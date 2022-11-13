  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Jakob Sundberg
Брондбю
0:1
Первый тайм: 41'
Виборг
0'
0:1
24' Гол
Грот Джей-Рой
27' Желтая карточка
Mendes Elias2
40' Желтая карточка
Лауритсен Мадс

Ход матча

24'
0:1
Грот Джей-Рой
(Mendes Elias2)
27'
 
Mendes Elias2
40'
 
Лауритсен Мадс

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Виборг
2.27
3.50
3.25
Все Коэффициенты
1
Хермансен
Мадс
28
Гаммельбю
Йенс-Мартин
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
10
Васс
Даниэль
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
27
Хедлунд
Симон
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
24
Аниембе
Даниэль
14
Леманс
Клинт
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
30
Ибрагим
Саид
11
Грот
Джей-Рой
7
Mendes
Elias2
Брондбю
4-3-2-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Виборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

14 матчей

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СД
0:0
ТМК
2:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
0:2
СД
0:4
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.83
1.63

Среднее время на гол

108
55

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.38
1

Среднее время на гол

240
90

Всего голов

8
19

Голов в среднем за матч

0.57
1.36

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

157
66

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 5 0.29
Слимане Анис 3 0.18
Oscar Schwartau 3 0.18
Хедлунд Симон 2 0.12
Радошевич Йосип 2 (2) 0.12
Каппис Кристиан 2 0.12
Квистгарден Матиас 1 0.06
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.06
Махсо Андреас 1 (1) 0.06
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 8 0.47
Леманс Клинт 3 0.18
Соренсен Кристиан I 2 0.12
Лонвейк Джастин 2 0.12
Бех Тобиас 2 0.12
Ибрагим Саид 1 0.06
Гроннинг Йеппе 1 0.06
Жамбурек Ян 1 0.06
Бундгаард Оливер 1 0.06
Лауритсен Мадс 1 0.06
Бонде Якуб 1 0.06
Мортимер Нилс 0 0
Гааей Антон 0 0
Mendes Elias2 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 4 0
Радошевич Йосип 4 0
Шиембе Кевин 2 1
Слимане Анис 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Каппис Кристиан 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Залетел Жан 4 0
Гроннинг Йеппе 3 0
Грот Джей-Рой 3 0
Бюрги Николас 3 0
Лауритсен Мадс 1 1
Леманс Клинт 2 0
Бонде Якуб 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Мортимер Нилс 2 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0

Результаты матчей

Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Виборг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
3
Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Виборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
13
Брондбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Виборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

14
16

Голы по времени матча

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
5
38%
1
10%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
23%
3
30%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
5
38%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90

Забито

22
23
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
5
23%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
4
17%
61-75
4
18%
7
30%
76-90

Пропущено

27
16
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
7
26%
4
25%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
6
22%
1
6%
61-75
7
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0
Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1
Виборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3
Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0

Результаты матчей

Брондбю
Виборг

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
5
3
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
8
8
3
13
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 16 9 5 2 24 - 12 32
2. Виборг 1:0 17 9 5 3 24 - 16 32
3. Копенгаген 17 8 3 6 28 - 20 27
4. Оденсе 17 6 6 5 23 - 25 24
5. Силькеборг 17 7 3 7 27 - 25 24
6. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
7. Хорсенс 17 6 4 7 22 - 22 22
8. Орхус 17 6 4 7 19 - 18 22
9. Митьюлланд 16 5 7 4 24 - 22 22
10. Брондбю 0:1 17 5 6 6 23 - 27 21
11. Ольборг 16 3 5 8 16 - 23 14
12. Люнгбю 17 1 5 11 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1:0 8 5 3 0 13 - 6 18
2. Хорсенс 9 5 3 1 18 - 12 18
3. Нордшелланн 8 5 2 1 13 - 7 17
4. Копенгаген 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 11 13
7. Брондбю 0:1 9 3 3 3 13 - 14 12
8. Орхус 8 3 2 3 11 - 10 11
9. Оденсе 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Митьюлланд 9 2 3 4 8 - 13 9
11. Ольборг 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 8 4 3 1 11 - 5 15
2. Виборг 1:0 9 4 2 3 11 - 10 14
3. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
4. Оденсе 8 3 4 1 12 - 10 13
5. Копенгаген 9 4 1 4 16 - 13 13
6. Силькеборг 9 3 2 4 14 - 14 11
7. Орхус 9 3 2 4 8 - 8 11
8. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
9. Брондбю 0:1 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Ольборг 8 2 1 5 9 - 12 7
11. Люнгбю 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Копенгаген Классон Виктор 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Орхус Поульсен Николай 6
Копенгаген Кристиансен Виктор 6
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Хорсенс Сигурдарсон Арон 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Виборг
    2.27
    3.50
    3.25
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брондбю 0:1 Виборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Брондбю
    Виборг
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     