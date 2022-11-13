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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Волеренга
1:0
Второй тайм: 66'
Мольде
0'
1:0
11' Гол
Борвен Торгейр
37' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
48' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик

Ход матча

11'
Борвен Торгейр
(Лаюни Амор)
1:0
37'
Бьёрдаль Хенрик
 
48'
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
56'
 
Брюнхильдсен Ола
Niklas Odegard
56'
 
Грёдем Магнус
Линнес Мартин
60'
Кристенсен Тобиас
Jacob Eng
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Мольде
2.82
4.20
4.60
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
8
Бьёрдаль
Хенрик
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
44
Страндберг
Стефан
24
Странд
Петтер
15
Хольм
Один
Тьяго
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
10
Сахрауи
Осам
27
Jacob
Eng
9
Борвен
Торгейр
11
Лаюни
Амор
26
Петерсен
Оливер
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
25
Брейвик
Эмиль
21
Линнес
Мартин
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
8
Маннсверк
Сиверт
16
Хуссейн
Эцаз
33
Niklas
Odegard
9
Фофана
Датро
Волеренга
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Мольде

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

22.6%
16.1%
61.3%
7 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

25.8%
35.5%
38.7%
8 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:1
Т
2:3
Т
2:1
Т
4:1
Т
2:4
Т
4:1
Т
5:1
Т
0:0
ТМК
1:1
Т
1:2
Т
4:0
Т
3:0
Т
4:0
Т
0:1
Т
0:0
Т
0:2
Т
2:0
Т
4:0
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
2:1
КН
6:3
Т
2:1
Т
0:3
Т
5:1
Т
1:2

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.36
0.94

Среднее время на гол

66
95

Всего голов

46
22

Голов в среднем за матч

2.71
1.57

Среднее время на гол

33
57

Всего голов

65
38

Голов в среднем за матч

2.1
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

42
73

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 8 (1) 0.27
Сахрауи Осам 6 0.2
Борвен Торгейр 5 0.17
Jacob Eng 4 0.13
Кьяртанссон Видар 4 0.13
Удаль Хенрик 4 0.13
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.13
Кристенсен Тобиас 2 0.07
Хеденстад Вегар 2 0.07
Жута Леонард 2 0.07
Доннум Арон 2 0.07
Хольм Один Тьяго 2 0.07
Страндберг Стефан 1 0.03
Несберг Иван 1 0.03
Толлос Йонатан 1 0.03
Ятта Сиди 1 0.03
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Кьетил Хауг 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 14 (2) 0.47
Брюнхильдсен Ола 10 0.33
Коса Маркус Андреас 9 0.3
Грёдем Магнус 7 (1) 0.23
Эйкрем Магнус 6 0.2
Линнес Мартин 4 0.13
Хёуген Кристоффер 3 0.1
Эриксен Кристиан I 2 0.07
Хуссейн Эцаз 2 0.07
Кнутсон Эрлинг 2 0.07
Зехнини Рафик 2 0.07
Брейвик Эмиль 1 0.03
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.03
Хауган Эйрик 1 0.03
Niklas Odegard 1 0.03
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.03
Ловик Матиас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Риса Бирк 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 6 0
Бьёрдаль Хенрик 5 0
Доннум Арон 3 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 4 0
Кристенсен Тобиас 4 0
Хольм Один Тьяго 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Шёнг Магнус 1 1
Лаюни Амор 2 0
Странд Петтер 2 0
Сахрауи Осам 2 0
Жута Леонард 1 0
Юклеред Симен 1 0
Ятта Сиди 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 7 0
Маннсверк Сиверт 7 0
Брейвик Эмиль 5 0
Хансен Беньямин 3 1
Кнутсон Эрлинг 3 0
Риса Бирк 3 0
Эйкрем Магнус 2 0
Хуссейн Эцаз 2 0
Зехнини Рафик 2 0
Карлстрём Якоб 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Петерсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Волеренга
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Мольде
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
11

Волевые поражения

4
0
Волеренга
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Мольде
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
6

Волевые поражения

13
33
Волеренга
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Мольде
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

25
17

Волевые поражения

17
33

Голы по времени матча

Забито

29
30
15 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
7%
2
7%
1-15
6
21%
1
3%
16-30
7
24%
9
30%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
5
17%
3
10%
61-75
6
21%
8
27%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
15%
2
18%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
5
25%
1
9%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
3
15%
2
18%
76-90

Забито

19
37
8 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 13
18 Не забивали 14
2
11%
9
24%
1-15
1
5%
8
22%
16-30
5
26%
4
11%
31-45
4
21%
4
11%
46-60
2
11%
7
19%
61-75
5
26%
5
14%
76-90

Пропущено

30
15
12 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
2
7%
1
7%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
7
23%
0
0%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
11
37%
5
33%
61-75
5
17%
5
33%
76-90

Забито

48
67
23 В 1-м тайме 33
25 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 21
8 Не забивали 2
4
8%
11
16%
1-15
7
15%
9
13%
16-30
12
25%
13
19%
31-45
7
15%
11
16%
46-60
7
15%
10
15%
61-75
11
23%
13
19%
76-90

