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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Нюрнберг
2:1
Второй тайм: 68'
Падерборн
0'
25' Желтая карточка
Пирингер Марвин
31' Желтая карточка
Темпельман Лино
1:0
36' Гол
Дуа Квадво
2:0
55' Гол
Дуа Квадво
2:1
64' Гол
Юстван Юлиан

Ход матча

11'
Фофана Садик
Лоуренс Джеймс
 
25'
 
Пирингер Марвин
31'
Темпельман Лино
 
36'
Дуа Квадво
(Гайс Йоханнес)
1:0
55'
Дуа Квадво
(Дели Матс Мёллер)
2:0
61'
 
Муслия Флоран
Србени Деннис
61'
 
Sirlord Conteh
Лайпертц Роберт
63'
Валентини Энрико
Кастроп Йенс
 
64'
Louis Breunig
Векессер Эрик
 
64'
2:1
Юстван Юлиан

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Падерборн
2.83
9.50
44.00
Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
16
Шиндлер
Кристофер
4
Лоуренс
Джеймс
13
Векессер
Эрик
17
Кастроп
Йенс
6
Темпельман
Лино
5
Гайс
Йоханнес
10
Дели
Матс
Мёллер
33
Дафернер
Кристоф
23
Дуа
Квадво
17
Цингерле
Леопольд
2
Хюнемайер
Уве
31
Рор
Максимилиан
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
13
Лайпертц
Роберт
18
Србени
Деннис
9
Пирингер
Марвин
36
Платте
Феликс
Нюрнберг
4-4-2
Падерборн
3-3-1-3

История личных встреч

Нюрнберг
Падерборн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
0:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
60

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 5 0.29
Дафернер Кристоф 3 0.18
Темпельман Лино 2 0.12
Нюрнбергер Фабиан 1 0.06
Валентини Энрико 1 0.06
Кастроп Йенс 1 0.06
Винтцаймер Мануэль 1 0.06
Гайс Йоханнес 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Думан Тайлан 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 7 0.41
Лайпертц Роберт 7 0.41
Платте Феликс 6 0.35
Юстван Юлиан 2 0.12
Србени Деннис 2 0.12
Sirlord Conteh 2 0.12
Муслия Флоран 2 (2) 0.12
Шалленберг Рон 2 0.12
Обермайр Рафаэль 1 0.06
Marcel Hoffmeier 1 0.06
Хеуэр Яннис 1 0.06
Карльс Йонас 0 0
Рор Максимилиан 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюрнбергер Фабиан 5 0
Векессер Эрик 4 0
Темпельман Лино 4 0
Гайс Йоханнес 3 0
Валентини Энрико 3 0
Гиамера Ян 3 0
Фофана Садик 3 0
Шиндлер Кристофер 2 0
Дафернер Кристоф 2 0
Матения Кристиан 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дуа Квадво 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Bryang Kayo 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Кастроп Йенс 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 4 0
Хут Янник 2 1
Шалленберг Рон 3 0
Муслия Флоран 3 0
Рор Максимилиан 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Tobias Mueller 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Падерборн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Нюрнберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Падерборн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

4
22
Нюрнберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Падерборн
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

6
26

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
4
50%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
4
36%
4
44%
76-90

Забито

8
25
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
2
25%
5
20%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
38%
7
28%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
2
25%
4
16%
76-90

Пропущено

14
12
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
14%
3
25%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
5
36%
5
42%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

13
33
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
3
23%
5
15%
1-15
1
8%
5
15%
16-30
1
8%
2
6%
31-45
3
23%
8
24%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
5
38%
8
24%
76-90

Пропущено

25
21
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
8%
4
19%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
7
28%
7
33%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
7
28%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ганза - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Вальдхоф - Нюрнберг 0:1 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1
Падерборн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Падерборн - Арминия 0:2 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Падерборн - Гамбург 2:3 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0
Падерборн - Вердер 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Ганза - Падерборн 0:3 Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Падерборн

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
5
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
8
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 1:1 17 10 6 1 27 - 15 36
2. Гамбург 17 11 1 5 29 - 19 34
3. Хайденхайм 17 9 6 2 33 - 20 33
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 1:2 17 8 2 7 35 - 22 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Ганза 17 6 3 8 17 - 23 21
10. Гройтер Фюрт 1:1 17 4 8 5 22 - 26 20
11. Нюрнберг 2:1 17 5 4 8 16 - 25 19
12. Ян 17 5 4 8 20 - 30 19
13. Айнтрахт Бр 17 4 6 7 18 - 26 18
14. Карлсруэ 17 5 3 9 26 - 30 18
15. Санкт-Паули 17 3 8 6 23 - 25 17
16. Арминия 3:1 17 5 2 10 23 - 28 17
17. Магдебург 1:3 17 5 2 10 20 - 33 17
18. Зандхаузен 17 4 4 9 21 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 8 6 2 0 21 - 10 20
2. Дармштадт 1:1 9 5 4 0 15 - 6 19
3. Падерборн 1:2 9 6 0 3 26 - 11 18
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Гамбург 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
7. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
8. Гройтер Фюрт 1:1 9 3 5 1 13 - 12 14
9. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
10. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
11. Арминия 3:1 8 4 0 4 16 - 14 12
12. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
13. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Айнтрахт Бр 9 3 2 4 10 - 11 11
15. Карлсруэ 9 3 2 4 16 - 17 11
16. Нюрнберг 2:1 8 3 1 4 8 - 11 10
17. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
18. Магдебург 1:3 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 1:1 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Ганза 8 3 2 3 9 - 12 11
8. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Магдебург 1:3 9 3 1 5 14 - 20 10
10. Нюрнберг 2:1 9 2 3 4 8 - 14 9
11. Падерборн 1:2 8 2 2 4 9 - 11 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
14. Гройтер Фюрт 1:1 8 1 3 4 9 - 14 6
15. Ян 8 2 0 6 11 - 17 6
16. Зандхаузен 9 1 2 6 9 - 17 5
17. Арминия 3:1 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 9 0 3 6 10 - 19 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Хайденхайм Кляйндинст Тим 9 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 6
Дармштадт Холланд Фабиан 7
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Мэлоун Райан 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Дуа Квадво бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Темпельман Лино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Пирингер Марвин получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Лоуренс Джеймс уходит с поля. Садик Фофана выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Падерборн
2.83
9.50
44.00
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