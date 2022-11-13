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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Нюрнберг
2:1
Конец матча
Падерборн
0'
25' Желтая карточка
Пирингер Марвин
31' Желтая карточка
Темпельман Лино
1:0
36' Гол
Дуа Квадво
2:0
55' Гол
Дуа Квадво
2:1
64' Гол
Юстван Юлиан
75' Желтая карточка
Louis Breunig
81' Желтая карточка
Фофана Садик
88' Вторая желтая карточка
Пирингер Марвин
90' Желтая карточка
Шуранов Эрик
90'+5

Ход матча

11'
Фофана Садик
Лоуренс Джеймс
 
25'
 
Пирингер Марвин
31'
Темпельман Лино
 
36'
Дуа Квадво
(Гайс Йоханнес)
1:0
55'
Дуа Квадво
(Дели Матс Мёллер)
2:0
61'
 
Муслия Флоран
Србени Деннис
61'
 
Sirlord Conteh
Лайпертц Роберт
63'
Валентини Энрико
Кастроп Йенс
 
63'
Louis Breunig
Векессер Эрик
 
64'
2:1
Юстван Юлиан
75'
Louis Breunig
 
79'
Шуранов Эрик
Дафернер Кристоф
 
79'
Шлаймер Лукас
Дуа Квадво
 
80'
 
Офори Келвин
Marcel Hoffmeier
81'
Фофана Садик
 
88'
 
Пирингер Марвин
90'
Шуранов Эрик
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 15
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 43 Владение мячом, % 57
26
Матения
Кристиан
28
Гиамера
Ян
16
Шиндлер
Кристофер
4
Лоуренс
Джеймс
13
Векессер
Эрик
17
Кастроп
Йенс
6
Темпельман
Лино
5
Гайс
Йоханнес
10
Дели
Матс
Мёллер
33
Дафернер
Кристоф
23
Дуа
Квадво
17
Цингерле
Леопольд
2
Хюнемайер
Уве
31
Рор
Максимилиан
33
Marcel
Hoffmeier
23
Обермайр
Рафаэль
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
13
Лайпертц
Роберт
18
Србени
Деннис
9
Пирингер
Марвин
36
Платте
Феликс
Нюрнберг
4-4-2
Падерборн
3-3-1-3

История личных встреч

Нюрнберг
Падерборн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
0:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
60

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 6 0.35
Дафернер Кристоф 3 0.18
Темпельман Лино 2 0.12
Нюрнбергер Фабиан 1 0.06
Валентини Энрико 1 0.06
Кастроп Йенс 1 0.06
Винтцаймер Мануэль 1 0.06
Дели Матс Мёллер 0 0
Гайс Йоханнес 0 0
Думан Тайлан 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 7 0.41
Лайпертц Роберт 7 0.41
Платте Феликс 6 0.35
Юстван Юлиан 3 0.18
Србени Деннис 2 0.12
Sirlord Conteh 2 0.12
Муслия Флоран 2 (2) 0.12
Шалленберг Рон 2 0.12
Обермайр Рафаэль 1 0.06
Marcel Hoffmeier 1 0.06
Хеуэр Яннис 1 0.06
Карльс Йонас 0 0
Рор Максимилиан 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюрнбергер Фабиан 5 0
Векессер Эрик 4 0
Темпельман Лино 4 0
Фофана Садик 4 0
Гайс Йоханнес 3 0
Валентини Энрико 3 0
Гиамера Ян 3 0
Шиндлер Кристофер 2 0
Дафернер Кристоф 2 0
Шуранов Эрик 2 0
Матения Кристиан 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Думан Тайлан 1 0
Дуа Квадво 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Bryang Kayo 1 0
Кастроп Йенс 1 0
Louis Breunig 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 4 1
Хут Янник 2 1
Шалленберг Рон 3 0
Муслия Флоран 3 0
Рор Максимилиан 3 0
Хюнемайер Уве 2 0
Tobias Mueller 2 0
Юстван Юлиан 2 0
Marcel Hoffmeier 2 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Карльс Йонас 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Падерборн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Нюрнберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Падерборн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

