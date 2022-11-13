  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 18.
СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 40'
КАМАЗ
0'
1' Желтая карточка
Петров Илья
6' Желтая карточка
Мусалов Магомед
1:0
39' Гол

Ход матча

1'
Петров Илья
 
6'
Мусалов Магомед
 
39'
1:0
Прогнозы 126
СКА-Хабаровск 73% (92)
X 20.6% (26)
КАМАЗ 6.3% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
КАМАЗ
1.72
3.80
5.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
СКА-Хабаровск
КАМАЗ

История личных встреч

СКА-Хабаровск
КАМАЗ

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМК
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПД
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.14

Среднее время на гол

80
78

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.8

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
112

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 6 (6) 0.33
Алейников Василий 4 0.22
Гащенков Михаил 3 0.17
Алиев Саид 3 0.17
Жамалетдинов Тимур 2 0.11
Фомин Денис 2 0.11
Мирошниченко Никита 2 0.11
Яо Жан Шарль I 2 0.11
Стародуб Дмитрий 1 0.06
Мусалов Магомед 1 0.06
Рукас Томас 1 0.06
Натхо Амир 1 0.06
Турсунов Игорь 1 0.06
Александр Иванков 1 0.06
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 4 0.22
Бабаев Владлен 3 0.17
Гаглоев Александр 3 (3) 0.17
Мохаммад Амир 2 0.11
Бадртдинов Ильнур 2 0.11
Пальцев Валентин 2 0.11
Денисов Александр 1 0.06
Полюткин Антон 1 0.06
Сикоев Асланбек 1 0.06
Серченков Сергей 1 0.06
Таликин Дамир 1 0.06

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 4 1
Мусалов Магомед 4 0
Фомин Денис 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Алейников Василий 3 0
Рукас Томас 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Стародуб Дмитрий 0 1
Бавин Юрий 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Климов Кирилл 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 8 1
Мохаммад Амир 4 1
Абрамов Артём 5 0
Гаглоев Александр 4 0
Толстопятов Николай 4 0
Свежов Виктор 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Маляров Никита 1 1
Полюткин Антон 2 0
Мамин Алексей 2 0
Таликин Дамир 2 0
Денисов Александр 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Серченков Сергей 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
4
СКА-Хабаровск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
КАМАЗ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

5
13
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
КАМАЗ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

9
17

Голы по времени матча

Забито

20
7
4 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
4
20%
1
14%
46-60
7
35%
2
29%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
50%
76-90

Забито

30
21
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
1
3%
2
10%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
3
10%
5
24%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
8
27%
5
24%
61-75
9
30%
3
14%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
20%
4
25%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1
СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3
КАМАЗ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
КАМАЗ

