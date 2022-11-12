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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Sander van der Eijk
Волендам
0:0
Первый тайм: 9'
Утрехт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Волендам
Ничья
Утрехт
4.00
4.40
3.55
Все Коэффициенты
1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
5
Мёркин
Дерри
2
Буур
Оскар
10
Ористанио
Гаэтано
8
Эйтинг
Карел
11
Улд-Ших
Биляль
25
Lequincio
Zeefuik
34
Эль-Кадири
Ибрахим
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
2
Ван
дер
Марел
Марк
10
Бут
Тейлор
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Редан
Дайшон
28
Дост
Бас
Волендам
4-3-3
Утрехт
4-3-1-2

История личных встреч

Волендам
Утрехт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
5:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
360

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 3 0.21
Эйтинг Карел 2 0.14
Ван Мигем Дарил 2 0.14
Верман Хенк 2 0.14
Lequincio Zeefuik 2 0.14
Бенамар Бенаисса 1 0.07
Walid Ould Chikh 1 0.07
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 6 (1) 0.43
Дост Бас 5 0.36
Ван де Стрек Сандер 3 0.21
Бут Тейлор 1 0.07
Клейбер Шон 1 0.07
Силла Мусса 1 0.07
Модибо Саньян 1 0.07
Редан Дайшон 1 0.07
Тоорнстра Йенс 0 0
Боздоган Джан 0 0
Юнес Амин 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Плат Брайан 3 0
Бенамар Бенаисса 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Achraf Douiri 2 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Дост Бас 2 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Клейбер Шон 2 0
Модибо Саньян 2 0
Боздоган Джан 2 0
Бут Тейлор 2 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0

Результаты матчей

Волендам
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
5
Волендам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Утрехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

4
6
Волендам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Утрехт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
29%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
6
38%
1
7%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
7
44%
5
33%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

18
6
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
17%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
1
17%
61-75
2
11%
1
17%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
4
29%
3
16%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
3
21%
7
37%
76-90

Пропущено

34
21
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
9%
3
14%
1-15
8
24%
1
5%
16-30
7
21%
7
33%
31-45
2
6%
2
10%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
9
26%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Волендам - Фейеноорд 0:2 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3 Харкемасе Бойз - Волендам 1:5
Эммен - Волендам 1:1 Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Гронинген 2:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3
ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1

Результаты матчей

Волендам
Утрехт

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Волендам
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 13 10 0 3 42 - 19 30
2. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
3. Аякс 13 9 2 2 41 - 14 29
4. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
5. АЗ Алкмаар 13 8 2 3 24 - 16 26
6. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
7. Утрехт 0:0 14 6 4 4 19 - 21 22
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 13 4 5 4 24 - 22 17
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
15. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
16. Эммен 13 2 4 7 10 - 24 10
17. Камбюр 13 2 2 9 8 - 20 8
18. Волендам 0:0 14 1 4 9 13 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
5. Аякс 7 4 2 1 26 - 7 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 0:0 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 6 1 4 1 5 - 7 7
14. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 0:0 7 1 1 5 7 - 16 4
18. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
2. АЗ Алкмаар 7 5 0 2 15 - 9 15
3. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
4. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
5. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
6. Утрехт 0:0 7 3 2 2 12 - 15 11
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
9. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
10. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 0:0 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
Весь список
  • 7'
    Волендам контролирует мяч.
  • 7'
    Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Угловой
    7'
    Тоорнстра Йенс из команды Утрехт подал угловой справа.
  • 6'
    Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 6'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 6'
    Gaetano Oristanio оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 6'
    Брауэрс Люк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 3'
      Волендам контролирует мяч.
    • 2'
      Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 2'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 1'
      Волендам контролирует мяч.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Волендам начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kras Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Волендам
    Ничья
    Утрехт
    4.00
    4.40
    3.55
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