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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Скьервен Томми
Викинг
1:1
Второй тайм: 63'
Одд
0'
1:0
44' Гол
Де Ланлай Янн-Эрик
50' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
57' Вторая желтая карточка
Стенснесс Джанни
1:1
60' Гол
Хофф Вебьёрн

Ход матча

37'
Свеннсен Сандер
Daniel Seland Karlsbakk
 
44'
Де Ланлай Янн-Эрик
1:0
50'
Стенснесс Джанни
 
57'
Стенснесс Джанни
 
60'
1:1
Хофф Вебьёрн
(Валлем Конрад)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Одд
1.97
5.00
3.52
Все Коэффициенты
1
Эстбе
Арилд
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
5
Djibril
Diop
2
Хауген
Херман
15
Сандберг
Никлас
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
16
Лёкберг
Кристоффер
21
Танген
Харальд
9
Кабран
Кевин
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
11
Ролантссон
Гилли
17
Овусу
Соломон
24
Dennis
Gjengaar
16
Хофф
Вебьёрн
14
Валлем
Конрад
15
Ингебритсен
Микаэль
7
Йоргенсен
Филип
Викинг
3-5-2
Одд
4-1-3-2

История личных встреч

Викинг
Одд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Т
2:1
Т
3:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:0
Т
1:0
ТМК
1:1
Т
0:2
Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.27
Трипич Златко 5 (1) 0.17
Траоре Маи 5 0.17
Кабран Кевин 4 0.13
Лёкберг Кристоффер 4 0.13
Себулонсен Себастьян 4 0.13
Сандберг Никлас 2 (1) 0.07
Брекало Давид 2 0.07
Daniel Seland Karlsbakk 2 0.07
Танген Харальд 1 0.03
Сольбаккен Маркус 1 0.03
Хауген Херман 1 0.03
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.03
Свеннсен Сандер 1 0.03
Веватне Вильяр 1 0.03
Викстёль Рольф 1 0.03
Djibril Diop 1 0.03
Edvin Austboe 1 0.03
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.03
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 10 (4) 0.33
Леуритсен Тобиас 6 0.2
Dennis Gjengaar 5 0.17
Ингебритсен Микаэль 4 0.13
Валлем Конрад 4 0.13
Рууд Эспен 3 (1) 0.1
Йоргенсен Филип 3 0.1
Хофф Вебьёрн 3 0.1
Abel William Stensrud 2 0.07
Бьортуфт Один Лурас 1 0.03
Овусу Соломон 1 0.03
Диоманде Адама 1 0.03
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Аас Сайвер 0 0
Faniel Temesgen Tewelde 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 4 1
Стенснесс Джанни 4 1
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Лёкберг Кристоффер 2 1
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Викстёль Рольф 3 0
Кабран Кевин 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Танген Харальд 3 0
Djibril Diop 3 0
Скюття Наатан 2 0
Хауген Херман 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Edvin Austboe 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рууд Эспен 7 0
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Валлем Конрад 5 0
Евтович Милан 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Аас Сайвер 3 0
Ингебритсен Микаэль 2 0
Вальштед Леопольд 2 0
Овусу Соломон 2 0
Месик Иван 2 0
Abel William Stensrud 2 0
Dennis Gjengaar 2 0
Леквен Магнус 1 0
Кителано Йон 1 0

Результаты матчей

Викинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Одд
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
7
Викинг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Одд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

12
20
Викинг
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Одд
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

28
16

Волевые поражения

19
27

Голы по времени матча

Забито

20
16
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
15%
6
38%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
6
30%
3
19%
76-90

Пропущено

18
22
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
7
32%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
2
11%
3
14%
76-90

Забито

26
27
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
4
15%
5
19%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
2
8%
6
22%
46-60
7
27%
4
15%
61-75
8
31%
6
22%
76-90

Пропущено

36
21
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
6
17%
3
14%
1-15
7
19%
5
24%
16-30
4
11%
1
5%
31-45
7
19%
5
24%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
9
25%
5
24%
76-90

Забито

46
43
15 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 16
5 Не забивали 7
6
13%
6
14%
1-15
4
9%
8
19%
16-30
5
11%
3
7%
31-45
5
11%
12
28%
46-60
12
26%
5
12%
61-75
14
30%
9
21%
76-90

Пропущено

54
43
24 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 22
7
13%
6
14%
1-15
10
19%
8
19%
16-30
7
13%
8
19%
31-45
13
24%
8
19%
46-60
6
11%
5
12%
61-75
11
20%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1
Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - Стяуа 1:3 Стяуа - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0
Одд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2
Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3

Результаты матчей

Викинг
Одд

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 41%
0
7 раз 24%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Викинг
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
9
6
2
12
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
1.5
Больше Меньше
6
8
2
13
2.5
1
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
22
7
13
16
1.5
15
14
4
25
2.5
3
26
3
26
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 30 24 3 3 69 - 25 75
2. Будё-Глимт 2:2 30 17 7 6 84 - 41 58
3. Русенборг 1:2 30 16 8 6 68 - 43 56
4. Лиллестрём 2:1 30 16 5 9 48 - 34 53
5. Волеренга 1:0 30 14 5 11 52 - 47 47
6. Одд 1:1 30 13 6 11 43 - 45 45
7. Тромсё 1:2 30 10 12 8 45 - 49 42
8. Сарпсборг-08 2:1 30 12 5 13 56 - 53 41
9. Олесунн 2:1 30 11 8 11 32 - 44 41
10. Хёугесунн 2:0 30 11 7 12 42 - 44 40
11. Викинг 1:1 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 2:2 30 9 7 14 44 - 53 34
13. Хам-Кам 1:2 30 6 13 11 33 - 42 31
14. Кристиансунд 1:1 30 5 8 17 37 - 60 23
15. Саннефьёрд 0:2 30 6 5 19 40 - 68 23
16. Дьерв 1:1 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 1:2 15 12 2 1 37 - 14 38
2. Мольде 0:1 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Волеренга 1:0 15 10 2 3 31 - 19 32
4. Будё-Глимт 2:2 15 8 6 1 47 - 20 30
5. Лиллестрём 2:1 15 9 2 4 23 - 13 29
6. Тромсё 1:2 15 8 4 3 28 - 23 28
7. Одд 1:1 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 2:2 15 7 3 5 32 - 23 24
9. Олесунн 2:1 15 6 5 4 17 - 17 23
10. Хёугесунн 2:0 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 2:1 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 1:1 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 1:2 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 1:1 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 1:1 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 0:2 15 1 5 9 21 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 15 12 2 1 30 - 12 38
2. Будё-Глимт 2:2 15 9 1 5 37 - 21 28
3. Лиллестрём 2:1 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 2:1 15 6 2 7 29 - 29 20
5. Одд 1:1 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 1:2 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 2:0 15 5 3 7 18 - 22 18
8. Олесунн 2:1 15 5 3 7 15 - 27 18
9. Волеренга 1:0 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 1:1 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 0:2 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 1:2 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 1:2 15 2 7 6 16 - 25 13
14. Стрёмсгодсет 2:2 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 1:1 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 1:1 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Одд
1.97
5.00
3.52
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Где смотреть матч Викинг 1:1 Одд онлайн

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Одд
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