Старается СКА на своей половине поля встречать соперника, так что к воротам хабаровчан особо не продерешься. Свободных зон сегодня мало.

Еще один дальний удар по воротам соперника произвел Петров. Нанес он дальний выстрел по рамке соперника, но мяч направил намного левее цели.

41 год недавно исполнился "КАМАЗу". Играл ранее этот клуб в чемпионате России, в Кубке Интертото. Если бы помните, тогда челнинцы смогли добраться до полуфинальной стадии.

10 минут до конца первого тайма у нас остается. Жамалетдинов скидывал мяч с левого края на дальнюю штангу, но Стародуб до сферы не добрался.

Хороший контроль над мячом установили футболисты "КАМАЗа". Активно мяч перекатывают с фланга на фланг челнинцы, но не более того. Создать момент у ворот соперников не удается.

Из хороших моментов в матче я бы выделил сконцентрированность игроков и сосредоточенность их на оборонительных действиях, из-за которых страдает результативность.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СТАРОДУБ! 1:0! Открывает счет хабаровский СКА. Под занавес игрового отрезка "армейцы" выходят вперед. Подача от Мусалова с фланга, и Стародуб успевая опередить защитника, головой посылает сферу в цель!

Пытается по левому краю сейчас организовать свое наступление СКА. Хабаровская команда за счет Иванкова попыталась выйти в атаку, но передача Александра на фланг оставляла желать лучшего.

Гелояну приходится сейчас в обороне отыгрывать и пасовать на вратаря, чтобы избежать возможных неприятностей. Все обходится без приключений для дальневосточников.

Петров к воротам соперника сейчас пробежал, после чего не стал делить с партнерами снарядом, а выстрелил с 24-х метров в сторону правой "девятки", но сферу направил выше цели.

Маловато моментов для почти 30 минут, проведенных на футбольном поле. Хочется уже увидеть какие-то невероятные закрутки сюжета.

Гаглоев на скорости продирался к воротам соперника, но столкнулся с соперником, оказавшись на газоне. Все с ним в порядке, карточку не получил его оппонент.

2-3 передачи, а дальше все. Как-то плохо у соперников держится мяч. Передачи вперед вообще не обрабатываются игроками атаки. Уж не знаю я, как сильно морозная погода на этот факт влияет.

Оказался сейчас игрок "КАМАЗа" в штрафной площади хозяев Бадртдинов. У Ильнура поехала нога перед моментов, когда он собирался наносить удар по воротам соперника.

Абрамов в центре поля фолит на Жамалетдинове. Чего-чего, а вот остановок по причине нарушений у нас немало. Столько бы опасных моментов нам!

20' "Вперед, команда!", - доносится со стадиона. Продолжают фанаты греть голосовые связки. Морозная погода дает понять, что нужно двигаться, чтобы не замерзнуть.

19' В тяжелую позицию Кириллов отдавал передачу. Таликин получил мяч в окружении трех защитников, и уже в положении "вне игры".

17' Немало сегодня фанатов на стадионе, несмотря на прохладную погоду. Активно поддерживают болельщики свой коллектив и гонят вперед хабаровскую команду.

16' Гелоян пытался выжать максимум из эпизода и заработать стандартное положение на левом фланге, однако получил тычок в спину, после чего оказался лежащим на подмерзшем искусственном газоне. Без нарушения правил.

15' Гаглоев явно подталкивал соперника, заваливая его на газон. При этом, футболист убирал руки, показывая, что своего оппонента в данном случае он не трогал. Но судья был рядом и все видел.

14' Бавит фолит против Таликина. Немало у нас пауз в игре. Масса остановок, и уже две желтых карточки. И это далеко не предел, надо понимать.

12' Получил один из игроков "КАМАЗа" повреждение. Кириллов на газоне оказался. Врачи уже на футбольном поле, применяют заморозку, пытаясь привести в норму футболиста.

11' Гелоян с левого фланга выполнил подачу в штрафную, выбили мяч защитники гостей, но прямо на Бавина, который с линии штрафной направил мяч выше цели.

10' Гелоян провел атаку своей команды по левому флангу, где заработал угловой удар. Все готовится к подаче. Посмотрим, что из этого всего получится.