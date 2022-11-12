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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Заглембе Любин
1:2
Конец матча
Ракув
0'
0:1
18' Гол
Сореску Деян
0:2
28' Гол
Сварнас Стратос
80' Желтая карточка
Lukasz Lakomy
82' Желтая карточка
Вдовяк Матеуш
82' Желтая карточка
Бурич Ясмин
1:2
88' Пенальти
Ходына Кацпер
90' Желтая карточка
Гиорбелидзе Гурам
90'+6
1
Бурич
Ясмин
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
4
Ях
Ярослав
77
Бартолевски
Матеуш
99
Lukasz
Lakomy
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
21
Tomasz
Pienko
39
Бохар
Дамьян
9
Гаприндашвили
Торнике
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
22
Сореску
Деян
66
Папаниколау
Яннис
30
Кочергин
Владислав
23
Кун
Патрик
27
Новак
Бартош
99
Пясецки
Фабиан
11
Иви
Лопес
Заглембе Любин
4-1-4-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Заглембе Любин
Ракув

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
ЭГБ
1:2
Э
2:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бохар Дамьян 2 0.12
Долежал Мартин 2 0.12
Rafal Adamski 2 0.12
Ходына Кацпер 2 (1) 0.12
Стажиньски Филип 1 0.06
Маковский Томаш 1 0.06
Lukasz Lakomy 1 0.06
Гаприндашвили Торнике 1 0.06
Копац Бартош 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0
Bartlomiej Kludka 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 6 0.35
Иви Лопес 5 (3) 0.29
Пясецки Фабиан 5 0.29
Гутковский Владислав 5 (1) 0.29
Вдовяк Матеуш 3 0.18
Кочергин Владислав 3 0.18
Сварнас Стратос 2 0.12
Кун Патрик 2 0.12
Сореску Деян 2 0.12
Тудор Фран 1 0.06
Арсенич Зоран 0 0
Длугош Виктор 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 4 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Маковский Томаш 3 0
Полетанович Марко 2 0
Ях Ярослав 2 0
Lukasz Lakomy 2 0
Koki Hinokio 2 0
Гаприндашвили Торнике 0 1
Бурич Ясмин 1 0
Стажиньски Филип 1 0
Биззад Каспер 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Szymon Kobusinski 1 0
Tomasz Pienko 1 0
Bartlomiej Kludka 1 0
Filip Kocaba 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсенич Зоран 7 0
Тудор Фран 5 0
Раковитан Богдан 4 0
Петрашек Томаш 2 1
Вдовяк Матеуш 3 0
Сварнас Стратос 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Кун Патрик 2 0
Новак Бартош 2 0
Иви Лопес 2 0
Берггрен Густав 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Кочергин Владислав 1 0
Сореску Деян 1 0
Длугош Виктор 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ракув
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
0
Заглембе Любин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ракув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

6
22
Заглембе Любин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Ракув
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

10
22

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
25%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Забито

6
22
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
14 Не забивали 8
1
17%
5
23%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
33%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
3
50%
2
9%
61-75
0
0%
6
27%
76-90

Пропущено

16
6
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
5
31%
1
17%
61-75
2
13%
2
33%
76-90

Забито

12
34
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 14
9 Не забивали 3
1
8%
7
21%
1-15
1
8%
4
12%
16-30
3
25%
3
9%
31-45
2
17%
8
24%
46-60
4
33%
3
9%
61-75
1
8%
9
26%
76-90

Пропущено

28
13
9 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 2
15 Не пропускали 8
1
4%
1
8%
1-15
7
25%
1
8%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
4
14%
2
15%
46-60
8
29%
2
15%
61-75
7
25%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Краковия 0:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Мотор Люблин - Заглембе Любин 1:0
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Start Jelowa - Заглембе Любин 0:4 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Заглембе Любин - Хробры 1:0
Ракув
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Погонь Щецин - Ракув 0:1 Ракув - Висла Плоцк 7:1 Лех - Ракув 1:2 Ракув - Корона Кельце 1:0
Заглембе Сосновец - Ракув 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Ракув - Медзь 1:0 Пяст - Ракув 0:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:0 Ракув - Гурник Забже 6:0 Ракув - Радомьяк Радом 3:0 Ракув - Легия 4:0 Краковия - Ракув 3:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Шлёнск - Ракув 1:4 Славия Прага - Ракув 2:0 Ракув - Славия Прага 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ракув - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ракув 1:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Ракув

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
9
8
1
16
2.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 13 2 2 35 - 12 41
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Видзев Лодзь 17 9 2 6 22 - 17 29
4. Висла Плоцк 17 8 4 5 29 - 24 28
5. Лех 16 8 4 4 20 - 15 28
6. Сталь Мелец 17 8 3 6 25 - 22 27
7. Погонь Щецин 16 7 5 4 27 - 24 26
8. Варта Познань 17 7 4 6 18 - 16 25
9. Краковия 17 7 4 6 18 - 12 25
10. Радомьяк Радом 16 7 2 7 20 - 21 23
11. Шлёнск 16 5 5 6 17 - 22 20
12. Гурник Забже 16 5 5 6 25 - 26 20
13. Ягеллония 17 4 6 7 25 - 26 18
14. Заглембе Любин 17 4 5 8 13 - 27 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 17 3 4 10 17 - 26 13
18. Медзь 16 3 3 10 18 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Лех 9 4 1 4 9 - 10 13
8. Видзев Лодзь 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Ягеллония 9 4 1 4 17 - 14 13
10. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Медзь 8 2 2 4 9 - 13 8
13. Гурник Забже 9 2 2 5 12 - 17 8
14. Заглембе Любин 9 1 4 4 6 - 12 7
15. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Варта Познань 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Корона Кельце 8 1 2 5 7 - 11 5
18. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Видзев Лодзь 9 5 1 3 10 - 8 16
4. Лех 7 4 3 0 11 - 5 15
5. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
6. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
7. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
9. Краковия 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 9 2 2 5 10 - 15 8
15. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 8 1 1 6 9 - 14 4
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Ягеллония Нене III 1 6
Легия Младенович Филип 7
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Сварнас Стратос бьет в цель!
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Сореску Деян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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