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
4
5
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
6
11
4
13
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 17 10 5 2 34 - 17 35
2. Балтика Заявка 17 8 8 1 30 - 20 32
3. Енисей Заявка 17 8 6 3 26 - 19 30
4. Рубин Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
5. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 18 8 5 5 31 - 20 29
6. Арсенал Тула Заявка 17 8 4 5 25 - 19 28
7. КАМАЗ 0:1 Заявка 18 7 6 5 22 - 16 27
8. Волгарь Заявка 17 7 5 5 18 - 15 26
9. Динамо Махачкала Заявка 18 6 7 5 14 - 14 25
10. Нефтехимик Заявка 17 6 6 5 16 - 12 24
11. Шинник Заявка 17 7 3 7 20 - 20 24
12. Акрон Заявка 17 4 8 5 18 - 23 20
13. Уфа Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
14. Родина Москва Заявка 17 4 5 8 14 - 22 17
15. Велес Москва Заявка 18 5 1 12 13 - 30 16
16. ФК Кубань Заявка 17 4 4 9 16 - 19 16
17. Краснодар-2 Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
18. Волга Ульяновск Заявка 18 2 6 10 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 10 6 2 2 21 - 8 20
2. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
3. Шинник Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
4. Балтика Заявка 8 5 3 0 16 - 10 18
5. Алания Заявка 9 5 3 1 18 - 10 18
6. Волгарь Заявка 9 5 2 2 8 - 5 17
7. Рубин Заявка 9 4 4 1 20 - 12 16
8. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
9. КАМАЗ 0:1 Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13. ФК Кубань Заявка 8 3 2 3 9 - 5 11
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
17. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
2. Балтика Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Акрон Заявка 10 3 4 3 9 - 14 13
5. Динамо Махачкала Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
6. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
7. КАМАЗ 0:1 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
8. Нефтехимик Заявка 8 3 3 2 8 - 5 12
9. Родина Москва Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
10. Енисей Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
11. Уфа Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
12. Краснодар-2 Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
13. СКА-Хабаровск 1:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 7
Рубин Фамейе Джоэль 7
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СТАРОДУБ! 1:0!
    Открывает счет хабаровский СКА. Под занавес игрового отрезка "армейцы" выходят вперед. Подача от Мусалова с фланга, и Стародуб успевая опередить защитника, головой посылает сферу в цель!
  • 37'
    Из хороших моментов в матче я бы выделил сконцентрированность игроков и сосредоточенность их на оборонительных действиях, из-за которых страдает результативность.
  • 36'
    Хороший контроль над мячом установили футболисты "КАМАЗа". Активно мяч перекатывают с фланга на фланг челнинцы, но не более того. Создать момент у ворот соперников не удается.
  • 35'
    10 минут до конца первого тайма у нас остается. Жамалетдинов скидывал мяч с левого края на дальнюю штангу, но Стародуб до сферы не добрался.
  • 33'
    41 год недавно исполнился "КАМАЗу". Играл ранее этот клуб в чемпионате России, в Кубке Интертото. Если бы помните, тогда челнинцы смогли добраться до полуфинальной стадии.
  • 32'
    Еще один дальний удар по воротам соперника произвел Петров. Нанес он дальний выстрел по рамке соперника, но мяч направил намного левее цели.
  • 31'
    Старается СКА на своей половине поля встречать соперника, так что к воротам хабаровчан особо не продерешься. Свободных зон сегодня мало.
  • Фол, нарушение
    30'
    Абрамов в центре поля фолит на Жамалетдинове. Чего-чего, а вот остановок по причине нарушений у нас немало. Столько бы опасных моментов нам!
  • 28'
    Оказался сейчас игрок "КАМАЗа" в штрафной площади хозяев Бадртдинов. У Ильнура поехала нога перед моментов, когда он собирался наносить удар по воротам соперника.
  • 27'
    2-3 передачи, а дальше все. Как-то плохо у соперников держится мяч. Передачи вперед вообще не обрабатываются игроками атаки. Уж не знаю я, как сильно морозная погода на этот факт влияет.
  • Фол, нарушение
    26'
    Гаглоев на скорости продирался к воротам соперника, но столкнулся с соперником, оказавшись на газоне. Все с ним в порядке, карточку не получил его оппонент.
  • 25'
    Маловато моментов для почти 30 минут, проведенных на футбольном поле. Хочется уже увидеть какие-то невероятные закрутки сюжета.
  • 23'
    Петров к воротам соперника сейчас пробежал, после чего не стал делить с партнерами снарядом, а выстрелил с 24-х метров в сторону правой "девятки", но сферу направил выше цели.
