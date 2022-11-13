Тур: 17. Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Morten Krogh
0:0
Первый тайм: 23'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
36
Асконе
Рокко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Theo SanderВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Линнер ОскарВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Хамрен Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Ольборг
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
40.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед
45 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
15 побед 15 ничьих 15 побед
Первый тайм
35.6%
42.2%
22.2%
16 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.4%
35.6%
40%
11 побед 16 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.45
1.09
Среднее время на гол
61
82
Всего голов
23
30
Голов в среднем за матч
1
1.36
Среднее время на гол
90
66
Всего голов
55
55
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|9 (3)
|0.53
|Ernest Nuamah
|5
|0.29
|Антман Оливер
|2
|0.12
|Хансен Мадс
|2
|0.12
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.12
|Диоманде Мохаммед
|2
|0.12
|Lasso Coulibaly
|1
|0.06
|Асконе Рокко
|1
|0.06
|Фресе Мартин
|0
|0
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Adamo Nagalo
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Аллан II
|4
|0.24
|Бакиз Юнес
|4
|0.24
|Куск Каспер
|1
|0.06
|Феррейра Педру
|1
|0.06
|Педерсен Йеппе
|1
|0.06
|Поульсен Андреас
|1
|0.06
|Рамкильде Марко
|1
|0.06
|Крамер Ларс II
|1
|0.06
|Росс Матиас
|1
|0.06
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.06
|Андреасен Лука
|0
|0
|Андерсен Лукас
|0
|0
|Макарич Милан
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|5
|0
|Кристенсен Якоб
|5
|0
|Ernest Nuamah
|3
|1
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Adamo Nagalo
|2
|1
|Хансен Киан
|2
|0
|Диоманде Мохаммед
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Беньямин Нюгрен
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|5
|0
|Альманн Якоб
|3
|0
|Феррейра Педру
|3
|0
|Крамер Ларс II
|3
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Anosike Ementa
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Посавец Йосип
|1
|0
|Поульсен Андреас
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Людевиг Килиан
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ольборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
6
Нордшелланн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Ольборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
8
Волевые поражения
11
4
Нордшелланн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Ольборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
13
10
Голы по времени матча
Забито
13
10
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
29%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
4
57%
3
27%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
4
36%
4
57%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Забито
24
17
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
9
38%
4
24%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
7
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
17%
3
14%
1-15
2
17%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
1
8%
5
23%
61-75
6
50%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Орхус - Нордшелланн 0:2 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Хорсенс 2:0 Раннерс - Нордшелланн 0:2
Нордшелланн - Орхус 1:1 Баллеруп Сковлунде - Нордшелланн 0:5 Копенгаген - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Хорсенс - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Фрем - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Нордшелланн - Силькеборг 0:2 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0
Ольборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мидделфарт - Ольборг 1:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Брондбю - Ольборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:3
Ванлоесе - Ольборг 1:3 Люнгбю - Ольборг 0:2 Хорсенс - Ольборг 0:0 Ольборг - Оденсе 1:1 Орхус - Ольборг 3:1 Ольборг - Люнгбю 1:1 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - Брондбю 2:1 Ольборг - Нордшелланн 0:0 Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1
Результаты матчей
Нордшелланн
Ольборг
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
88
412
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|0:0
|17
|9
|6
|2
|24 - 12
|33
|2.
|Виборг
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|3.
|Копенгаген
|17
|8
|3
|6
|28 - 20
|27
|4.
|Оденсе
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|5.
|Силькеборг
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|6.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|7.
|Хорсенс
|17
|6
|4
|7
|22 - 22
|22
|8.
|Орхус
|17
|6
|4
|7
|19 - 18
|22
|9.
|Митьюлланд
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|10.
|Брондбю
|17
|5
|6
|6
|23 - 28
|21
|11.
|Ольборг
|0:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 23
|15
|12.
|Люнгбю
|17
|1
|5
|11
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|2.
|Виборг
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Хорсенс
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|4.
|Копенгаген
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|7.
|Брондбю
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Орхус
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Оденсе
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|11.
|Ольборг
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|2.
|Виборг
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|3.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|4.
|Оденсе
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Копенгаген
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|7.
|Орхус
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|8.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|9.
|Брондбю
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Люнгбю
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Копенгаген
|Классон Виктор
|8 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Копенгаген
|Кристиансен Виктор
|6
|Брондбю
|Васс Даниэль
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5