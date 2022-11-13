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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 4654 Главный судья: Mikkel Redder
Хорсенс
3:3
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
4' Гол
Сабби Эммануэль
0:2
19' Гол
Yankubah Minteh
31' Желтая карточка
Лассен Миккель
1:2
34' Гол
Сигурдарсон Арон
2:2
37' Гол
Thomas Santos
3:2
51' Гол
Thomas Santos
3:3
56' Гол
Джейбали Иссам
74' Желтая карточка
Yankubah Minteh
90' Undefined phrase: football_event_
Mihajlo Ivancevic
90' Желтая карточка
Джанус Драчманн
90' Желтая карточка
Сигурдарсон Арон
90' Желтая карточка
Хансен Мартин
90'+10

Ход матча

4'
0:1
Сабби Эммануэль
(Bjoern Paulsen)
19'
0:2
Yankubah Minteh
(Сабби Эммануэль)
31'
Лассен Миккель
 
34'
Сигурдарсон Арон
(Опондо Мозес)
1:2
37'
Thomas Santos
(Мусонда Лубамба)
2:2
51'
Thomas Santos
3:2
56'
3:3
Джейбали Иссам
(Сабби Эммануэль)
62'
Джаст Элайджа
Джанус Драчманн
 
74'
 
Yankubah Minteh
76'
Макиенок Симон
Anders Jacobsen II
 
77'
 
Aske Adelgaard
Шельвик Йорген
77'
 
Тонгья Франко
Мадс Фрокьяер-Йенсен
84'
 
Манне Аласана
Сабби Эммануэль
85'
Крузе Давид
Геммер Йонас
 
90'
 
Окосун Айо
Гигович Армин
90'
 
Mihajlo Ivancevic
90'
Джанус Драчманн
 
90'
Сигурдарсон Арон
 
90'
 
Хансен Мартин

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

30
Marcus
Bobjerg
17
Лассен
Миккель
4
Киилерик
Мальте
33
Людвиг
Александр
18
Thomas
Santos
14
Геммер
Йонас
8
Джанус
Драчманн
24
Мусонда
Лубамба
6
Опондо
Мозес
9
Anders
Jacobsen
II
11
Сигурдарсон
Арон
1
Хансен
Мартин
14
Gustav
Grubbe
4
Bjoern
Paulsen
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
6
Тверсков
Йеппе
24
Гигович
Армин
30
Yankubah
Minteh
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
11
Сабби
Эммануэль
Хорсенс
3-4-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Хорсенс
Оденсе

21 матч

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
38.1%
4.8%
12 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 16 побед

38 матчей

34.2%
23.7%
42.1%
13 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
10 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

СД
1:0
ТМК
1:3
СБЗВ
4:0
СБЗВ
1:1
СД
0:0
СД
1:0
ТМС
1:2
СДЛЕ
1:1
СДЛЕ
3:1
ТМК
3:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:2
СД
4:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
ТМК
2:1
СД
2:0
СД
2:0
К
2:4
СД
2:2
ММ(
1:4
С
0:1
СЛ
0:1
СЛ
4:3
СЛ
3:3
СЛ
2:1
СЛ
1:0
ТМС
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.32
1.05

Среднее время на гол

68
85

Всего голов

36
23

Голов в среднем за матч

1.89
1.21

Среднее время на гол

47
74

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

1.61
1.13

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

56
79

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурдарсон Арон 6 (4) 0.35
Anders Jacobsen II 4 (1) 0.24
Мусонда Лубамба 3 0.18
Йенсен Магнус 3 0.18
Thomas Santos 2 0.12
Геммер Йонас 1 0.06
Лассен Миккель 1 0.06
Гомес Джеймс 1 0.06
Крузе Давид 0 0
Джаст Элайджа 0 0
Макиенок Симон 0 0
Опондо Мозес 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 5 0.29
Джейбали Иссам 4 (1) 0.24
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 (1) 0.18
Сабби Эммануэль 2 0.12
Yankubah Minteh 2 0.12
Charly Horneman 1 0.06
Bjoern Paulsen 1 0.06
Трандарсон Арон-Элис 1 0.06
Манне Аласана 1 0.06
Гигович Армин 1 0.06
Тонгья Франко 1 0.06
Эстрём Робин 1 0.06
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Хорсенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигурдарсон Арон 5 0
Гомес Джеймс 3 1
Киилерик Мальте 4 0
Йенсен Магнус 4 0
Мусонда Лубамба 3 0
Anders Jacobsen II 2 0
Thomas Santos 2 0
Лассен Миккель 2 0
Джаст Элайджа 2 0
Людвиг Александр 0 1
Джанус Драчманн 1 0
Делач Матей 1 0
Геммер Йонас 1 0
Опондо Мозес 1 0
Samson Iyede 1 0
Тенгстедт Каспер 1 0
Крузе Давид 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 2 1
Хансен Мартин 3 0
Тверсков Йеппе 3 0
Гигович Армин 1 1
Кадри Башким 2 0
Bjoern Paulsen 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
Yankubah Minteh 2 0
Джейбали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Манне Аласана 1 0
Gustav Grubbe 1 0
Тонгья Франко 1 0
Фенгер Макс 1 0
Jakob Martinsen 1 0
Mihajlo Ivancevic 1 0
Charly Horneman 1 0

