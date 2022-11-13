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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 8065 Главный судья: Скьервен Томми
Викинг
1:1
Конец матча
Одд
0'
1:0
44' Гол
Де Ланлай Янн-Эрик
50' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
57' Вторая желтая карточка
Стенснесс Джанни
1:1
60' Гол
Хофф Вебьёрн
70' Желтая карточка
Трипич Златко
90' Желтая карточка
Бьортуфт Один Лурас
90'+4

Ход матча

37'
Свеннсен Сандер
Daniel Seland Karlsbakk
 
44'
Де Ланлай Янн-Эрик
1:0
50'
Стенснесс Джанни
 
57'
Стенснесс Джанни
 
60'
1:1
Хофф Вебьёрн
(Валлем Конрад)
64'
Викстёль Рольф
Сандберг Никлас
 
64'
Трипич Златко
Танген Харальд
 
70'
Трипич Златко
 
78'
 
Евтович Милан
Ролантссон Гилли
78'
 
Abel William Stensrud
Dennis Gjengaar
81'
Траоре Маи
Свеннсен Сандер
 
81'
Edvin Austboe
Хауген Херман
 
89'
 
Аас Сайвер
Ингебритсен Микаэль
90'
 
Бьортуфт Один Лурас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 4 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
1
Эстбе
Арилд
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
5
Djibril
Diop
2
Хауген
Херман
15
Сандберг
Никлас
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
16
Лёкберг
Кристоффер
21
Танген
Харальд
9
Кабран
Кевин
22
Daniel
Seland
Karlsbakk
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
11
Ролантссон
Гилли
17
Овусу
Соломон
24
Dennis
Gjengaar
16
Хофф
Вебьёрн
14
Валлем
Конрад
15
Ингебритсен
Микаэль
7
Йоргенсен
Филип
Викинг
3-5-2
Одд
4-1-3-2

История личных встреч

Викинг
Одд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Т
2:1
Т
3:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:0
Т
1:0
ТМК
1:1
Т
0:2
Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.27
Трипич Златко 5 (1) 0.17
Траоре Маи 5 0.17
Кабран Кевин 4 0.13
Лёкберг Кристоффер 4 0.13
Себулонсен Себастьян 4 0.13
Сандберг Никлас 2 (1) 0.07
Брекало Давид 2 0.07
Daniel Seland Karlsbakk 2 0.07
Танген Харальд 1 0.03
Сольбаккен Маркус 1 0.03
Хауген Херман 1 0.03
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.03
Свеннсен Сандер 1 0.03
Веватне Вильяр 1 0.03
Викстёль Рольф 1 0.03
Djibril Diop 1 0.03
Edvin Austboe 1 0.03
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.03
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0
Скюття Наатан 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 10 (4) 0.33
Леуритсен Тобиас 6 0.2
Dennis Gjengaar 5 0.17
Ингебритсен Микаэль 4 0.13
Валлем Конрад 4 0.13
Рууд Эспен 3 (1) 0.1
Йоргенсен Филип 3 0.1
Хофф Вебьёрн 3 0.1
Abel William Stensrud 2 0.07
Бьортуфт Один Лурас 1 0.03
Овусу Соломон 1 0.03
Диоманде Адама 1 0.03
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Аас Сайвер 0 0
Faniel Temesgen Tewelde 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 5 1
Стенснесс Джанни 4 1
Брекало Давид 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Лёкберг Кристоффер 2 1
Сандберг Никлас 3 0
Веватне Вильяр 3 0
Викстёль Рольф 3 0
Кабран Кевин 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Танген Харальд 3 0
Djibril Diop 3 0
Скюття Наатан 2 0
Хауген Херман 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Daniel Seland Karlsbakk 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Edvin Austboe 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 4 2
Рууд Эспен 7 0
Валлем Конрад 5 0
Евтович Милан 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Аас Сайвер 3 0
Ингебритсен Микаэль 2 0
Вальштед Леопольд 2 0
Овусу Соломон 2 0
Месик Иван 2 0
Abel William Stensrud 2 0
Dennis Gjengaar 2 0
Леквен Магнус 1 0
Кителано Йон 1 0

Результаты матчей

Викинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Одд
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
8
Викинг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Одд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

12
20
Викинг
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Одд
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

28
16

Волевые поражения

20
28

Голы по времени матча

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
7
41%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
6
29%
3
18%
76-90

Пропущено

19
23
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
3
13%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
3
16%
8
35%
31-45
7
37%
3
13%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
2
11%
3
13%
76-90

Забито

26
27
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
4
15%
5
19%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
2
8%
6
22%
46-60
7
27%
4
15%
61-75
8
31%
6
22%
76-90

Пропущено

36
21
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
6
17%
3
14%
1-15
7
19%
5
24%
16-30
4
11%
1
5%
31-45
7
19%
5
24%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
9
25%
5
24%
76-90

Забито

47
44
16 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 16
5 Не забивали 7
6
13%
6
14%
1-15
4
9%
8
18%
16-30
6
13%
3
7%
31-45
5
11%
13
30%
30%
46-60
12
26%
5
11%
61-75
14
30%
30%
9
20%
76-90

Пропущено

55
44
24 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
7
13%
6
14%
1-15
10
18%
8
18%
16-30
7
13%
9
20%
31-45
14
25%
8
18%
46-60
6
11%
5
11%
61-75
11
20%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1
Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - Стяуа 1:3 Стяуа - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0
Одд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2
Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3

Результаты матчей

Викинг
Одд

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 40%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Викинг
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
9
6
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
1.5
Больше Меньше
6
9
2
13
2.5
1
14
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
23
7
13
17
1.5
15
15
4
26
2.5
3
27
3
27
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 30 25 3 2 71 - 25 78
2. Будё-Глимт 30 18 6 6 86 - 41 60
3. Русенборг 30 16 8 6 69 - 44 56
4. Лиллестрём 30 16 5 9 49 - 34 53
5. Одд 30 13 6 11 43 - 45 45
6. Волеренга 30 13 5 12 52 - 49 44
7. Тромсё 30 10 13 7 46 - 49 43
8. Сарпсборг-08 30 12 5 13 57 - 54 41
9. Олесунн 30 10 9 11 32 - 45 39
10. Хёугесунн 30 10 8 12 42 - 46 38
11. Викинг 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 30 9 6 15 44 - 55 33
13. Хам-Кам 30 6 13 11 33 - 43 31
14. Саннефьёрд 30 6 6 18 42 - 68 24
15. Кристиансунд 30 5 8 17 37 - 60 23
16. Дьерв 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 15 12 2 1 38 - 15 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Лиллестрём 15 9 2 4 24 - 13 29
5. Волеренга 15 9 2 4 31 - 21 29
6. Тромсё 15 8 5 2 29 - 23 29
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 15 7 2 6 32 - 25 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 15 1 6 8 23 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 13 2 0 32 - 12 41
2. Будё-Глимт 15 10 0 5 39 - 21 30
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 15 6 2 7 30 - 30 20
5. Одд 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 15 4 4 7 18 - 24 16
8. Олесунн 15 4 4 7 15 - 28 16
9. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 15 2 7 6 16 - 26 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 25 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Мольде Фофана Датро 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 4
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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