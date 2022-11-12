Тур: 14. Стадион: De Oude Meerdijk. Зрители: 8309 Главный судья: Камфуис Йочем
0'
1:0
6' ГолВелдмате Йерун
1:1
8' ГолТейлор Кеннет
1:2
21' ГолТейлор Кеннет
1:3
25' ГолБергвейн Стевен
2:3
58' ГолЖивкович Рицхайро
74' Желтая карточкаАссехнун Джасин-Амин
3:3
84' ГолБушуари Мохамед
88' Желтая карточкаГриллич Флориан
90' Желтая карточкаRui Mendes
90'+5
Ход матча
6'
1:0
8'
1:1
21'
1:2
25'
1:3
58'
84'
3:3
88'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
10
Димерс
Марк
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
История личных встреч
Эммен
Аякс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.2
Среднее время на гол
180
450
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
4.75
3.67
Среднее время на гол
18
24
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
2.63
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
34
60
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|4
|0.29
|Живкович Рицхайро
|2
|0.14
|Rui Mendes
|1
|0.07
|Бернаду Лукас
|1
|0.07
|Димерс Марк
|1
|0.07
|Бушуари Мохамед
|1
|0.07
|Велдмате Йерун
|1
|0.07
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.07
|Влак Яри
|1
|0.07
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|8
|0.57
|Бробби Брайан
|8
|0.57
|Бергёйс Стивен
|5 (1)
|0.36
|Тейлор Кеннет
|5
|0.36
|Кудус Мохаммед
|5
|0.36
|Тадич Душан
|3 (1)
|0.21
|Классен Дэви
|3
|0.21
|Ренсх Девайн
|2
|0.14
|Лукка Лоренцо
|2
|0.14
|Антони
|1
|0.07
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.07
|Коласио Хорхе III
|1
|0.07
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
|Тимбер Юрриен
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Мигель
|2
|1
|Веендорп Кезиа
|2
|0
|Влак Яри
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Бернаду Лукас
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Живкович Рицхайро
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|5
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Консейсау Франсишку
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Результаты матчей
Эммен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Аякс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
5
4
Эммен
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Аякс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
1
25
Эммен
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Аякс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
18
7
Волевые поражения
6
29
Голы по времени матча
Забито
8
18
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
38%
3
17%
46-60
1
13%
3
17%
61-75
2
25%
2
11%
76-90
Пропущено
10
10
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
2
20%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Забито
6
26
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
4
15%
1-15
1
17%
3
12%
16-30
1
17%
5
19%
31-45
2
33%
5
19%
46-60
2
33%
5
19%
61-75
0
0%
4
15%
76-90
Пропущено
16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
6%
1
14%
1-15
2
13%
2
29%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
6
38%
2
29%
76-90
Забито
14
44
4 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 11
5 Не забивали 0
1
7%
7
16%
1-15
2
14%
7
16%
16-30
1
7%
8
18%
31-45
5
36%
8
18%
46-60
3
21%
8
18%
61-75
2
14%
6
14%
76-90
Пропущено
26
17
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
3
12%
3
18%
1-15
6
23%
2
12%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
7
27%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Эммен - Гронинген 0:0 Витесс - Эммен 2:1 АДО-20 - Эммен 1:2
Эммен - Волендам 1:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Эммен - Херенвен 0:0 Гоу Эхед Иглс - Эммен 2:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - Эммен 4:0 Эммен - Утрехт 3:2 Эммен - Валвейк 1:1 ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1 Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1
Аякс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аякс - Витесс 2:2 Аякс - ПСВ 1:2 Рейнджерс - Аякс 1:3 Аякс - Ливерпуль 0:3
Валвейк - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 7:1 Наполи - Аякс 4:2 Волендам - Аякс 2:4 Аякс - Наполи 1:6 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 Ливерпуль - Аякс 2:1 Аякс - Херенвен 5:0 Аякс - Рейнджерс 4:0 Аякс - Камбюр 4:0 Утрехт - Аякс 0:2 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Аякс - Гронинген 6:1 Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1
Результаты матчей
Эммен
Аякс
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
7
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эммен
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
52
25
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
212
104
212
86
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:1
|14
|10
|0
|4
|42 - 20
|30
|2.
|Аякс
|14
|9
|3
|2
|44 - 17
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|3
|1
|30 - 12
|30
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|14
|9
|2
|3
|25 - 16
|29
|5.
|Твенте
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|Утрехт
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|7.
|Спарта Роттердам
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|8.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Валвейк
|13
|4
|5
|4
|24 - 22
|17
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Витесс
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|15.
|Гронинген
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|16.
|Эммен
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Камбюр
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|18.
|Волендам
|14
|1
|3
|10
|13 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|0:1
|7
|6
|0
|1
|25 - 7
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Аякс
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|5.
|Фейеноорд
|6
|4
|2
|0
|11 - 1
|14
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Эммен
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|13.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|18.
|Волендам
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Утрехт
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|ПСВ
|0:1
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Твенте
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Аякс
|Альварес Эдсон
|5