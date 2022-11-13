Тур: 30. Стадион: Альфхейм. Главный судья: Сагги Рохит
0'
1:0
12' ГолКаманси Уоррен
1:1
20' ГолTorbjoern Kallevaag
1:2
35' ГолЭбийе Мозес
43' Желтая карточкаSimen Rafn
Ход матча
12'
20'
35'
1:2
43'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
24 Daniel Bassi
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кителано ЙонПолузащитник
- Нападающий
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Тромсё
Олесунн
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
50%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.38
0.93
Среднее время на гол
65
96
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
80
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.55
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
90
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|13 (1)
|0.43
|Эбийе Мозес
|7
|0.23
|Миккельсен Эугуст
|6 (1)
|0.2
|Каманси Уоррен
|5
|0.17
|Опсал Сакариас
|3
|0.1
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.07
|Йенсен Рубен
|2
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0.07
|Нордас Лассе
|2
|0.07
|Псише Кристоф
|2
|0.07
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.07
|Нильсен Лассе III
|1
|0.03
|Туоминен Яссе
|1
|0.03
|Винтер Феликс
|1
|0.03
|Норхейм Рунар
|1
|0.03
|Енссен Андерс
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.23
|Нордли Симен Болькан
|3
|0.1
|Дубвик Исак
|3
|0.1
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.07
|Лима Эриксон
|2
|0.07
|Бармен Кристоффер
|2
|0.07
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0.07
|Simen Rafn
|1
|0.03
|Кумсан Джилберт
|1
|0.03
|Чанаджия Дарио
|1
|0.03
|Голубович Петар
|1
|0.03
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.03
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0.03
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Кителано Йон
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе III
|6
|0
|Йенсен Рубен
|5
|0
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Хаугор Якоб
|3
|0
|Енссен Андерс
|3
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Псише Кристоф
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Каманси Уоррен
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|9
|0
|Голубович Петар
|6
|0
|Шербечич Бесим
|6
|0
|Torbjoern Kallevaag
|5
|0
|Simen Rafn
|4
|0
|Лима Эриксон
|4
|0
|Фельман Давид
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Эбийе Мозес
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Олесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
8
6
Тромсё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Олесунн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
13
8
Волевые поражения
15
14
Тромсё
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Олесунн
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
38% (11)
48% (14)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
22
12
Волевые поражения
23
20
Голы по времени матча
Забито
27
14
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
6
22%
1
7%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
4
15%
5
36%
31-45
5
19%
3
21%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
2
14%
76-90
Пропущено
21
25
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
7
28%
61-75
5
24%
7
28%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
7
39%
61-75
6
35%
3
17%
76-90
Пропущено
26
16
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
12%
1
6%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
8
31%
5
31%
76-90
Забито
44
32
18 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
7
16%
2
6%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
6
14%
9
28%
31-45
9
20%
5
16%
46-60
4
9%
7
22%
61-75
13
30%
30%
5
16%
76-90
Пропущено
47
41
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
6
13%
4
10%
1-15
7
15%
4
10%
16-30
7
15%
8
20%
31-45
8
17%
5
12%
46-60
6
13%
8
20%
61-75
13
28%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2
Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2
Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1
Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3
Результаты матчей
Тромсё
Олесунн
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 24%
2:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
2
10 раз 34%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
95
510
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
77
510
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
1910
1415
1019
425
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|30
|24
|3
|3
|69 - 25
|75
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|30
|17
|7
|6
|84 - 41
|58
|3.
|Русенборг
|1:2
|30
|16
|8
|6
|68 - 43
|56
|4.
|Лиллестрём
|2:1
|30
|16
|5
|9
|48 - 34
|53
|5.
|Волеренга
|1:0
|30
|14
|5
|11
|52 - 47
|47
|6.
|Одд
|1:1
|30
|13
|6
|11
|43 - 45
|45
|7.
|Тромсё
|1:2
|30
|10
|12
|8
|45 - 49
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|2:1
|30
|12
|5
|13
|56 - 53
|41
|9.
|Олесунн
|2:1
|30
|11
|8
|11
|32 - 44
|41
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|30
|11
|7
|12
|42 - 44
|40
|11.
|Викинг
|1:1
|30
|9
|8
|13
|48 - 54
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|30
|9
|7
|14
|44 - 53
|34
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|30
|6
|13
|11
|33 - 42
|31
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|30
|5
|8
|17
|37 - 60
|23
|15.
|Саннефьёрд
|0:2
|30
|6
|5
|19
|40 - 68
|23
|16.
|Дьерв
|1:1
|30
|5
|5
|20
|30 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:2
|15
|12
|2
|1
|37 - 14
|38
|2.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Волеренга
|1:0
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|4.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|5.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 13
|29
|6.
|Тромсё
|1:2
|15
|8
|4
|3
|28 - 23
|28
|7.
|Одд
|1:1
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|7
|3
|5
|32 - 23
|24
|9.
|Олесунн
|2:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|1:1
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|20
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|4
|5
|6
|27 - 29
|17
|15.
|Дьерв
|1:1
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|2
|1
|30 - 12
|38
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|9
|1
|5
|37 - 21
|28
|3.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|2
|7
|29 - 29
|20
|5.
|Одд
|1:1
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|6.
|Русенборг
|1:2
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|7.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|8.
|Олесунн
|2:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 27
|18
|9.
|Волеренга
|1:0
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|10.
|Викинг
|1:1
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|1:2
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|2
|7
|6
|16 - 25
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|1:1
|15
|1
|3
|11
|15 - 40
|6
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7