4
22
Нюрнберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Падерборн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

6
27

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
4
44%
76-90

Пропущено

12
11
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
4
33%
4
36%
76-90

Забито

8
25
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
2
25%
5
20%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
0
0%
1
4%
31-45
3
38%
7
28%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
2
25%
4
16%
76-90

Пропущено

14
12
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
14%
3
25%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
5
36%
5
42%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

15
34
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
3
20%
5
15%
1-15
1
7%
5
15%
16-30
2
13%
2
6%
31-45
4
27%
8
24%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
5
33%
8
24%
76-90

Пропущено

26
23
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
7
27%
8
35%
31-45
3
12%
1
4%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
7
27%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ганза - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Вальдхоф - Нюрнберг 0:1 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:3 Карлсруэ - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Арминия 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 4:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Хайденхайм 0:3 Ян - Нюрнберг 0:0 Каан-Маринборн - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Швайнфурт 2:1
Падерборн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Падерборн - Арминия 0:2 Хайденхайм - Падерборн 3:0 Падерборн - Гамбург 2:3 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0
Падерборн - Вердер 2:2 Падерборн - Зандхаузен 3:0 Ганза - Падерборн 0:3 Падерборн - Дармштадт 1:2 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Падерборн - Ян 3:0 Падерборн - Магдебург 1:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Хольштайн Киль 7:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 0:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Айнхайт Вернигероде - Падерборн 0:10 Падерборн - Антальяспор 1:0 Фортуна - Падерборн 2:1 Падерборн - Карлсруэ 5:0 Падерборн - Оснабрюк 2:0

Результаты матчей

Нюрнберг
Падерборн

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
8
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 17 10 6 1 27 - 15 36
2. Гамбург 17 11 1 5 29 - 19 34
3. Хайденхайм 17 9 6 2 33 - 20 33
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 17 8 2 7 35 - 22 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Ганза 17 6 3 8 17 - 23 21
10. Гройтер Фюрт 17 4 8 5 22 - 26 20
11. Нюрнберг 17 5 4 8 16 - 25 19
12. Ян 17 5 4 8 20 - 30 19
13. Айнтрахт Бр 17 4 6 7 18 - 26 18
14. Карлсруэ 17 5 3 9 26 - 30 18
15. Санкт-Паули 17 3 8 6 23 - 25 17
16. Арминия 17 5 2 10 23 - 28 17
17. Магдебург 17 5 2 10 20 - 33 17
18. Зандхаузен 17 4 4 9 21 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 8 6 2 0 21 - 10 20
2. Дармштадт 9 5 4 0 15 - 6 19
3. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Гамбург 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
7. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
8. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
9. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
10. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
11. Арминия 8 4 0 4 16 - 14 12
12. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
13. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Айнтрахт Бр 9 3 2 4 10 - 11 11
15. Карлсруэ 9 3 2 4 16 - 17 11
16. Нюрнберг 8 3 1 4 8 - 11 10
17. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
18. Магдебург 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Ганза 8 3 2 3 9 - 12 11
8. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Магдебург 9 3 1 5 14 - 20 10
10. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
11. Падерборн 8 2 2 4 9 - 11 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
14. Гройтер Фюрт 8 1 3 4 9 - 14 6
15. Ян 8 2 0 6 11 - 17 6
16. Зандхаузен 9 1 2 6 9 - 17 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 9 0 3 6 10 - 19 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Хайденхайм Кляйндинст Тим 9 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Арминия Хак Робин 8 (2)
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Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 8
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 6
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Мэлоун Райан 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Дуа Квадво бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Темпельман Лино получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Пирингер Марвин получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Лоуренс Джеймс уходит с поля. Садик Фофана выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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