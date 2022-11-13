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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Тромсё
2:2
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
12' Гол
Каманси Уоррен
1:1
20' Гол
Torbjoern Kallevaag
1:2
35' Гол
Эбийе Мозес
43' Желтая карточка
Simen Rafn
78' Желтая карточка
Нордли Симен Болькан
80' Желтая карточка
Bjoern Martin Kristiansen
2:2
85' Гол
Миккельсен Эугуст
90' Желтая карточка
Китолано Эрик
90'+4

Ход матча

12'
Каманси Уоррен
(Нильсен Лассе III)
1:0
20'
1:1
Torbjoern Kallevaag
(Кумсан Джилберт)
35'
1:2
Эбийе Мозес
(Simen Rafn)
43'
 
Simen Rafn
62'
Норхейм Рунар
Винтер Феликс
 
68'
 
Kristoffer Oedemarksbakken
Torbjoern Kallevaag
68'
 
Нордли Симен Болькан
Кумсан Джилберт
68'
 
Bjoern Martin Kristiansen
Эбийе Мозес
78'
 
Нордли Симен Болькан
80'
 
Bjoern Martin Kristiansen
85'
Миккельсен Эугуст
(Каманси Уоррен)
2:2
90'
Китолано Эрик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
14
Каманси
Уоррен
25
Нильсен
Лассе
III
7
Винтер
Феликс
22
Опсал
Сакариас
17
Китолано
Эрик
10
Миккельсен
Эугуст
9
Нордас
Лассе
1
Грютебуст
Стен
10
Бармен
Кристоффер
5
Фельман
Давид
18
Nikolai
Soeyset
Hopland
33
Simen
Rafn
7
Лима
Эриксон
6
Сегберг
Эрленд
16
Кителано
Йон
14
Torbjoern
Kallevaag
21
Эбийе
Мозес
23
Кумсан
Джилберт
Тромсё
3-5-2
Олесунн
3-4-3

История личных встреч

Тромсё
Олесунн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
50%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

Т
2:2
ТМК
2:1
Т
3:2
Т
3:1
Т
1:2
Т
6:0
Т
1:1
Т
0:2
ТМК
2:0
ТМС
2:0
Т
1:2
Т
0:0
Т
1:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
3:1
Т
1:1
ТМС
1:3
Т
1:3

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.38
0.93

Среднее время на гол

65
96

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.55
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
90

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 13 (1) 0.43
Миккельсен Эугуст 7 (1) 0.23
Эбийе Мозес 7 0.23
Каманси Уоррен 5 0.17
Опсал Сакариас 3 0.1
Вестерлунн Никлас 2 0.07
Йенсен Рубен 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Псише Кристоф 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Нильсен Лассе III 1 0.03
Туоминен Яссе 1 0.03
Винтер Феликс 1 0.03
Норхейм Рунар 1 0.03
Енссен Андерс 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.23
Нордли Симен Болькан 3 0.1
Дубвик Исак 3 0.1
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.07
Лима Эриксон 2 0.07
Бармен Кристоффер 2 0.07
Torbjoern Kallevaag 2 0.07
Simen Rafn 1 0.03
Кумсан Джилберт 1 0.03
Чанаджия Дарио 1 0.03
Голубович Петар 1 0.03
Солнёрдал Оскар 1 0.03
Nikolai Soeyset Hopland 1 0.03
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Кителано Йон 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 6 0
Йенсен Рубен 5 0
Гундерсен Йостейн 5 0
Китолано Эрик 5 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Хаугор Якоб 3 0
Енссен Андерс 3 0
Опсал Сакариас 3 0
Псише Кристоф 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 9 0
Голубович Петар 6 0
Шербечич Бесим 6 0
Torbjoern Kallevaag 5 0
Simen Rafn 4 0
Лима Эриксон 4 0
Фельман Давид 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Нордли Симен Болькан 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0

Результаты матчей

Тромсё
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Олесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

10
8
Тромсё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Олесунн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

13
8

Волевые поражения

15
14
Тромсё
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Олесунн
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
60% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
37% (11)
50% (15)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

22
12

Волевые поражения

25
22

Голы по времени матча

Забито

29
16
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
7
24%
1
6%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
4
14%
6
38%
31-45
5
17%
3
19%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
28%
2
13%
76-90

Пропущено

23
27
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
13%
4
15%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
3
13%
5
19%
31-45
5
22%
2
7%
46-60
3
13%
7
26%
61-75
5
22%
8
30%
30%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
1
6%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
4
22%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
7
39%
61-75
6
35%
3
17%
76-90

Пропущено

26
16
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
12%
1
6%
1-15
4
15%
3
19%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
3
12%
3
19%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
8
31%
5
31%
76-90

Забито

46
34
19 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 9
8
17%
2
6%
1-15
5
11%
5
15%
16-30
6
13%
10
29%
29%
31-45
9
20%
5
15%
46-60
4
9%
7
21%
61-75
14
30%
5
15%
76-90

Пропущено

49
43
22 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 23
6
12%
5
12%
1-15
8
16%
4
9%
16-30
8
16%
8
19%
31-45
8
16%
5
12%
46-60
6
12%
8
19%
61-75
13
27%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2
Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2
Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1
Олесунн - Хам-Кам 0:0 Олесунн - Викинг 2:1 Мольде - Олесунн 3:0 Олесунн - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:2 Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3

Результаты матчей

Тромсё
Олесунн

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:2
6 раз 20%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
11 раз 37%
0
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
5
1.5
5
10
4
11
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
20
10
15
15
1.5
11
19
4
26
2.5
1
29
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 30 25 3 2 71 - 25 78
2. Будё-Глимт 30 18 6 6 86 - 41 60
3. Русенборг 30 16 8 6 69 - 44 56
4. Лиллестрём 30 16 5 9 49 - 34 53
5. Одд 30 13 6 11 43 - 45 45
6. Волеренга 30 13 5 12 52 - 49 44
7. Тромсё 30 10 13 7 46 - 49 43
8. Сарпсборг-08 30 12 5 13 57 - 54 41
9. Олесунн 30 10 9 11 32 - 45 39
10. Хёугесунн 30 10 8 12 42 - 46 38
11. Викинг 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 30 9 6 15 44 - 55 33
13. Хам-Кам 30 6 13 11 33 - 43 31
14. Саннефьёрд 30 6 6 18 42 - 68 24
15. Кристиансунд 30 5 8 17 37 - 60 23
16. Дьерв 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 15 12 2 1 38 - 15 38
2. Мольде 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Будё-Глимт 15 8 6 1 47 - 20 30
4. Лиллестрём 15 9 2 4 24 - 13 29
5. Волеренга 15 9 2 4 31 - 21 29
6. Тромсё 15 8 5 2 29 - 23 29
7. Одд 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Олесунн 15 6 5 4 17 - 17 23
9. Стрёмсгодсет 15 7 2 6 32 - 25 23
10. Хёугесунн 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 15 1 6 8 23 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 13 2 0 32 - 12 41
2. Будё-Глимт 15 10 0 5 39 - 21 30
3. Лиллестрём 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 15 6 2 7 30 - 30 20
5. Одд 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 15 4 4 7 18 - 24 16
8. Олесунн 15 4 4 7 15 - 28 16
9. Волеренга 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 15 2 7 6 16 - 26 13
14. Стрёмсгодсет 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 25 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Мольде Фофана Датро 15 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 4
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Симен Рафн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Эбийе Мозес бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Torbjoern Kallevaag бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Каманси Уоррен бьет в цель!
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