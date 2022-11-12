Тур: 14. Стадион: Филипс. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:1
Второй тайм: 83'
0'
0:1
17' ГолПавлидис Вангелис
38' Желтая карточкаСугавара Юкинари
56' Undefined phrase: football_event_Гакпо Коди
Ход матча
17'
38'
56'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
31
Макс
Филипп
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконНападающий
-
34 Де Вит МеесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
АЗ Алкмаар
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
31 матч
58.1%
9.7%
32.2%
18 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.5%
38.7%
25.8%
11 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
2.07
1.94
Среднее время на гол
43
46
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.27
Среднее время на гол
65
71
Всего голов
53
50
Голов в среднем за матч
1.71
1.61
Тотал матчей
2.5
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
52
55
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.64
|Симонс Хави
|8
|0.57
|Тиль Гус
|5
|0.36
|Де Йонг Люк
|3 (1)
|0.21
|Эль-Гази Анвар
|3
|0.21
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.21
|Веерман Йоэй
|2
|0.14
|Обиспо Армандо
|2
|0.14
|Бакайоко Жоан
|2
|0.14
|Гутьеррес Эрик
|1
|0.07
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.07
|Мадуэке Нони
|1
|0.07
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|6
|0.43
|Павлидис Вангелис
|3 (1)
|0.21
|Де Вит Дани
|3
|0.21
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.14
|Сугавара Юкинари
|2
|0.14
|Карлссон Йеспер III
|2
|0.14
|Ван Бредероде Мирон
|2
|0.14
|Керкез Милош
|2
|0.14
|Класи Йорди
|1
|0.07
|Лахдо Майкель
|1
|0.07
|Де Вит Меес
|1
|0.07
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|3
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Обиспо Армандо
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|1
|Класи Йорди
|4
|0
|Керкез Милош
|3
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
0
2
ПСВ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
АЗ Алкмаар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
14
8
ПСВ
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
АЗ Алкмаар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
14
10
Голы по времени матча
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
9%
2
13%
1-15
5
22%
3
20%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
6
26%
2
13%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
3
43%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Забито
40
24
19 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
4
10%
2
8%
1-15
7
18%
5
21%
16-30
8
20%
6
25%
31-45
9
23%
4
17%
46-60
2
5%
4
17%
61-75
10
25%
3
13%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
10%
3
19%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
4
25%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аякс - ПСВ 1:2 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:0 ПСВ - Арсенал 2:0
Гронинген - ПСВ 4:2 Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1 Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Валвейк - АЗ Алкмаар 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Вадуц - АЗ Алкмаар 1:2
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 1:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4 АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3
Результаты матчей
ПСВ
АЗ Алкмаар
Точный счет
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ПСВ
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
25
34
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
76
76
310
67
112
49
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|0:1
|14
|10
|0
|4
|42 - 20
|30
|2.
|Аякс
|14
|9
|3
|2
|44 - 17
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|3
|1
|30 - 12
|30
|4.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|14
|9
|2
|3
|25 - 16
|29
|5.
|Твенте
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|6.
|Утрехт
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|7.
|Спарта Роттердам
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|8.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Валвейк
|13
|4
|5
|4
|24 - 22
|17
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Витесс
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|15.
|Гронинген
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|16.
|Эммен
|14
|2
|5
|7
|13 - 27
|11
|17.
|Камбюр
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|18.
|Волендам
|14
|1
|3
|10
|13 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|0:1
|7
|6
|0
|1
|25 - 7
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Аякс
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|5.
|Фейеноорд
|6
|4
|2
|0
|11 - 1
|14
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Эммен
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|13.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|18.
|Волендам
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|1:0
|8
|6
|0
|2
|16 - 9
|18
|2.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|3.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Утрехт
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|ПСВ
|0:1
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Твенте
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Аякс
|Альварес Эдсон
|5