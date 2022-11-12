Тур: 17. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Стефански Даниэль
0'
25' Желтая карточкаСкораш Михал
38' Желтая карточкаWojciech Laski
1:0
45' ГолСкшипчак Матеуш
45' Желтая карточкаНене III
1:1
45' ГолИсхак Микаэль
53' Желтая карточкаЧервински Алан
1:2
90' ГолШимчак Филип
90'+11
Ход матча
25'
38'
45'
1:0
45'
45'
53'
90'
1:2
90'
25
Цэру
Богдан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Гуаль
Марк
24
Амарал
Жоау
21
Скораш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Ягеллония
Лех
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед
36 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
16 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
47.2%
27.8%
9 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.4%
19.4%
36.2%
16 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.63
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
43
20
Голов в среднем за матч
2.15
1.25
Среднее время на гол
41
72
Всего голов
69
44
Голов в среднем за матч
1.92
1.22
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
46
73
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|8
|0.47
|Гуаль Марк
|8 (2)
|0.47
|Нене III
|2
|0.12
|Mateusz Kowalski
|2
|0.12
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.06
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.06
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.06
|Бортничук Мачей
|1
|0.06
|Jakub Lewicki
|1
|0.06
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|0.44
|Скораш Михал
|4
|0.25
|Шимчак Филип
|2
|0.13
|Соуза Афонсу
|2
|0.13
|Амарал Жоау
|2
|0.13
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.06
|Квеквескири Ника
|1
|0.06
|Вельде Кристоффер
|1
|0.06
|Муравски Радослав
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|8
|0
|Нене III
|6
|1
|Пуэрто Исраэль
|4
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Гуаль Марк
|4
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Романчук Тарас
|3
|0
|Milosz Matysik
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Настич Боян
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|1
|Исхак Микаэль
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Муравски Радослав
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Шимчак Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
Лех
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
3
Ягеллония
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Лех
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
9
7
Ягеллония
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Лех
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
14
10
Голы по времени матча
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
6%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
4
24%
1
9%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Забито
26
20
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
3
12%
3
15%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
6
23%
3
15%
31-45
2
8%
4
20%
46-60
6
23%
4
20%
61-75
6
23%
4
20%
76-90
Пропущено
25
15
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 9
2
8%
3
20%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
24%
2
13%
31-45
4
16%
4
27%
46-60
5
20%
1
7%
61-75
6
24%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0
Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2
Лех
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лех - Корона Кельце 3:2 Лех - Вильярреал 3:0 Лех - Ракув 1:2 Аустрия Вена - Лех 1:1
Краковия - Лех 0:0 Лех - Шлёнск 1:3 Гурник Забже - Лех 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0 Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0
Результаты матчей
Ягеллония
Лех
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ягеллония
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
27
27
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
89
610
215
214
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|12
|2
|2
|33 - 11
|38
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Видзев Лодзь
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|4.
|Висла Плоцк
|17
|8
|4
|5
|29 - 24
|28
|5.
|Лех
|16
|8
|4
|4
|20 - 15
|28
|6.
|Сталь Мелец
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|7.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|8.
|Варта Познань
|17
|7
|4
|6
|18 - 16
|25
|9.
|Краковия
|17
|7
|4
|6
|18 - 12
|25
|10.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|2
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Шлёнск
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|12.
|Гурник Забже
|16
|5
|5
|6
|25 - 26
|20
|13.
|Ягеллония
|17
|4
|6
|7
|25 - 26
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|17
|3
|4
|10
|17 - 26
|13
|18.
|Медзь
|16
|3
|3
|10
|18 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|8.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Медзь
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|13.
|Гурник Забже
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|14.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|15.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Видзев Лодзь
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Лех
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|5.
|Радомьяк Радом
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|6.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|7.
|Гурник Забже
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|Шлёнск
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|8
|1
|1
|6
|9 - 14
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Ягеллония
|Нене III
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7