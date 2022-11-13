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Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Зрители: 21020 Главный судья: Jakob Sundberg
Брондбю
0:2
Конец матча
Виборг
0'
0:1
24' Гол
Грот Джей-Рой
27' Желтая карточка
Mendes Elias2
40' Желтая карточка
Лауритсен Мадс
52' Желтая карточка
Махсо Андреас
59' Желтая карточка
Шиембе Кевин
59' Желтая карточка
Бюрги Николас
63' Желтая карточка
Васс Даниэль
0:2
64' Гол
Леманс Клинт
90' Желтая карточка
Слимане Анис
90'+6

Ход матча

24'
0:1
Грот Джей-Рой
27'
 
Mendes Elias2
40'
 
Лауритсен Мадс
46'
Каппис Кристиан
Гаммельбю Йенс-Мартин
 
52'
Махсо Андреас
 
59'
Шиембе Кевин
 
59'
 
Бюрги Николас
63'
Васс Даниэль
 
64'
0:2
Леманс Клинт
65'
 
Жамбурек Ян
Mendes Elias2
65'
 
Мортимер Нилс
Ибрагим Саид
65'
 
Сёндергаард Мадс
Бонде Якуб
65'
Слимане Анис
Радошевич Йосип
 
75'
 
Торсен Йонас
Лауритсен Мадс
79'
Oscar Schwartau
Риверос Блас
 
79'
Квистгарден Матиас
Хедлунд Симон
 
85'
 
Бергер Софус
Леманс Клинт
90'
Слимане Анис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Хермансен
Мадс
28
Гаммельбю
Йенс-Мартин
5
Махсо
Андреас
18
Шиембе
Кевин
15
Риверос
Блас
10
Васс
Даниэль
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
27
Хедлунд
Симон
7
Валлис
Николай
9
Омойджуфано
Охи
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
24
Аниембе
Даниэль
14
Леманс
Клинт
13
Гроннинг
Йеппе
17
Бонде
Якуб
30
Ибрагим
Саид
11
Грот
Джей-Рой
7
Mendes
Elias2
Брондбю
4-3-2-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Виборг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

14 матчей

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СД
0:0
ТМК
2:1
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
0:1
ТМК
0:1
СД
0:2
СД
0:4
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:2
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

0.83
1.63

Среднее время на гол

108
55

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.38
1

Среднее время на гол

240
90

Всего голов

8
19

Голов в среднем за матч

0.57
1.36

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

157
66

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 5 0.29
Слимане Анис 3 0.18
Oscar Schwartau 3 0.18
Хедлунд Симон 2 0.12
Радошевич Йосип 2 (2) 0.12
Каппис Кристиан 2 0.12
Квистгарден Матиас 1 0.06
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.06
Махсо Андреас 1 (1) 0.06
Васс Даниэль 0 0
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.53
Леманс Клинт 4 0.24
Соренсен Кристиан I 2 0.12
Лонвейк Джастин 2 0.12
Бех Тобиас 2 0.12
Ибрагим Саид 1 0.06
Гроннинг Йеппе 1 0.06
Жамбурек Ян 1 0.06
Бундгаард Оливер 1 0.06
Лауритсен Мадс 1 0.06
Бонде Якуб 1 0.06
Мортимер Нилс 0 0
Гааей Антон 0 0
Mendes Elias2 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 5 0
Шиембе Кевин 3 1
Радошевич Йосип 4 0
Слимане Анис 4 0
Махсо Андреас 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Хедлунд Симон 2 0
Каппис Кристиан 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрагим Саид 4 0
Бюрги Николас 4 0
Залетел Жан 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Гроннинг Йеппе 3 0
Грот Джей-Рой 3 0
Леманс Клинт 2 0
Бонде Якуб 2 0
Лонвейк Джастин 2 0
Мортимер Нилс 2 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Mendes Elias2 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0

Результаты матчей

Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Виборг
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
3
Брондбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Виборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
13
Брондбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Виборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

14
16

Голы по времени матча

Забито

13
12
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
5
38%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
5
42%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
20%
3
30%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
10%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
5
38%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90

Забито

22
25
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
5
23%
3
12%
1-15
3
14%
5
20%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
4
18%
7
28%
76-90

