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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хаген Том Харальд
Саннефьёрд
0:2
Второй тайм: 64'
Хёугесунн
0'
17' Желтая карточка
Christos Zafeiris
0:1
20' Гол
Эскесен Юлиус
0:2
24' Гол
Christos Zafeiris
60' Желтая карточка
Вега Дейвер

Ход матча

17'
 
Christos Zafeiris
20'
0:1
Эскесен Юлиус
(Christos Zafeiris)
24'
0:2
Christos Zafeiris
46'
Сингх Хармет
Винбо Альбин
 
60'
Вега Дейвер
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Хёугесунн
2.06
9.00
3.30
Все Коэффициенты
1
Стуревик
Якоб
18
Fredrik
Mani
Paalerud
2
Хокенстад
Матс
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
28
Эррайс
Руфо
8
Куртович
Виллиам
27
Винбо
Альбин
10
Вега
Дейвер
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
10
Christos
Zafeiris
3
Вальстад
Николас
27
Санде
Мадс
16
Содерлунд
Александер
21
Эскесен
Юлиус
Саннефьёрд
4-3-3
Хёугесунн
3-4-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Хёугесунн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:3
Т
1:2
Т
1:1
Т
3:2
Т
0:1
Т
4:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
Т
2:0
А
1:1
А
0:1

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

0.43
1.38

Среднее время на гол

210
65

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.2

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

71
75

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 13 0.43
Тветер Александер Рууд 8 0.27
Айер Кинин 3 0.1
Вега Дейвер 2 0.07
Янсен Квинт 2 0.07
Ньенету Франклин 2 0.07
Хокенстад Матс 2 0.07
Jesper Taaje 2 0.07
Куртович Виллиам 1 0.03
Эррайс Руфо 1 0.03
Фло Фредрик 1 0.03
Youseff Chaib 1 0.03
Винбо Альбин 1 0.03
Маркманруд Ларс 1 0.03
Ian Smeulers 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.3
Санде Мадс 6 0.2
Нжи Билал 6 0.2
Christos Zafeiris 4 0.13
Содерлунд Александер 4 (1) 0.13
Эскесен Юлиус 3 0.1
Реесе Сёрен 3 0.1
Теркильдсен Петер 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.03
Самуэльсен Мартин 1 0.03
Кристенсен Магнус 1 0.03
Лейте Бруно 1 0.03
Гонг Хилари 1 0.03
Педерсен Торе 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 4 1
Куртович Виллиам 5 0
Ian Smeulers 5 0
Сингх Хармет 3 0
Офкир Мохамед 3 0
Вега Дейвер 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Винбо Альбин 3 0
Ордагич Амер 2 0
Хокенстад Матс 2 0
Эррайс Руфо 2 0
Айер Кинин 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Youseff Chaib 1 0
Янсен Квинт 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christos Zafeiris 6 0
Содерлунд Александер 5 0
Санде Мадс 5 0
Реесе Сёрен 5 0
Эскесен Юлиус 5 0
Педерсен Торе 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Anders Baertelsen 4 0
Кристенсен Магнус 3 0
Ндур Алиун 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Крюгор Кевин Мартин 2 0
Нжи Билал 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Torje Naustdal 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Хёугесунн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

22
8
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Хёугесунн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

30
10

Волевые поражения

13
22
Саннефьёрд
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
31% (9)
34% (10)
Хёугесунн
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (4)
41% (12)
45% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

30
12

Волевые поражения

35
30

Голы по времени матча

Забито

24
17
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 20
7
29%
29%
3
18%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Пропущено

30
21
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
5
17%
3
14%
1-15
1
3%
3
14%
16-30
5
17%
4
19%
31-45
8
27%
4
19%
46-60
4
13%
0
0%
61-75
7
23%
7
33%
76-90