Пропущено

50
26
21 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 6
23 Не пропускали 17
5
10%
3
12%
1-15
6
12%
5
19%
16-30
10
20%
3
12%
31-45
7
14%
1
4%
46-60
14
28%
7
27%
61-75
8
16%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6
Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0 Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4
Мольде
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0 Викинг - Мольде 1:4 Мольде - Юргорден 2:3
Мольде - Русенборг 2:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Шемрок Роверс - Мольде 0:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Шемрок Роверс 3:0 Тромсё - Мольде 0:1 Мольде - Олесунн 3:0 Юргорден - Мольде 3:2 Дьерв - Мольде 2:4 Мольде - Гент 0:0 Будё-Глимт - Мольде 1:4 Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Хёугесунн - Мольде 0:1 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Кишварда - Мольде 2:1

Результаты матчей

Волеренга
Мольде

Точный счет

4:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 28%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
1 раз 3%
3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
4
4 раза 14%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
11
4
7
7
2.5
8
7
4
10
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
9
5
2
13
2.5
6
8
1
14
3.5
3
11
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
27
2
14
15
1.5
20
9
9
20
2.5
14
15
5
24
3.5
6
23
1
28
4.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 30 24 3 3 69 - 25 75
2. Будё-Глимт 2:2 30 17 7 6 84 - 41 58
3. Русенборг 1:2 30 16 8 6 68 - 43 56
4. Лиллестрём 2:1 30 16 5 9 48 - 34 53
5. Волеренга 1:0 30 14 5 11 52 - 47 47
6. Одд 1:1 30 13 6 11 43 - 45 45
7. Тромсё 1:2 30 10 12 8 45 - 49 42
8. Сарпсборг-08 2:1 30 12 5 13 56 - 53 41
9. Олесунн 2:1 30 11 8 11 32 - 44 41
10. Хёугесунн 2:0 30 11 7 12 42 - 44 40
11. Викинг 1:1 30 9 8 13 48 - 54 35
12. Стрёмсгодсет 2:2 30 9 7 14 44 - 53 34
13. Хам-Кам 1:2 30 6 13 11 33 - 42 31
14. Кристиансунд 1:1 30 5 8 17 37 - 60 23
15. Саннефьёрд 0:2 30 6 5 19 40 - 68 23
16. Дьерв 1:1 30 5 5 20 30 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 1:2 15 12 2 1 37 - 14 38
2. Мольде 0:1 15 12 1 2 39 - 13 37
3. Волеренга 1:0 15 10 2 3 31 - 19 32
4. Будё-Глимт 2:2 15 8 6 1 47 - 20 30
5. Лиллестрём 2:1 15 9 2 4 23 - 13 29
6. Тромсё 1:2 15 8 4 3 28 - 23 28
7. Одд 1:1 15 8 1 6 26 - 22 25
8. Стрёмсгодсет 2:2 15 7 3 5 32 - 23 24
9. Олесунн 2:1 15 6 5 4 17 - 17 23
10. Хёугесунн 2:0 15 6 4 5 24 - 22 22
11. Сарпсборг-08 2:1 15 6 3 6 27 - 24 21
12. Викинг 1:1 15 5 5 5 21 - 19 20
13. Хам-Кам 1:2 15 4 6 5 17 - 17 18
14. Кристиансунд 1:1 15 4 5 6 27 - 29 17
15. Дьерв 1:1 15 4 2 9 15 - 29 14
16. Саннефьёрд 0:2 15 1 5 9 21 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:1 15 12 2 1 30 - 12 38
2. Будё-Глимт 2:2 15 9 1 5 37 - 21 28
3. Лиллестрём 2:1 15 7 3 5 25 - 21 24
4. Сарпсборг-08 2:1 15 6 2 7 29 - 29 20
5. Одд 1:1 15 5 5 5 17 - 23 20
6. Русенборг 1:2 15 4 6 5 31 - 29 18
7. Хёугесунн 2:0 15 5 3 7 18 - 22 18
8. Олесунн 2:1 15 5 3 7 15 - 27 18
9. Волеренга 1:0 15 4 3 8 21 - 28 15
10. Викинг 1:1 15 4 3 8 27 - 35 15
11. Саннефьёрд 0:2 15 5 0 10 19 - 33 15
12. Тромсё 1:2 15 2 8 5 17 - 26 14
13. Хам-Кам 1:2 15 2 7 6 16 - 25 13
14. Стрёмсгодсет 2:2 15 2 4 9 12 - 30 10
15. Кристиансунд 1:1 15 1 3 11 10 - 31 6
16. Дьерв 1:1 15 1 3 11 15 - 40 6
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (10)
Будё-Глимт Ветлесен Уго 16 (8)
Русенборг Тенгстедт Каспер 15 (7)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 14 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 8
Олесунн Чанаджия Дарио 9
Одд Рууд Эспен 7
Стрёмсгодсет Вильсвик Ларс-Кристофер 7
Мольде Хауган Эйрик 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Бьёрдаль Хенрик получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Мольде
2.82
4.20
4.60
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