Пропущено

29
16
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
7
24%
4
25%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
1
3%
2
13%
46-60
7
24%
1
6%
61-75
7
24%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оденсе - Брондбю 1:1 Брондбю - Ольборг 3:2 Орхус - Брондбю 2:2 Орхус Фремад - Брондбю 4:0
Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:3 Брондбю - Люнгбю 3:3 Виборг - Брондбю 0:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Хорсенс - Брондбю 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Ольборг - Брондбю 2:1 Брондбю - Оденсе 2:0 Базель - Брондбю 2:1 Копенгаген - Брондбю 4:1 Брондбю - Базель 1:0 Силькеборг - Брондбю 2:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Погонь Щецин - Брондбю 1:1
Виборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Виборг - Митьюлланд 3:1 Виборг - Орхус 1:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Ольборг - Виборг 1:3
Ишой - Виборг 2:3 Виборг - Оденсе 0:0 Люнгбю - Виборг 1:1 Митьюлланд - Виборг 1:1 Виборг - Брондбю 0:0 Виборг - Хорсенс 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Виби - Виборг 0:7 Виборг - Люнгбю 2:1 Виборг - Вест Хэм 0:3 Раннерс - Виборг 1:0 Вест Хэм - Виборг 3:1 Виборг - Силькеборг 2:0 Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0

Результаты матчей

Брондбю
Виборг

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
5
1.5
5
3
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
4
5
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
9
8
3
14
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 0:0 17 9 6 2 24 - 12 33
2. Виборг 17 9 5 3 25 - 16 32
3. Копенгаген 17 8 3 6 28 - 20 27
4. Оденсе 17 6 6 5 23 - 25 24
5. Силькеборг 17 7 3 7 27 - 25 24
6. Раннерс 16 6 5 5 23 - 26 23
7. Хорсенс 17 6 4 7 22 - 22 22
8. Орхус 17 6 4 7 19 - 18 22
9. Митьюлланд 16 5 7 4 24 - 22 22
10. Брондбю 17 5 6 6 23 - 28 21
11. Ольборг 0:0 17 3 6 8 16 - 23 15
12. Люнгбю 17 1 5 11 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 0:0 9 5 3 1 13 - 7 18
2. Виборг 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Хорсенс 9 5 3 1 18 - 12 18
4. Копенгаген 8 4 2 2 12 - 7 14
5. Раннерс 8 4 1 3 10 - 11 13
6. Силькеборг 8 4 1 3 13 - 11 13
7. Брондбю 9 3 3 3 13 - 15 12
8. Орхус 8 3 2 3 11 - 10 11
9. Оденсе 9 3 2 4 11 - 15 11
10. Митьюлланд 9 2 3 4 8 - 13 9
11. Ольборг 0:0 8 1 4 3 7 - 11 7
12. Люнгбю 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 0:0 8 4 3 1 11 - 5 15
2. Виборг 9 4 2 3 12 - 10 14
3. Митьюлланд 7 3 4 0 16 - 9 13
4. Оденсе 8 3 4 1 12 - 10 13
5. Копенгаген 9 4 1 4 16 - 13 13
6. Силькеборг 9 3 2 4 14 - 14 11
7. Орхус 9 3 2 4 8 - 8 11
8. Раннерс 8 2 4 2 13 - 15 10
9. Брондбю 8 2 3 3 10 - 13 9
10. Ольборг 0:0 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Люнгбю 9 1 2 6 9 - 16 5
12. Хорсенс 8 1 1 6 4 - 10 4
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Топ бомбардиров
Виборг Грот Джей-Рой 9 (2)
Нордшелланн Andreas Schjelderup 9 (1)
Орхус Мортенсен Патрик 9
Копенгаген Классон Виктор 8 (2)
Митьюлланд Дрейер Андерс 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Святченко Эрик 6
Орхус Поульсен Николай 6
Копенгаген Кристиансен Виктор 6
Брондбю Васс Даниэль 5
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 5
Весь список
  • 93'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Бюрги Николас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • Угловой
    92'
    Мортимер Нилс из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
  • 91'
    Мортимер Нилс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Контроль мяча: Брондбю: 58%, Виборг: 42%.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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