Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

Ibrahim El Kadiri пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

84' Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер забивает с правой ноги!

84' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

83' Бауссайд Отман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Хорошую попытку сделал Бауссайд Отман . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Удар от ворот произведет Волендам

82' Бауссайд Отман навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Ван де Стрек Сандер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Брауэрс Люк из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Матч возобновится спорным мячом

80' Баркас Василис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Оооо... вот это был удар! Gaetano Oristanio должен был забить с этой позиции.

80' Хорошую попытку сделал Gaetano Oristanio. Удар в створ, но вратарь начеку

80' Walid Ould-Chikh создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

78' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Волендам

77' Матч возобновится спорным мячом

75' Бауссайд Отман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Отличный командный гол!

74' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Gaetano Oristanio выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

70' Мирани Деймон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Утрехт

66' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Удар от ворот произведет Волендам

64' Редан Дайшон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Клейбер Шон из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

62' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Филип Станкович взял и забрал мяч на выходе

61' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Клейбер Шон из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Lequincio Zeefuik получает желтую карточку за неспортивное поведение

56' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Брауэрс Люк из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Матч возобновлен

54' Бут Тейлор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Брауэрс Люк из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Бут Тейлор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Ibrahim El Kadiri нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Lequincio Zeefuik создает голевую возможность для своего партнера по команде.