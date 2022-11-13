Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томас Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Копенгаген

44' Каль Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удар от ворот произведет Орхус

44' Оооо... вот это был удар! Классон Виктор должен был забить с этой позиции.

44' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Близко! Вавро Денис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

43' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

41' Матч возобновлен

41' Клем Виллиам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

40' Кристиансен Виктор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Орхус

38' Лерагер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Лерагер Лукас пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

36' Корнелиус Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Копенгаген

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Андерсон Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Андерсон Микаэль бьет со штрафного в створ, но Камиль Грабара держит все под контролем

31' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Копенгаген

29' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Андерсон Микаэль бьет со штрафного в створ, но Камиль Грабара держит все под контролем

26' Удар от ворот произведет Орхус

26' Йелерт Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Томас Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

23' Йелерт Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

21' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Копенгаген

20' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

19' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Копенгаген

17' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

17' Тингагер Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Удар от ворот произведет Орхус

15' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

14' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

14' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Томас Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Копенгаген

12' О, нет. Из многообещающей позиции Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

12' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Томас Кристенсен выиграл воздушное противоборство у Корнелиус Андреас

11' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Хочолава Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Каль Эрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

8' Томас Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Томас Кристенсен ослабляет давление, выбив мяч.

6' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

4' Тингагер Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Каль Эрик из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Кристиансен Виктор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

2' Кристиансен Виктор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

2' Мадсен Мадс Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Клем Виллиам выиграл воздушное противоборство у Йеле Дейн.

1' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Копенгаген начинает с центра поля