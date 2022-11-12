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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Эммен
1:3
Второй тайм: 52'
Аякс

Ход матча

6'
Велдмате Йерун
1:0
8'
1:1
Тейлор Кеннет
(Тадич Душан)
22'
1:2
Тейлор Кеннет
(Тадич Душан)
25'
1:3
Бергвейн Стевен
(Тейлор Кеннет)
46'
 
Кудус Мохаммед
Угелумба Кэлвин
46'
 
Блинд Дэйли
Бробби Брайан

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
Аякс
9.90
6.10
11.50
Все Коэффициенты
32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
8
Бернаду
Лукас
2
Веендорп
Кезиа
7
Rui
Mendes
10
Димерс
Марк
11
Ассехнун
Джасин-Амин
9
Живкович
Рицхайро
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юрриен
3
Угелумба
Кэлвин
5
Вейндал
Оуэн
23
Бергёйс
Стивен
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
10
Тадич
Душан
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
Эммен
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Эммен
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
4:0
Э
0:5
Э
5:0
Э
2:5
Э
5:0
ММ(
5:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.2

Среднее время на гол

180
450

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

4.75
3.67

Среднее время на гол

18
24

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

2.63
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

34
60

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 4 0.29
Rui Mendes 1 0.07
Димерс Марк 1 0.07
Бернаду Лукас 1 0.07
Велдмате Йерун 1 0.07
Живкович Рицхайро 1 0.07
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.07
Влак Яри 1 0.07
Веендорп Кезиа 0 0
Бушуари Мохамед 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 8 0.57
Бробби Брайан 8 0.57
Бергёйс Стивен 5 (1) 0.36
Тейлор Кеннет 5 0.36
Кудус Мохаммед 5 0.36
Тадич Душан 3 (1) 0.21
Классен Дэви 3 0.21
Ренсх Девайн 2 0.14
Лукка Лоренцо 2 0.14
Антони 1 0.07
Угелумба Кэлвин 1 0.07
Коласио Хорхе III 1 0.07
Блинд Дэйли 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Тимбер Юрриен 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Консейсау Франсишку 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Мигель 2 1
Веендорп Кезиа 2 0
Влак Яри 2 0
Бернаду Лукас 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Димерс Марк 1 0
Живкович Рицхайро 1 0
Rui Mendes 1 0
Ассехнун Джасин-Амин 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 5 0
Тадич Душан 2 0
Консейсау Франсишку 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Классен Дэви 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бробби Брайан 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Лукка Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Эммен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Аякс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

2
1
Эммен
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Аякс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

1
25
Эммен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Аякс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
7

Волевые поражения

3
26

Голы по времени матча

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
1
20%
2
13%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

6
26
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
4
15%
1-15
1
17%
3
12%
16-30
1
17%
5
19%
31-45
2
33%
5
19%
46-60
2
33%
5
19%
61-75
0
0%
4
15%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
6
38%
2
29%
76-90

Забито

11
41
3 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 11
5 Не забивали 0
0
0%
6
15%
1-15
2
18%
5
12%
16-30
1
9%
8
20%
31-45
4
36%
8
20%
46-60
3
27%
8
20%
61-75
1
9%
6
15%
76-90

Пропущено

23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
2
9%
2
14%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
5
22%
3
21%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
7
30%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2
Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1
Аякс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аякс - Витесс 2:2 Аякс - ПСВ 1:2 Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3
Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1

