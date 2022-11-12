Тур: 14. Стадион: Крас. Зрители: 6650 Главный судья: Sander van der Eijk
0'
0:1
15' ГолБут Тейлор
52' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
57' Желтая карточкаLequincio Zeefuik
0:2
74' ГолДост Бас
0:3
84' ГолВан де Стрек Сандер
0:4
90' ГолБоздоган Джан
90'+5
Ход матча
15'
0:1
74'
0:2
84'
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 8
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
17
Клейбер
Шон
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Imran Nazih
-
-
36 Jordi Blom
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Силла МуссаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Маэда НаокиПолузащитник
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Волендам
Утрехт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
360
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|3
|0.21
|Эйтинг Карел
|2
|0.14
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.14
|Верман Хенк
|2
|0.14
|Lequincio Zeefuik
|2
|0.14
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.07
|Walid Ould Chikh
|1
|0.07
|Эль-Кадири Ибрахим
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|6
|0.43
|Дувикас Анастасиос
|6 (1)
|0.43
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0.29
|Бут Тейлор
|2
|0.14
|Боздоган Джан
|1
|0.07
|Клейбер Шон
|1
|0.07
|Силла Мусса
|1
|0.07
|Модибо Саньян
|1
|0.07
|Редан Дайшон
|1
|0.07
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Юнес Амин
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Улд-Ших Биляль
|2
|1
|Ван Мигем Дарил
|3
|0
|Плат Брайан
|3
|0
|Бенамар Бенаисса
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Ористанио Гаэтано
|2
|0
|Achraf Douiri
|2
|0
|Филип Станкович
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Lequincio Zeefuik
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Клейбер Шон
|2
|0
|Модибо Саньян
|2
|0
|Боздоган Джан
|2
|0
|Бут Тейлор
|2
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
Результаты матчей
Волендам
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
5
Волендам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Утрехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
4
6
Волендам
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
10
11
Голы по времени матча
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
3
43%
5
31%
76-90
Пропущено
20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
5%
2
13%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
9
45%
5
33%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
18
6
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
17%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
1
17%
61-75
2
11%
1
17%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
3
21%
5
22%
61-75
3
21%
9
39%
76-90
Пропущено
38
21
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
11%
3
14%
1-15
8
21%
1
5%
16-30
7
18%
7
33%
31-45
2
5%
2
10%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
11
29%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Волендам - Фейеноорд 0:2 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3 Харкемасе Бойз - Волендам 1:5
Эммен - Волендам 1:1 Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Гронинген 2:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3
ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1
Результаты матчей
Волендам
Утрехт
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Волендам
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
77
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:1
|14
|10
|2
|2
|44 - 15
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|42 - 19
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|3
|1
|30 - 12
|30
|4.
|Твенте
|14
|8
|3
|3
|24 - 9
|27
|5.
|АЗ Алкмаар
|13
|8
|2
|3
|24 - 16
|26
|6.
|Утрехт
|14
|7
|3
|4
|23 - 21
|24
|7.
|Спарта Роттердам
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|8.
|Херенвен
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|Валвейк
|13
|4
|5
|4
|24 - 22
|17
|10.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|8
|3
|13 - 15
|14
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|3
|5
|5
|19 - 22
|14
|12.
|Эксельсиор
|13
|4
|1
|8
|15 - 32
|13
|13.
|Фортуна Ситтард
|13
|3
|3
|7
|15 - 23
|12
|14.
|Витесс
|13
|3
|3
|7
|15 - 28
|12
|15.
|Гронинген
|13
|3
|3
|7
|15 - 26
|12
|16.
|Эммен
|1:3
|14
|2
|4
|8
|11 - 27
|10
|17.
|Камбюр
|13
|2
|2
|9
|8 - 20
|8
|18.
|Волендам
|14
|1
|3
|10
|13 - 39
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|7
|6
|1
|0
|19 - 2
|19
|2.
|ПСВ
|6
|6
|0
|0
|25 - 6
|18
|3.
|Спарта Роттердам
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Фейеноорд
|6
|4
|2
|0
|11 - 1
|14
|5.
|Аякс
|3:1
|7
|4
|2
|1
|26 - 7
|14
|6.
|Валвейк
|7
|3
|2
|2
|18 - 13
|11
|7.
|АЗ Алкмаар
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|8.
|Утрехт
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|8 - 11
|9
|10.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Гронинген
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Эммен
|1:3
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|15.
|Витесс
|7
|1
|2
|4
|8 - 19
|5
|16.
|НЕК Неймеген
|6
|0
|5
|1
|7 - 8
|5
|17.
|Камбюр
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|18.
|Волендам
|7
|1
|0
|6
|7 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3:1
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Фейеноорд
|7
|5
|1
|1
|19 - 11
|16
|3.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|0
|2
|15 - 9
|15
|4.
|Утрехт
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|5.
|ПСВ
|7
|4
|0
|3
|17 - 13
|12
|6.
|Херенвен
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|7.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Твенте
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|12.
|Валвейк
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Гронинген
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Эксельсиор
|7
|1
|1
|5
|7 - 21
|4
|17.
|Волендам
|7
|0
|3
|4
|6 - 19
|3
|18.
|Эммен
|1:3
|7
|1
|0
|6
|5 - 17
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (12)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|8 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Бробби Брайан
|8 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (2)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|5
|Твенте
|Проппер Робин
|5
|Херенвен
|Хайе Том
|5
|Аякс
|Альварес Эдсон
|5