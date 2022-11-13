Тур: 18.
1:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
1'
39'
1:0
- Основной состав
-
78 Имамов ИсламВратарь
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Защитник
-
17 Фомин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
-
95 Петров ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Натхо АмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Алиев СаидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаронов Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Исик АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клонцак Владимир
История личных встреч
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.14
Среднее время на гол
80
78
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.5
Среднее время на гол
63
180
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.8
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
71
112
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Илья
|6 (6)
|0.33
|Алейников Василий
|4
|0.22
|Гащенков Михаил
|3
|0.17
|Алиев Саид
|3
|0.17
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0.11
|Фомин Денис
|2
|0.11
|Мирошниченко Никита
|2
|0.11
|Яо Жан Шарль I
|2
|0.11
|Стародуб Дмитрий
|1
|0.06
|Мусалов Магомед
|1
|0.06
|Рукас Томас
|1
|0.06
|Натхо Амир
|1
|0.06
|Турсунов Игорь
|1
|0.06
|Александр Иванков
|1
|0.06
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|4
|0.22
|Бабаев Владлен
|3
|0.17
|Гаглоев Александр
|3 (3)
|0.17
|Мохаммад Амир
|2
|0.11
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0.11
|Пальцев Валентин
|2
|0.11
|Денисов Александр
|1
|0.06
|Полюткин Антон
|1
|0.06
|Сикоев Асланбек
|1
|0.06
|Серченков Сергей
|1
|0.06
|Таликин Дамир
|1
|0.06
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Илья
|4
|1
|Мусалов Магомед
|4
|0
|Фомин Денис
|4
|0
|Сугробов Владимир
|4
|0
|Алейников Василий
|3
|0
|Рукас Томас
|3
|0
|Яо Жан Шарль I
|3
|0
|Муминов Ильяс
|1
|1
|Александр Иванков
|1
|1
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Гащенков Михаил
|2
|0
|Турсунов Игорь
|2
|0
|Мирошниченко Никита
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Стародуб Дмитрий
|0
|1
|Бавин Юрий
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Натхо Амир
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Климов Кирилл
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальцев Валентин
|8
|1
|Мохаммад Амир
|4
|1
|Абрамов Артём
|5
|0
|Гаглоев Александр
|4
|0
|Толстопятов Николай
|4
|0
|Свежов Виктор
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Аюкин Руслан
|3
|0
|Шамкин Даниил
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Полюткин Антон
|2
|0
|Мамин Алексей
|2
|0
|Таликин Дамир
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Кириллов Юрий
|1
|0
|Сикоев Асланбек
|1
|0
|Серченков Сергей
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
4
СКА-Хабаровск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
КАМАЗ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
5
13
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
КАМАЗ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
9
17
Голы по времени матча
Забито
20
7
4 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
4
20%
1
14%
46-60
7
35%
2
29%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
4
40%
1
7%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
50%
76-90
Забито
30
21
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
1
3%
2
10%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
3
10%
5
24%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
8
27%
5
24%
61-75
9
30%
3
14%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
20%
4
25%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1
СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3
КАМАЗ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
45
36
27
18
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
98
611
413
215
116
116
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|34 - 17
|35
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|8
|1
|30 - 20
|32
|3.
|Енисей
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 19
|30
|4.
|Рубин
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|5.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 20
|29
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 19
|28
|7.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 16
|27
|8.
|Волгарь
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 15
|26
|9.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|14 - 14
|25
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|11.
|Шинник
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 20
|24
|12.
|Акрон
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|18 - 23
|20
|13.
|Уфа
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 22
|17
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|13 - 30
|16
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 19
|16
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|13 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|2.
|Енисей
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|3.
|Шинник
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|4.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 10
|18
|5.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 10
|18
|6.
|Волгарь
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|7.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 12
|16
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|15.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 17
|7
|17.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Акрон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 14
|13
|5.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|6.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|7.
|КАМАЗ
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|9.
|Родина Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|10.
|Енисей
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 17
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|7
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Уфа
|Плиев Константин
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ
Исход игры
СКА-Хабаровск
73% (92)
Ничья
20.6% (26)
КАМАЗ
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
42.74% (50)
Меньше
57.26% (67)
Обе команды забьют
Да
62.39% (73)
Нет
37.61% (44)
Популярный счёт
2:1 СКА-Хабаровск
32.5% (41)
1:0 СКА-Хабаровск
24.6% (31)
1:1 Ничья
18.3% (23)
2:0 СКА-Хабаровск
8.7% (11)
1:2 КАМАЗ
4% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
3:1 СКА-Хабаровск
1.6% (2)
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