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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Morten Krogh
Нордшелланн
0:0
Первый тайм: 23'
Ольборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Ольборг
1.68
4.30
5.80
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
36
Асконе
Рокко
37
Ernest
Nuamah
7
Andreas
Schjelderup
22
Theo
Sander
5
Гранли
Даниэль
4
Крамер
Ларс
II
2
Паллесен
Кристоффер
32
Людевиг
Килиан
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
25
Поульсен
Андреас
18
Андреасен
Лука
29
Рамкильде
Марко
7
Соуза
Аллан
II
Нордшелланн
4-3-3
Ольборг
3-4-3

История личных встреч

Нордшелланн
Ольборг

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
40.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед

45 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
15 побед 15 ничьих 15 побед

Первый тайм

35.6%
42.2%
22.2%
16 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.4%
35.6%
40%
11 побед 16 ничьих 18 побед

История матчей

СД
0:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:4
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
3:2
СД
1:1
СД
1:2
ТМК
1:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:2
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:1
К
1:2
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
1:2

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Среднее время на гол

61
82

Всего голов

23
30

Голов в среднем за матч

1
1.36

Среднее время на гол

90
66

Всего голов

55
55

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 9 (3) 0.53
Ernest Nuamah 5 0.29
Антман Оливер 2 0.12
Хансен Мадс 2 0.12
Беньямин Нюгрен 2 0.12
Диоманде Мохаммед 2 0.12
Lasso Coulibaly 1 0.06
Асконе Рокко 1 0.06
Фресе Мартин 0 0
Кристенсен Якоб 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Adamo Nagalo 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Аллан II 4 0.24
Бакиз Юнес 4 0.24
Куск Каспер 1 0.06
Феррейра Педру 1 0.06
Педерсен Йеппе 1 0.06
Поульсен Андреас 1 0.06
Рамкильде Марко 1 0.06
Крамер Ларс II 1 0.06
Росс Матиас 1 0.06
Хагельскьер Андерс 1 0.06
Андреасен Лука 0 0
Андерсен Лукас 0 0
Макарич Милан 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 5 0
Кристенсен Якоб 5 0
Ernest Nuamah 3 1
Вилладсен Оливер 2 1
Adamo Nagalo 2 1
Хансен Киан 2 0
Диоманде Мохаммед 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Марксен Эрик 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Беньямин Нюгрен 1 0
Асконе Рокко 1 0
Lasso Coulibaly 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 5 0
Альманн Якоб 3 0
Феррейра Педру 3 0
Крамер Ларс II 3 0
Росс Матиас 2 0
Anosike Ementa 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Макарич Милан 1 0
Посавец Йосип 1 0
Поульсен Андреас 1 0
Андреасен Лука 1 0
Людевиг Килиан 1 0
Бакиз Юнес 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ольборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
6
Нордшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Ольборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
8

Волевые поражения

11
4
Нордшелланн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Ольборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

13
10

Голы по времени матча

Забито

13
10
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
29%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
4
57%
3
27%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
4
36%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Забито

24
17
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
9
38%
4
24%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
7
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
17%
3
14%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
6
50%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Орхус - Нордшелланн 0:2 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:2
Нордшелланн - Орхус 1:1 Баллеруп Сковлунде - Нордшелланн 0:5 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0
Ольборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3
Ванлоесе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0 Ольборг - Оденсе 1:1 Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1

Результаты матчей

Нордшелланн
Ольборг

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
4
12
4
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 0:0 17 9 6 2 24 - 12 33
2. Виборг 17 9 5 3 25 - 16 32
3. Копенгаген 17 8 3 6 28 - 20 27
4. Оденсе 17 6 6 5 23 - 25 24
5. Силькеборг 17 7 3 7 27 - 25 24
6. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
7. Хорсенс 17 6 4 7 22 - 22 22
8. Орхус 17 6 4 7 19 - 18 22
9. Митьюлланд 16 5 7 4 24 - 22 22
10. Брондбю 17 5 6 6 23 - 28 21
11. Ольборг 0:0 17 3 6 8 16 - 23 15
12. Люнгбю 17 1 5 11 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 0:0 9 5 3 1 13 - 7 18
2. Виборг 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Хорсенс 9 5 3 1 18 - 12 18
4. Копенгаген 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 11 13
7. Брондбю 9 3 3 3 13 - 15 12
8. Орхус 8 3 2 3 11 - 10 11
9. Оденсе 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Митьюлланд 9 2 3 4 8 - 13 9
11. Ольборг 0:0 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 0:0 8 4 3 1 11 - 5 15
2. Виборг 9 4 2 3 12 - 10 14
3. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
4. Оденсе 8 3 4 1 12 - 10 13
5. Копенгаген 9 4 1 4 16 - 13 13
6. Силькеборг 9 3 2 4 14 - 14 11
7. Орхус 9 3 2 4 8 - 8 11
8. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
9. Брондбю 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Ольборг 0:0 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Люнгбю 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Копенгаген Классон Виктор 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Орхус Поульсен Николай 6
Копенгаген Кристиансен Виктор 6
Брондбю Васс Даниэль 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Гранли Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 22'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 22'
    Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 22'
    Ольборг начинает контратаку
  • 22'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 21'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Поульсен Андреас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 20'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Ольборг: 34%.
  • 20'
    Theo Sander взял и забрал мяч на выходе
  • 20'
    Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 19'
    Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 18'
    Theo Sander из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 16'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • 16'
      Theo Sander ошибается в защите.
    • 16'
      Theo Sander взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Асконе Рокко из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
    • 15'
      Theo Sander ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Андреас Шельдеруп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Ольборг: 28%.
    • 15'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      14'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн в офсайде
    • 13'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Рамкильде Марко выиграл воздушное противоборство у Хансен Киан.
    • Офсайд
      12'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде
    • 12'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 11'
      Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Ольборг: 37%.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Асконе Рокко
    • 10'
      Рамкильде Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Адамо Нагало выиграл воздушное противоборство у Рамкильде Марко.
    • 10'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Фоссум Ивер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      6'
      Соуза Аллан II из команды Ольборг в офсайде
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 72%, Ольборг: 28%.
    • 5'
      Theo Sander взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Theo Sander из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Theo Sander взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Theo Sander из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      4'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 4'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      4'
      Феррейра Педру из команды Ольборг фолит на Бидструп Мадс, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 3'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Людевиг Килиан из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Theo Sander из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ольборг начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Ольборг
    1.68
    4.30
    5.80
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    Где смотреть матч Нордшелланн 0:0 Ольборг онлайн

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