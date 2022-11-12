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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Гурник Забже
0:3
Второй тайм: 80'
Медзь
0'
23' Желтая карточка
Костка Михаэль
0:1
34' Гол
Нарсинг Лусиано
0:2
40' Гол
Матушек Шимон
59' Желтая карточка
Гюлен Левент
67' Желтая карточка
Подольски Лукас
0:3
73' Гол
Чука Виктор
1
Белица
Даниэль
5
Щесняк
Криспин
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
15
Войтушек
Норберт
23
Мвондо
Жан
7
Пачеко
Даниэль
64
Янжа
Эрик
20
Влодарчик
Шимон
10
Подольски
Лукас
33
Kanji
Okunuki
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
6
Матушек
Шимон
23
Каролина
Юрих
17
Костка
Михаэль
8
Чука
Виктор
15
Santiago
Naveda
3
Матыня
Хуберт
9
Нарсинг
Лусиано
7
Энрикес
Анхело
11
Обиета
Колдо
Гурник Забже
3-4-3
Медзь
3-4-3

История личных встреч

Гурник Забже
Медзь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЭГБ
0:1
Э
1:3
Э
1:3
ПД
0:2
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
2.5

Среднее время на гол

135
36

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.6
1.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

150
50

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 7 (2) 0.44
Палюшек Александр 3 0.19
Дадок Роберт 3 0.19
Kanji Okunuki 3 0.19
Подольски Лукас 2 0.13
Янжа Эрик 2 0.13
Кравчик Пётр 2 (1) 0.13
Йенсен Ричард 1 0.06
Ольковски Павел 1 0.06
Новак Бартош 1 0.06
Пачеко Даниэль 0 0
Яницки Рафал 0 0
Войтушек Норберт 0 0
Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 6 (2) 0.38
Нарсинг Лусиано 3 0.19
Чука Виктор 2 0.13
Обиета Колдо 2 0.13
Кобачки Олаф 1 0.06
Матушек Шимон 1 0.06
Слива Мацей 1 0.06
Santiago Naveda 1 0.06
Домингес Максим 0 0
Матыня Хуберт 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Миюшкович Неманья 0 0
Каролина Юрих 0 0
Хулио Карлос 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 5 0
Мвондо Жан 5 0
Палюшек Александр 4 0
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Щесняк Криспин 3 0
Пачеко Даниэль 2 0
Коцке Йонатан 2 0
Врховец Блаж 2 0
Дадок Роберт 2 0
Бролль Кевин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Бергстрём Эмиль 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0
Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хулио Карлос 6 0
Энрикес Анхело 4 1
Santiago Naveda 2 2
Матыня Хуберт 3 1
Миюшкович Неманья 3 1
Домингес Максим 4 0
Гюлен Левент 4 0
Кобачки Олаф 4 0
Матушек Шимон 2 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Обиета Колдо 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Костка Михаэль 2 0
Нарсинг Лусиано 1 0
Чука Виктор 1 0
Каролина Юрих 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Медзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

9
6
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Медзь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

12
6
Гурник Забже
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Медзь
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

21
12

Голы по времени матча

Забито

13
6
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
23%
2
33%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
14%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
5
36%
3
30%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
50%
1
8%
76-90

Забито

27
16
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
5
19%
4
25%
1-15
6
22%
3
19%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
6
22%
4
25%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
2
7%
1
6%
76-90

Пропущено

21
26
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
14%
4
15%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
7
33%
5
19%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
4
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ККС 1925 Калиш - Гурник Забже 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Варта Познань - Гурник Забже 0:0
ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2 Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2
Медзь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1
Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0

Результаты матчей

Гурник Забже
Медзь

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Медзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 16 12 2 2 33 - 11 38
2. Легия 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Видзев Лодзь 17 9 2 6 22 - 17 29
4. Висла Плоцк 17 8 4 5 29 - 24 28
5. Сталь Мелец 17 8 3 6 25 - 22 27
6. Погонь Щецин 16 7 5 4 27 - 24 26
7. Лех 15 7 4 4 18 - 14 25
8. Варта Познань 17 7 4 6 18 - 16 25
9. Краковия 17 7 4 6 18 - 12 25
10. Радомьяк Радом 16 7 2 7 20 - 21 23
11. Шлёнск 16 5 5 6 17 - 22 20
12. Гурник Забже 0:3 16 5 5 6 25 - 26 20
13. Ягеллония 16 4 6 6 24 - 24 18
14. Заглембе Любин 16 4 5 7 12 - 25 17
15. Лехия Гданьск 15 4 2 9 15 - 26 14
16. Пяст 16 3 4 9 15 - 21 13
17. Корона Кельце 17 3 4 10 17 - 26 13
18. Медзь 3:0 16 3 3 10 18 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Ягеллония 8 4 1 3 16 - 12 13
8. Лех 9 4 1 4 9 - 10 13
9. Видзев Лодзь 8 4 1 3 12 - 9 13
10. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
11. Радомьяк Радом 8 3 1 4 11 - 12 10
12. Медзь 3:0 8 2 2 4 9 - 13 8
13. Гурник Забже 0:3 9 2 2 5 12 - 17 8
14. Заглембе Любин 8 1 4 3 5 - 10 7
15. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
16. Варта Познань 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Корона Кельце 8 1 2 5 7 - 11 5
18. Лехия Гданьск 6 1 2 3 3 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Видзев Лодзь 9 5 1 3 10 - 8 16
3. Ракув 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
6. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
7. Гурник Забже 0:3 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Погонь Щецин 8 3 2 3 13 - 13 11
9. Краковия 8 3 2 3 8 - 7 11
10. Легия 8 3 2 3 10 - 13 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
14. Корона Кельце 9 2 2 5 10 - 15 8
15. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
16. Пяст 8 1 3 4 6 - 11 6
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 3:0 8 1 1 6 9 - 14 4
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 9 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Ягеллония Имас Хесус 8 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Легия Младенович Филип 7
Ракув Арсенич Зоран 7
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Матушек Шимон бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Нарсинг Лусиано бьет в цель!
  • 31'
    Энрикес Анхело уходит с поля. Olaf Kobacki выходит вместо него
  • Желтая карточка
    23'
    Костка Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Медзь
1.70
3.85
5.20
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Где смотреть матч Гурник Забже 0:3 Медзь онлайн

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Медзь
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