Тур: 30. Стадион: Аараасен. Главный судья: Marius Hansen Groetta
2:1
Второй тайм: 63'
Ход матча
11'
23'
56'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Ахен НиколасВратарь
-
12 Бейя КлеманЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Лиллестрём
Хам-Кам
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
105
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|8
|0.27
|Ольсен Томас
|5
|0.17
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.17
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0.13
|Драгснес Ветле
|4
|0.13
|Кнудсен Магнус
|3
|0.1
|Петтерссон Том
|3
|0.1
|Огбу Иго
|3
|0.1
|Осен Йермунд
|2
|0.07
|Гарнас Эспен
|2
|0.07
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.07
|Мэтью Ифиний
|2
|0.07
|Кайринен Каан
|1
|0.03
|Кристиансен Мадс
|1
|0.03
|Эд Эскил
|1
|0.03
|Рослер Колин
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aleksander Melgalvis
|4
|0.13
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.13
|Киркеволд Пол
|4
|0.13
|Jonas Enkerud
|4
|0.13
|Hasan Kurucay
|4
|0.13
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0.1
|Конгсро Вегар
|2
|0.07
|Шельстад Фредрик
|2
|0.07
|Morten Bjoerlo
|1
|0.03
|Амин Нури
|1
|0.03
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0.03
|Яковенко Юрий
|1
|0.03
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.03
|Педерсен Маркус
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огбу Иго
|6
|0
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Кнудсен Магнус
|4
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Ольсен Томас
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|Драгснес Ветле
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Рослер Колин
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шельстад Фредрик
|5
|1
|Aleksander Melgalvis
|6
|0
|Конгсро Вегар
|4
|0
|Hasan Kurucay
|4
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|4
|0
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Lars Jendal
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|Fernan Faerron
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Амин Нури
|1
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Ахен Николас
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
10
Лиллестрём
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Хам-Кам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
20
15
Лиллестрём
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)
Хам-Кам
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
24
25
Голы по времени матча
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
14%
3
21%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
6
27%
4
29%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
6
27%
2
14%
76-90
Пропущено
11
24
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
0
0%
5
21%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
6
55%
4
17%
76-90
Забито
23
18
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
0
0%
3
17%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
6
26%
3
17%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
6
26%
3
17%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
6
26%
1
6%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
22%
4
25%
76-90
Забито
45
32
17 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
3
7%
6
19%
1-15
6
13%
5
16%
16-30
8
18%
7
22%
31-45
7
16%
6
19%
46-60
9
20%
3
9%
61-75
12
27%
5
16%
76-90
Пропущено
34
40
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
6
18%
6
15%
1-15
6
18%
5
13%
16-30
3
9%
7
18%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
4
12%
10
25%
61-75
11
32%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1
Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2
Результаты матчей
Лиллестрём
Хам-Кам
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
1
14 раз 48%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
68
411
311
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
87
410
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
227
1415
821
623
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|30
|24
|3
|3
|69 - 25
|75
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|30
|17
|7
|6
|84 - 41
|58
|3.
|Русенборг
|1:2
|30
|16
|8
|6
|68 - 43
|56
|4.
|Лиллестрём
|2:1
|30
|16
|5
|9
|48 - 34
|53
|5.
|Волеренга
|1:0
|30
|14
|5
|11
|52 - 47
|47
|6.
|Одд
|1:1
|30
|13
|6
|11
|43 - 45
|45
|7.
|Тромсё
|1:2
|30
|10
|12
|8
|45 - 49
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|2:1
|30
|12
|5
|13
|56 - 53
|41
|9.
|Олесунн
|2:1
|30
|11
|8
|11
|32 - 44
|41
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|30
|11
|7
|12
|42 - 44
|40
|11.
|Викинг
|1:1
|30
|9
|8
|13
|48 - 54
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|30
|9
|7
|14
|44 - 53
|34
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|30
|6
|13
|11
|33 - 42
|31
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|30
|5
|8
|17
|37 - 60
|23
|15.
|Саннефьёрд
|0:2
|30
|6
|5
|19
|40 - 68
|23
|16.
|Дьерв
|1:1
|30
|5
|5
|20
|30 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:2
|15
|12
|2
|1
|37 - 14
|38
|2.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Волеренга
|1:0
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|4.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|5.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 13
|29
|6.
|Тромсё
|1:2
|15
|8
|4
|3
|28 - 23
|28
|7.
|Одд
|1:1
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|7
|3
|5
|32 - 23
|24
|9.
|Олесунн
|2:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|1:1
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|20
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|4
|5
|6
|27 - 29
|17
|15.
|Дьерв
|1:1
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|2
|1
|30 - 12
|38
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|9
|1
|5
|37 - 21
|28
|3.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|2
|7
|29 - 29
|20
|5.
|Одд
|1:1
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|6.
|Русенборг
|1:2
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|7.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|8.
|Олесунн
|2:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 27
|18
|9.
|Волеренга
|1:0
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|10.
|Викинг
|1:1
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|1:2
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|2
|7
|6
|16 - 25
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|1:1
|15
|1
|3
|11
|15 - 40
|6
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7