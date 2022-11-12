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Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 6650 Главный судья: Sander van der Eijk
Волендам
0:4
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
15' Гол
Бут Тейлор
52' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
57' Желтая карточка
Lequincio Zeefuik
0:2
74' Гол
Дост Бас
0:3
84' Гол
Ван де Стрек Сандер
0:4
90' Гол
Боздоган Джан
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Бут Тейлор
46'
Walid Ould Chikh
Буур Оскар
 
52'
 
Ван де Стрек Сандер
56'
 
Бауссайд Отман
Бут Тейлор
57'
Lequincio Zeefuik
 
64'
 
Юнес Амин
Редан Дайшон
64'
Верман Хенк
Lequincio Zeefuik
 
65'
Бенамар Бенаисса
Плат Брайан
 
74'
0:2
Дост Бас
(Бауссайд Отман)
84'
0:3
Ван де Стрек Сандер
(Бауссайд Отман)
90'
 
Маэда Наоки
Ван де Стрек Сандер
90'
 
Боздоган Джан
Тоорнстра Йенс
90'
 
Тер Авест Хидде
Клейбер Шон
90'
0:4
Боздоган Джан
(Юнес Амин)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
5
Мёркин
Дерри
2
Буур
Оскар
10
Ористанио
Гаэтано
8
Эйтинг
Карел
11
Улд-Ших
Биляль
25
Lequincio
Zeefuik
34
Эль-Кадири
Ибрахим
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
27
Модибо
Саньян
2
Ван
дер
Марел
Марк
10
Бут
Тейлор
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
22
Ван
де
Стрек
Сандер
7
Редан
Дайшон
28
Дост
Бас
Волендам
4-3-3
Утрехт
4-3-1-2

История личных встреч

Волендам
Утрехт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
5:1
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
360

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 3 0.21
Эйтинг Карел 2 0.14
Ван Мигем Дарил 2 0.14
Верман Хенк 2 0.14
Lequincio Zeefuik 2 0.14
Бенамар Бенаисса 1 0.07
Walid Ould Chikh 1 0.07
Эль-Кадири Ибрахим 0 0
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 6 0.43
Дувикас Анастасиос 6 (1) 0.43
Ван де Стрек Сандер 4 0.29
Бут Тейлор 2 0.14
Боздоган Джан 1 0.07
Клейбер Шон 1 0.07
Силла Мусса 1 0.07
Модибо Саньян 1 0.07
Редан Дайшон 1 0.07
Тоорнстра Йенс 0 0
Юнес Амин 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Улд-Ших Биляль 2 1
Ван Мигем Дарил 3 0
Плат Брайан 3 0
Бенамар Бенаисса 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Achraf Douiri 2 0
Филип Станкович 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Lequincio Zeefuik 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Дост Бас 2 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Клейбер Шон 2 0
Модибо Саньян 2 0
Боздоган Джан 2 0
Бут Тейлор 2 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0

Результаты матчей

Волендам
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Утрехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
5
Волендам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Утрехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

4
6
Волендам
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Утрехт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

10
11

Голы по времени матча

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
3
43%
5
31%
76-90

Пропущено

20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
5%
2
13%
1-15
6
30%
1
7%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
9
45%
5
33%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

18
6
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
17%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
3
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
1
17%
61-75
2
11%
1
17%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
3
21%
5
22%
61-75
3
21%
9
39%
76-90

Пропущено

38
21
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
11%
3
14%
1-15
8
21%
1
5%
16-30
7
18%
7
33%
31-45
2
5%
2
10%
46-60
6
16%
2
10%
61-75
11
29%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Волендам - Фейеноорд 0:2 АЗ Алкмаар - Волендам 2:1 Волендам - Херенвен 1:3 Харкемасе Бойз - Волендам 1:5
Эммен - Волендам 1:1 Волендам - Аякс 2:4 Фортуна Ситтард - Волендам 2:0 Витесс - Волендам 1:1 Волендам - Гоу Эхед Иглс 2:3 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4 Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2
Утрехт
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Утрехт - Гронинген 2:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 Спортлуст 46 - Утрехт 0:3
ПСВ - Утрехт 6:1 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:2 Эксельсиор - Утрехт 0:1 Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1

Результаты матчей

Волендам
Утрехт

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Волендам
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:1 14 10 2 2 44 - 15 32
2. ПСВ 13 10 0 3 42 - 19 30
3. Фейеноорд 13 9 3 1 30 - 12 30
4. Твенте 14 8 3 3 24 - 9 27
5. АЗ Алкмаар 13 8 2 3 24 - 16 26
6. Утрехт 14 7 3 4 23 - 21 24
7. Спарта Роттердам 14 7 3 4 25 - 16 24
8. Херенвен 13 5 5 3 14 - 12 20
9. Валвейк 13 4 5 4 24 - 22 17
10. НЕК Неймеген 13 2 8 3 13 - 15 14
11. Гоу Эхед Иглс 13 3 5 5 19 - 22 14
12. Эксельсиор 13 4 1 8 15 - 32 13
13. Фортуна Ситтард 13 3 3 7 15 - 23 12
14. Витесс 13 3 3 7 15 - 28 12
15. Гронинген 13 3 3 7 15 - 26 12
16. Эммен 1:3 14 2 4 8 11 - 27 10
17. Камбюр 13 2 2 9 8 - 20 8
18. Волендам 14 1 3 10 13 - 39 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 7 6 1 0 19 - 2 19
2. ПСВ 6 6 0 0 25 - 6 18
3. Спарта Роттердам 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Фейеноорд 6 4 2 0 11 - 1 14
5. Аякс 3:1 7 4 2 1 26 - 7 14
6. Валвейк 7 3 2 2 18 - 13 11
7. АЗ Алкмаар 6 3 2 1 9 - 7 11
8. Утрехт 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эксельсиор 6 3 0 3 8 - 11 9
10. Херенвен 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 11 - 12 8
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Эммен 1:3 7 1 4 2 6 - 10 7
15. Витесс 7 1 2 4 8 - 19 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Камбюр 7 1 0 6 3 - 9 3
18. Волендам 7 1 0 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3:1 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Фейеноорд 7 5 1 1 19 - 11 16
3. АЗ Алкмаар 7 5 0 2 15 - 9 15
4. Утрехт 7 4 1 2 16 - 15 13
5. ПСВ 7 4 0 3 17 - 13 12
6. Херенвен 7 3 3 1 9 - 7 12
7. НЕК Неймеген 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Твенте 7 2 2 3 5 - 7 8
9. Спарта Роттердам 6 2 2 2 8 - 8 8
10. Витесс 6 2 1 3 7 - 9 7
11. Гоу Эхед Иглс 6 1 3 2 8 - 10 6
12. Валвейк 6 1 3 2 6 - 9 6
13. Камбюр 6 1 2 3 5 - 11 5
14. Фортуна Ситтард 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Гронинген 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Эксельсиор 7 1 1 5 7 - 21 4
17. Волендам 7 0 3 4 6 - 19 3
18. Эммен 1:3 7 1 0 6 5 - 17 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 9 (12)
Аякс Бергвейн Стевен 8 (3)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Бробби Брайан 8 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 5
Твенте Проппер Робин 5
Херенвен Хайе Том 5
Аякс Альварес Эдсон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Утрехт заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Волендам: 37%, Утрехт: 63%.
  • 95'
    Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6650 болельщиков
  • 94'
    Улд-Ших Биляль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 93'
    Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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    Где смотреть матч Волендам 0:4 Утрехт онлайн

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