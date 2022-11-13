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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Дармштадт
1:1
Второй тайм: 71'
Гройтер Фюрт
0'
1:0
2' Гол
Карич Эмир
33' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
1:1
42' Гол
Михальски Дамян
44' Желтая карточка
Юнг Гидеон
48' Вторая желтая карточка
Юнг Гидеон
54' Желтая карточка
Хаддади Уссама

Ход матча

2'
Карич Эмир
(Ману Брайдон)
1:0
21'
 
Грин Джулиан
Ахе Рагнар
33'
Пфайффер Патрик
 
42'
1:1
Михальски Дамян
(Йон Марко)
44'
 
Юнг Гидеон
48'
 
Юнг Гидеон
50'
 
Иттер Джанлука
Зиб Арминдо
54'
 
Хаддади Уссама
62'
Циммерман Кристоф
Пфайффер Патрик
 
63'
Ронштадт Франк
Ридель Клеменс
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Гройтер Фюрт
3.40
3.56
7.30
Все Коэффициенты
30
Брунст
Александер
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
19
Карич
Эмир
11
Кемпе
Тобиас
38
Ридель
Клеменс
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
25
Шаффран
Леон
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
18
Майерхёфер
Марко
24
Йон
Марко
13
Кристиансен
Макс
20
Рашль
Тобиас
10
Хргота
Бранимир
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
Дармштадт
4-4-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Дармштадт
Гройтер Фюрт

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:0
ТМК
2:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
0:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

66
82

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 6 0.35
Ману Брайдон 4 0.24
Пфайффер Патрик 4 0.24
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.18
Мелем Марвин 3 0.18
Ронштадт Франк 2 0.12
Бадер Маттиас 1 0.06
Мюллер Янник 1 0.06
Сейдель Аарон 1 0.06
Карич Эмир 1 0.06
Вильхельмссон Оскар 1 0.06
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 6 (1) 0.35
Михальски Дамян 4 0.24
Зиб Арминдо 3 0.18
Грин Джулиан 2 0.12
Ахе Рагнар 2 0.12
Аста Симон 1 0.06
Тильман Тимоти 1 0.06
Пюлюлю Афимико 1 0.06
Рашль Тобиас 1 0.06
Йон Марко 0 0
Кристиансен Макс 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пфайффер Патрик 6 1
Холланд Фабиан 7 0
Мюллер Янник 4 0
Мелем Марвин 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Кемпе Тобиас 2 0
Шнелльхардт Фабиан 2 0
Шуэн Марсель 2 0
Титц Филлип 2 0
Карич Эмир 2 0
Ману Брайдон 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Циммерман Кристоф 1 0
Брунст Александер 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 5 0
Хаддади Уссама 4 0
Аста Симон 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Кристиансен Макс 3 0
Ахе Рагнар 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Юнг Гидеон 1 1
Йон Марко 2 0
Абиама Диксон 2 0
Зиб Арминдо 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Михальски Дамян 1 0
Шаффран Леон 1 0
Фобассам Оливер 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
7
Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

12
11
Дармштадт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Гройтер Фюрт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

16
18

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
4
50%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
25%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
5
42%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Забито

26
20
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
7
27%
2
10%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
2
8%
5
25%
31-45
5
19%
6
30%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
5
19%
3
15%
76-90

Пропущено

14
26
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
4
29%
4
15%
61-75
5
36%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1
Дармштадт - Боруссия М 2:1 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1
Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1

Результаты матчей

Дармштадт
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
1
8
8
1.5
6
10
2
14
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 1:1 17 10 6 1 27 - 15 36
2. Гамбург 17 11 1 5 29 - 19 34
3. Хайденхайм 17 9 6 2 33 - 20 33
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 1:2 17 8 2 7 35 - 22 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Ганза 17 6 3 8 17 - 23 21
10. Гройтер Фюрт 1:1 17 4 8 5 22 - 26 20
11. Нюрнберг 2:1 17 5 4 8 16 - 25 19
12. Ян 17 5 4 8 20 - 30 19
13. Айнтрахт Бр 17 4 6 7 18 - 26 18
14. Карлсруэ 17 5 3 9 26 - 30 18
15. Санкт-Паули 17 3 8 6 23 - 25 17
16. Арминия 3:1 17 5 2 10 23 - 28 17
17. Магдебург 1:3 17 5 2 10 20 - 33 17
18. Зандхаузен 17 4 4 9 21 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 8 6 2 0 21 - 10 20
2. Дармштадт 1:1 9 5 4 0 15 - 6 19
3. Падерборн 1:2 9 6 0 3 26 - 11 18
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Гамбург 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
7. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
8. Гройтер Фюрт 1:1 9 3 5 1 13 - 12 14
9. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
10. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
11. Арминия 3:1 8 4 0 4 16 - 14 12
12. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
13. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Айнтрахт Бр 9 3 2 4 10 - 11 11
15. Карлсруэ 9 3 2 4 16 - 17 11
16. Нюрнберг 2:1 8 3 1 4 8 - 11 10
17. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
18. Магдебург 1:3 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 1:1 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Ганза 8 3 2 3 9 - 12 11
8. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Магдебург 1:3 9 3 1 5 14 - 20 10
10. Нюрнберг 2:1 9 2 3 4 8 - 14 9
11. Падерборн 1:2 8 2 2 4 9 - 11 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
14. Гройтер Фюрт 1:1 8 1 3 4 9 - 14 6
15. Ян 8 2 0 6 11 - 17 6
16. Зандхаузен 9 1 2 6 9 - 17 5
17. Арминия 3:1 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 9 0 3 6 10 - 19 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Хайденхайм Кляйндинст Тим 9 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
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Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 6
Дармштадт Холланд Фабиан 7
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Мэлоун Райан 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Дармштадт
Ничья
Гройтер Фюрт
3.40
3.56
7.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дармштадт 1:1 Гройтер Фюрт онлайн

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