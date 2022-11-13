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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 17. Стадион: .
Дармштадт
1:1
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
1:0
2' Гол
Карич Эмир
33' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
1:1
42' Гол
Михальски Дамян
44' Желтая карточка
Юнг Гидеон
48' Вторая желтая карточка
Юнг Гидеон
54' Желтая карточка
Хаддади Уссама
90' Желтая карточка
Холланд Фабиан
90'+5

Ход матча

2'
Карич Эмир
(Ману Брайдон)
1:0
21'
 
Грин Джулиан
Ахе Рагнар
33'
Пфайффер Патрик
 
42'
1:1
Михальски Дамян
(Йон Марко)
44'
 
Юнг Гидеон
48'
 
Юнг Гидеон
50'
 
Иттер Джанлука
Зиб Арминдо
54'
 
Хаддади Уссама
62'
Циммерман Кристоф
Пфайффер Патрик
 
63'
Ронштадт Франк
Ридель Клеменс
 
80'
Беннеттс Кинан
Кемпе Тобиас
 
85'
 
Дуджак Джереми
Майерхёфер Марко
85'
 
Абиама Диксон
Хргота Бранимир
89'
Andre Leipold
Ману Брайдон
 
90'
Холланд Фабиан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
30
Брунст
Александер
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
19
Карич
Эмир
11
Кемпе
Тобиас
38
Ридель
Клеменс
32
Холланд
Фабиан
6
Мелем
Марвин
7
Ману
Брайдон
9
Титц
Филлип
25
Шаффран
Леон
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
5
Хаддади
Уссама
18
Майерхёфер
Марко
24
Йон
Марко
13
Кристиансен
Макс
20
Рашль
Тобиас
10
Хргота
Бранимир
39
Ахе
Рагнар
30
Зиб
Арминдо
Дармштадт
4-4-2
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Дармштадт
Гройтер Фюрт

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:0
ТМК
2:2
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
0:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.36
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

66
82

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 6 0.35
Ману Брайдон 4 0.24
Пфайффер Патрик 4 0.24
Кемпе Тобиас 3 (2) 0.18
Мелем Марвин 3 0.18
Ронштадт Франк 2 0.12
Бадер Маттиас 1 0.06
Мюллер Янник 1 0.06
Сейдель Аарон 1 0.06
Карич Эмир 1 0.06
Вильхельмссон Оскар 1 0.06
Шнелльхардт Фабиан 0 0
Холланд Фабиан 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 6 (1) 0.35
Михальски Дамян 4 0.24
Зиб Арминдо 3 0.18
Грин Джулиан 2 0.12
Ахе Рагнар 2 0.12
Аста Симон 1 0.06
Тильман Тимоти 1 0.06
Пюлюлю Афимико 1 0.06
Рашль Тобиас 1 0.06
Йон Марко 0 0
Кристиансен Макс 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холланд Фабиан 8 0
Пфайффер Патрик 6 1
Мюллер Янник 4 0
Мелем Марвин 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Кемпе Тобиас 2 0
Шнелльхардт Фабиан 2 0
Шуэн Марсель 2 0
Титц Филлип 2 0
Карич Эмир 2 0
Ману Брайдон 2 0
Бадер Маттиас 1 0
Циммерман Кристоф 1 0
Брунст Александер 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Варминг Магнус 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 5 0
Хаддади Уссама 4 0
Аста Симон 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Кристиансен Макс 3 0
Ахе Рагнар 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Юнг Гидеон 1 1
Йон Марко 2 0
Абиама Диксон 2 0
Зиб Арминдо 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Михальски Дамян 1 0
Шаффран Леон 1 0
Фобассам Оливер 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Гройтер Фюрт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
8
Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Гройтер Фюрт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

12
11
Дармштадт
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Гройтер Фюрт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

17
19

Голы по времени матча

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
5
56%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
17%
3
21%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
25%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
25%
5
42%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
22%
1
8%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
3
33%
4
31%
76-90

Забито

27
21
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 9
1 Не забивали 1
8
30%
30%
2
10%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
2
7%
6
29%
31-45
5
19%
6
29%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
5
19%
3
14%
76-90

