Тур: 17. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:0
Перерыв
Ход матча
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
19
Каль
Эрик
18
Дёйн
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Якоб КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Орхус
Копенгаген
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
100%
7 побед 10 ничьих 0 побед
32 матча
25%
75%
0 побед 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед
42 матча
11.9%
31%
57.1%
5 побед 13 ничьих 24 победы
Первый тайм
9.5%
52.4%
38.1%
4 победы 22 ничьи 16 побед
Второй тайм
16.7%
45.2%
38.1%
7 побед 19 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
25
Голов в среднем за матч
0.5
0.96
Среднее время на гол
180
93
Всего голов
53
18
Голов в среднем за матч
2.04
1.13
Среднее время на гол
44
80
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
1.45
1.02
Тотал матчей
2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
61
87
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|9 (1)
|0.53
|Хеуген Сигурд
|2
|0.12
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0.12
|Якоб Кевин
|1
|0.06
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.06
|Андерсон Микаэль
|1
|0.06
|Кристенсен Томас
|1
|0.06
|Sebastian Groenning
|1
|0.06
|Дёйн Йелле
|1
|0.06
|Поульсен Николай
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|8
|0.47
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.35
|Бардгджи Руни
|3
|0.18
|Дарами Мохаммед
|2
|0.12
|Лерагер Лукас
|2
|0.12
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.06
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.06
|Фальк Расмус
|1
|0.06
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.06
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|6
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Хенриксен Тобиас
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Якоб Кевин
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Хочолава Давид
|5
|0
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Дикс Кевин
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Йелерт Элиас
|2
|0
|Клем Виллиам
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Копенгаген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
5
Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Копенгаген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
7
11
Орхус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Копенгаген
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
11
16
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
18%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
4
29%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
3
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
4
50%
1
14%
76-90
Забито
19
25
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
3
16%
3
12%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
3
16%
5
20%
61-75
7
37%
6
24%
76-90
Пропущено
16
21
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
8
50%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Орхус - Нордшелланн 0:2 Виборг - Орхус 1:1 Люнгбю - Орхус 0:1 Орхус - Брондбю 2:2
Нордшелланн - Орхус 1:1 АБ - Орхус 0:3 Орхус - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1
Копенгаген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тистед - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Раннерс - Копенгаген 0:2
Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3
Результаты матчей
Орхус
Копенгаген
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Орхус
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
43
26
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
610
610
214
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|16
|9
|5
|2
|24 - 12
|32
|2.
|Виборг
|16
|8
|5
|3
|23 - 16
|29
|3.
|Копенгаген
|0:0
|17
|7
|4
|6
|26 - 20
|25
|4.
|Оденсе
|2:2
|17
|6
|6
|5
|22 - 24
|24
|5.
|Силькеборг
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|6.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|7.
|Орхус
|0:0
|17
|6
|5
|6
|19 - 16
|23
|8.
|Митьюлланд
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Хорсенс
|2:2
|17
|6
|4
|7
|21 - 21
|22
|10.
|Брондбю
|16
|5
|6
|5
|23 - 26
|21
|11.
|Ольборг
|16
|3
|5
|8
|16 - 23
|14
|12.
|Люнгбю
|17
|1
|5
|11
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Хорсенс
|2:2
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|3.
|Нордшелланн
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|Копенгаген
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|7.
|Брондбю
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|Орхус
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|9.
|Оденсе
|2:2
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|11.
|Ольборг
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|2.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|3.
|Оденсе
|2:2
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Орхус
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|5.
|Виборг
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|Копенгаген
|0:0
|9
|3
|2
|4
|14 - 13
|11
|7.
|Силькеборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|8.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|9.
|Брондбю
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|11.
|Люнгбю
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Хорсенс
|2:2
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Копенгаген
|Классон Виктор
|8 (2)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|8 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Копенгаген
|Кристиансен Виктор
|6
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5