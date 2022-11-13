Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Anton Gaaei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

83' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Брондбю

81' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Сёндергаард Мадс пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

77' Удар от ворот произведет Брондбю

77' Хорошую попытку сделал Жамбурек Ян . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Лауритсен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Удар от ворот произведет Виборг

71' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

66' Удар от ворот произведет Виборг

65' Ибрагим Саид уходит с поля. Мортимер Нилс выходит вместо него

64' Г О О О О Л - Леманс Клинт левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

63' Васс Даниэль получил желтую карточку от судьи

61' Удар от ворот произведет Брондбю

60' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Ох, нехорошо это выглядит. Греве Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Рефери не любит споров - именно за это Бюрги Николас сейчас получил желтую

59' Рефери не любит споров - именно за это Шиембе Кевин сейчас получил желтую

59' Греве Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

54' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Anton Gaaei пробил со штрафного прямо в стенку

52' Махсо Андреас получил желтую карточку от судьи

52' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Брондбю

48' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля