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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 18.
СКА-Хабаровск
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 56
СКА-Хабаровск 69.6% (39)
X 25% (14)
КАМАЗ 5.4% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
КАМАЗ
1.82
3.60
4.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

СКА-Хабаровск
КАМАЗ

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМК
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПД
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.14

Среднее время на гол

80
78

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.5

Среднее время на гол

63
180

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.8

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
112

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Илья 6 (6) 0.35
Алейников Василий 4 0.24
Гащенков Михаил 3 0.18
Алиев Саид 3 0.18
Жамалетдинов Тимур 2 0.12
Фомин Денис 2 0.12
Мирошниченко Никита 2 0.12
Яо Жан Шарль I 2 0.12
Стародуб Дмитрий 1 0.06
Мусалов Магомед 1 0.06
Рукас Томас 1 0.06
Натхо Амир 1 0.06
Турсунов Игорь 1 0.06
Александр Иванков 1 0.06
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 4 0.24
Бабаев Владлен 3 0.18
Гаглоев Александр 3 (3) 0.18
Мохаммад Амир 2 0.12
Бадртдинов Ильнур 2 0.12
Пальцев Валентин 2 0.12
Денисов Александр 1 0.06
Полюткин Антон 1 0.06
Сикоев Асланбек 1 0.06
Серченков Сергей 1 0.06
Таликин Дамир 1 0.06

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Илья 3 1
Фомин Денис 4 0
Сугробов Владимир 4 0
Алейников Василий 3 0
Мусалов Магомед 3 0
Рукас Томас 3 0
Яо Жан Шарль I 3 0
Муминов Ильяс 1 1
Александр Иванков 1 1
Гелоян Ишхан 2 0
Гащенков Михаил 2 0
Турсунов Игорь 2 0
Мирошниченко Никита 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Стародуб Дмитрий 0 1
Бавин Юрий 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Натхо Амир 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Алиев Саид 1 0
Адили Мевлан 1 0
Климов Кирилл 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальцев Валентин 8 1
Мохаммад Амир 4 1
Абрамов Артём 5 0
Гаглоев Александр 4 0
Толстопятов Николай 4 0
Свежов Виктор 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Аюкин Руслан 3 0
Шамкин Даниил 3 0
Маляров Никита 1 1
Полюткин Антон 2 0
Мамин Алексей 2 0
Таликин Дамир 2 0
Денисов Александр 1 0
Кириллов Юрий 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Серченков Сергей 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
4
СКА-Хабаровск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
КАМАЗ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

5
13
СКА-Хабаровск
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
КАМАЗ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

9
17

Голы по времени матча

Забито

20
7
4 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
4
20%
1
14%
46-60
7
35%
2
29%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
50%
76-90

Забито

30
21
9 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
1
3%
2
10%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
3
10%
5
24%
31-45
4
13%
3
14%
46-60
8
27%
5
24%
61-75
9
30%
3
14%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
20%
4
25%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
5
25%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Шинник 3:1 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:3 СКА-Хабаровск - Велес Москва 6:0 Алания - СКА-Хабаровск 4:1
СКА-Хабаровск - Рубин 1:2 Динамо Владивосток - СКА-Хабаровск 1:0 Волга Ульяновск - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - ФК Кубань 2:0 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Уфа 1:1 Енисей - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 0:0 СКА-Хабаровск - Балтика 2:2 СКА-Хабаровск - Акрон 3:0 СКА-Хабаровск - Краснодар-2 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 3:2 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 1:3
КАМАЗ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КАМАЗ - Арсенал Тула 0:1 КАМАЗ - Енисей 2:0 КАМАЗ - Уфа 2:2 Шинник - КАМАЗ 1:0
КАМАЗ - Енисей 1:0 Волгарь - КАМАЗ 0:0 Зенит-Ижевск - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Велес Москва - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 1:2 Алания - КАМАЗ 4:2 КАМАЗ - Балтика 0:0 Рубин - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Акрон 4:0 Волга Ульяновск - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Краснодар-2 1:1 ФК Кубань - КАМАЗ 0:1 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:2 Нефтехимик - КАМАЗ 0:1 Рубин - КАМАЗ 5:0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
КАМАЗ

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
6
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
4
5
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
6
11
4
13
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 17 10 5 2 34 - 17 35
2. Балтика Заявка 17 8 8 1 30 - 20 32
3. Енисей Заявка 17 8 6 3 26 - 19 30
4. Рубин Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
5. Арсенал Тула Заявка 17 8 4 5 25 - 19 28
6. КАМАЗ Заявка 17 7 6 4 22 - 15 27
7. СКА-Хабаровск Заявка 17 7 5 5 30 - 20 26
8. Волгарь Заявка 17 7 5 5 18 - 15 26
9. Нефтехимик Заявка 17 6 6 5 16 - 12 24
10. Шинник Заявка 17 7 3 7 20 - 20 24
11. Динамо Махачкала Заявка 17 5 7 5 13 - 14 22
12. Акрон Заявка 17 4 8 5 18 - 23 20
13. Уфа Заявка 17 4 6 7 13 - 22 18
14. Родина Москва Заявка 17 4 5 8 14 - 22 17
15. Велес Москва Заявка 17 5 1 11 13 - 29 16
16. ФК Кубань Заявка 17 4 4 9 16 - 19 16
17. Краснодар-2 Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
18. Волга Ульяновск Заявка 17 1 6 10 11 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Шинник Заявка 9 6 2 1 12 - 5 20
3. Балтика Заявка 8 5 3 0 16 - 10 18
4. Алания Заявка 9 5 3 1 18 - 10 18
5. СКА-Хабаровск Заявка 9 5 2 2 20 - 8 17
6. Волгарь Заявка 9 5 2 2 8 - 5 17
7. Рубин Заявка 9 4 4 1 20 - 12 16
8. Арсенал Тула Заявка 8 4 3 1 14 - 11 15
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
11. Нефтехимик Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
13. ФК Кубань Заявка 8 3 2 3 9 - 5 11
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
17. Волга Ульяновск Заявка 10 0 4 6 5 - 16 4
18. Краснодар-2 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
2. Балтика Заявка 9 3 5 1 14 - 10 14
3. Рубин Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Акрон Заявка 10 3 4 3 9 - 14 13
5. Арсенал Тула Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
6. КАМАЗ Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
7. Нефтехимик Заявка 8 3 3 2 8 - 5 12
8. Родина Москва Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
9. Енисей Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
10. Уфа Заявка 9 2 4 3 8 - 12 10
11. Динамо Махачкала Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Краснодар-2 Заявка 9 3 1 5 10 - 16 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 8
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Алания Галоян Артур 7
Рубин Фамейе Джоэль 7
Арсенал Тула Панченко Кирилл 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Волгарь Ведерников Данила 7
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2022, осталось 2 дня 2 часа.



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    • Прогнозы 56
    СКА-Хабаровск 69.6% (39)
    X 25% (14)
    КАМАЗ 5.4% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    КАМАЗ
    1.82
    3.60
    4.60
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - КАМАЗ

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    69.6% (39)
    Ничья
    25% (14)
    КАМАЗ
    5.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.31% (22)
    Меньше
    57.69% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (34)
    Нет
    34.62% (18)
    Популярный счёт
    2:1 СКА-Хабаровск
    33.9% (19)
    1:0 СКА-Хабаровск
    25% (14)
    1:1 Ничья
    21.4% (12)
    2:0 СКА-Хабаровск
    5.4% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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    СКА-Хабаровск
    КАМАЗ
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