Результаты матчей

Хорсенс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Оденсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
6
Хорсенс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Оденсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
11

Волевые поражения

1
9
Хорсенс
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Оденсе
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
6%
2
17%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
5
29%
29%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
23%
2
20%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
2
14%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Забито

21
24
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
1
5%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
3
14%
8
33%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
6
29%
5
21%
76-90

Пропущено

23
24
15 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
22%
4
17%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
3
13%
5
21%
61-75
2
9%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хорсенс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вайле - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Раннерс 5:1 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Хорсенс - Силькеборг 3:2
Хоршолм-Уссерод ИК - Хорсенс 1:2 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Ольборг 0:0 Силькеборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Хорсенс - Брондбю 0:2 Рингкёбинг - Хорсенс 1:2 Хорсенс - Орхус 2:1 Оденсе - Хорсенс 1:0 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Ольборг - Хорсенс 0:0 Хорсенс - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Хорсенс 0:1 Виборг - Хорсенс 5:4
Оденсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оденсе - Брондбю 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Оденсе - Люнгбю 3:1 Виборг - Оденсе 0:0
Оденсе - Силькеборг 1:1 Ольборг - Оденсе 1:1 Мариенлюст - Оденсе 0:3 Люнгбю - Оденсе 0:2 Оденсе - Копенгаген 2:1 Нюкёбинг - Оденсе 1:1 Оденсе - Виборг 1:2 Силькеборг - Оденсе 1:2 Оденсе - Хорсенс 1:0 Брондбю - Оденсе 2:0 Оденсе - Орхус 1:2 Оденсе - Митьюлланд 1:5 Раннерс - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3

Результаты матчей

Хорсенс
Оденсе

Точный счет

1:0
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Хорсенс
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
2
7
4
5
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
7
10
4
13
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 16 9 5 2 24 - 12 32
2. Виборг 1:0 17 9 5 3 24 - 16 32
3. Копенгаген 17 8 3 6 28 - 20 27
4. Оденсе 17 6 6 5 23 - 25 24
5. Силькеборг 17 7 3 7 27 - 25 24
6. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
7. Хорсенс 17 6 4 7 22 - 22 22
8. Орхус 17 6 4 7 19 - 18 22
9. Митьюлланд 16 5 7 4 24 - 22 22
10. Брондбю 0:1 17 5 6 6 23 - 27 21
11. Ольборг 16 3 5 8 16 - 23 14
12. Люнгбю 17 1 5 11 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1:0 8 5 3 0 13 - 6 18
2. Хорсенс 9 5 3 1 18 - 12 18
3. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Копенгаген 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 11 13
7. Брондбю 0:1 9 3 3 3 13 - 14 12
8. Орхус 8 3 2 3 11 - 10 11
9. Оденсе 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Митьюлланд 9 2 3 4 8 - 13 9
11. Ольборг 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 4 3 1 11 - 5 15
2. Виборг 1:0 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
4. Оденсе 8 3 4 1 12 - 10 13
5. Копенгаген 9 4 1 4 16 - 13 13
6. Силькеборг 9 3 2 4 14 - 14 11
7. Орхус 9 3 2 4 8 - 8 11
8. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
9. Брондбю 0:1 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Люнгбю 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
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Топ бомбардиров
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Копенгаген Классон Виктор 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Орхус Поульсен Николай 6
Копенгаген Кристиансен Виктор 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Хорсенс Сигурдарсон Арон 5
Весь список
  • Желтая карточка
    96'
    Хансен Мартин получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    95'
    Сигурдарсон Арон получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    94'
    Рефери не любит споров - именно за это Джанус Драчманн сейчас получил желтую
  • 94'
    НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе.
  • 93'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • Фол, нарушение
    92'
    Безумный фол. Mihajlo Ivancevic грубо играет против соперника. Пострадал Макиенок Симон
  • 92'
    Крузе Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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