Тур: 30. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Стеен Кай
0'
1:0
11' ГолБорвен Торгейр
37' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
48' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
Ход матча
11'
1:0
37'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
21
Шёнг
Магнус
10
Сахрауи
Осам
27
Jacob
Eng
11
Лаюни
Амор
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
16
Хуссейн
Эцаз
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сахрауи ОсамПолузащитник
-
27 Jacob EngНападающий
- Нападающий
-
11 Лаюни АморНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Ловик МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Полузащитник
-
24 Бакке ЙоханПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Волеренга
Мольде
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
22.6%
16.1%
61.3%
7 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.36
0.94
Среднее время на гол
66
95
Всего голов
46
22
Голов в среднем за матч
2.71
1.57
Среднее время на гол
33
57
Всего голов
65
38
Голов в среднем за матч
2.1
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
42
73
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|8 (1)
|0.27
|Сахрауи Осам
|6
|0.2
|Борвен Торгейр
|5
|0.17
|Jacob Eng
|4
|0.13
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.13
|Удаль Хенрик
|4
|0.13
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.13
|Кристенсен Тобиас
|2
|0.07
|Хеденстад Вегар
|2
|0.07
|Жута Леонард
|2
|0.07
|Доннум Арон
|2
|0.07
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.07
|Страндберг Стефан
|1
|0.03
|Несберг Иван
|1
|0.03
|Толлос Йонатан
|1
|0.03
|Ятта Сиди
|1
|0.03
|Странд Петтер
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Кьетил Хауг
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|14 (2)
|0.47
|Брюнхильдсен Ола
|10
|0.33
|Коса Маркус Андреас
|9
|0.3
|Грёдем Магнус
|7 (1)
|0.23
|Эйкрем Магнус
|6
|0.2
|Линнес Мартин
|4
|0.13
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.1
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.07
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.07
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.07
|Зехнини Рафик
|2
|0.07
|Брейвик Эмиль
|1
|0.03
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.03
|Хауган Эйрик
|1
|0.03
|Niklas Odegard
|1
|0.03
|Маннсверк Сиверт
|1 (1)
|0.03
|Ловик Матиас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
|Риса Бирк
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеденстад Вегар
|6
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|5
|0
|Доннум Арон
|3
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|4
|0
|Кристенсен Тобиас
|4
|0
|Хольм Один Тьяго
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Шёнг Магнус
|1
|1
|Лаюни Амор
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Сахрауи Осам
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Юклеред Симен
|1
|0
|Ятта Сиди
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|7
|0
|Маннсверк Сиверт
|7
|0
|Брейвик Эмиль
|5
|0
|Хансен Беньямин
|3
|1
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Риса Бирк
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|Зехнини Рафик
|2
|0
|Карлстрём Якоб
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Петерсен Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Мольде
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
11
Волевые поражения
4
0
Волеренга
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Мольде
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
6
Волевые поражения
13
33
Волеренга
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Мольде
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
25
17
Волевые поражения
17
33
Голы по времени матча
Забито
29
30
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
7%
2
7%
1-15
6
21%
1
3%
16-30
7
24%
9
30%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
6
21%
8
27%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
15%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
5
25%
1
9%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
3
15%
2
18%
76-90
Забито
19
37
8 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 13
18 Не забивали 14
2
11%
9
24%
1-15
1
5%
8
22%
16-30
5
26%
4
11%
31-45
4
21%
4
11%
46-60
2
11%
7
19%
61-75
5
26%
5
14%
76-90
Пропущено
30
15
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
2
7%
1
7%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
11
37%
5
33%
61-75
5
17%
5
33%
76-90
Забито
48
67
23 В 1-м тайме 33
25 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 21
8 Не забивали 2
4
8%
11
16%
1-15
7
15%
9
13%
16-30
12
25%
13
19%
31-45
7
15%
11
16%
46-60
7
15%
10
15%
61-75
11
23%
13
19%
76-90
Пропущено
50
26
21 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 17
5
10%
3
12%
1-15
6
12%
5
19%
16-30
10
20%
3
12%
31-45
7
14%
1
4%
46-60
14
28%
7
27%
61-75
8
16%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6
Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4
Мольде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3
Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1
Результаты матчей
Волеренга
Мольде
Точный счет
4:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
114
77
87
410
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
122
69
95
213
68
114
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
272
1415
209
920
1415
524
623
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|30
|24
|3
|3
|69 - 25
|75
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|30
|17
|7
|6
|84 - 41
|58
|3.
