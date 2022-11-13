Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Беньямин Нюгрен получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Беньямин Нюгрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Ольборг

87' Фагир Вахид из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' Тактическая замена. Даниэль Свенссон уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик

86' Ох, нехорошо это выглядит. Андреас Шельдеруп получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Андреас Шельдеруп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

85' ОТМЕНЕН - Соуза Аллан II забивает мяч в сетку, но гол не будет засчитан! Флажок поднят.

85' Людевиг Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' ГОООООЛ - Адамо Нагало Норшеланн забивает ударом головой

83' Беньямин Нюгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Удар от ворот произведет Норшеланн

81' Удар от ворот произведет Ольборг

81' Норшеланн начинает контратаку

80' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Андерсен Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Норшеланн начинает контратаку

78' Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Theo Sander держит все под контролем

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Бидструп Мадс получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Бидструп Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Г О О О О Л - Фоссум Ивер забивает с правой ноги!

74' Андерсен Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Ольборг

71' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

71' Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Мохаммед Диоманд сделал ключевой пас для гола!

69' ГОООООЛ - Мохаммед Диоманд Норшеланн забивает ударом головой

69' Ernest Nuamah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Норшеланн начинает контратаку

69' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

66' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Норшеланн

65' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Норшеланн начинает контратаку

64' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Оооо... вот это был удар! Вилладсен Оливер должен был забить с этой позиции.

62' Удар от ворот произведет Ольборг

62' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

62' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

59' Удар от ворот произведет Ольборг

59' Ernest Nuamah решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Theo Sander взял и забрал мяч на выходе

54' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Асконе Рокко получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Асконе Рокко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Соуза Аллан II бьет со штрафного в створ, но Андреас Хансен держит все под контролем

48' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Г О О О О Л - Андреас Шельдеруп забивает с правой ноги!

46' Кристенсен Якоб создает голевую возможность для своего партнера по команде.