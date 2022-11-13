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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Арминия
3:1
Второй тайм: 73'
Магдебург
0'
1:0
30' Гол
Консбрух Джомейн
33' Желтая карточка
Ржатковски Марк
43' Желтая карточка
Консбрух Джомейн
59' Желтая карточка
Leon Bell
2:0
65' Гол
Гебауэр Кристиан
3:0
72' Гол
Хак Робин

Ход матча

30'
Консбрух Джомейн
1:0
33'
Ржатковски Марк
 
43'
Консбрух Джомейн
 
46'
Якель Фредерик
Ржатковски Марк
 
57'
 
Jason Ceka
Leo Scienza
59'
 
Leon Bell
62'
Ласм Бриан
Серра Янни
 
65'
Гебауэр Кристиан
2:0
67'
 
Ито Тацуя
Andreas Mueller
67'
 
Лоуренс Джеймс
Биттрофф Александер
72'
Хак Робин
3:0

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 11
  • 0 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Магдебург
2.80
3.95
7.90
Все Коэффициенты
33
Фрайсль
Мартин
7
Гебауэр
Кристиан
3
Рамос
Гильерме
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
14
Консбрух
Джомейн
19
Притль
Мануэль
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
23
Серра
Янни
21
Хак
Робин
1
Райманн
Доминик
24
Биттрофф
Александер
6
Daniel
Elfadli
25
Гнака
Силас
11
Эль-Ханкури
Мохамед
19
Leon
Bell
16
Andreas
Mueller
13
Connor
Krempicki
8
Квартенг
Мориц-Брони
17
Leo
Scienza
23
Атик
Бариш
Арминия
4-3-3
Магдебург
3-4-1-2

История личных встреч

Арминия
Магдебург

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
1:3
Б2
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 7 (2) 0.41
Серра Янни 6 0.35
Окугава Масая 3 0.18
Ласм Бриан 2 0.12
Гебауэр Кристиан 1 0.06
Василиадис Себастиан 1 0.06
Консбрух Джомейн 1 0.06
Хюсинг Оливер 1 0.06
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Ржатковски Марк 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квартенг Мориц-Брони 4 0.24
Атик Бариш 3 0.18
Пиччини Кристиано 3 (1) 0.18
Эль-Ханкури Мохамед 2 0.12
Jason Ceka 1 0.06
Connor Krempicki 1 0.06
Ито Тацуя 1 0.06
Рикманн Юлиан 1 0.06
Шулер Лука 1 0.06
Andreas Mueller 1 0.06
Райманн Доминик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Конде Амара 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Василиадис Себастиан 5 0
Лепиница Иван 5 0
Ржатковски Марк 4 0
Хак Робин 4 0
Ласм Бриан 2 1
Клюнтер Лукас 1 1
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Ощипка Бастиан 2 0
Окугава Масая 2 0
Фрайсль Мартин 2 0
Консбрух Джомейн 2 0
Клос Фабиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Притль Мануэль 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Андраде Андреас 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Белло Джордж 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leon Bell 6 0
Лоуренс Джеймс 2 2
Атик Бариш 4 0
Конде Амара 3 0
Andreas Mueller 3 0
Биттрофф Александер 2 0
Connor Krempicki 2 0
Райманн Доминик 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Гнака Силас 2 0
Шулер Лука 2 0
Daniel Elfadli 2 0
Пиччини Кристиано 0 1
Какуталуа Малкольм 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Зехельманн Тим 1 0

Результаты матчей

Арминия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Магдебург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

3
4
Арминия
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Магдебург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

4
4
Арминия
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Магдебург
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Пропущено

13
17
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
6
46%
2
12%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
2
15%
4
24%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
29%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Забито

20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
10%
3
15%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
30%
4
20%
31-45
5
25%
4
20%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
4
20%
5
25%
76-90

Пропущено

27
29
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
4
15%
4
14%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
2
7%
5
17%
31-45
7
26%
5
17%
46-60
4
15%
5
17%
61-75
6
22%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Падерборн - Арминия 0:2 Арминия - Кайзерслаутерн 2:3 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Арминия - Санкт-Паули 2:0
Штуттгарт - Арминия 6:0 Ганновер 96 - Арминия 2:0 Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1 Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1
Магдебург
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Магдебург - Дармштадт 0:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Магдебург - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Магдебург 2:3
Магдебург - Айнтрахт Бр 0:2 Зандхаузен - Магдебург 1:0 Магдебург - Ян 1:0 Магдебург - Schoningen 4:1 Ганза - Магдебург 3:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Магдебург 1:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:4 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4

Результаты матчей

Арминия
Магдебург

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Арминия
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
1
7
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 1:1 17 10 6 1 27 - 15 36
2. Гамбург 17 11 1 5 29 - 19 34
3. Хайденхайм 17 9 6 2 33 - 20 33
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 1:2 17 8 2 7 35 - 22 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Ганза 17 6 3 8 17 - 23 21
10. Гройтер Фюрт 1:1 17 4 8 5 22 - 26 20
11. Нюрнберг 2:1 17 5 4 8 16 - 25 19
12. Ян 17 5 4 8 20 - 30 19
13. Айнтрахт Бр 17 4 6 7 18 - 26 18
14. Карлсруэ 17 5 3 9 26 - 30 18
15. Санкт-Паули 17 3 8 6 23 - 25 17
16. Арминия 3:1 17 5 2 10 23 - 28 17
17. Магдебург 1:3 17 5 2 10 20 - 33 17
18. Зандхаузен 17 4 4 9 21 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 8 6 2 0 21 - 10 20
2. Дармштадт 1:1 9 5 4 0 15 - 6 19
3. Падерборн 1:2 9 6 0 3 26 - 11 18
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Гамбург 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
7. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
8. Гройтер Фюрт 1:1 9 3 5 1 13 - 12 14
9. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
10. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
11. Арминия 3:1 8 4 0 4 16 - 14 12
12. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
13. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Айнтрахт Бр 9 3 2 4 10 - 11 11
15. Карлсруэ 9 3 2 4 16 - 17 11
16. Нюрнберг 2:1 8 3 1 4 8 - 11 10
17. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
18. Магдебург 1:3 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 1:1 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Ганза 8 3 2 3 9 - 12 11
8. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Магдебург 1:3 9 3 1 5 14 - 20 10
10. Нюрнберг 2:1 9 2 3 4 8 - 14 9
11. Падерборн 1:2 8 2 2 4 9 - 11 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
14. Гройтер Фюрт 1:1 8 1 3 4 9 - 14 6
15. Ян 8 2 0 6 11 - 17 6
16. Зандхаузен 9 1 2 6 9 - 17 5
17. Арминия 3:1 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 9 0 3 6 10 - 19 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Хайденхайм Кляйндинст Тим 9 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 6
Дармштадт Холланд Фабиан 7
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Мэлоун Райан 7
Весь список
  • 57'
    Leo Scienza уходит с поля. Jason Ceka выходит вместо него
  • 46'
    Ржатковски Марк уходит с поля. Фредерик Якель выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Консбрух Джомейн получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Ржатковски Марк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Консбрух Джомейн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Арминия
    Ничья
    Магдебург
    2.80
    3.95
    7.90
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