Тур: 17. Стадион: Брондбю. Зрители: 21020 Главный судья: Jakob Sundberg
0'
0:1
24' ГолГрот Джей-Рой
27' Желтая карточкаMendes Elias2
40' Желтая карточкаЛауритсен Мадс
52' Желтая карточкаМахсо Андреас
59' Желтая карточкаШиембе Кевин
59' Желтая карточкаБюрги Николас
63' Желтая карточкаВасс Даниэль
0:2
64' ГолЛеманс Клинт
90' Желтая карточкаСлимане Анис
90'+6
Ход матча
24'
0:1
27'
40'
52'
59'
59'
63'
64'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 9
-
6 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
10
Васс
Даниэль
14
Леманс
Клинт
17
Бонде
Якуб
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брондбю
Виборг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
14 матчей
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
0.83
1.63
Среднее время на гол
108
55
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.38
1
Среднее время на гол
240
90
Всего голов
8
19
Голов в среднем за матч
0.57
1.36
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
157
66
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|5
|0.29
|Слимане Анис
|3
|0.18
|Oscar Schwartau
|3
|0.18
|Хедлунд Симон
|2
|0.12
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.12
|Каппис Кристиан
|2
|0.12
|Квистгарден Матиас
|1
|0.06
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.06
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.06
|Васс Даниэль
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|9
|0.53
|Леманс Клинт
|4
|0.24
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.12
|Лонвейк Джастин
|2
|0.12
|Бех Тобиас
|2
|0.12
|Ибрагим Саид
|1
|0.06
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.06
|Жамбурек Ян
|1
|0.06
|Бундгаард Оливер
|1
|0.06
|Лауритсен Мадс
|1
|0.06
|Бонде Якуб
|1
|0.06
|Мортимер Нилс
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
|Mendes Elias2
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|5
|0
|Шиембе Кевин
|3
|1
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Слимане Анис
|4
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Каппис Кристиан
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Бюрги Николас
|4
|0
|Залетел Жан
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|2
|1
|Гроннинг Йеппе
|3
|0
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Леманс Клинт
|2
|0
|Бонде Якуб
|2
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Мортимер Нилс
|2
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Mendes Elias2
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Виборг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
3
Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Виборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
13
Брондбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Виборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
14
16
Голы по времени матча
Забито
13
12
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
5
38%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
3
23%
2
17%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
20%
3
30%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
5
38%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90
Забито
22
25
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
5
23%
3
12%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
4
18%
7
28%
76-90
Пропущено
29
16
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
7
24%
4
25%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
1
3%
2
13%
46-60
7
24%
1
6%
61-75
7
24%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0
Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1
Виборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3
Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0
Результаты матчей
Брондбю
Виборг
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
45
53
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
35
45
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
710
98
314
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|0:0
|17
|9
|6
|2
|24 - 12
|33
|2.
|Виборг
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|3.
|Копенгаген
|17
|8
|3
|6
|28 - 20
|27
|4.
|Оденсе
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|5.
|Силькеборг
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|6.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|7.
|Хорсенс
|17
|6
|4
|7
|22 - 22
|22
|8.
|Орхус
|17
|6
|4
|7
|19 - 18
|22
|9.
|Митьюлланд
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|10.
|Брондбю
|17
|5
|6
|6
|23 - 28
|21
|11.
|Ольборг
|0:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 23
|15
|12.
|Люнгбю
|17
|1
|5
|11
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 7
|18
|2.
|Виборг
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Хорсенс
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|4.
|Копенгаген
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|7.
|Брондбю
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Орхус
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Оденсе
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|11.
|Ольборг
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|2.
|Виборг
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|3.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|4.
|Оденсе
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Копенгаген
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|7.
|Орхус
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|8.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|9.
|Брондбю
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Люнгбю
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|9 (1)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Копенгаген
|Классон Виктор
|8 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Копенгаген
|Кристиансен Виктор
|6
|Брондбю
|Васс Даниэль
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5