Тур: 17. Стадион: Nordstern Arena Horsens. Зрители: 4654 Главный судья: Mikkel Redder
0'
0:1
4' ГолСабби Эммануэль
0:2
19' ГолYankubah Minteh
31' Желтая карточкаЛассен Миккель
1:2
34' ГолСигурдарсон Арон
2:2
37' ГолThomas Santos
3:2
51' ГолThomas Santos
3:3
56' ГолДжейбали Иссам
74' Желтая карточкаYankubah Minteh
90' Undefined phrase: football_event_Mihajlo Ivancevic
90' Желтая карточкаДжанус Драчманн
90' Желтая карточкаСигурдарсон Арон
90' Желтая карточкаХансен Мартин
90'+10
Ход матча
4'
19'
31'
34'
1:2
37'
2:2
51'
3:2
56'
74'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
14
Геммер
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
23 Крузе ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Samson Iyede
-
-
36 Angelo Nehme
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хорсенс
Оденсе
21 матч
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 16 побед
38 матчей
34.2%
23.7%
42.1%
13 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.3%
42.1%
31.6%
10 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.32
1.05
Среднее время на гол
68
85
Всего голов
36
23
Голов в среднем за матч
1.89
1.21
Среднее время на гол
47
74
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
1.61
1.13
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
56
79
Бомбардиры внутри турнира
Хорсенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигурдарсон Арон
|6 (4)
|0.35
|Anders Jacobsen II
|4 (1)
|0.24
|Мусонда Лубамба
|3
|0.18
|Йенсен Магнус
|3
|0.18
|Thomas Santos
|2
|0.12
|Геммер Йонас
|1
|0.06
|Лассен Миккель
|1
|0.06
|Гомес Джеймс
|1
|0.06
|Крузе Давид
|0
|0
|Джаст Элайджа
|0
|0
|Макиенок Симон
|0
|0
|Опондо Мозес
|0
|0
|Тенгстедт Каспер
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|5
|0.29
|Джейбали Иссам
|4 (1)
|0.24
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3 (1)
|0.18
|Сабби Эммануэль
|2
|0.12
|Yankubah Minteh
|2
|0.12
|Charly Horneman
|1
|0.06
|Bjoern Paulsen
|1
|0.06
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.06
|Манне Аласана
|1
|0.06
|Гигович Армин
|1
|0.06
|Тонгья Франко
|1
|0.06
|Эстрём Робин
|1
|0.06
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Хорсенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигурдарсон Арон
|5
|0
|Гомес Джеймс
|3
|1
|Киилерик Мальте
|4
|0
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Мусонда Лубамба
|3
|0
|Anders Jacobsen II
|2
|0
|Thomas Santos
|2
|0
|Лассен Миккель
|2
|0
|Джаст Элайджа
|2
|0
|Людвиг Александр
|0
|1
|Джанус Драчманн
|1
|0
|Делач Матей
|1
|0
|Геммер Йонас
|1
|0
|Опондо Мозес
|1
|0
|Samson Iyede
|1
|0
|Тенгстедт Каспер
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|2
|1
|Хансен Мартин
|3
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Гигович Армин
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Bjoern Paulsen
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|Yankubah Minteh
|2
|0
|Джейбали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Gustav Grubbe
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Jakob Martinsen
|1
|0
|Mihajlo Ivancevic
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Результаты матчей
Хорсенс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Оденсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
6
Хорсенс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Оденсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
11
Волевые поражения
1
9
Хорсенс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Оденсе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
5
29%
29%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
23%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
2
14%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Забито
21
24
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
1
5%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
3
14%
8
33%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
6
29%
5
21%
76-90
Пропущено
23
24
15 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
22%
4
17%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
2
9%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хорсенс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2
Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4
Оденсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0
Оденсе - Силькеборг 1:1 Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3
Результаты матчей
Хорсенс
Оденсе
Точный счет
1:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Хорсенс
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
27
45
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
143
512
710
413
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|16
|9
|5
|2
|24 - 12
|32
|2.
|Виборг
|1:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 16
|32
|3.
|Копенгаген
|17
|8
|3
|6
|28 - 20
|27
|4.
|Оденсе
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|5.
|Силькеборг
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|6.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|7.
|Хорсенс
|17
|6
|4
|7
|22 - 22
|22
|8.
|Орхус
|17
|6
|4
|7
|19 - 18
|22
|9.
|Митьюлланд
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|10.
|Брондбю
|0:1
|17
|5
|6
|6
|23 - 27
|21
|11.
|Ольборг
|16
|3
|5
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Люнгбю
|17
|1
|5
|11
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1:0
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Хорсенс
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|3.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Копенгаген
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|7.
|Брондбю
|0:1
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|8.
|Орхус
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Оденсе
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|11.
|Ольборг
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|2.
|Виборг
|1:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|3.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|4.
|Оденсе
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Копенгаген
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|7.
|Орхус
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|8.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|9.
|Брондбю
|0:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|11.
|Люнгбю
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Копенгаген
|Классон Виктор
|8 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Копенгаген
|Кристиансен Виктор
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Хорсенс
|Сигурдарсон Арон
|5