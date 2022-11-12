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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
ПСВ
0:1
Второй тайм: 83'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
17' Гол
Павлидис Вангелис
38' Желтая карточка
Сугавара Юкинари
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Гакпо Коди

Ход матча

17'
0:1
Павлидис Вангелис
(Карлссон Йеспер III)
38'
 
Сугавара Юкинари
46'
Брэнтуэйт Джерред
Рамальо Андре
 
46'
Эль-Гази Анвар
Гутьеррес Эрик
 
56'
Гакпо Коди
 
67'
Мадуэке Нони
Симонс Хави
 
74'
Тиль Гус
Эль-Гази Анвар
 
81'
 
Де Вит Меес
Карлссон Йеспер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
АЗ Алкмаар
7.20
4.85
6.57
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
15
Гутьеррес
Эрик
7
Симонс
Хави
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
9
Де
Йонг
Люк
12
Верхюлст
Хоби
2
Сугавара
Юкинари
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
5
Керкез
Милош
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
6
Рейндерс
Тиджани
7
Одгор
Йенс
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
ПСВ
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
АЗ Алкмаар

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

31 матч

58.1%
9.7%
32.2%
18 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
2:4
Э
1:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
К
2:1
Э
1:3
Э
5:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

2.07
1.94

Среднее время на гол

43
46

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.27

Среднее время на гол

65
71

Всего голов

53
50

Голов в среднем за матч

1.71
1.61

Тотал матчей

2.5
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

52
55

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (2) 0.64
Симонс Хави 8 0.57
Тиль Гус 5 0.36
Де Йонг Люк 3 (1) 0.21
Эль-Гази Анвар 3 0.21
Сангаре Ибрахим 3 0.21
Веерман Йоэй 2 0.14
Обиспо Армандо 2 0.14
Бакайоко Жоан 2 0.14
Гутьеррес Эрик 1 0.07
Брэнтуэйт Джерред 1 0.07
Мадуэке Нони 1 0.07
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 6 0.43
Павлидис Вангелис 3 (1) 0.21
Де Вит Дани 3 0.21
Рейндерс Тиджани 2 0.14
Сугавара Юкинари 2 0.14
Карлссон Йеспер III 2 0.14
Ван Бредероде Мирон 2 0.14
Керкез Милош 2 0.14
Класи Йорди 1 0.07
Лахдо Майкель 1 0.07
Де Вит Меес 1 0.07
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 3 0
Макс Филипп 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Обиспо Армандо 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 1
Класи Йорди 4 0
Керкез Милош 3 0
Бёкема Сэм 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Де Вит Меес 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

0
2
ПСВ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

14
8
ПСВ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
АЗ Алкмаар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
9%
2
13%
1-15
5
22%
3
20%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
6
26%
2
13%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Забито

40
24
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
4
10%
2
8%
1-15
7
18%
5
21%
16-30
8
20%
6
25%
31-45
9
23%
4
17%
46-60
2
5%
4
17%
61-75
10
25%
3
13%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
10%
3
19%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аякс - ПСВ 1:2 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0
Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3

Результаты матчей

ПСВ
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПСВ
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
5
1
2.5
4
2
3.5
2
4
4.5
2
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
2
5
3.5
1
6
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
1.5
7
6
7
6
2.5
3
10
6
7
3.5
1
12
4
9
4.5
3
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 0:1 14 10 0 4 42 - 20 30
2. Аякс 14 9 3 2 44 - 17 30
3. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
4. АЗ Алкмаар 1:0 14 9 2 3 25 - 16 29
5. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
6. Утрехт 14 7 3 4 23 - 21 24
7. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 13 4 5 4 24 - 22 17
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
15. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
16. Эммен 14 2 5 7 13 - 27 11
17. Камбюр 13 2 2 9 8 - 20 8
18. Волендам 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 0:1 7 6 0 1 25 - 7 18
3. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
5. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 1:0 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Эммен 7 1 5 1 8 - 10 8
13. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
18. Волендам 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 1:0 8 6 0 2 16 - 9 18
2. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
3. Аякс 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Утрехт 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПСВ 0:1 7 4 0 3 17 - 13 12
6. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
9. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
10. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 84'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Мадуэке Нони нанес удар в каркас ворот!
  • 83'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 83'
    Бёкема Сэм из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    83'
    Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 83'
    Хацидиакос Пантелис успешно блокирует удар.
  • 83'
    Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 83'
    Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    7.20
    4.85
    6.57
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