Забито

19
24
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 3
20 Не забивали 17
2
11%
3
13%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
4
21%
5
21%
31-45
1
5%
6
25%
46-60
6
32%
2
8%
61-75
3
16%
6
25%
76-90

Пропущено

33
22
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
4
12%
3
14%
1-15
3
9%
8
36%
16-30
6
18%
5
23%
31-45
7
21%
1
5%
46-60
7
21%
1
5%
61-75
6
18%
4
18%
76-90

Забито

43
41
24 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 8
9
21%
6
15%
1-15
6
14%
6
15%
16-30
9
21%
7
17%
31-45
3
7%
11
27%
46-60
10
23%
3
7%
61-75
6
14%
8
20%
76-90

Пропущено

63
43
24 В 1-м тайме 26
39 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 26
9
14%
6
14%
1-15
4
6%
11
26%
16-30
11
17%
9
21%
31-45
15
24%
5
12%
46-60
11
17%
1
2%
61-75
13
21%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Дьерв 1:2
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 1:1 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Саннефьёрд - Одд 1:3 Кристиансунд - Саннефьёрд 3:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2
Хёугесунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2 Будё-Глимт - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1 Хёугесунн - Тромсё 2:1 Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Хёугесунн

Точный счет

2:2
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
7 раз 50%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
1:3
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
1.5
Больше Меньше
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
4
10
3
12
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
21
8
12
17
1.5
12
17
3
26
2.5
5
24
1
28
3.5
2
27
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 30 24 3 3 69 - 25 75
2. Будё-Глимт 2:2 30 17 7 6 84 - 41 58
3. Русенборг 1:2 30 16 8 6 68 - 43 56
4. Лиллестрём 2:1 30 16 5 9 48 - 34 53
5. Волеренга 1:0 30 14 5 11 52 - 47 47
6. Одд 1:1 30 13 6 11 43 - 45 45
7. Тромсё 1:2 30 10 12 8 45 - 49 42
8. Сарпсборг-08 2:1 30 12 5 13 56 - 53 41
9. Олесунн 2:1 30 11 8 11 32 - 44 41
10. Хёугесунн 2:0 30 11 7 12 42 - 44 40
11. Викинг 1:1 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 2:2 30 9 7 14 44 - 53 34
13. Хам-Кам 1:2 30 6 13 11 33 - 42 31
14. Кристиансунд 1:1 30 5 8 17 37 - 60 23
15. Саннефьёрд 0:2 30 6 5 19 40 - 68 23
16. Дьерв 1:1 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 1:2 15 12 2 1 37 - 14 38
2. Мольде 0:1 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Волеренга 1:0 15 10 2 3 31 - 19 32
4. Будё-Глимт 2:2 15 8 6 1 47 - 20 30
5. Лиллестрём 2:1 15 9 2 4 23 - 13 29
6. Тромсё 1:2 15 8 4 3 28 - 23 28
7. Одд 1:1 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 2:2 15 7 3 5 32 - 23 24
9. Олесунн 2:1 15 6 5 4 17 - 17 23
10. Хёугесунн 2:0 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 2:1 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 1:1 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 1:2 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 1:1 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 1:1 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 0:2 15 1 5 9 21 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 15 12 2 1 30 - 12 38
2. Будё-Глимт 2:2 15 9 1 5 37 - 21 28
3. Лиллестрём 2:1 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 2:1 15 6 2 7 29 - 29 20
5. Одд 1:1 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 1:2 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 2:0 15 5 3 7 18 - 22 18
8. Олесунн 2:1 15 5 3 7 15 - 27 18
9. Волеренга 1:0 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 1:1 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 0:2 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 1:2 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 1:2 15 2 7 6 16 - 25 13
14. Стрёмсгодсет 2:2 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 1:1 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 1:1 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Christos Zafeiris бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Эскесен Юлиус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Christos Zafeiris получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Хёугесунн
2.06
9.00
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Саннефьёрд 0:2 Хёугесунн онлайн

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