Пропущено

15
27
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
13%
4
15%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
0
0%
7
26%
46-60
4
27%
4
15%
61-75
5
33%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Магдебург - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Санкт-Паули - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:1
Дармштадт - Боруссия М 2:1 Карлсруэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Фортуна 1:0 Падерборн - Дармштадт 1:2 Веен Висбаден - Дармштадт 4:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Кайзерслаутерн - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Арминия 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 2:2 Гамбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Ганза 4:0 Айнтрахт Бр - Дармштадт 0:1 Ингольштадт - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Зандхаузен 2:1 Ян - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Байройт 4:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:0 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:0 Хайденхайм - Гройтер Фюрт 3:1
Гройтер Фюрт - Ганза 2:2 Ян - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Падерборн 2:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгартер Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1

Результаты матчей

Дармштадт
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
4 раза 44%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
4
5
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
16
1
8
9
1.5
6
11
2
15
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 17 10 6 1 27 - 15 36
2. Гамбург 17 11 1 5 29 - 19 34
3. Хайденхайм 17 9 6 2 33 - 20 33
4. Кайзерслаутерн 17 7 8 2 29 - 23 29
5. Ганновер 96 17 8 4 5 25 - 18 28
6. Фортуна 17 8 2 7 26 - 20 26
7. Падерборн 17 8 2 7 35 - 22 26
8. Хольштайн Киль 17 6 7 4 30 - 28 25
9. Ганза 17 6 3 8 17 - 23 21
10. Гройтер Фюрт 17 4 8 5 22 - 26 20
11. Нюрнберг 17 5 4 8 16 - 25 19
12. Ян 17 5 4 8 20 - 30 19
13. Айнтрахт Бр 17 4 6 7 18 - 26 18
14. Карлсруэ 17 5 3 9 26 - 30 18
15. Санкт-Паули 17 3 8 6 23 - 25 17
16. Арминия 17 5 2 10 23 - 28 17
17. Магдебург 17 5 2 10 20 - 33 17
18. Зандхаузен 17 4 4 9 21 - 29 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 8 6 2 0 21 - 10 20
2. Дармштадт 9 5 4 0 15 - 6 19
3. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Гамбург 9 5 1 3 15 - 10 16
6. Фортуна 8 5 1 2 17 - 8 16
7. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
8. Гройтер Фюрт 9 3 5 1 13 - 12 14
9. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
10. Ян 9 3 4 2 9 - 13 13
11. Арминия 8 4 0 4 16 - 14 12
12. Хольштайн Киль 8 3 3 2 14 - 10 12
13. Зандхаузен 8 3 2 3 12 - 12 11
14. Айнтрахт Бр 9 3 2 4 10 - 11 11
15. Карлсруэ 9 3 2 4 16 - 17 11
16. Нюрнберг 8 3 1 4 8 - 11 10
17. Ганза 9 3 1 5 8 - 11 10
18. Магдебург 8 2 1 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 8 6 0 2 14 - 9 18
2. Дармштадт 8 5 2 1 12 - 9 17
3. Кайзерслаутерн 8 4 4 0 15 - 9 16
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 9 3 4 2 12 - 10 13
6. Ганновер 96 9 3 2 4 13 - 12 11
7. Ганза 8 3 2 3 9 - 12 11
8. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
9. Магдебург 9 3 1 5 14 - 20 10
10. Нюрнберг 9 2 3 4 8 - 14 9
11. Падерборн 8 2 2 4 9 - 11 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Айнтрахт Бр 8 1 4 3 8 - 15 7
14. Гройтер Фюрт 8 1 3 4 9 - 14 6
15. Ян 8 2 0 6 11 - 17 6
16. Зандхаузен 9 1 2 6 9 - 17 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 9 0 3 6 10 - 19 3
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 11 (1)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Хайденхайм Кляйндинст Тим 9 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Арминия Хак Робин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 8
Ганновер 96 Кунце Фабиан 8
Дармштадт Пфайффер Патрик 1 6
Ганза Ингельссон Сванте 7
Ганза Мэлоун Райан 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Юнг Гидеон получил желтую карточку от судьи
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