Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Оденсе

45' Мадс Фрокьяер-Йенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Джейбали Иссам нанес удар головой, но Маркус Бобьерг спокойно отбил мяч.

40' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Джанус Драчманн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Г О О О О Л - Томас Сантос забивает с правой ноги!

34' Г О О О О Л - Сигурдарсон Арон забивает с правой ноги!

33' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Джейбали Иссам бьет со штрафного в створ, но Маркус Бобьерг держит все под контролем

31' Лассен Миккель получил желтую карточку от судьи

29' Лассен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Оденсе

28' Томас Сантос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Хорсенс

26' Сабби Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Лассен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Yankubah Minteh забивает с левой ноги!

18' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

18' Мусонда Лубамба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

17' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Хорсенс

16' Оооо... вот это был удар! Сабби Эммануэль должен был забить с этой позиции.

14' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Оденсе

12' Лассен Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Мадс Фрокьяер-Йенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Хорсенс

9' Удар от ворот произведет Хорсенс

8' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Mihajlo Ivancevic ослабляет давление, выбив мяч.

7' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Ох, нехорошо это выглядит. Бьёрн Паульсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Бьёрн Паульсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Гигович Армин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Оденсе

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Хорсенс начинает с центра поля