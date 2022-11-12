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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Ягеллония
1:2
Конец матча
Лех
0'
25' Желтая карточка
Скораш Михал
38' Желтая карточка
Wojciech Laski
1:0
45' Гол
Скшипчак Матеуш
45' Желтая карточка
Нене III
1:1
45' Гол
Исхак Микаэль
53' Желтая карточка
Червински Алан
1:2
90' Гол
Шимчак Филип
90'+11
1
Аломерович
Златан
4
Пуэрто
Исраэль
72
Скшипчак
Матеуш
25
Цэру
Богдан
77
Wojciech
Laski
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
32
Milosz
Matysik
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Гуаль
Марк
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
14
Цитаишвили
Георгий
24
Амарал
Жоау
21
Скораш
Михал
9
Исхак
Микаэль
Ягеллония
5-3-2
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония
Лех

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед

36 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
16 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
47.2%
27.8%
9 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:1
ЭГА
2:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:0
EFR
1:3
Э
2:0
КП
4:2
Э
1:0
Э
6:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
С
0:1
Э
2:0
Э
2:3
OE
1:0
OE
0:3
OE
6:1
OE
4:2

Голы

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.63
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

43
20

Голов в среднем за матч

2.15
1.25

Среднее время на гол

41
72

Всего голов

69
44

Голов в среднем за матч

1.92
1.22

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

46
73

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 8 0.47
Гуаль Марк 8 (2) 0.47
Нене III 2 0.12
Mateusz Kowalski 2 0.12
Черных Фёдор 1 (1) 0.06
Пржикрыл Томаш 1 0.06
Скшипчак Матеуш 1 0.06
Бортничук Мачей 1 0.06
Jakub Lewicki 1 0.06
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 7 (3) 0.44
Скораш Михал 4 0.25
Шимчак Филип 2 0.13
Соуза Афонсу 2 0.13
Амарал Жоау 2 0.13
Цитаишвили Георгий 1 0.06
Квеквескири Ника 1 0.06
Вельде Кристоффер 1 0.06
Муравски Радослав 0 0
Червински Алан 0 0
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Мархвиньски Филип 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 8 0
Нене III 6 1
Пуэрто Исраэль 4 0
Имас Хесус 4 0
Гуаль Марк 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Романчук Тарас 3 0
Milosz Matysik 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Пржикрыл Томаш 2 0
Настич Боян 2 0
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 4 0
Дуглас Барри 2 1
Исхак Микаэль 3 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Скораш Михал 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Беднарек Филип 2 0
Муравски Радослав 2 0
Червински Алан 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Шимчак Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Милич Антонио 1 0
Шатка Любомир 1 0
Амарал Жоау 1 0
Мархвиньски Филип 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0

Результаты матчей

Ягеллония
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Лех
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
3
Ягеллония
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Лех
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

9
7
Ягеллония
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Лех
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
6%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
4
24%
1
9%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
3
12%
3
15%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
6
23%
4
20%
61-75
6
23%
4
20%
76-90

Пропущено

25
15
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
2
8%
3
20%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
6
24%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0
Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2
Лех
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лех - Корона Кельце 3:2 Лех - Вильярреал 3:0 Лех - Ракув 1:2 Аустрия Вена - Лех 1:1
Краковия - Лех 0:0 Лех - Шлёнск 1:3 Гурник Забже - Лех 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0

Результаты матчей

Ягеллония
Лех

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ягеллония
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
8
9
1.5
6
10
2
15
2.5
2
14
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 12 2 2 33 - 11 38
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Видзев Лодзь 17 9 2 6 22 - 17 29
4. Висла Плоцк 17 8 4 5 29 - 24 28
5. Лех 16 8 4 4 20 - 15 28
6. Сталь Мелец 17 8 3 6 25 - 22 27
7. Погонь Щецин 16 7 5 4 27 - 24 26
8. Варта Познань 17 7 4 6 18 - 16 25
9. Краковия 17 7 4 6 18 - 12 25
10. Радомьяк Радом 16 7 2 7 20 - 21 23
11. Шлёнск 16 5 5 6 17 - 22 20
12. Гурник Забже 16 5 5 6 25 - 26 20
13. Ягеллония 17 4 6 7 25 - 26 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 17 3 4 10 17 - 26 13
18. Медзь 16 3 3 10 18 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Лех 9 4 1 4 9 - 10 13
8. Видзев Лодзь 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Ягеллония 9 4 1 4 17 - 14 13
10. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Медзь 8 2 2 4 9 - 13 8
13. Гурник Забже 9 2 2 5 12 - 17 8
14. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
15. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Варта Познань 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Корона Кельце 8 1 2 5 7 - 11 5
18. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Видзев Лодзь 9 5 1 3 10 - 8 16
3. Лех 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
5. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
6. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
7. Гурник Забже 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
9. Краковия 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 9 2 2 5 10 - 15 8
15. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 8 1 1 6 9 - 14 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Ягеллония Нене III 1 6
Легия Младенович Филип 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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