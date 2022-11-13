Тур: 30. Стадион: SR-Bank Arena. Зрители: 8065 Главный судья: Скьервен Томми
0'
1:0
44' ГолДе Ланлай Янн-Эрик
50' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
57' Вторая желтая карточкаСтенснесс Джанни
1:1
60' ГолХофф Вебьёрн
70' Желтая карточкаТрипич Златко
90' Желтая карточкаБьортуфт Один Лурас
90'+4
Ход матча
44'
50'
57'
60'
1:1
70'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Викинг
Одд
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.27
|Трипич Златко
|5 (1)
|0.17
|Траоре Маи
|5
|0.17
|Кабран Кевин
|4
|0.13
|Лёкберг Кристоффер
|4
|0.13
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.13
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.07
|Брекало Давид
|2
|0.07
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0.07
|Танген Харальд
|1
|0.03
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.03
|Хауген Херман
|1
|0.03
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.03
|Свеннсен Сандер
|1
|0.03
|Веватне Вильяр
|1
|0.03
|Викстёль Рольф
|1
|0.03
|Djibril Diop
|1
|0.03
|Edvin Austboe
|1
|0.03
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.03
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
|Скюття Наатан
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|10 (4)
|0.33
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.2
|Dennis Gjengaar
|5
|0.17
|Ингебритсен Микаэль
|4
|0.13
|Валлем Конрад
|4
|0.13
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.1
|Йоргенсен Филип
|3
|0.1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.1
|Abel William Stensrud
|2
|0.07
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.03
|Овусу Соломон
|1
|0.03
|Диоманде Адама
|1
|0.03
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Аас Сайвер
|0
|0
|Faniel Temesgen Tewelde
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|5
|1
|Стенснесс Джанни
|4
|1
|Брекало Давид
|4
|0
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Лёкберг Кристоффер
|2
|1
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Веватне Вильяр
|3
|0
|Викстёль Рольф
|3
|0
|Кабран Кевин
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Танген Харальд
|3
|0
|Djibril Diop
|3
|0
|Скюття Наатан
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|4
|2
|Рууд Эспен
|7
|0
|Валлем Конрад
|5
|0
|Евтович Милан
|4
|0
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0
|Вальштед Леопольд
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Abel William Stensrud
|2
|0
|Dennis Gjengaar
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Одд
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
8
Викинг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Одд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
12
20
Викинг
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Одд
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
33% (10)
37% (11)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
28
16
Волевые поражения
20
28
Голы по времени матча
Забито
21
17
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
10%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
3
14%
7
41%
46-60
5
24%
1
6%
61-75
6
29%
3
18%
76-90
Пропущено
19
23
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
3
13%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
3
16%
8
35%
31-45
7
37%
3
13%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
2
11%
3
13%
76-90
Забито
26
27
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
4
15%
5
19%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
2
8%
6
22%
46-60
7
27%
4
15%
61-75
8
31%
6
22%
76-90
Пропущено
36
21
17 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
6
17%
3
14%
1-15
7
19%
5
24%
16-30
4
11%
1
5%
31-45
7
19%
5
24%
46-60
3
8%
2
10%
61-75
9
25%
5
24%
76-90
Забито
47
44
16 В 1-м тайме 17
31 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 16
5 Не забивали 7
6
13%
6
14%
1-15
4
9%
8
18%
16-30
6
13%
3
7%
31-45
5
11%
13
30%
30%
46-60
12
26%
5
11%
61-75
14
30%
30%
9
20%
76-90
Пропущено
55
44
24 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
7
13%
6
14%
1-15
10
18%
8
18%
16-30
7
13%
9
20%
31-45
14
25%
8
18%
46-60
6
11%
5
11%
61-75
11
20%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1
Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3 Олесунн - Викинг 2:1 Викинг - Тромсё 2:2 Хам-Кам - Викинг 1:2 Русенборг - Викинг 4:1 Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - Стяуа 1:3 Стяуа - Викинг 1:2 Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0
Одд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1 Тромсё - Одд 3:2
Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3
Результаты матчей
Викинг
Одд
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
4
2 раза 13%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
9 раз 30%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 40%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Викинг
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
510
96
213
213
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
69
213
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
237
1317
1515
426
327
327
129
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|30
|25
|3
|2
|71 - 25
|78
|2.
|Будё-Глимт
|30
|18
|6
|6
|86 - 41
|60
|3.
|Русенборг
|30
|16
|8
|6
|69 - 44
|56
|4.
|Лиллестрём
|30
|16
|5
|9
|49 - 34
|53
|5.
|Одд
|30
|13
|6
|11
|43 - 45
|45
|6.
|Волеренга
|30
|13
|5
|12
|52 - 49
|44
|7.
|Тромсё
|30
|10
|13
|7
|46 - 49
|43
|8.
|Сарпсборг-08
|30
|12
|5
|13
|57 - 54
|41
|9.
|Олесунн
|30
|10
|9
|11
|32 - 45
|39
|10.
|Хёугесунн
|30
|10
|8
|12
|42 - 46
|38
|11.
|Викинг
|30
|9
|8
|13
|48 - 54
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|30
|9
|6
|15
|44 - 55
|33
|13.
|Хам-Кам
|30
|6
|13
|11
|33 - 43
|31
|14.
|Саннефьёрд
|30
|6
|6
|18
|42 - 68
|24
|15.
|Кристиансунд
|30
|5
|8
|17
|37 - 60
|23
|16.
|Дьерв
|30
|5
|5
|20
|30 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|15
|12
|2
|1
|38 - 15
|38
|2.
|Мольде
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|4.
|Лиллестрём
|15
|9
|2
|4
|24 - 13
|29
|5.
|Волеренга
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|6.
|Тромсё
|15
|8
|5
|2
|29 - 23
|29
|7.
|Одд
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Олесунн
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|9.
|Стрёмсгодсет
|15
|7
|2
|6
|32 - 25
|23
|10.
|Хёугесунн
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|20
|13.
|Хам-Кам
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|15
|4
|5
|6
|27 - 29
|17
|15.
|Дьерв
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|15
|1
|6
|8
|23 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|13
|2
|0
|32 - 12
|41
|2.
|Будё-Глимт
|15
|10
|0
|5
|39 - 21
|30
|3.
|Лиллестрём
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|2
|7
|30 - 30
|20
|5.
|Одд
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|6.
|Русенборг
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|7.
|Хёугесунн
|15
|4
|4
|7
|18 - 24
|16
|8.
|Олесунн
|15
|4
|4
|7
|15 - 28
|16
|9.
|Волеренга
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|10.
|Викинг
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|11.
|Саннефьёрд
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|15
|2
|7
|6
|16 - 26
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|15
|1
|3
|11
|15 - 40
|6
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|25 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Мольде
|Фофана Датро
|15 (3)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 4
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7