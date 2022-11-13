  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Стрёмсгодсет
2:2
Второй тайм: 65'
Будё-Глимт
0'
1:0
14' Гол
Гуннарссон Никлас
35' Желтая карточка
Сольбаккен Ола
37' Желтая карточка
Jonas Torrissen Therkelsen
1:1
42' Гол в свои ворота
Валсвик Густав
1:2
47' Гол
Эспейор Рунар
2:2
56' Гол
Браут-Брюнес Джонатан

Ход матча

14'
Гуннарссон Никлас
(Jonas Torrissen Therkelsen)
1:0
35'
 
Сольбаккен Ола
37'
Jonas Torrissen Therkelsen
 
42'
1:1
Валсвик Густав
47'
1:2
Эспейор Рунар
(Салтнес Ульрик)
56'
Браут-Брюнес Джонатан
(Гулликсен Тобиас)
2:2
63'
 
Пеллегрино Амаль
Мугиша Джоэл

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Будё-Глимт
5.00
4.76
1.72
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
43
Jonas
Torrissen
Therkelsen
7
Стеневик
Халлдор
19
Браут-Брюнес
Джонатан
17
Гулликсен
Тобиас
1
Лунд
Юлиан
Файе
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
22
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
8
Грёнбек
Альберт
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
11
Эспейор
Рунар
9
Сольбаккен
Ола
Стрёмсгодсет
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Т
2:2
Т
1:1
Т
7:2
Т
1:2
Т
3:2
ТМК
0:5
Т
1:3
Т
2:0
ТМК
0:5
Т
4:0
Т
2:2
ТМК
2:1
Т
4:2
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:5
Т
0:4
Т
2:0
Т
3:0
Т
1:0
Т
3:2
Т
1:2

Голы

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.67
2.1

Среднее время на гол

54
42

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

2.7
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

47
41

Голов в среднем за матч

2.14
1.86

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

42
48

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 11 0.37
Сальвесен Ларс-Йорген 7 0.23
Фрайдей Фред 5 0.17
Ипалибо Джек 4 0.13
Стенгель Херман 3 (1) 0.1
Валсвик Густав 3 0.1
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.07
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.07
Гулликсен Тобиас 2 0.07
Грогард Томас 1 0.03
Энерсен Оле 1 0.03
Токстад Кристоффер 1 0.03
Гуннарссон Никлас 1 0.03
Боаэн Эрнест 1 0.03
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0
Jonas Torrissen Therkelsen 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 24 (3) 0.8
Ветлесен Уго 16 0.53
Эспейор Рунар 12 0.4
Салтнес Ульрик 6 0.2
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.2
Сольбаккен Ола 4 0.13
Вембангомо Брис 2 0.07
Мугиша Джоэл 2 0.07
Грёнбек Альберт 2 0.07
Амундсен Исак 2 0.07
Мо Бреде 1 0.03
Сёрли Сондре 1 0.03
Сампстед Альфонс 1 0.03
Берг Патрик 1 0.03
Зугеля Нино 1 0.03
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 7 0
Стеневик Халлдор 7 0
Стенгель Херман 3 0
Боаэн Эрнест 3 0
Токстад Кристоффер 2 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Грогард Томас 2 0
Фрайдей Фред 2 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Красники Крешник 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Валсвик Густав 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Хове Йохан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Энерсен Оле 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 4 0
Ветлесен Уго 4 0
Сольбаккен Ола 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Хаген Элиас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мугиша Джоэл 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Будё-Глимт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

5
8
Стрёмсгодсет
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Будё-Глимт
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

25
4

Волевые поражения

9
46
Стрёмсгодсет
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (14)
41% (12)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
31% (9)
31% (9)
Будё-Глимт
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
17% (5)
48% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

32
9

Волевые поражения

14
54

Голы по времени матча

Забито

29
36
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
2
7%
3
8%
1-15
4
14%
5
14%
16-30
8
28%
7
19%
31-45
6
21%
3
8%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
6
21%
12
33%
76-90

Пропущено

22
18
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
9%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
3
17%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
6
27%
3
17%
61-75
4
18%
4
22%
76-90

