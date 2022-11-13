Тур: 17. Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor.
1:1
Второй тайм: 71'
0'
1:0
2' ГолКарич Эмир
33' Желтая карточкаПфайффер Патрик
1:1
42' ГолМихальски Дамян
44' Желтая карточкаЮнг Гидеон
48' Вторая желтая карточкаЮнг Гидеон
54' Желтая карточкаХаддади Уссама
Ход матча
2'
1:0
33'
42'
1:1
44'
48'
54'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
53 Владение мячом, % 47
19
Карич
Эмир
11
Кемпе
Тобиас
25
Шаффран
Леон
23
Юнг
Гидеон
24
Йон
Марко
20
Рашль
Тобиас
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кролл СтивВратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Сонн ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
41 Шульц ЛассеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Дармштадт
Гройтер Фюрт
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.36
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
66
82
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|6
|0.35
|Ману Брайдон
|4
|0.24
|Пфайффер Патрик
|4
|0.24
|Кемпе Тобиас
|3 (2)
|0.18
|Мелем Марвин
|3
|0.18
|Ронштадт Франк
|2
|0.12
|Бадер Маттиас
|1
|0.06
|Мюллер Янник
|1
|0.06
|Сейдель Аарон
|1
|0.06
|Карич Эмир
|1
|0.06
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.06
|Шнелльхардт Фабиан
|0
|0
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|6 (1)
|0.35
|Михальски Дамян
|4
|0.24
|Зиб Арминдо
|3
|0.18
|Грин Джулиан
|2
|0.12
|Ахе Рагнар
|2
|0.12
|Аста Симон
|1
|0.06
|Тильман Тимоти
|1
|0.06
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.06
|Рашль Тобиас
|1
|0.06
|Йон Марко
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пфайффер Патрик
|6
|1
|Холланд Фабиан
|7
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Мелем Марвин
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Карич Эмир
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Циммерман Кристоф
|1
|0
|Брунст Александер
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|5
|0
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Аста Симон
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Юнг Гидеон
|1
|1
|Йон Марко
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Зиб Арминдо
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
7
Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
12
11
Дармштадт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Гройтер Фюрт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
16
18
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
4
50%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
3
25%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
5
42%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Забито
26
20
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
7
27%
2
10%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
2
8%
5
25%
31-45
5
19%
6
30%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
5
19%
3
15%
76-90
Пропущено
14
26
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
14%
3
12%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
0
0%
7
27%
46-60
4
29%
4
15%
61-75
5
36%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1
Дармштадт - Боруссия М 2:1 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1
Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1
Результаты матчей
Дармштадт
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%
Точный счет
1:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 56%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
45
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
44
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
151
88
610
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|1:1
|17
|10
|6
|1
|27 - 15
|36
|2.
|Гамбург
|17
|11
|1
|5
|29 - 19
|34
|3.
|Хайденхайм
|17
|9
|6
|2
|33 - 20
|33
|4.
|Кайзерслаутерн
|17
|7
|8
|2
|29 - 23
|29
|5.
|Ганновер 96
|17
|8
|4
|5
|25 - 18
|28
|6.
|Фортуна
|17
|8
|2
|7
|26 - 20
|26
|7.
|Падерборн
|1:2
|17
|8
|2
|7
|35 - 22
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|17
|6
|7
|4
|30 - 28
|25
|9.
|Ганза
|17
|6
|3
|8
|17 - 23
|21
|10.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|17
|4
|8
|5
|22 - 26
|20
|11.
|Нюрнберг
|2:1
|17
|5
|4
|8
|16 - 25
|19
|12.
|Ян
|17
|5
|4
|8
|20 - 30
|19
|13.
|Айнтрахт Бр
|17
|4
|6
|7
|18 - 26
|18
|14.
|Карлсруэ
|17
|5
|3
|9
|26 - 30
|18
|15.
|Санкт-Паули
|17
|3
|8
|6
|23 - 25
|17
|16.
|Арминия
|3:1
|17
|5
|2
|10
|23 - 28
|17
|17.
|Магдебург
|1:3
|17
|5
|2
|10
|20 - 33
|17
|18.
|Зандхаузен
|17
|4
|4
|9
|21 - 29
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|8
|6
|2
|0
|21 - 10
|20
|2.
|Дармштадт
|1:1
|9
|5
|4
|0
|15 - 6
|19
|3.
|Падерборн
|1:2
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Гамбург
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|6.
|Фортуна
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|7.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|8.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|9
|3
|5
|1
|13 - 12
|14
|9.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|10.
|Ян
|9
|3
|4
|2
|9 - 13
|13
|11.
|Арминия
|3:1
|8
|4
|0
|4
|16 - 14
|12
|12.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|13.
|Зандхаузен
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|14.
|Айнтрахт Бр
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|15.
|Карлсруэ
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|16.
|Нюрнберг
|2:1
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|17.
|Ганза
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|18.
|Магдебург
|1:3
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|8
|6
|0
|2
|14 - 9
|18
|2.
|Дармштадт
|1:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 9
|17
|3.
|Кайзерслаутерн
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Ганновер 96
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|7.
|Ганза
|8
|3
|2
|3
|9 - 12
|11
|8.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|9.
|Магдебург
|1:3
|9
|3
|1
|5
|14 - 20
|10
|10.
|Нюрнберг
|2:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Падерборн
|1:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Айнтрахт Бр
|8
|1
|4
|3
|8 - 15
|7
|14.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|15.
|Ян
|8
|2
|0
|6
|11 - 17
|6
|16.
|Зандхаузен
|9
|1
|2
|6
|9 - 17
|5
|17.
|Арминия
|3:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|9
|0
|3
|6
|10 - 19
|3
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Гамбург
|Глацель Роберт
|11 (1)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|8
|Дармштадт
|Пфайффер Патрик
|1 6
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|7
|Ганза
|Ингельссон Сванте
|7
|Ганза
|Мэлоун Райан
|7