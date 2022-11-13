Тур: 17. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Кехлет Якоб
Позже
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
45
Эгхо
Марвин
29
Паулиньо
VI
35
Шарлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Нибе АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Раннерс
Митьюлланд
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
112.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
112.5%
4 победы 9 ничьих 0 побед
37 матчей
18.9%
81.1%
0 побед 7 ничьих 30 побед
Первый тайм
27%
73%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
24.3%
75.7%
0 побед 9 ничьих 23 победы
45 матчей
8.9%
24.4%
66.7%
4 победы 11 ничьих 30 побед
Первый тайм
17.8%
42.2%
40%
8 побед 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
8.9%
40%
51.1%
4 победы 18 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
25
Голов в среднем за матч
0.85
1
Среднее время на гол
105
90
Всего голов
52
37
Голов в среднем за матч
2.08
1.85
Среднее время на гол
43
48
Всего голов
69
62
Голов в среднем за матч
1.53
1.38
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
12
Больше 27%
Меньше 73%
33
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
58
65
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.38
|Hugo Andersson2
|3
|0.19
|Бундгаард Филип
|3
|0.19
|Хег Даниэль
|2
|0.13
|Бабаян Эдгар
|2
|0.13
|Копплин Бьорн
|1
|0.06
|Андерссон Адам
|1
|0.06
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0.06
|Кехинде Тосин
|1
|0.06
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.06
|Гравес Симон
|1
|0.06
|Анкерсен Якоб
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.5
|Исаксен Густав
|4
|0.25
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.25
|Систо Пионе
|3
|0.19
|Каба Сори
|2
|0.13
|Олссон Кристоффер
|2
|0.13
|Дюр Николас
|1
|0.06
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Кехинде Тосин
|3
|0
|Hugo Andersson2
|3
|0
|Эгхо Марвин
|2
|0
|Педерсен Миккель
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Камара Аль-Хаджи
|1
|0
|Энггаард Мэдс
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Митьюлланд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
8
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Митьюлланд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
12
6
Раннерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Митьюлланд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
17
14
Голы по времени матча
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
20%
4
25%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
4
27%
3
38%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
15%
3
23%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Забито
25
24
9 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
3
12%
4
17%
1-15
2
8%
5
21%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
5
20%
5
21%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
6
24%
3
13%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
5
21%
1
5%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
21%
6
27%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
6
25%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Нордшелланн 0:2
Венсюссель - Раннерс 0:2 Силькеборг - Раннерс 3:3 Раннерс - Брондбю 2:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Силькеборг 3:2 Брондбю - Раннерс 2:2 Люнгбю - Раннерс 0:2 Раннерс - Ольборг 1:0 Раннерс - Виборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:3 Раннерс - Хорсенс 1:0 Орхус - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2 Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1
Митьюлланд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2
Лацио - Митьюлланд 2:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:1 Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3
Результаты матчей
Раннерс
Митьюлланд
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
35
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
43
26
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
79
610
313
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|17
|10
|5
|2
|29 - 13
|35
|2.
|Виборг
|17
|9
|5
|3
|25 - 16
|32
|3.
|Копенгаген
|17
|8
|3
|6
|28 - 20
|27
|4.
|Оденсе
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|5.
|Силькеборг
|17
|7
|3
|7
|27 - 25
|24
|6.
|Раннерс
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|7.
|Хорсенс
|17
|6
|4
|7
|22 - 22
|22
|8.
|Орхус
|17
|6
|4
|7
|19 - 18
|22
|9.
|Митьюлланд
|16
|5
|7
|4
|24 - 22
|22
|10.
|Брондбю
|17
|5
|6
|6
|23 - 28
|21
|11.
|Ольборг
|17
|3
|5
|9
|17 - 28
|14
|12.
|Люнгбю
|17
|1
|5
|11
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|2.
|Виборг
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Хорсенс
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|4.
|Копенгаген
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|6.
|Силькеборг
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|7.
|Брондбю
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|8.
|Орхус
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|Оденсе
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|Митьюлланд
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|11.
|Ольборг
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Люнгбю
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|2.
|Виборг
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|3.
|Митьюлланд
|7
|3
|4
|0
|16 - 9
|13
|4.
|Оденсе
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Копенгаген
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|3
|2
|4
|14 - 14
|11
|7.
|Орхус
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|8.
|Раннерс
|8
|2
|4
|2
|13 - 15
|10
|9.
|Брондбю
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|10.
|Ольборг
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|11.
|Люнгбю
|9
|1
|2
|6
|9 - 16
|5
|12.
|Хорсенс
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Виборг
|Грот Джей-Рой
|9 (2)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|9
|Копенгаген
|Классон Виктор
|8 (2)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|Митьюлланд
|Святченко Эрик
|6
|Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Копенгаген
|Кристиансен Виктор
|6
|Брондбю
|Васс Даниэль
|5
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5