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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Лиллестрём
2:1
Второй тайм: 63'
Хам-Кам
0'
0:1
11' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
1:1
23' Гол
Ольсен Томас
2:1
56' Гол
Адамс Акор

Ход матча

11'
0:1
Kristian Loenstad Onsrud
(Педерсен Маркус)
19'
Ибрахимай Илльдрен
Осен Йермунд
 
23'
Ольсен Томас
(Ибрахимай Илльдрен)
1:1
51'
 
Киркеволд Пол
Педерсен Маркус
56'
Адамс Акор
2:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Хам-Кам
2.08
3.95
4.30
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
5
Драгснес
Ветле
4
Гарнас
Эспен
3
Рослер
Колин
2
Рангер
Ларс
23
Осен
Йермунд
8
Мэтью
Ифиний
6
Кайринен
Каан
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
7
Хелланн
Поль-Андре
1
Lars
Jendal
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
6
Накким
Маркус
58
Hasan
Kurucay
2
Конгсро
Вегар
23
Шельстад
Фредрик
33
Aleksander
Melgalvis
10
Emil
Sildnes
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
9
Jonas
Enkerud
19
Педерсен
Маркус
Лиллестрём
4-3-1-2
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Лиллестрём
Хам-Кам

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
Т
2:2
ТМК
1:2
ТМК
5:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
105

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 8 0.27
Ольсен Томас 5 0.17
Фридьонссон Хольмберт 5 0.17
Ибрахимай Илльдрен 4 0.13
Драгснес Ветле 4 0.13
Кнудсен Магнус 3 0.1
Петтерссон Том 3 0.1
Огбу Иго 3 0.1
Осен Йермунд 2 0.07
Гарнас Эспен 2 0.07
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.07
Мэтью Ифиний 2 0.07
Кайринен Каан 1 0.03
Кристиансен Мадс 1 0.03
Эд Эскил 1 0.03
Рослер Колин 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aleksander Melgalvis 4 0.13
Эриксен Кристиан I 4 0.13
Киркеволд Пол 4 0.13
Jonas Enkerud 4 0.13
Hasan Kurucay 4 0.13
Kristian Loenstad Onsrud 3 0.1
Конгсро Вегар 2 0.07
Шельстад Фредрик 2 0.07
Morten Bjoerlo 1 0.03
Амин Нури 1 0.03
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0.03
Яковенко Юрий 1 0.03
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.03
Педерсен Маркус 0 0
Серенсен Оливер 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огбу Иго 6 0
Гарнас Эспен 4 0
Мэтью Ифиний 4 0
Кнудсен Магнус 4 0
Адамс Акор 3 0
Осен Йермунд 1 1
Ольсен Томас 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Хелланн Поль-Андре 2 0
Драгснес Ветле 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Рослер Колин 1 0
Эд Эскил 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шельстад Фредрик 5 1
Aleksander Melgalvis 6 0
Конгсро Вегар 4 0
Hasan Kurucay 4 0
Кобе Эрнандес-Фостер 4 0
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Lars Jendal 2 0
Morten Bjoerlo 2 0
Fernan Faerron 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Амин Нури 1 0
Хассан Рилван 1 0
Ахен Николас 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Хам-Кам
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

4
10
Лиллестрём
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Хам-Кам
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

20
15
Лиллестрём
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
17% (5)
45% (13)
Хам-Кам
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

24
25

Голы по времени матча

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
14%
3
21%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
6
27%
4
29%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
4
18%
1
7%
61-75
6
27%
2
14%
76-90

Пропущено

11
24
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
0
0%
5
21%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
2
18%
4
17%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
6
55%
4
17%
76-90

Забито

23
18
6 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
0
0%
3
17%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
6
26%
3
17%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
6
26%
3
17%
76-90

Пропущено

23
16
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
6
26%
1
6%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
2
9%
4
25%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
22%
4
25%
76-90

Забито

45
32
17 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 8
3
7%
6
19%
1-15
6
13%
5
16%
16-30
8
18%
7
22%
31-45
7
16%
6
19%
46-60
9
20%
3
9%
61-75
12
27%
5
16%
76-90

Пропущено

34
40
15 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
6
18%
6
15%
1-15
6
18%
5
13%
16-30
3
9%
7
18%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
4
12%
10
25%
61-75
11
32%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1
Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 2:1 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1
Хам-Кам
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Мольде - Хам-Кам 5:0 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0 Хам-Кам - Викинг 1:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2

Результаты матчей

Лиллестрём
Хам-Кам

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 24%
1:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
1
14 раз 48%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
8
1.5
4
11
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
7
1.5
4
10
3
12
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
22
7
14
15
1.5
8
21
6
23
2.5
2
27
2
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 30 24 3 3 69 - 25 75
2. Будё-Глимт 2:2 30 17 7 6 84 - 41 58
3. Русенборг 1:2 30 16 8 6 68 - 43 56
4. Лиллестрём 2:1 30 16 5 9 48 - 34 53
5. Волеренга 1:0 30 14 5 11 52 - 47 47
6. Одд 1:1 30 13 6 11 43 - 45 45
7. Тромсё 1:2 30 10 12 8 45 - 49 42
8. Сарпсборг-08 2:1 30 12 5 13 56 - 53 41
9. Олесунн 2:1 30 11 8 11 32 - 44 41
10. Хёугесунн 2:0 30 11 7 12 42 - 44 40
11. Викинг 1:1 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 2:2 30 9 7 14 44 - 53 34
13. Хам-Кам 1:2 30 6 13 11 33 - 42 31
14. Кристиансунд 1:1 30 5 8 17 37 - 60 23
15. Саннефьёрд 0:2 30 6 5 19 40 - 68 23
16. Дьерв 1:1 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 1:2 15 12 2 1 37 - 14 38
2. Мольде 0:1 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Волеренга 1:0 15 10 2 3 31 - 19 32
4. Будё-Глимт 2:2 15 8 6 1 47 - 20 30
5. Лиллестрём 2:1 15 9 2 4 23 - 13 29
6. Тромсё 1:2 15 8 4 3 28 - 23 28
7. Одд 1:1 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 2:2 15 7 3 5 32 - 23 24
9. Олесунн 2:1 15 6 5 4 17 - 17 23
10. Хёугесунн 2:0 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 2:1 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 1:1 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 1:2 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 1:1 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 1:1 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 0:2 15 1 5 9 21 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 15 12 2 1 30 - 12 38
2. Будё-Глимт 2:2 15 9 1 5 37 - 21 28
3. Лиллестрём 2:1 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 2:1 15 6 2 7 29 - 29 20
5. Одд 1:1 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 1:2 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 2:0 15 5 3 7 18 - 22 18
8. Олесунн 2:1 15 5 3 7 15 - 27 18
9. Волеренга 1:0 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 1:1 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 0:2 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 1:2 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 1:2 15 2 7 6 16 - 25 13
14. Стрёмсгодсет 2:2 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 1:1 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 1:1 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Хам-Кам
2.08
3.95
4.30
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