  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 18.
Алания
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 128
Алания 96.1% (123)
X 3.1% (4)
Родина Москва 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Родина Москва
6.10
4.60
6.05
Все Коэффициенты
Алания
Родина Москва

История личных встреч

Алания
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 7 0.41
Машуков Ислам 6 (1) 0.35
Багаев Алан 4 0.24
Гиоргобиани Николай 4 0.24
Петров Максим Вячеславович 2 0.12
Хабалов Алан 2 (1) 0.12
Засеев Азамат 1 0.06
Качмазов Сослан 1 0.06
Корян Аршак 1 0.06
Хосонов Хетаг 1 0.06
Хугаев Алан 1 0.06
Цараев Алан 1 0.06
Мазурин Андрей 1 0.06
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.06
Кочиев Хетаг 1 0.06
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 2 0.12
Морозов Владислав 2 0.12
Тимошенко Иван 2 0.12
Гордюшенко Астемир 2 (1) 0.12
Вачхольз Весли Ната 1 0.06
Калмыков Амур 1 0.06
Воропаев Артём 1 0.06
Куль Руслан 1 0.06
Мальцев Михаил 1 0.06
Голдобин Никита 1 (1) 0.06

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 5 0
Багаев Алан 4 0
Хосонов Хетаг 3 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Засеев Азамат 2 0
Качмазов Сослан 2 0
Хабалов Алан 2 0
Машуков Ислам 2 0
Галоян Артур 2 0
Цараев Алан 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Чочиев Алан 1 0
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Хугаев Алан 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальцев Михаил 3 1
Дмитриев Сергей II 3 1
Клещенко Александр 2 1
Гордюшенко Астемир 3 0
Байтуков Руслан 3 0
Калмыков Амур 1 1
Аликин Павел 2 0
Баринов Даниил 2 0
Куль Руслан 2 0
Петухов Илья 2 0
Морозов Владислав 2 0
Габараев Альберт 2 0
Вачхольз Весли Ната 0 1
Адеола Раймонд 1 0
Рыков Владимир 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Адаев Владислав 1 0
Айрапетян Арсен 1 0
Сангаре Дэвид 1 0
Воропаев Артём 1 0
Андреев Игорь 1 0

Результаты матчей

Алания
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Родина Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
4
Алания
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Родина Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
11

Волевые поражения

16
3
Алания
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Родина Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

21
7

Голы по времени матча

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
6
33%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
4
22%
2
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

17
6
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
33%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
9
53%
3
50%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

35
14
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
6
17%
2
14%
1-15
2
6%
3
21%
16-30
6
17%
3
21%
31-45
6
17%
3
21%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
10
29%
3
21%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
3
14%
1-15
5
31%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
3
19%
6
27%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3
Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1
Родина Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2
Уфа - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Енисей 0:2 Космос Долгопрудный - Родина Москва 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Балтика 1:2 Акрон - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0

Результаты матчей

Алания
Родина Москва

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Алания
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
5
1.5
1
7
4
5
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
2
1.5
2
7
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
10
7
1.5
3
14
7
10
2.5
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 18 9 8 1 32 - 21 35
2. Алания Заявка 17 10 5 2 34 - 17 35
3. Енисей 0:0 Заявка 18 8 7 3 26 - 19 31
4. Рубин 0:0 Заявка 18 8 7 3 31 - 21 31
5. СКА-Хабаровск Заявка 18 8 5 5 33 - 21 29
6. Арсенал Тула 0:1 Заявка 18 8 4 6 25 - 20 28
7. Шинник 1:0 Заявка 18 8 3 7 21 - 20 27
8. КАМАЗ Заявка 18 7 6 5 23 - 18 27
9. Волгарь Заявка 18 7 5 6 19 - 17 26
10. Нефтехимик 0:0 Заявка 18 6 7 5 16 - 12 25
11. Динамо Махачкала Заявка 18 6 7 5 14 - 14 25
12. Акрон 0:1 Заявка 18 4 8 6 18 - 24 20
13. Уфа Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
14. Родина Москва Заявка 17 4 5 8 14 - 22 17
15. ФК Кубань 0:0 Заявка 18 4 5 9 16 - 19 17
16. Велес Москва Заявка 18 5 1 12 13 - 30 16
17. Краснодар-2 1:0 Заявка 18 4 3 11 12 - 28 15
18. Волга Ульяновск Заявка 18 2 6 10 13 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шинник 1:0 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
2. СКА-Хабаровск Заявка 10 6 2 2 23 - 9 20
3. Енисей 0:0 Заявка 8 6 2 0 15 - 7 20
4. Балтика Заявка 8 5 3 0 16 - 10 18
5. Алания Заявка 9 5 3 1 18 - 10 18
6. Рубин 0:0 Заявка 10 4 5 1 20 - 12 17
7. Волгарь Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
8. Арсенал Тула 0:1 Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. КАМАЗ Заявка 9 4 3 2 14 - 8 15
10. Велес Москва Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. ФК Кубань 0:0 Заявка 9 3 3 3 9 - 5 12
12. Нефтехимик 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
13. Динамо Махачкала Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
14. Уфа Заявка 8 2 2 4 5 - 10 8
15. Акрон 0:1 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
16. Волга Ульяновск Заявка 11 1 4 6 7 - 17 7
17. Родина Москва Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
18. Краснодар-2 1:0 Заявка 8 0 2 6 1 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 10 4 5 1 16 - 11 17
2. Алания Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
3. Рубин 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
4. Акрон 0:1 Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
5. Арсенал Тула 0:1 Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
6. Краснодар-2 1:0 Заявка 10 4 1 5 11 - 16 13
7. Нефтехимик 0:0 Заявка 9 3 4 2 8 - 5 13
8. Динамо Махачкала Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
9. КАМАЗ Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Родина Москва Заявка 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Енисей 0:0 Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
12. Уфа Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
13. СКА-Хабаровск Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Волгарь Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
15. ФК Кубань 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
16. Волга Ульяновск Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17. Шинник 1:0 Заявка 8 1 1 6 8 - 15 4
18. Велес Москва Заявка 8 1 0 7 3 - 17 3
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 9
Арсенал Тула Луценко Евгений 7
Волгарь Стефанович Илья 7
Алания Галоян Артур 7
Рубин Фамейе Джоэль 7
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Пальцев Валентин 1 8
Волгарь Талалай Денис 1 7
ФК Кубань Безденежных Игорь 1 6
Уфа Плиев Константин 1 6
Шинник Грузнов Илья 2 4
Весь список
  • Анонс
    Матч еще не начался.
    •
    Прогнозы 128
    Алания 96.1% (123)
    X 3.1% (4)
    Родина Москва 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Родина Москва
    6.10
    4.60
    6.05
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Алания - Родина Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Алания - Родина Москва

    Исход игры
    Алания
    96.1% (123)
    Ничья
    3.1% (4)
    Родина Москва
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.17% (47)
    Меньше
    60.83% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    32.5% (39)
    Нет
    67.5% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Алания
    41.4% (53)
    2:1 Алания
    15.6% (20)
    1:0 Алания
    14.1% (18)
    3:1 Алания
    11.7% (15)
    3:0 Алания
    7.8% (10)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Алания
    Родина Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     