Забито

12
47
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 27
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 14
0
0%
4
9%
1-15
2
17%
4
9%
16-30
4
33%
12
26%
31-45
0
0%
7
15%
46-60
2
17%
10
21%
61-75
4
33%
10
21%
76-90

Пропущено

30
20
19 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
6
20%
2
10%
1-15
8
27%
1
5%
16-30
5
17%
6
30%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
6
20%
4
20%
76-90

Забито

41
83
20 В 1-м тайме 35
21 Во 2-м тайме 48
12 Забивали первыми 19
9 Не забивали 1
2
5%
7
8%
1-15
6
15%
9
11%
16-30
12
29%
29%
19
23%
31-45
6
15%
10
12%
46-60
5
12%
16
19%
61-75
10
24%
22
27%
76-90

Пропущено

52
38
27 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
8
15%
4
11%
1-15
11
21%
3
8%
16-30
8
15%
9
24%
31-45
6
12%
8
21%
46-60
9
17%
6
16%
61-75
10
19%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1
Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

Точный счет

1:2
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
4 раза 27%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:4
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 57%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:4
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
3
6 раз 21%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
12 раз 41%
1
5 раз 17%
4
5 раз 17%
5
4 раза 14%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
1.5
11
4
7
7
2.5
7
8
2
12
3.5
7
8
1
13
4.5
5
10
1
13
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
1
3
12
1.5
12
2
1
14
2.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
28
1
10
19
1.5
23
6
8
21
2.5
11
18
2
27
3.5
11
18
1
28
4.5
6
23
1
28
5.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 30 24 3 3 69 - 25 75
2. Будё-Глимт 2:2 30 17 7 6 84 - 41 58
3. Русенборг 1:2 30 16 8 6 68 - 43 56
4. Лиллестрём 2:1 30 16 5 9 48 - 34 53
5. Волеренга 1:0 30 14 5 11 52 - 47 47
6. Одд 1:1 30 13 6 11 43 - 45 45
7. Тромсё 1:2 30 10 12 8 45 - 49 42
8. Сарпсборг-08 2:1 30 12 5 13 56 - 53 41
9. Олесунн 2:1 30 11 8 11 32 - 44 41
10. Хёугесунн 2:0 30 11 7 12 42 - 44 40
11. Викинг 1:1 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 2:2 30 9 7 14 44 - 53 34
13. Хам-Кам 1:2 30 6 13 11 33 - 42 31
14. Кристиансунд 1:1 30 5 8 17 37 - 60 23
15. Саннефьёрд 0:2 30 6 5 19 40 - 68 23
16. Дьерв 1:1 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 1:2 15 12 2 1 37 - 14 38
2. Мольде 0:1 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Волеренга 1:0 15 10 2 3 31 - 19 32
4. Будё-Глимт 2:2 15 8 6 1 47 - 20 30
5. Лиллестрём 2:1 15 9 2 4 23 - 13 29
6. Тромсё 1:2 15 8 4 3 28 - 23 28
7. Одд 1:1 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 2:2 15 7 3 5 32 - 23 24
9. Олесунн 2:1 15 6 5 4 17 - 17 23
10. Хёугесунн 2:0 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 2:1 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 1:1 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 1:2 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 1:1 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 1:1 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 0:2 15 1 5 9 21 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 15 12 2 1 30 - 12 38
2. Будё-Глимт 2:2 15 9 1 5 37 - 21 28
3. Лиллестрём 2:1 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 2:1 15 6 2 7 29 - 29 20
5. Одд 1:1 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 1:2 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 2:0 15 5 3 7 18 - 22 18
8. Олесунн 2:1 15 5 3 7 15 - 27 18
9. Волеренга 1:0 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 1:1 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 0:2 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 1:2 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 1:2 15 2 7 6 16 - 25 13
14. Стрёмсгодсет 2:2 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 1:1 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 1:1 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Валсвик Густав уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    37'
    Jonas Torrissen Therkelsen получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Будё-Глимт
5.00
4.76
1.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 2:2 Будё-Глимт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 