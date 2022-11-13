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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Орхус
0:0
Перерыв
Копенгаген
0'
3' Желтая карточка
Кристиансен Виктор
41' Желтая карточка
Клем Виллиам

Ход матча

3'
 
Кристиансен Виктор
41'
 
Клем Виллиам

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Копенгаген
3.50
3.45
2.30
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
18
Дёйн
Йелле
9
Мортенсен
Патрик
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
5
Хочолава
Давид
34
Кристиансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
14
Корнелиус
Андреас
15
Дарами
Мохаммед
Орхус
3-4-1-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Копенгаген

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
100%
7 побед 10 ничьих 0 побед

32 матча

25%
75%
0 побед 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

40.6%
59.4%
0 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.1%
71.9%
0 побед 9 ничьих 16 побед

42 матча

11.9%
31%
57.1%
5 побед 13 ничьих 24 победы

Первый тайм

9.5%
52.4%
38.1%
4 победы 22 ничьи 16 побед

Второй тайм

16.7%
45.2%
38.1%
7 побед 19 ничьих 16 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СДЧГ
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СДЛЕ
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

8
25

Голов в среднем за матч

0.5
0.96

Среднее время на гол

180
93

Всего голов

53
18

Голов в среднем за матч

2.04
1.13

Среднее время на гол

44
80

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

1.45
1.02

Тотал матчей

2.5
37
Больше 88%
Меньше 12%
5
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

61
87

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 9 (1) 0.53
Хеуген Сигурд 2 0.12
Биссек Янн-Аурель 2 0.12
Якоб Кевин 1 0.06
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.06
Андерсон Микаэль 1 0.06
Кристенсен Томас 1 0.06
Sebastian Groenning 1 0.06
Дёйн Йелле 1 0.06
Поульсен Николай 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 8 0.47
Биэл Пеп 6 (2) 0.35
Бардгджи Руни 3 0.18
Дарами Мохаммед 2 0.12
Лерагер Лукас 2 0.12
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.06
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.06
Фальк Расмус 1 0.06
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.06
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Йелерт Элиас 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 6 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Хенриксен Тобиас 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Линкс Гифт 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Якоб Кевин 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Виктор 6 0
Хочолава Давид 5 0
Лерагер Лукас 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0
Классон Виктор 3 0
Дикс Кевин 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Стаменич Марко 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Вавро Денис 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Клем Виллиам 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Грабара Камиль 1 0

Результаты матчей

Орхус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Копенгаген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
5
Орхус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Копенгаген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

7
11
Орхус
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Копенгаген
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

11
16

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
18%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
4
29%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
4
50%
3
25%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
4
50%
1
14%
76-90

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
3
16%
3
12%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
3
16%
5
20%
61-75
7
37%
6
24%
76-90

Пропущено

16
21
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
8
50%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Орхус - Нордшелланн 0:2 Виборг - Орхус 1:1 Люнгбю - Орхус 0:1 Орхус - Брондбю 2:2
Нордшелланн - Орхус 1:1 АБ - Орхус 0:3 Орхус - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 3:1 Силькеборг - Орхус 1:0 Орхус - Нордшелланн 2:3 Ватанспор - Орхус 0:8 Хорсенс - Орхус 2:1 Митьюлланд - Орхус 0:2 Орхус - Люнгбю 1:0 Оденсе - Орхус 1:2 Орхус - Раннерс 0:0 Орхус - Виборг 3:1 Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1
Копенгаген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тистед - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Копенгаген - Боруссия Д 1:1 Раннерс - Копенгаген 0:2
Севилья - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Хобро - Копенгаген 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3

Результаты матчей

Орхус
Копенгаген

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Орхус
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
6
10
2
14
2.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 16 9 5 2 24 - 12 32
2. Виборг 16 8 5 3 23 - 16 29
3. Копенгаген 0:0 17 7 4 6 26 - 20 25
4. Оденсе 2:2 17 6 6 5 22 - 24 24
5. Силькеборг 17 7 3 7 27 - 25 24
6. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
7. Орхус 0:0 17 6 5 6 19 - 16 23
8. Митьюлланд 16 5 7 4 24 - 22 22
9. Хорсенс 2:2 17 6 4 7 21 - 21 22
10. Брондбю 16 5 6 5 23 - 26 21
11. Ольборг 16 3 5 8 16 - 23 14
12. Люнгбю 17 1 5 11 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 8 5 3 0 13 - 6 18
2. Хорсенс 2:2 9 5 3 1 17 - 11 18
3. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Копенгаген 0:0 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 11 13
7. Брондбю 8 3 3 2 13 - 13 12
8. Орхус 0:0 8 3 3 2 11 - 8 12
9. Оденсе 2:2 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Митьюлланд 9 2 3 4 8 - 13 9
11. Ольборг 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 4 3 1 11 - 5 15
2. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
3. Оденсе 2:2 8 3 4 1 11 - 9 13
4. Орхус 0:0 9 3 2 4 8 - 8 11
5. Виборг 8 3 2 3 10 - 10 11
6. Копенгаген 0:0 9 3 2 4 14 - 13 11
7. Силькеборг 9 3 2 4 14 - 14 11
8. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
9. Брондбю 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Люнгбю 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Хорсенс 2:2 8 1 1 6 4 - 10 4
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Копенгаген Классон Виктор 8 (2)
Виборг Грот Джей-Рой 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Орхус Поульсен Николай 6
Копенгаген Кристиансен Виктор 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Копенгаген Хочолава Давид 5
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  • Второй тайм
  • 46'
    Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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    Лучшие коэффициенты
    Орхус
    Ничья
    Копенгаген
    3.50
    3.45
    2.30
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