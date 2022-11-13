Тур: 17. Стадион: Nordstern Arena Horsens. Главный судья: Mikkel Redder
0'
0:1
4' ГолСабби Эммануэль
0:2
19' ГолYankubah Minteh
31' Желтая карточкаЛассен Миккель
1:2
34' ГолСигурдарсон Арон
2:2
37' ГолThomas Santos
Ход матча
4'
19'
31'
34'
1:2
37'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
14
Геммер
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
-
36 Angelo Nehme
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Оденсе
21 матч
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 16 побед
38 матчей
34.2%
23.7%
42.1%
13 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
10 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.32
1.05
Среднее время на гол
68
85
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.89
1.21
Среднее время на гол
47
74
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
1.61
1.13
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
56
79
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигурдарсон Арон
|6 (4)
|0.35
|Anders Jacobsen II
|4 (1)
|0.24
|Мусонда Лубамба
|3
|0.18
|Йенсен Магнус
|3
|0.18
|Thomas Santos
|1
|0.06
|Геммер Йонас
|1
|0.06
|Лассен Миккель
|1
|0.06
|Гомес Джеймс
|1
|0.06
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Макиенок Симон
|0
|0
|Опондо Мозес
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|5
|0.29
|Джейбали Иссам
|3 (1)
|0.18
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3 (1)
|0.18
|Yankubah Minteh
|2
|0.12
|Сабби Эммануэль
|2
|0.12
|Charly Horneman
|1
|0.06
|Bjoern Paulsen
|1
|0.06
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.06
|Манне Аласана
|1
|0.06
|Гигович Армин
|1
|0.06
|Тонгья Франко
|1
|0.06
|Эстрём Робин
|1
|0.06
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Джеймс
|3
|1
|Сигурдарсон Арон
|4
|0
|Киилерик Мальте
|4
|0
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Лассен Миккель
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Людвиг Александр
|0
|1
|Делач Матей
|1
|0
|Геммер Йонас
|1
|0
|Опондо Мозес
|1
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|1
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Гигович Армин
|1
|1
|Хансен Мартин
|2
|0
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|Джейбали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Gustav Grubbe
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Mihajlo Ivancevic
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
|Yankubah Minteh
|1
|0
Результаты матчей
Хорсенс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Оденсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
3
Хорсенс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Оденсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
1
9
Хорсенс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Оденсе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
4
29%
1
11%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
2
14%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Забито
18
21
5 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
1
6%
3
14%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
1
6%
8
38%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
6
33%
5
24%
76-90
Пропущено
20
21
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
20%
4
19%
1-15
5
25%
2
10%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
3
15%
5
24%
61-75
2
10%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2
Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4
Оденсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0
Оденсе - Силькеборг 1:1 Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3
Результаты матчей
Хорсенс
Оденсе
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хорсенс
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
44
27
35
18
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
412
610
313
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|16
|9
|5
|2
|24 - 12
|32
|2.
|Виборг
|16
|8
|5
|3
|23 - 16
|29
|3.
|Копенгаген
|0:0
|17
|7
|4
|6
|26 - 20
|25
|4.
|Оденсе
|2:2
|17
|6
|6
|5
|22 - 24
|24
|5.
|Силькеборг
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|6.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|7.
|Орхус
|0:0
|17
|6
|5
|6
|19 - 16
|23
|8.
|Митьюлланд
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Хорсенс
|2:2
|17
|6
|4
|7
|21 - 21
|22
|10.
|Брондбю
|16
|5
|6
|5
|23 - 26
|21
|11.
|Ольборг
|16
|3
|5
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Люнгбю
|17
|1
|5
|11
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Хорсенс
|2:2
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|3.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Копенгаген
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|7.
|Брондбю
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Орхус
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Оденсе
|2:2
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|11.
|Ольборг
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Оденсе
|2:2
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Орхус
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|Виборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Копенгаген
|0:0
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|7.
|Силькеборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|8.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|9.
|Брондбю
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|11.
|Люнгбю
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Хорсенс
|2:2
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Копенгаген
|Классон Виктор
|8 (2)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|8 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Копенгаген
|Кристиансен Виктор
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5