Тур: 30. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Моэн Свейн
2:2
Второй тайм: 65'
0'
1:0
14' ГолГуннарссон Никлас
35' Желтая карточкаСольбаккен Ола
37' Желтая карточкаJonas Torrissen Therkelsen
1:1
42' Гол в свои воротаВалсвик Густав
1:2
47' ГолЭспейор Рунар
2:2
56' ГолБраут-Брюнес Джонатан
Ход матча
14'
35'
42'
1:1
47'
1:2
56'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
18
Мо
Бреде
22
Лоде
Мариус
77
Берг
Патрик
32
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
-
22 Лоде МариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.67
2.1
Среднее время на гол
54
42
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
2.7
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
47
41
Голов в среднем за матч
2.14
1.86
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
42
48
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|11
|0.37
|Сальвесен Ларс-Йорген
|7
|0.23
|Фрайдей Фред
|5
|0.17
|Ипалибо Джек
|4
|0.13
|Стенгель Херман
|3 (1)
|0.1
|Валсвик Густав
|3
|0.1
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.07
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.07
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.07
|Грогард Томас
|1
|0.03
|Энерсен Оле
|1
|0.03
|Токстад Кристоффер
|1
|0.03
|Гуннарссон Никлас
|1
|0.03
|Боаэн Эрнест
|1
|0.03
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|0
|0
|Albert Palmberg Thorsen
|0
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|24 (3)
|0.8
|Ветлесен Уго
|16
|0.53
|Эспейор Рунар
|12
|0.4
|Салтнес Ульрик
|6
|0.2
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|0.2
|Сольбаккен Ола
|4
|0.13
|Вембангомо Брис
|2
|0.07
|Мугиша Джоэл
|2
|0.07
|Грёнбек Альберт
|2
|0.07
|Амундсен Исак
|2
|0.07
|Мо Бреде
|1
|0.03
|Сёрли Сондре
|1
|0.03
|Сампстед Альфонс
|1
|0.03
|Берг Патрик
|1
|0.03
|Зугеля Нино
|1
|0.03
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|0
|Стеневик Халлдор
|7
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Боаэн Эрнест
|3
|0
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Фрайдей Фред
|2
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
|Энерсен Оле
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейбротен Мариус
|4
|0
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Сольбаккен Ола
|3
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Вембангомо Брис
|2
|0
|Хайкин Никита
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Мугиша Джоэл
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сери Яфет
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Будё-Глимт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
5
8
Стрёмсгодсет
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Будё-Глимт
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
25
4
Волевые поражения
9
46
Стрёмсгодсет
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (14)
41% (12)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Будё-Глимт
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
17% (5)
48% (14)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
32
9
Волевые поражения
14
54
Голы по времени матча
Забито
29
36
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
2
7%
3
8%
1-15
4
14%
5
14%
16-30
8
28%
7
19%
31-45
6
21%
3
8%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
6
21%
12
33%
76-90
Пропущено
22
18
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
6
27%
3
17%
61-75
4
18%
4
22%
76-90
Забито
12
47
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 27
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 14
0
0%
4
9%
1-15
2
17%
4
9%
16-30
4
33%
12
26%
31-45
0
0%
7
15%
46-60
2
17%
10
21%
61-75
4
33%
10
21%
76-90
Пропущено
30
20
19 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
6
20%
2
10%
1-15
8
27%
1
5%
16-30
5
17%
6
30%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
6
20%
4
20%
76-90
Забито
41
83
20 В 1-м тайме 35
21 Во 2-м тайме 48
12 Забивали первыми 19
9 Не забивали 1
2
5%
7
8%
1-15
6
15%
9
11%
16-30
12
29%
29%
19
23%
31-45
6
15%
10
12%
46-60
5
12%
16
19%
61-75
10
24%
22
27%
76-90
Пропущено
52
38
27 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
8
15%
4
11%
1-15
11
21%
3
8%
16-30
8
15%
9
24%
31-45
6
12%
8
21%
46-60
9
17%
6
16%
61-75
10
19%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1
Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
Точный счет
1:2
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
4 раза 27%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:4
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 57%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
3:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:4
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
3
6 раз 21%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
12 раз 41%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
4 раза 14%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
77
114
77
78
212
78
113
510
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
131
312
122
114
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
281
1019
236
821
1118
227
1118
128
623
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|30
|24
|3
|3
|69 - 25
|75
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|30
|17
|7
|6
|84 - 41
|58
|3.
|Русенборг
|1:2
|30
|16
|8
|6
|68 - 43
|56
|4.
|Лиллестрём
|2:1
|30
|16
|5
|9
|48 - 34
|53
|5.
|Волеренга
|1:0
|30
|14
|5
|11
|52 - 47
|47
|6.
|Одд
|1:1
|30
|13
|6
|11
|43 - 45
|45
|7.
|Тромсё
|1:2
|30
|10
|12
|8
|45 - 49
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|2:1
|30
|12
|5
|13
|56 - 53
|41
|9.
|Олесунн
|2:1
|30
|11
|8
|11
|32 - 44
|41
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|30
|11
|7
|12
|42 - 44
|40
|11.
|Викинг
|1:1
|30
|9
|8
|13
|48 - 54
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|30
|9
|7
|14
|44 - 53
|34
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|30
|6
|13
|11
|33 - 42
|31
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|30
|5
|8
|17
|37 - 60
|23
|15.
|Саннефьёрд
|0:2
|30
|6
|5
|19
|40 - 68
|23
|16.
|Дьерв
|1:1
|30
|5
|5
|20
|30 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:2
|15
|12
|2
|1
|37 - 14
|38
|2.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Волеренга
|1:0
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|4.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|5.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 13
|29
|6.
|Тромсё
|1:2
|15
|8
|4
|3
|28 - 23
|28
|7.
|Одд
|1:1
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|7
|3
|5
|32 - 23
|24
|9.
|Олесунн
|2:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|1:1
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|20
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|4
|5
|6
|27 - 29
|17
|15.
|Дьерв
|1:1
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|2
|1
|30 - 12
|38
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|9
|1
|5
|37 - 21
|28
|3.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|2
|7
|29 - 29
|20
|5.
|Одд
|1:1
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|6.
|Русенборг
|1:2
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|7.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|8.
|Олесунн
|2:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 27
|18
|9.
|Волеренга
|1:0
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|10.
|Викинг
|1:1
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|1:2
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|2
|7
|6
|16 - 25
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|1:1
|15
|1
|3
|11
|15 - 40
|6
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7