|Русенборг
|1:2
|30
|16
|8
|6
|68 - 43
|56
|4.
|Лиллестрём
|2:1
|30
|16
|5
|9
|48 - 34
|53
|5.
|Волеренга
|1:0
|30
|14
|5
|11
|52 - 47
|47
|6.
|Одд
|1:1
|30
|13
|6
|11
|43 - 45
|45
|7.
|Тромсё
|1:2
|30
|10
|12
|8
|45 - 49
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|2:1
|30
|12
|5
|13
|56 - 53
|41
|9.
|Олесунн
|2:1
|30
|11
|8
|11
|32 - 44
|41
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|30
|11
|7
|12
|42 - 44
|40
|11.
|Викинг
|1:1
|30
|9
|8
|13
|48 - 54
|35
|12.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|30
|9
|7
|14
|44 - 53
|34
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|30
|6
|13
|11
|33 - 42
|31
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|30
|5
|8
|17
|37 - 60
|23
|15.
|Саннефьёрд
|0:2
|30
|6
|5
|19
|40 - 68
|23
|16.
|Дьерв
|1:1
|30
|5
|5
|20
|30 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|1:2
|15
|12
|2
|1
|37 - 14
|38
|2.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|1
|2
|39 - 13
|37
|3.
|Волеренга
|1:0
|15
|10
|2
|3
|31 - 19
|32
|4.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|8
|6
|1
|47 - 20
|30
|5.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 13
|29
|6.
|Тромсё
|1:2
|15
|8
|4
|3
|28 - 23
|28
|7.
|Одд
|1:1
|15
|8
|1
|6
|26 - 22
|25
|8.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|7
|3
|5
|32 - 23
|24
|9.
|Олесунн
|2:1
|15
|6
|5
|4
|17 - 17
|23
|10.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|6
|4
|5
|24 - 22
|22
|11.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|3
|6
|27 - 24
|21
|12.
|Викинг
|1:1
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|20
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|4
|6
|5
|17 - 17
|18
|14.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|4
|5
|6
|27 - 29
|17
|15.
|Дьерв
|1:1
|15
|4
|2
|9
|15 - 29
|14
|16.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:1
|15
|12
|2
|1
|30 - 12
|38
|2.
|Будё-Глимт
|2:2
|15
|9
|1
|5
|37 - 21
|28
|3.
|Лиллестрём
|2:1
|15
|7
|3
|5
|25 - 21
|24
|4.
|Сарпсборг-08
|2:1
|15
|6
|2
|7
|29 - 29
|20
|5.
|Одд
|1:1
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|6.
|Русенборг
|1:2
|15
|4
|6
|5
|31 - 29
|18
|7.
|Хёугесунн
|2:0
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|8.
|Олесунн
|2:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 27
|18
|9.
|Волеренга
|1:0
|15
|4
|3
|8
|21 - 28
|15
|10.
|Викинг
|1:1
|15
|4
|3
|8
|27 - 35
|15
|11.
|Саннефьёрд
|0:2
|15
|5
|0
|10
|19 - 33
|15
|12.
|Тромсё
|1:2
|15
|2
|8
|5
|17 - 26
|14
|13.
|Хам-Кам
|1:2
|15
|2
|7
|6
|16 - 25
|13
|14.
|Стрёмсгодсет
|2:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 30
|10
|15.
|Кристиансунд
|1:1
|15
|1
|3
|11
|10 - 31
|6
|16.
|Дьерв
|1:1
|15
|1
|3
|11
|15 - 40
|6
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (10)
|Будё-Глимт
|Ветлесен Уго
|16 (8)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|15 (7)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|14 (6)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 8
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|9
|Одд
|Рууд Эспен
|7
|Стрёмсгодсет
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|7
|Мольде
|Хауган Эйрик
|7