Результаты матчей

Эммен
Аякс

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эммен
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
5
2
1
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
1
12
1.5
9
4
1
12
2.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:1 14 10 2 2 44 - 15 32
2. ПСВ 13 10 0 3 42 - 19 30
3. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
4. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
5. АЗ Алкмаар 13 8 2 3 24 - 16 26
6. Утрехт 14 7 3 4 23 - 21 24
7. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 13 4 5 4 24 - 22 17
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
15. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
16. Эммен 1:3 14 2 4 8 11 - 27 10
17. Камбюр 13 2 2 9 8 - 20 8
18. Волендам 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
5. Аякс 3:1 7 4 2 1 26 - 7 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Эммен 1:3 7 1 4 2 6 - 10 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
18. Волендам 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:1 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
3. АЗ Алкмаар 7 5 0 2 15 - 9 15
4. Утрехт 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
6. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
9. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
10. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 1:3 7 1 0 6 5 - 17 3
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Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Аякс контролирует мяч.
  • 52'
    Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
  • 52'
    Эммен пытается что-то создать.
  • 52'
    Кудус Мохаммед из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    52'
    Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 51'
    Блинд Дэйли из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 51'
    Эммен пытается что-то создать.
  • 51'
    Контроль мяча: Эммен: 36%, Аякс: 64%.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Вейндал Оуэн из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бернаду Лукас
  • 50'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 50'
    Оооо... вот это был удар! Кудус Мохаммед должен был забить с этой позиции.
  • 49'
    Кудус Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 49'
    Тадич Душан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 49'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 49'
    Аякс контролирует мяч.
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда Эммен почти не владела мячом в первой половине.
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Эммен: 32%, Аякс: 68%.
    • 47'
      Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Вейндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Хорошую попытку сделал Живкович Рицхайро. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 45'
      Угелумба Кэлвин ошибается в защите.
    • 45'
      Контроль мяча: Эммен: 30%, Аякс: 70%.
    • 44'
      Аякс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Ассехнун Джасин-Амин из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Девайн Ренш
    • 43'
      Аякс контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      43'
      Угелумба Кэлвин возвращается на поле.
    • 42'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      42'
      Ох, нехорошо это выглядит. Угелумба Кэлвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      42'
      Угелумба Кэлвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 41'
      Аякс контролирует мяч.
    • 40'
      Угелумба Кэлвин из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Бробби Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Эммен: 33%, Аякс: 67%.
    • 40'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Шанс! Велдмате Йерун из команды Эммен пробил головой, но мимо
    • 40'
      Велдмате Йерун выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон.
    • Угловой
      40'
      Димерс Марк из команды Эммен подал угловой справа.
    • 39'
      Вейндал Оуэн из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      39'
      Девайн Ренш из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Димерс Марк.
    • 38'
      Эммен контролирует мяч.
    • 38'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Аякс контролирует мяч.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 37'
      Rui Mendes не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Альварес Эдсон из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      37'
      Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 37'
      Тимбер Юрриен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Угелумба Кэлвин успешно блокирует удар.
    • 36'
      Ассехнун Джасин-Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 35'
      Девайн Ренш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Контроль мяча: Эммен: 28%, Аякс: 72%.
    • 35'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Аякс контролирует мяч.
    • 34'
      Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Девайн Ренш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Эммен контролирует мяч.
    • 32'
      Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      31'
      Ассехнун Джасин-Амин наказан за толчок Альварес Эдсон
    • 30'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Эммен: 30%, Аякс: 70%.
    • Офсайд
      30'
      Бробби Брайан из команды Аякс в офсайде
    • 29'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 29'
      Тейлор Кеннет создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 29'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 28'
      Аякс контролирует мяч.
    • 28'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 28'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 28'
      Шанс! Бробби Брайан из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 27'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Аякс контролирует мяч.
    • 26'
      Контроль мяча: Эммен: 32%, Аякс: 68%.
    • 25'
      Тейлор Кеннет сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды Аякс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 24'
      Бергвейн Стевен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 24'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Бюрнет Лоренцо из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Вейндал Оуэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 23'
      Аякс контролирует мяч.
    • 22'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 22'
      Девайн Ренш сделал ключевой пас для гола!
    • 22'
      Тадич Душан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      ГОООООЛ - Тейлор Кеннет Аякс забивает ударом головой
    • 21'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Вейндал Оуэн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 20'
      Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Эммен: 32%, Аякс: 68%.
    • 19'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Бушуари Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 19'
      Оооо... вот это был удар! Араухо Мигель должен был забить с этой позиции.
    • 19'
      Араухо Мигель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Димерс Марк из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Вейндал Оуэн из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бушуари Мохамед
    • 17'
      Эммен контролирует мяч.
    • 16'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Аякс контролирует мяч.
    • 16'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 15'
      Аякс контролирует мяч.
    • 15'
      Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Эммен: 44%, Аякс: 56%.
    • 15'
      Араухо Мигель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 14'
      Аякс контролирует мяч.
    • 13'
      Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 13'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 12'
      Аякс контролирует мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 12'
      Rui Mendes не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      Угелумба Кэлвин из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      11'
      Димерс Марк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Тадич Душан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 11'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Эммен: 41%, Аякс: 59%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Тадич Душан задерживает мяч рукой
    • 10'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Живкович Рицхайро из команды [team] поставил подножку. Пострадал Тейлор Кеннет
    • 9'
      Команда Аякс сравняла счет! Игра продолжается!
    • 9'
      Девайн Ренш сделал ключевой пас для гола!
    • 8'
      Тадич Душан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Тейлор Кеннет забивает с правой ноги!
    • 8'
      Тадич Душан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Аякс контролирует мяч.
    • 7'
      Команда Эммен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Велдмате Йерун левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Вейндал Оуэн из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бушуари Мохамед
    • 6'
      Бушуари Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Контроль мяча: Эммен: 31%, Аякс: 69%.
    • 5'
      Эммен контролирует мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Эммен
    • 4'
      Тейлор Кеннет оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Велдмате Йерун из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Живкович Рицхайро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • 2'
      Аякс контролирует мяч.
    • 2'
      Тимбер Юрриен успешно блокирует удар.
    • 2'
      Ассехнун Джасин-Амин из команды Эммен нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 2'
      Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Эммен контролирует мяч.
    • 1'
      Араухо Мигель выиграл воздушное противоборство у Бробби Брайан.
    • 1'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Аякс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Эммен
    Ничья
    Аякс
    9.90
    6.10
    11.50
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    Где смотреть матч Эммен 1:3 Аякс онлайн

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    Аякс
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