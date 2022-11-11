Тур: 18.
Позже
История личных встреч
Алания
Родина Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|7
|0.41
|Машуков Ислам
|6 (1)
|0.35
|Багаев Алан
|4
|0.24
|Гиоргобиани Николай
|4
|0.24
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.12
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.12
|Засеев Азамат
|1
|0.06
|Качмазов Сослан
|1
|0.06
|Корян Аршак
|1
|0.06
|Хосонов Хетаг
|1
|0.06
|Хугаев Алан
|1
|0.06
|Цараев Алан
|1
|0.06
|Мазурин Андрей
|1
|0.06
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.06
|Кочиев Хетаг
|1
|0.06
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреев Игорь
|2
|0.12
|Морозов Владислав
|2
|0.12
|Тимошенко Иван
|2
|0.12
|Гордюшенко Астемир
|2 (1)
|0.12
|Вачхольз Весли Ната
|1
|0.06
|Калмыков Амур
|1
|0.06
|Воропаев Артём
|1
|0.06
|Куль Руслан
|1
|0.06
|Мальцев Михаил
|1
|0.06
|Голдобин Никита
|1 (1)
|0.06
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кочиев Хетаг
|5
|0
|Багаев Алан
|4
|0
|Хосонов Хетаг
|3
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Качмазов Сослан
|2
|0
|Хабалов Алан
|2
|0
|Машуков Ислам
|2
|0
|Галоян Артур
|2
|0
|Цараев Алан
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальцев Михаил
|3
|1
|Дмитриев Сергей II
|3
|1
|Клещенко Александр
|2
|1
|Гордюшенко Астемир
|3
|0
|Байтуков Руслан
|3
|0
|Калмыков Амур
|1
|1
|Аликин Павел
|2
|0
|Баринов Даниил
|2
|0
|Куль Руслан
|2
|0
|Петухов Илья
|2
|0
|Морозов Владислав
|2
|0
|Габараев Альберт
|2
|0
|Вачхольз Весли Ната
|0
|1
|Адеола Раймонд
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Адаев Владислав
|1
|0
|Айрапетян Арсен
|1
|0
|Сангаре Дэвид
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Андреев Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Алания
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Родина Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
4
Алания
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Родина Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
11
Волевые поражения
16
3
Алания
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Родина Москва
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
21
7
Голы по времени матча
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
6
33%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
4
22%
2
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
17
6
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
2
33%
31-45
2
12%
1
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
9
53%
3
50%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
35
14
14 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
6
17%
2
14%
1-15
2
6%
3
21%
16-30
6
17%
3
21%
31-45
6
17%
3
21%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
10
29%
3
21%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
3
14%
1-15
5
31%
3
14%
16-30
2
13%
3
14%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
3
19%
6
27%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Балтика - Алания 2:1 Алания - Волгарь 2:0 Алания - Акрон 3:3 Краснодар-2 - Алания 0:3
Алания - СКА-Хабаровск 4:1 Арсенал Тула - Алания 0:2 Динамо СПб - Алания 2:3 Алания - Шинник 3:1 Волгарь - Алания 0:0 Алания - Велес Москва 1:0 Алания - КАМАЗ 4:2 Рубин - Алания 2:2 Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3 Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1
Родина Москва
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Родина Москва - Волга Ульяновск 2:1 Родина Москва - Звезда Санкт-Петербург 3:4 ФК Кубань - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 0:2
Уфа - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Енисей 0:2 Космос Долгопрудный - Родина Москва 1:1 КАМАЗ - Родина Москва 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Балтика 1:2 Акрон - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Краснодар-2 1:2 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Шинник - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 0:0 Велес Москва - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Алания 1:3 Рубин - Родина Москва 2:0 Сокол - Родина Москва 1:0
Результаты матчей
Алания
Родина Москва
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Алания
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
45
17
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
62
27
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
107
314
710
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|34 - 17
|35
|2.
|Балтика
|Заявка
|17
|8
|8
|1
|30 - 20
|32
|3.
|Енисей
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|26 - 19
|30
|4.
|Рубин
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|25 - 19
|28
|6.
|КАМАЗ
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|22 - 15
|27
|7.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|30 - 20
|26
|8.
|Волгарь
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|18 - 15
|26
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|10.
|Шинник
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 20
|24
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|13 - 14
|22
|12.
|Акрон
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|18 - 23
|20
|13.
|Уфа
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 22
|18
|14.
|Родина Москва
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 22
|17
|15.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|5
|1
|11
|13 - 29
|16
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 19
|16
|17.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|11 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Шинник
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|12 - 5
|20
|3.
|Балтика
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|16 - 10
|18
|4.
|Алания
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 10
|18
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 8
|17
|6.
|Волгарь
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|8 - 5
|17
|7.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 12
|16
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|14.
|Уфа
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|15.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|16.
|Родина Москва
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 16
|4
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Алания
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Рубин
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Акрон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 14
|13
|5.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|6.
|КАМАЗ
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|8.
|Родина Москва
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|9.
|Енисей
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|11.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Волгарь
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|15.
|ФК Кубань
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Шинник
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 17
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|8
|Арсенал Тула
|Луценко Евгений
|7
|Алания
|Галоян Артур
|7
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|7
|Арсенал Тула
|Панченко Кирилл
|7
|КАМАЗ
|Пальцев Валентин
|1 8
|Волгарь
|Талалай Денис
|1 7
|ФК Кубань
|Безденежных Игорь
|1 6
|Шинник
|Грузнов Илья
|2 4
|Волгарь
|Ведерников Данила
|7
Прогнозы на матч Алания - Родина Москва
Исход игры
Алания
98% (49)
Ничья
2% (1)
Родина Москва
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
38.3% (18)
Нет
61.7% (29)
Популярный счёт
1:0 Алания
26% (13)
2:0 Алания
24% (12)
2:1 Алания
24% (12)
3:1 Алания
8% (4)
3:0 Алания
8% (4)
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