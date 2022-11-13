  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Тромсё
1:2
Второй тайм: 68'
Олесунн
0'
1:0
12' Гол
Каманси Уоррен
1:1
20' Гол
Torbjoern Kallevaag
1:2
35' Гол
Эбийе Мозес
43' Желтая карточка
Simen Rafn

Ход матча

12'
Каманси Уоррен
(Нильсен Лассе III)
1:0
20'
1:1
Torbjoern Kallevaag
(Кумсан Джилберт)
35'
1:2
Эбийе Мозес
(Simen Rafn)
43'
 
Simen Rafn
62'
Норхейм Рунар
Винтер Феликс
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Олесунн
4.80
3.90
4.20
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
14
Каманси
Уоррен
25
Нильсен
Лассе
III
7
Винтер
Феликс
22
Опсал
Сакариас
17
Китолано
Эрик
10
Миккельсен
Эугуст
9
Нордас
Лассе
1
Грютебуст
Стен
10
Бармен
Кристоффер
5
Фельман
Давид
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
33
Simen
Rafn
7
Лима
Эриксон
6
Сегберг
Эрленд
16
Кителано
Йон
14
Torbjoern
Kallevaag
21
Эбийе
Мозес
23
Кумсан
Джилберт
Тромсё
3-5-2
Олесунн
3-4-3

История личных встреч

Тромсё
Олесунн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
50%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Т
2:2
ТМК
2:1
Т
3:2
Т
3:1
Т
1:2
Т
6:0
Т
1:1
Т
0:2
ТМК
2:0
ТМС
2:0
Т
1:2
Т
0:0
Т
1:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
3:1
Т
1:1
ТМС
1:3
Т
1:3

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
0.93

Среднее время на гол

65
96

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 13 (1) 0.43
Эбийе Мозес 7 0.23
Миккельсен Эугуст 6 (1) 0.2
Каманси Уоррен 5 0.17
Опсал Сакариас 3 0.1
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Йенсен Рубен 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Псише Кристоф 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Нильсен Лассе III 1 0.03
Туоминен Яссе 1 0.03
Винтер Феликс 1 0.03
Норхейм Рунар 1 0.03
Енссен Андерс 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.23
Нордли Симен Болькан 3 0.1
Дубвик Исак 3 0.1
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.07
Лима Эриксон 2 0.07
Бармен Кристоффер 2 0.07
Torbjoern Kallevaag 2 0.07
Simen Rafn 1 0.03
Кумсан Джилберт 1 0.03
Чанаджия Дарио 1 0.03
Голубович Петар 1 0.03
Солнёрдал Оскар 1 0.03
Nikolai Soeyset Hopland 1 0.03
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 6 0
Йенсен Рубен 5 0
Гундерсен Йостейн 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Китолано Эрик 4 0
Хаугор Якоб 3 0
Енссен Андерс 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Псише Кристоф 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 9 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 6 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Simen Rafn 4 0
Лима Эриксон 4 0
Фельман Давид 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0

Результаты матчей

Тромсё
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Олесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

8
6
Тромсё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Олесунн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

15
14
Тромсё
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Олесунн
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
62% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
38% (11)
48% (14)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

23
20

Голы по времени матча

Забито

27
14
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
6
22%
1
7%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
4
15%
5
36%
31-45
5
19%
3
21%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
2
14%
76-90

Пропущено

21
25
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
3
14%
7
28%
61-75
5
24%
7
28%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
7
39%
61-75
6
35%
3
17%
76-90

Пропущено

26
16
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
12%
1
6%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
8
31%
5
31%
76-90

Забито

44
32
18 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
7
16%
2
6%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
6
14%
9
28%
31-45
9
20%
5
16%
46-60
4
9%
7
22%
61-75
13
30%
30%
5
16%
76-90

Пропущено

47
41
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
6
13%
4
10%
1-15
7
15%
4
10%
16-30
7
15%
8
20%
31-45
8
17%
5
12%
46-60
6
13%
8
20%
61-75
13
28%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2
Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2
Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1
Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3

Результаты матчей

Тромсё
Олесунн

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 24%
2:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
10 раз 34%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 34%
1
9 раз 31%
2
9 раз 31%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
9
5
1.5
5
10
4
10
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
7
7
5
10
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
19
10
14
15
1.5
10
19
4
25
2.5
1
28
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 30 24 3 3 69 - 25 75
2. Будё-Глимт 2:2 30 17 7 6 84 - 41 58
3. Русенборг 1:2 30 16 8 6 68 - 43 56
4. Лиллестрём 2:1 30 16 5 9 48 - 34 53
5. Волеренга 1:0 30 14 5 11 52 - 47 47
6. Одд 1:1 30 13 6 11 43 - 45 45
7. Тромсё 1:2 30 10 12 8 45 - 49 42
8. Сарпсборг-08 2:1 30 12 5 13 56 - 53 41
9. Олесунн 2:1 30 11 8 11 32 - 44 41
10. Хёугесунн 2:0 30 11 7 12 42 - 44 40
11. Викинг 1:1 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 2:2 30 9 7 14 44 - 53 34
13. Хам-Кам 1:2 30 6 13 11 33 - 42 31
14. Кристиансунд 1:1 30 5 8 17 37 - 60 23
15. Саннефьёрд 0:2 30 6 5 19 40 - 68 23
16. Дьерв 1:1 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 1:2 15 12 2 1 37 - 14 38
2. Мольде 0:1 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Волеренга 1:0 15 10 2 3 31 - 19 32
4. Будё-Глимт 2:2 15 8 6 1 47 - 20 30
5. Лиллестрём 2:1 15 9 2 4 23 - 13 29
6. Тромсё 1:2 15 8 4 3 28 - 23 28
7. Одд 1:1 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 2:2 15 7 3 5 32 - 23 24
9. Олесунн 2:1 15 6 5 4 17 - 17 23
10. Хёугесунн 2:0 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 2:1 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 1:1 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 1:2 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 1:1 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 1:1 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 0:2 15 1 5 9 21 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 15 12 2 1 30 - 12 38
2. Будё-Глимт 2:2 15 9 1 5 37 - 21 28
3. Лиллестрём 2:1 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 2:1 15 6 2 7 29 - 29 20
5. Одд 1:1 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 1:2 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 2:0 15 5 3 7 18 - 22 18
8. Олесунн 2:1 15 5 3 7 15 - 27 18
9. Волеренга 1:0 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 1:1 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 0:2 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 1:2 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 1:2 15 2 7 6 16 - 25 13
14. Стрёмсгодсет 2:2 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 1:1 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 1:1 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Felix Winther уходит с поля. Норхейм Рунар выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Симен Рафн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Эбийе Мозес бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Torbjoern Kallevaag бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Каманси Уоррен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Олесунн
4.80
3.90
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 1:2 Олесунн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тромсё
Олесунн
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 