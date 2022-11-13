Тур: 17. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0'
25' Желтая карточкаПирингер Марвин
31' Желтая карточкаТемпельман Лино
1:0
36' ГолДуа Квадво
2:0
55' ГолДуа Квадво
2:1
64' ГолЮстван Юлиан
75' Желтая карточкаLouis Breunig
81' Желтая карточкаФофана Садик
88' Вторая желтая карточкаПирингер Марвин
90' Желтая карточкаШуранов Эрик
90'+5
Ход матча
25'
31'
36'
1:0
55'
2:0
64'
2:1
75'
81'
88'
90'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 15
-
4 Удары в створ 3
-
10 Угловые 6
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
43 Владение мячом, % 57
28
Гиамера
Ян
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
10
Юстван
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
34 Bryang Kayo
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Kai Klefisch
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Нюрнберг
Падерборн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
60
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуа Квадво
|6
|0.35
|Дафернер Кристоф
|3
|0.18
|Темпельман Лино
|2
|0.12
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.06
|Валентини Энрико
|1
|0.06
|Кастроп Йенс
|1
|0.06
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.06
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Гайс Йоханнес
|0
|0
|Думан Тайлан
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|7
|0.41
|Лайпертц Роберт
|7
|0.41
|Платте Феликс
|6
|0.35
|Юстван Юлиан
|3
|0.18
|Србени Деннис
|2
|0.12
|Sirlord Conteh
|2
|0.12
|Муслия Флоран
|2 (2)
|0.12
|Шалленберг Рон
|2
|0.12
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.06
|Marcel Hoffmeier
|1
|0.06
|Хеуэр Яннис
|1
|0.06
|Карльс Йонас
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюрнбергер Фабиан
|5
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Темпельман Лино
|4
|0
|Фофана Садик
|4
|0
|Гайс Йоханнес
|3
|0
|Валентини Энрико
|3
|0
|Гиамера Ян
|3
|0
|Шиндлер Кристофер
|2
|0
|Дафернер Кристоф
|2
|0
|Шуранов Эрик
|2
|0
|Матения Кристиан
|1
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Думан Тайлан
|1
|0
|Дуа Квадво
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Bryang Kayo
|1
|0
|Кастроп Йенс
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|4
|1
|Хут Янник
|2
|1
|Шалленберг Рон
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Рор Максимилиан
|3
|0
|Хюнемайер Уве
|2
|0
|Tobias Mueller
|2
|0
|Юстван Юлиан
|2
|0
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Падерборн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Нюрнберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Падерборн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
4
22
Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Падерборн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
6
27
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
4
44%
76-90
Пропущено
12
11
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
4
33%
4
36%
76-90
Забито
8
25
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
2
25%
5
20%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
38%
7
28%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
2
25%
4
16%
76-90
Пропущено
14
12
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
14%
3
25%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
5
36%
5
42%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
15
34
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
3
20%
5
15%
1-15
1
7%
5
15%
16-30
2
13%
2
6%
31-45
4
27%
8
24%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
5
33%
8
24%
76-90
Пропущено
26
23
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
7
27%
8
35%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
7
27%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ганза - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Вальдхоф - Нюрнберг 0:1 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1
Падерборн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Падерборн - Арминия 0:2 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Падерборн - Гамбург 2:3 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0
Падерборн - Вердер 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Ганза - Падерборн 0:3 Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0
Результаты матчей
Нюрнберг
Падерборн
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
35
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
36
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
143
611
89
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|17
|10
|6
|1
|27 - 15
|36
|2.
|Гамбург
|17
|11
|1
|5
|29 - 19
|34
|3.
|Хайденхайм
|17
|9
|6
|2
|33 - 20
|33
|4.
|Кайзерслаутерн
|17
|7
|8
|2
|29 - 23
|29
|5.
|Ганновер 96
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|6.
|Фортуна
|17
|8
|2
|7
|26 - 20
|26
|7.
|Падерборн
|17
|8
|2
|7
|35 - 22
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|17
|6
|7
|4
|30 - 28
|25
|9.
|Ганза
|17
|6
|3
|8
|17 - 23
|21
|10.
|Гройтер Фюрт
|17
|4
|8
|5
|22 - 26
|20
|11.
|Нюрнберг
|17
|5
|4
|8
|16 - 25
|19
|12.
|Ян
|17
|5
|4
|8
|20 - 30
|19
|13.
|Айнтрахт Бр
|17
|4
|6
|7
|18 - 26
|18
|14.
|Карлсруэ
|17
|5
|3
|9
|26 - 30
|18
|15.
|Санкт-Паули
|17
|3
|8
|6
|23 - 25
|17
|16.
|Арминия
|17
|5
|2
|10
|23 - 28
|17
|17.
|Магдебург
|17
|5
|2
|10
|20 - 33
|17
|18.
|Зандхаузен
|17
|4
|4
|9
|21 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Дармштадт
|9
|5
|4
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Гамбург
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|6.
|Фортуна
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|7.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|8.
|Гройтер Фюрт
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|9.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|10.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|11.
|Арминия
|8
|4
|0
|4
|16 - 14
|12
|12.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|13.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Айнтрахт Бр
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|15.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|16.
|Нюрнберг
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|17.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|18.
|Магдебург
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|3.
|Кайзерслаутерн
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|7.
|Ганза
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|8.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|9.
|Магдебург
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|10.
|Нюрнберг
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Падерборн
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|14.
|Гройтер Фюрт
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|15.
|Ян
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|16.
|Зандхаузен
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (1)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Арминия
|Хак Робин
|8 (2)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|8
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|8
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 6
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганза
|Мэлоун Райан
|7