
|9.
|Краковия
|17
|7
|4
|6
|18 - 12
|25
|10.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|2
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Шлёнск
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|12.
|Гурник Забже
|16
|5
|5
|6
|25 - 26
|20
|13.
|Ягеллония
|17
|4
|6
|7
|25 - 26
|18
|14.
|Заглембе Любин
|17
|4
|5
|8
|13 - 27
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|17
|3
|4
|10
|17 - 26
|13
|18.
|Медзь
|16
|3
|3
|10
|18 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|8.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Медзь
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|13.
|Гурник Забже
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|14.
|Заглембе Любин
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|15.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Видзев Лодзь
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|4.
|Лех
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|Радомьяк Радом
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|6.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|7.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|Шлёнск
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|8
|1
|1
|6
|9 - 14
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Ягеллония
|Нене III
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7