Тур: 17. Стадион: Эрнест Поль.
0:3
Второй тайм: 80'
0'
23' Желтая карточкаКостка Михаэль
0:1
34' ГолНарсинг Лусиано
0:2
40' ГолМатушек Шимон
59' Желтая карточкаГюлен Левент
67' Желтая карточкаПодольски Лукас
0:3
73' ГолЧука Виктор
Ход матча
23'
34'
0:1
40'
0:2
59'
67'
73'
0:3
23
Мвондо
Жан
64
Янжа
Эрик
11
Обиета
Колдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
17 Камбер РобинПолузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Обиета КолдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Лехаир МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Слива МацейПолузащитник
-
79 Кобачки ОлафПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
История личных встреч
Гурник Забже
Медзь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
2.5
Среднее время на гол
135
36
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.6
1.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
150
50
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|7 (2)
|0.44
|Палюшек Александр
|3
|0.19
|Дадок Роберт
|3
|0.19
|Kanji Okunuki
|3
|0.19
|Подольски Лукас
|2
|0.13
|Янжа Эрик
|2
|0.13
|Кравчик Пётр
|2 (1)
|0.13
|Йенсен Ричард
|1
|0.06
|Ольковски Павел
|1
|0.06
|Новак Бартош
|1
|0.06
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|6 (2)
|0.38
|Нарсинг Лусиано
|3
|0.19
|Чука Виктор
|2
|0.13
|Обиета Колдо
|2
|0.13
|Кобачки Олаф
|1
|0.06
|Матушек Шимон
|1
|0.06
|Слива Мацей
|1
|0.06
|Santiago Naveda
|1
|0.06
|Домингес Максим
|0
|0
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Миюшкович Неманья
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|5
|0
|Мвондо Жан
|5
|0
|Палюшек Александр
|4
|0
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Щесняк Криспин
|3
|0
|Пачеко Даниэль
|2
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Врховец Блаж
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Бергстрём Эмиль
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хулио Карлос
|6
|0
|Энрикес Анхело
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Матыня Хуберт
|3
|1
|Миюшкович Неманья
|3
|1
|Домингес Максим
|4
|0
|Гюлен Левент
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Обиета Колдо
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Костка Михаэль
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|1
|0
|Чука Виктор
|1
|0
|Каролина Юрих
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Медзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
9
6
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Медзь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
12
6
Гурник Забже
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Медзь
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
21
12
Голы по времени матча
Забито
13
6
10 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
23%
2
33%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
23%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
14%
2
20%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
5
36%
3
30%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
50%
1
8%
76-90
Забито
27
16
16 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
5
19%
4
25%
1-15
6
22%
3
19%
16-30
5
19%
4
25%
31-45
6
22%
4
25%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
2
7%
1
6%
76-90
Пропущено
21
26
13 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
14%
4
15%
1-15
3
14%
4
15%
16-30
7
33%
5
19%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
4
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ККС 1925 Калиш - Гурник Забже 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Варта Познань - Гурник Забже 0:0
ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2 Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2
Медзь
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1
Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2 Легия - Медзь 3:2 Медзь - Корона Кельце 2:2 Пяст - Медзь 2:1 ЦВКС Ресовия - Медзь 1:0 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Медзь - Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Медзь - Варта Познань 1:2 Радомьяк Радом - Медзь 1:1 Гурник Польковице - Медзь 0:1 Медзь - Видзев Лодзь 1:0 Арка Гдыня - Медзь 0:2 Медзь - Хробры 1:0
Результаты матчей
Гурник Забже
Медзь
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Медзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
78
411
411
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|16
|12
|2
|2
|33 - 11
|38
|2.
|Легия
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Видзев Лодзь
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|4.
|Висла Плоцк
|17
|8
|4
|5
|29 - 24
|28
|5.
|Сталь Мелец
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|6.
|Погонь Щецин
|16
|7
|5
|4
|27 - 24
|26
|7.
|Лех
|15
|7
|4
|4
|18 - 14
|25
|8.
|Варта Познань
|17
|7
|4
|6
|18 - 16
|25
|9.
|Краковия
|17
|7
|4
|6
|18 - 12
|25
|10.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|2
|7
|20 - 21
|23
|11.
|Шлёнск
|16
|5
|5
|6
|17 - 22
|20
|12.
|Гурник Забже
|0:3
|16
|5
|5
|6
|25 - 26
|20
|13.
|Ягеллония
|16
|4
|6
|6
|24 - 24
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|4
|5
|7
|12 - 25
|17
|15.
|Лехия Гданьск
|15
|4
|2
|9
|15 - 26
|14
|16.
|Пяст
|16
|3
|4
|9
|15 - 21
|13
|17.
|Корона Кельце
|17
|3
|4
|10
|17 - 26
|13
|18.
|Медзь
|3:0
|16
|3
|3
|10
|18 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Ягеллония
|8
|4
|1
|3
|16 - 12
|13
|8.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|9.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|10.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|11.
|Радомьяк Радом
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Медзь
|3:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|13.
|Гурник Забже
|0:3
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|14.
|Заглембе Любин
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|15.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|16.
|Варта Познань
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Видзев Лодзь
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Ракув
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|6.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|Гурник Забже
|0:3
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Погонь Щецин
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|10.
|Легия
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|14.
|Корона Кельце
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|Шлёнск
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|16.
|Пяст
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|3:0
|8
|1
|1
|6
|9 - 14
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|9 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|7