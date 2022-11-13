  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 5887 Главный судья: Моэн Свейн
Стрёмсгодсет
2:4
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
14' Гол
Гуннарссон Никлас
35' Желтая карточка
Сольбаккен Ола
37' Желтая карточка
Jonas Torrissen Therkelsen
1:1
42' Гол в свои ворота
Валсвик Густав
1:2
47' Гол
Эспейор Рунар
2:2
56' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
2:3
75' Гол
Хейбротен Мариус
2:4
87' Гол
Пеллегрино Амаль
90'+5
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
43
Jonas
Torrissen
Therkelsen
7
Стеневик
Халлдор
19
Браут-Брюнес
Джонатан
17
Гулликсен
Тобиас
1
Лунд
Юлиан
Файе
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
22
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
8
Грёнбек
Альберт
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
32
Мугиша
Джоэл
11
Эспейор
Рунар
9
Сольбаккен
Ола
Стрёмсгодсет
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

36.4%
13.6%
50%
8 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

Т
2:2
Т
1:1
Т
7:2
Т
1:2
Т
3:2
ТМК
0:5
Т
1:3
Т
2:0
ТМК
0:5
Т
4:0
Т
2:2
ТМК
2:1
Т
4:2
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:5
Т
0:4
Т
2:0
Т
3:0
Т
1:0
Т
3:2
Т
1:2

Голы

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.67
2.1

Среднее время на гол

54
42

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

2.7
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

47
41

Голов в среднем за матч

2.14
1.86

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

42
48

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 11 0.37
Сальвесен Ларс-Йорген 7 0.23
Фрайдей Фред 5 0.17
Ипалибо Джек 4 0.13
Стенгель Херман 3 (1) 0.1
Валсвик Густав 3 0.1
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.1
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.07
Гулликсен Тобиас 2 0.07
Грогард Томас 1 0.03
Энерсен Оле 1 0.03
Токстад Кристоффер 1 0.03
Гуннарссон Никлас 1 0.03
Боаэн Эрнест 1 0.03
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0
Jonas Torrissen Therkelsen 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 25 (3) 0.83
Ветлесен Уго 16 0.53
Эспейор Рунар 12 0.4
Салтнес Ульрик 6 0.2
Бонифасе Виктор 6 (1) 0.2
Сольбаккен Ола 4 0.13
Вембангомо Брис 2 0.07
Мугиша Джоэл 2 0.07
Грёнбек Альберт 2 0.07
Амундсен Исак 2 0.07
Хейбротен Мариус 1 0.03
Мо Бреде 1 0.03
Берг Патрик 1 0.03
Сёрли Сондре 1 0.03
Сампстед Альфонс 1 0.03
Зугеля Нино 1 0.03
Хаген Элиас 0 0
Сери Яфет 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 7 0
Стеневик Халлдор 7 0
Стенгель Херман 3 0
Боаэн Эрнест 3 0
Токстад Кристоффер 2 0
Гуннарссон Никлас 2 0
Грогард Томас 2 0
Фрайдей Фред 2 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Красники Крешник 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Валсвик Густав 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Хове Йохан 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Энерсен Оле 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейбротен Мариус 4 0
Ветлесен Уго 4 0
Сольбаккен Ола 3 0
Бонифасе Виктор 1 1
Вембангомо Брис 2 0
Хайкин Никита 2 0
Хаген Элиас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Мугиша Джоэл 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Лоде Мариус 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сери Яфет 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Будё-Глимт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

8
8
Стрёмсгодсет
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Будё-Глимт
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

25
4

Волевые поражения

9
46
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
43% (13)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Будё-Глимт
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
17% (5)
47% (14)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

32
12

Волевые поражения

17
54

Голы по времени матча

Забито

32
39
16 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
3
9%
3
8%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
9
28%
7
18%
31-45
7
22%
4
10%
46-60
3
9%
7
18%
61-75
6
19%
13
33%
76-90

Пропущено

25
21
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
8%
3
14%
1-15
3
12%
2
10%
16-30
3
12%
4
19%
31-45
5
20%
5
24%
46-60
7
28%
3
14%
61-75
5
20%
4
19%
76-90

Забито

12
47
6 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 27
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 15
0
0%
4
9%
1-15
2
17%
4
9%
16-30
4
33%
12
26%
31-45
0
0%
7
15%
46-60
2
17%
10
21%
61-75
4
33%
10
21%
76-90

Пропущено

30
20
19 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
6
20%
2
10%
1-15
8
27%
1
5%
16-30
5
17%
6
30%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
6
20%
4
20%
76-90

Забито

44
86
22 В 1-м тайме 35
22 Во 2-м тайме 51
13 Забивали первыми 19
9 Не забивали 1
3
7%
7
8%
1-15
6
14%
9
10%
16-30
13
30%
30%
19
22%
31-45
7
16%
11
13%
46-60
5
11%
17
20%
61-75
10
23%
23
27%
76-90

Пропущено

55
41
27 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 22
8
15%
5
12%
1-15
11
20%
3
7%
16-30
8
15%
10
24%
31-45
7
13%
9
22%
46-60
10
18%
6
15%
61-75
11
20%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0
Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Цюрих - Будё-Глимт 2:1
Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Динамо Загреб - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Будё-Глимт - Динамо Загреб 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

Точный счет

1:2
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
5
4 раза 27%
4
2 раза 13%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
1:4
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
8 раз 53%
4
4 раза 27%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:4
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
3
6 раз 20%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
12 раз 40%
4
6 раз 20%
1
5 раз 17%
5
4 раза 13%
0
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
1.5
11
4
7
8
2.5
7
8
2
13
3.5
7
8
1
14
4.5
5
10
1
14
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
13
2
1
14
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
29
1
11
19
1.5
24
6
8
22
2.5
12
18
2
28
3.5
12
18
1
29
4.5
6
24
1
29
5.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 30 25 3 2 71 - 25 78
2. Будё-Глимт 30 18 6 6 86 - 41 60
3. Русенборг 30 16 8 6 69 - 44 56
4. Лиллестрём 30 16 5 9 49 - 34 53
5. Одд 30 13 6 11 43 - 45 45
6. Волеренга 30 13 5 12 52 - 49 44
7. Тромсё 30 10 13 7 46 - 49 43
8. Сарпсборг-08 30 12 5 13 57 - 54 41
9. Олесунн 30 10 9 11 32 - 45 39
10. Хёугесунн 30 10 8 12 42 - 46 38
11. Викинг 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 30 9 6 15 44 - 55 33
13. Хам-Кам 30 6 13 11 33 - 43 31
14. Саннефьёрд 30 6 6 18 42 - 68 24
15. Кристиансунд 30 5 8 17 37 - 60 23
16. Дьерв 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 15 12 2 1 38 - 15 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Лиллестрём 15 9 2 4 24 - 13 29
5. Волеренга 15 9 2 4 31 - 21 29
6. Тромсё 15 8 5 2 29 - 23 29
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 15 7 2 6 32 - 25 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 15 1 6 8 23 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 13 2 0 32 - 12 41
2. Будё-Глимт 15 10 0 5 39 - 21 30
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 15 6 2 7 30 - 30 20
5. Одд 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 15 4 4 7 18 - 24 16
8. Олесунн 15 4 4 7 15 - 28 16
9. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 15 2 7 6 16 - 26 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 25 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Мольде Фофана Датро 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 4
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Валсвик Густав уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      37'
      Jonas Torrissen Therkelsen получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      35'
      Сольбаккен Ола получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Гуннарссон Никлас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 2:4 Будё-Глимт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     