Первый тайм

47' Команда Эммен почти не владела мячом в первой половине.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вейндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Живкович Рицхайро . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Ох, нехорошо это выглядит. Угелумба Кэлвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Угелумба Кэлвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Бробби Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Аякс

37' Rui Mendes не смог попасть в створ ударом издали

37' Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Эммен

35' Девайн Ренш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Эммен

29' Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Эммен

28' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Эммен

28' Удар от ворот произведет Эммен

27' Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Г О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды Аякс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

24' Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Вейндал Оуэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Девайн Ренш сделал ключевой пас для гола!

21' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Вейндал Оуэн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Бушуари Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Аякс

19' Оооо... вот это был удар! Араухо Мигель должен был забить с этой позиции.

19' Араухо Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Димерс Марк из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Аякс

12' Удар от ворот произведет Аякс

12' Rui Mendes не смог попасть в створ ударом издали

11' Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Команда Аякс сравняла счет! Игра продолжается!

9' Девайн Ренш сделал ключевой пас для гола!

8' Г О О О О Л - Тейлор Кеннет забивает с правой ноги!

8' Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Команда Эммен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Велдмате Йерун левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

6' Бушуари Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Эммен

4' Тейлор Кеннет оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

4' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Живкович Рицхайро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аякс начинает с центра поля