  • 22'
    Гелояну приходится сейчас в обороне отыгрывать и пасовать на вратаря, чтобы избежать возможных неприятностей. Все обходится без приключений для дальневосточников. 
  • 21'
    Пытается по левому краю сейчас организовать свое наступление СКА. Хабаровская команда за счет Иванкова попыталась выйти в атаку, но передача Александра на фланг оставляла желать лучшего.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      "Вперед, команда!", - доносится со стадиона. Продолжают фанаты греть голосовые связки. Морозная погода дает понять, что нужно двигаться, чтобы не замерзнуть.
    • Офсайд
      19'
      В тяжелую позицию Кириллов отдавал передачу. Таликин получил мяч в окружении трех защитников, и уже в положении "вне игры".
    • 17'
      Немало сегодня фанатов на стадионе, несмотря на прохладную погоду. Активно поддерживают болельщики свой коллектив и гонят вперед хабаровскую команду.
    • Судья
      16'
      Гелоян пытался выжать максимум из эпизода и заработать стандартное положение на левом фланге, однако получил тычок в спину, после чего оказался лежащим на подмерзшем искусственном газоне. Без нарушения правил.
    • Фол, нарушение
      15'
      Гаглоев явно подталкивал соперника, заваливая его на газон. При этом, футболист убирал руки, показывая, что своего оппонента в данном случае он не трогал. Но судья был рядом и все видел.
    • Фол, нарушение
      14'
      Бавит фолит против Таликина. Немало у нас пауз в игре. Масса остановок, и уже две желтых карточки. И это далеко не предел, надо понимать.
    • Травма, повреждение
      12'
      Получил один из игроков "КАМАЗа" повреждение. Кириллов на газоне оказался. Врачи уже на футбольном поле, применяют заморозку, пытаясь привести в норму футболиста.
    • Угловой
      11'
      Гелоян с левого фланга выполнил подачу в штрафную, выбили мяч защитники гостей, но прямо на Бавина, который с линии штрафной направил мяч выше цели.
    • 10'
      Гелоян провел атаку своей команды по левому флангу, где заработал угловой удар. Все готовится к подаче. Посмотрим, что из этого всего получится.
    • 8'
      Пока ничья в нашей встрече, да и моментов у соперников на так много, хотя обе команды стараются и активнейшим образом идут вперед.
    • Желтая карточка
      7'
      Мусалов у нас также наказан карточкой желтого. В таком матче будет немало "горчичников". В этом можно не сомневаться. Нас ждет горячая игра!
    • 6'
      Уже лежит снег в Хабаровске. Там целые сугробы за периметром арены лежат. Да еще и температура окружающего воздуха отрицательная. Порядка - 5. Самая настоящая зима.
    • Опасный момент
      4'
      УХ! После передачи с левого края Кириллов оказался на дальней штанге в гордом одиночестве. При этом, были ворота открыты перед игроком "КАМАЗа", который умудрился головой пробить значительно выше цели!
    • 3'
      Футболисты хабаровского СКА предстали сегодня на футбольном поле в красно-синих цветах, в то время, как игроки "КАМАЗа" вышли на газон в сине-голубом обмундировании.
    • Желтая карточка
      2'
      Илья Петров первую же атаку соперника сорвал сейчас. Мохаммада он срубил на газон, после чего получил от рефери первую карточку желтого цвета.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Хабаровске. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия);
      Ассистент: Дмитрий Семёнов (Петрозаводск, Россия);
      Ассистент: Яков Клепцов (Ростов-на-Дону, Россия);
      Резервный: Андрей Фисенко (Владивосток, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Первой лиги России. В рамках одного из матчей 18-го тура турнира сойдутся лицом к лицу игроки «СКА-Хабаровска» и «КАМАЗа». Встреча состоится в Хабаровске, на стадионе «Имени Владимира Ленина».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    Прогнозы 126
    СКА-Хабаровск 73% (92)
    X 20.6% (26)
    КАМАЗ 6.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    КАМАЗ
    1.72
    3.80
    5.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    73% (92)
    Ничья
    20.6% (26)
    КАМАЗ
    6.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.74% (50)
    Меньше
    57.26% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (73)
    Нет
    37.61% (44)
    Популярный счёт
    2:1 СКА-Хабаровск
    32.5% (41)
    1:0 СКА-Хабаровск
    24.6% (31)
    1:1 Ничья
    18.3% (23)
    2:0 СКА-Хабаровск
    8.7% (11)
    1:2 КАМАЗ
    4% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    3:1 СКА-Хабаровск
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    СКА-Хабаровск
    КАМАЗ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     